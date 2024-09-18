0:2
Конец матча
0'
0:1
40' ГолКоронадо Игор
0:2
90' ГолАлберто Юри
90' Желтая карточкаАлберто Юри
90' Желтая карточкаГарро Родриго
90'+5
Ход матча
40'
0:1
55'
75'
90'
0:2
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
2
Тинга
I
4
Тити
88
Саша
Лукас
35
Эркулес
22
Пикашу
Яго
26
Лопес
Брено
22
Ногейра
Хуго
23
Фагнер
Лемос
25
Кака
II
46
Hugo
Farias
37
Райан
18
Шарлес
27
Bidon
Breno
19
Магно
Таллес
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Тинга IЗащитник
-
4 ТитиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
88 СашаПолузащитник
-
35 ЭркулесПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Пикашу ЯгоПолузащитник
- Нападающий
-
26 Лопес БреноНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Велисон ХосеПолузащитник
- Полузащитник
-
11 МариньоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
10 Калебе
-
Главный тренер: Войвода Хуан Пабло
- Основной состав
-
22 Ногейра ХугоВратарь
-
23 Фагнер ЛемосЗащитник
- Защитник
-
25 Кака IIЗащитник
-
46 Hugo FariasЗащитник
-
37 РайанПолузащитник
-
18 ШарлесПолузащитник
-
27 Bidon BrenoПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Магно ТаллесНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Раул ПедроНападающий
-
17 ЖованеНападающий
-
16 Энрике Педро
-
Главный тренер: Диас Рамон
История личных встреч
Форталеза Сеара
Коринтианс
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
100%
2 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед
18 матчей
27.8%
27.8%
44.4%
5 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
11.1%
77.8%
11.1%
2 победы 14 ничьих 2 победы
Второй тайм
22.2%
38.9%
38.9%
4 победы 7 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
1.11
0.56
Среднее время на гол
81
162
Всего голов
12
9
Голов в среднем за матч
1.33
1
Среднее время на гол
67
90
Всего голов
22
14
Голов в среднем за матч
1.22
0.78
Тотал матчей
2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
73
115
Бомбардиры внутри турнира
Форталеза Сеара
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лусеро Хуан Мартин
|7
|0.78
|Пикашу Яго
|5
|0.56
|Эркулес
|1
|0.11
|Саша Лукас
|1
|0.11
|Тьяго Гальярдо
|1
|0.11
|Мариньо
|1
|0.11
|Почеттино Томас
|1
|0.11
|Мачука Иманоль
|1
|0.11
|Наварро Кевин
|1
|0.11
Коринтианс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алберто Юри
|6
|0.67
|Ромеро Анхель
|2
|0.22
|Коронадо Игор
|2
|0.22
|Гарро Родриго
|2
|0.22
|Котулио Матеус
|1
|0.11
|Уэсли Лопес
|1
|0.11
|Раул Педро
|1
|0.11
|Вера Фаусто
|1
|0.11
|Магно Таллес
|1
|0.11
|Жоване
|1
|0.11
Карточки
Форталеза Сеара
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бритес Эмануэль
|3
|1
|Аугусто Педро
|4
|0
|Эскобар Гонсало
|1
|1
|Пикашу Яго
|2
|0
|Мариньо
|0
|1
|Эркулес
|1
|0
|Тити
|1
|0
|Саша Лукас
|1
|0
|Кушчевич Бенхамин
|1
|0
|Роша Педро
|1
|0
|Кардона Томас
|1
|0
|Рикардо Жоао
|1
|0
|Renato Kayzer
|1
|0
|Почеттино Томас
|1
|0
|Россетто Матеус
|1
|0
|Наварро Кевин
|1
|0
Коринтианс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарро Родриго
|4
|0
|Фагнер Лемос
|2
|0
|Рауль Гонсалес
|0
|1
|Паулиньо Жозе
|1
|0
|Уэсли Лопес
|1
|0
|Шарлес
|1
|0
|Раул Педро
|1
|0
|Алберто Юри
|1
|0
|Кака II
|1
|0
|Hugo Farias
|1
|0
|Raniele
|1
|0
|Жоване
|1
|0
Результаты матчей
Форталеза Сеара
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Коринтианс
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
0
1
Форталеза Сеара
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Коринтианс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
4
11
Форталеза Сеара
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Коринтианс
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
8
1
Упущенные победы
4
12
Голы по времени матча
Забито
14
7
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
2
14%
2
29%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
1
7%
1
14%
31-45
5
36%
0
0%
46-60
1
7%
2
29%
61-75
2
14%
2
29%
76-90
Пропущено
6
3
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
1
33%
76-90
Забито
5
11
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
2
40%
1
9%
1-15
1
20%
3
27%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
40%
2
18%
76-90
Пропущено
6
3
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
1
17%
1
33%
76-90
Забито
19
18
9 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 8
1 Не забивали 1
4
21%
3
17%
1-15
4
21%
3
17%
16-30
1
5%
3
17%
31-45
5
26%
1
6%
46-60
1
5%
4
22%
61-75
4
21%
4
22%
76-90
Пропущено
12
6
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 5
2
17%
1
17%
1-15
1
8%
1
17%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
1
17%
46-60
1
8%
1
17%
61-75
4
33%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Форталеза Сеара
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Атлетико Паранаэнсе - Форталеза Сеара 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза Сеара 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Форталеза Сеара 2:0 Форталеза Сеара - Коринтианс 1:0
Форталеза Сеара - Росарио Сентраль 3:1 Ред Булл Брагантино - Форталеза Сеара 1:2 Росарио Сентраль - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Крисьюма 1:0 Крузейро - Форталеза Сеара 1:2 Форталеза Сеара - Сан-Паулу 1:0 Крисьюма - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Атлетико Гойаненсе 3:1 Форталеза Сеара - Витория 3:1 Фламенго - Форталеза Сеара 1:2 Форталеза Сеара - Флуминенсе 1:0 Васко да Гама - Форталеза Сеара 2:0 Форталеза Сеара - Жувентуде 2:1 Форталеза Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 3:0 Атлетико Минейро - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Гремио 1:0
Коринтианс
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Ботафого Рио-де-Жанейро - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Жувентуде 3:1 Коринтианс - Фламенго 2:1 Жувентуде - Коринтианс 2:1
Форталеза Сеара - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 1:2 Флуминенсе - Коринтианс 0:0 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 1:1 Гремио - Коринтианс 0:0 Коринтианс - Жувентуде 1:1 Коринтианс - Гремио 0:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Гремио 2:2 Байя - Коринтианс 0:1 Коринтианс - Крисьюма 2:1 Васко да Гама - Коринтианс 2:0 Крузейро - Коринтианс 3:0 Коринтианс - Витория 3:2 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:0
Результаты матчей
Форталеза Сеара
Коринтианс
Точный счет
0:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
4:0
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
4
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:2
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
Точный счет
0:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
0:2
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
4:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Форталеза Сеара
Коринтианс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
31
32
31
23
22
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
81
54
63
36
36
27
27
18
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|8
|Атлетико Паранаэнсе
|Gonzalo Mastriani
|7
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|7
|Ланус
|Боу Вальтер
|7
|Коринтианс
|Алберто Юри
|6
|Бока Хуниорс
|Адвинкула Луис
|1 4
|Бока Хуниорс
|Фернандес Пол
|5
|Форталеза Сеара
|Бритес Эмануэль
|1 3
|Дефенса и Хустисия
|Luciano Herrera
|1 3
|Форталеза Сеара
|Аугусто Педро
|4