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  2. Матчи
  3. Копа Судамерикана 2024
Форталеза Сеара
0:2
Конец матча
Коринтианс
0'
0:1
40' Гол
Коронадо Игор
0:2
90' Гол
Алберто Юри
90' Желтая карточка
Алберто Юри
90' Желтая карточка
Гарро Родриго
90'+5
1
Рикардо
Жоао
2
Тинга
I
4
Тити
13
Кушчевич
Бенхамин
36
Felipe
Jonatan
88
Саша
Лукас
35
Эркулес
7
Почеттино
Томас
22
Пикашу
Яго
9
Лусеро
Хуан
Мартин
26
Лопес
Брено
22
Ногейра
Хуго
23
Фагнер
Лемос
3
Торрес
Феликс
25
Кака
II
46
Hugo
Farias
37
Райан
18
Шарлес
27
Bidon
Breno
77
Коронадо
Игор
19
Магно
Таллес
9
Алберто
Юри
Форталеза Сеара
Коринтианс

История личных встреч

Форталеза Сеара
Коринтианс

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
100%
2 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед

18 матчей

27.8%
27.8%
44.4%
5 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

11.1%
77.8%
11.1%
2 победы 14 ничьих 2 победы

Второй тайм

22.2%
38.9%
38.9%
4 победы 7 ничьих 7 побед

История матчей

СA
1:0
СA
0:0
КС
2:0
КС
1:1
СA
2:1
СA
1:1
СA
1:0
СA
1:0
СA
1:0
СA
1:0
СA
0:0
СA
1:1
СA
3:2
СA
1:3
СB
1:3
СB
2:0
КБ
2:0
КБ
1:2

Голы

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

1.11
0.56

Среднее время на гол

81
162

Всего голов

12
9

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

22
14

Голов в среднем за матч

1.22
0.78

Тотал матчей

2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

73
115

Бомбардиры внутри турнира

Форталеза Сеара
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лусеро Хуан Мартин 7 0.78
Пикашу Яго 5 0.56
Эркулес 1 0.11
Саша Лукас 1 0.11
Тьяго Гальярдо 1 0.11
Мариньо 1 0.11
Почеттино Томас 1 0.11
Мачука Иманоль 1 0.11
Наварро Кевин 1 0.11
Коринтианс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алберто Юри 6 0.67
Ромеро Анхель 2 0.22
Коронадо Игор 2 0.22
Гарро Родриго 2 0.22
Котулио Матеус 1 0.11
Уэсли Лопес 1 0.11
Раул Педро 1 0.11
Вера Фаусто 1 0.11
Магно Таллес 1 0.11
Жоване 1 0.11

Карточки

Форталеза Сеара
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бритес Эмануэль 3 1
Аугусто Педро 4 0
Эскобар Гонсало 1 1
Пикашу Яго 2 0
Мариньо 0 1
Эркулес 1 0
Тити 1 0
Саша Лукас 1 0
Кушчевич Бенхамин 1 0
Роша Педро 1 0
Кардона Томас 1 0
Рикардо Жоао 1 0
Renato Kayzer 1 0
Почеттино Томас 1 0
Россетто Матеус 1 0
Наварро Кевин 1 0
Коринтианс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарро Родриго 4 0
Фагнер Лемос 2 0
Рауль Гонсалес 0 1
Паулиньо Жозе 1 0
Уэсли Лопес 1 0
Шарлес 1 0
Раул Педро 1 0
Алберто Юри 1 0
Кака II 1 0
Hugo Farias 1 0
Raniele 1 0
Жоване 1 0

Результаты матчей

Форталеза Сеара
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Коринтианс
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

0
1
Форталеза Сеара
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Коринтианс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

4
11
Форталеза Сеара
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Коринтианс
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

8
1

Упущенные победы

4
12

Голы по времени матча

Забито

14
7
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
2
14%
2
29%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
1
7%
1
14%
31-45
5
36%
0
0%
46-60
1
7%
2
29%
61-75
2
14%
2
29%
76-90

Пропущено

6
3
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
1
33%
76-90

Забито

5
11
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
2
40%
1
9%
1-15
1
20%
3
27%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
40%
2
18%
76-90

Пропущено

6
3
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
1
17%
1
33%
76-90

Забито

19
18
9 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 8
1 Не забивали 1
4
21%
3
17%
1-15
4
21%
3
17%
16-30
1
5%
3
17%
31-45
5
26%
1
6%
46-60
1
5%
4
22%
61-75
4
21%
4
22%
76-90

Пропущено

12
6
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 5
2
17%
1
17%
1-15
1
8%
1
17%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
1
17%
46-60
1
8%
1
17%
61-75
4
33%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Форталеза Сеара
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Атлетико Паранаэнсе - Форталеза Сеара 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза Сеара 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Форталеза Сеара 2:0 Форталеза Сеара - Коринтианс 1:0
Форталеза Сеара - Росарио Сентраль 3:1 Ред Булл Брагантино - Форталеза Сеара 1:2 Росарио Сентраль - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Крисьюма 1:0 Крузейро - Форталеза Сеара 1:2 Форталеза Сеара - Сан-Паулу 1:0 Крисьюма - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Атлетико Гойаненсе 3:1 Форталеза Сеара - Витория 3:1 Фламенго - Форталеза Сеара 1:2 Форталеза Сеара - Флуминенсе 1:0 Васко да Гама - Форталеза Сеара 2:0 Форталеза Сеара - Жувентуде 2:1 Форталеза Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 3:0 Атлетико Минейро - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Гремио 1:0
Коринтианс
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Ботафого Рио-де-Жанейро - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Жувентуде 3:1 Коринтианс - Фламенго 2:1 Жувентуде - Коринтианс 2:1
Форталеза Сеара - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 1:2 Флуминенсе - Коринтианс 0:0 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 1:1 Гремио - Коринтианс 0:0 Коринтианс - Жувентуде 1:1 Коринтианс - Гремио 0:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Гремио 2:2 Байя - Коринтианс 0:1 Коринтианс - Крисьюма 2:1 Васко да Гама - Коринтианс 2:0 Крузейро - Коринтианс 3:0 Коринтианс - Витория 3:2 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:0

Результаты матчей

Форталеза Сеара
Коринтианс

Точный счет

0:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
4:0
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
4
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:2
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%

Точный счет

0:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
0:2
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
4:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Форталеза Сеара
Коринтианс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1.5
3
1
3
2
2.5
3
1
2
3
3.5
2
2
1
4
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
8
1
5
4
1.5
6
3
3
6
2.5
3
6
2
7
3.5
2
7
1
8
4.5

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 8
Атлетико Паранаэнсе Gonzalo Mastriani 7
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 7
Ланус Боу Вальтер 7
Коринтианс Алберто Юри 6
Весь список

Топ нарушителей
Бока Хуниорс Адвинкула Луис 1 4
Бока Хуниорс Фернандес Пол 5
Форталеза Сеара Бритес Эмануэль 1 3
Дефенса и Хустисия Luciano Herrera 1 3
Форталеза Сеара Аугусто Педро 4
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 40'
      Магно Таллес сделал результативную передачу.
    • 40'
      Г О О О О Л - Коронадо Игор бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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