  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Индия
  4. Суперлига Индии 2024-2025
Тур: 3.
Ченнаин
0:1
Конец матча
Мохаммедан
0'
34' Желтая карточка
Mirjalol Kasimov
0:1
39' Гол
Lalremsanga Fanai
69' Желтая карточка
Laldinpuia Pc
71' Желтая карточка
Kiyan Nassiri
90' Желтая карточка
Zodingliana Ralte I
0:1
90' Не забитый пенальти
Манзоки Сесар
90' Желтая карточка
Lukas Brambilla
90'+9
1
Samik
Mitra
26
Laldinliana
Renthlei
3
Эдвардз
Райан
4
Laldinpuia
Pc
6
Ankit
Mukherjee
10
Connor
Shields
5
Элсинью
22
Lalrinliana
Hnamte
71
Чоудхари
Фарух
27
Чима
Даниэль
19
Irfan
Yadwad
1
Padam
Chettri
34
Vanlalzuidika
28
Joseph
Adjei
5
Gaurav
Bora
14
Zodingliana
Ralte
I
8
Amarjit
Singh
Kiyam
4
Mirjalol
Kasimov
10
Alexis
Gomez
29
Lalremsanga
Fanai
9
Franca2
19
Makan
Winkle
Chote
Ченнаин
Мохаммедан

Бомбардиры внутри турнира

Ченнаин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чоудхари Фарух 2 1
Чима Даниэль 1 0.5
Connor Shields 0 0
Мохаммедан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lalremsanga Fanai 1 0.33
Alexis Gomez 1 (1) 0.33

Карточки

Ченнаин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдвардз Райан 1 0
Lukas Brambilla 1 0
Laldinpuia Pc 1 0
Kiyan Nassiri 1 0
Мохаммедан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mirjalol Kasimov 2 0
Joseph Adjei 1 0
Zodingliana Ralte I 1 0
Amarjit Singh Kiyam 1 0
Alexis Gomez 1 0
Vanlalzuidika 1 0

Результаты матчей

Ченнаин
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Мохаммедан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Ченнаин
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Мохаммедан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
1
Ченнаин
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Мохаммедан
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
1

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
100%
76-90

Забито

3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
100%
76-90

Результаты последних матчей

Ченнаин
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Дели Динамос - Ченнаин 2:3 Одиша ФК - Ченнаин 1:0 Черчиль Бразерз - Ченнаин 1:4 Гоа - Ченнаин 2:1
Гоа - Ченнаин 4:1 Ченнаин - Нортист Юнайтед 2:1 Ченнаин - Джамшедпур 2:1 АТК - Ченнаин 2:3 Ченнаин - Хайдарабад 0:1 Ченнаин - Дели Динамос 2:1 Ист Бенгал - Ченнаин 1:0 Ченнаин - Мумбаи Сити 0:2 Ченнаин - Керала Бластерс ФК 1:0 Бенгалуру - Ченнаин 1:0 Мумбаи Сити - Ченнаин 3:0 Пенджаб - Ченнаин 1:0 Ченнаин - Бенгалуру 2:0 Джамшедпур - Ченнаин 2:2 Керала Бластерс ФК - Ченнаин 3:3 Ченнаин - Ист Бенгал 1:1
Мохаммедан
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Мохаммедан - Гоа 1:1 Мохаммедан - Нортист Юнайтед 0:1 Мохаммедан - Дели ФК 1:3 Шилонг Лайонг - Мохаммедан 1:2
Мохаммедан - Интер Каши 1:1 Реал Кашмир - Мохаммедан 0:0 НИРОКА - Мохаммедан 0:2 Мохаммедан - Черчиль Бразерз 3:2 Мохаммедан - Намдхари ФК 3:1 Гокулам - Мохаммедан 2:3 Сриниди Деккан - Мохаммедан 1:1 ТРАУ - Мохаммедан 0:2 Мохаммедан - Раджастан Юнайтед 5:1 Аиджал - Мохаммедан 0:0 Мохаммедан - Реал Кашмир 0:3 Мохаммедан - НИРОКА 2:1 Черчиль Бразерз - Мохаммедан 0:0 Намдхари ФК - Мохаммедан 0:1 Мохаммедан - Гокулам 1:1 Мохаммедан - Сриниди Деккан 2:1

Результаты матчей

Ченнаин
Мохаммедан

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

2:3
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
0:1
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Ченнаин
Мохаммедан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
1
1.5
1
1
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пенджаб
 3 3 0 0 6 - 2 9
2.
Бенгалуру
 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Джамшедпур
 2 2 0 0 5 - 3 6
4.
АТК
 2 1 1 0 5 - 4 4
5.
Мохаммедан
 3 1 1 1 2 - 2 4
6.
Ченнаин
 2 1 0 1 3 - 3 3
7.
Нортист Юнайтед
 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
Керала Бластерс ФК
 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
Мумбаи Сити
 2 0 1 1 4 - 5 1
10.
Гоа
 2 0 1 1 2 - 3 1
11.
Дели Динамос
 2 0 0 2 3 - 5 0
12.
Ист Бенгал
 2 0 0 2 1 - 3 0
13.
Хайдарабад
 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенгалуру
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Пенджаб
 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
АТК
 2 1 1 0 5 - 4 4
4.
Джамшедпур
 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Керала Бластерс ФК
 2 1 0 1 3 - 3 3
6.
Мохаммедан
 2 0 1 1 1 - 2 1
7.
Хайдарабад
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Ист Бенгал
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Мумбаи Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Нортист Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Дели Динамос
 1 0 0 1 2 - 3 0
12.
Гоа
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Ченнаин
 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ченнаин
 1 1 0 0 3 - 2 3
2.
Мохаммедан
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Джамшедпур
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Пенджаб
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Нортист Юнайтед
 2 1 0 1 3 - 3 3
6.
Гоа
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Мумбаи Сити
 2 0 1 1 4 - 5 1
8.
Керала Бластерс ФК
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
АТК
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Бенгалуру
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Дели Динамос
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Ист Бенгал
 2 0 0 2 1 - 3 0
13.
Хайдарабад
 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в 1/2 плей-офф
  • — Выход в 1/4 плей-офф

Топ бомбардиров
Пенджаб Мрзляк Филип 2 (1)
Нортист Юнайтед Alaedine Ajaray 2 (1)
Гоа Садику Армандо 2
Джамшедпур Хави Эрнандес II 2
Джамшедпур Мюррей Джордан 2
Весь список

Топ нарушителей
Хайдарабад Leander D'Cunha 1 1
Ист Бенгал Лалчунгнунга 1 1
Гоа Онайндиа Одеи 2
АТК Каит Вишал 2
Нортист Юнайтед Бемаммер Мохаммед 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 98'
    Lukas Brambilla получил желтую карточку от судьи
  • 94'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Манзоки Сесар пробил пенальти, но не смог забить!
  • 94'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 92'
    Zodingliana Adinga Ralte получил желтую карточку от судьи
  • 88'
    Alexis Gomez уходит с поля. Манзоки Сесар выходит вместо него
  • 83'
    Франка уходит с поля. Mohammed Irshad выходит вместо него
  • 74'
    Lalrinliana Hnamte уходит с поля. Jitendra Singh выходит вместо него
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 39'
      Г О О О О Л - Lalremsanga Fanai бьет в цель!
    • 34'
      Mirjalol Kasimov получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Ченнаин 0:1 Мохаммедан онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (29) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный