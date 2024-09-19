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  3. Кубок Либертадорес 2024
Ботафого Рио-де-Жанейро
0:0
Перерыв
Сан-Паулу
0'
30' Желтая карточка
Энрике Луис

Ход матча

30'
Энрике Луис
 
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ботафого Рио-де-Жанейро
Ничья
Сан-Паулу
1.92
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
John
Victor
22
Витиньо
Виктор
II
15
Баштуш
Бартоломеу
20
Alexander
Barboza
13
Теллес
Алекс
26
Грегоре
17
Marlon
Freitas
7
Энрике
Луис
IX
10
Саварино
Джефферсон
18
Альмада
Тьяго
99
Хесус
Игорь
23
Рафаэль
Пирес
28
Alan
Franco1
5
Арболеда
Роберт
35
Sabino2
13
Рафинья
XXI
6
Welington
21
Бобадилья
Дамиан
16
Густаво
Диас
7
Лукас
Моура
39
William
Gomes
9
Кальери
Хонатан
Ботафого Рио-де-Жанейро
4-2-3-1
Сан-Паулу
3-4-2-1

История личных встреч

Ботафого Рио-де-Жанейро
Сан-Паулу

16 матчей

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

43.8%
75%
7 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

87.5%
18.8%
14 побед 3 ничьи 0 побед

23 матча

17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 19 побед

Первый тайм

26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 14 побед

Второй тайм

17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 18 побед

39 матчей

30.8%
20.5%
48.7%
12 побед 8 ничьих 19 побед

Первый тайм

17.9%
46.2%
35.9%
7 побед 18 ничьих 14 побед

Второй тайм

35.9%
17.9%
46.2%
14 побед 7 ничьих 18 побед

История матчей

СA
2:2
СA
0:0
СA
2:1
ПА
1:3
СA
0:1
СA
1:0
ПА
2:1
СA
1:0
СA
4:0
СA
1:2
СA
2:0
СA
3:2
П
2:0
ПА
1:1
ПА
1:0
К
4:2
ПА
2:0
КБ
2:2
БСА
2:4
БСА
3:0
П
0:2
БСА
1:1
БСА
0:0
П
1:3
СA
4:0
СA
4:2
CP
4:0
СA
2:2
СA
0:2
CP
2:1
СA
2:0
СA
1:2
CP
5:0
СA
3:2
СA
3:1
CP
1:2
СA
1:2
СA
2:1
СA
2:2

Голы

Всего голов

33
19

Голов в среднем за матч

1.65
0.9

Среднее время на гол

54
99

Всего голов

41
27

Голов в среднем за матч

2.16
1.5

Среднее время на гол

41
60

Всего голов

74
46

Голов в среднем за матч

1.9
1.18

Тотал матчей

2.5
37
Больше 95%
Меньше 5%
2
33
Больше 85%
Меньше 15%
6
25
Больше 64%
Меньше 36%
14
16
Больше 41%
Меньше 59%
23
6
Больше 15%
Меньше 85%
33
3
Больше 8%
Меньше 92%
36

Среднее время на гол

47
76

Бомбардиры внутри турнира

Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сантос Жуниор 9 0.69
Эдуардо Карлос II 2 0.15
Угу Мигель 2 0.15
Саварино Джефферсон 2 0.15
Энрике Луис IX 2 0.15
Хесус Игорь 2 0.15
Соарес Франсиско 1 0.08
Джеффиньо 1 0.08
Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кальери Хонатан 4 0.44
Лусиано Невес 3 0.33
Alisson II 1 0.11
Силва Андре III 1 0.11
Rodrigo Nestor 1 0.11
Бобадилья Дамиан 1 0.11
Лукас Моура 1 (1) 0.11

Карточки

Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрнандес Диего 1 1
Соарес Франсиско 2 0
Баштуш Бартоломеу 2 0
Alexander Barboza 2 0
Че Че 2 0
John Victor 2 0
Энрике Луис IX 2 0
Дамиан Суарес 0 1
Угу Мигель 1 0
Сантос Жуниор 1 0
Marlon Freitas 1 0
Данило Барбоза 1 0
Грегоре 1 0
Lucas Halter 1 0
Хесус Игорь 1 0
Понте Матео 1 0
Cuiabano 1 0
Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лусиано Невес 3 0
Густаво Диас 2 0
Igor Vinicius 2 0
Антонио Маркос 1 0
Welington 1 0
Арболеда Роберт 1 0
Кальери Хонатан 1 0
Giuliano Galoppo 1 0
Alan Franco1 1 0
Майя Пабло 1 0
Рафинья XXI 1 0
Луис Франциско Зубелдиа 1 0

Результаты матчей

Ботафого Рио-де-Жанейро
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Сан-Паулу
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

1
1
Ботафого Рио-де-Жанейро
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Сан-Паулу
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

5
6
Ботафого Рио-де-Жанейро
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Сан-Паулу
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

6
7

Голы по времени матча

Забито

16
6
8 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
2
13%
0
0%
1-15
1
6%
1
17%
16-30
5
31%
1
17%
31-45
3
19%
1
17%
46-60
3
19%
2
33%
61-75
2
13%
1
17%
76-90

Пропущено

7
3
6 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
33%
16-30
4
57%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

5
6
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
3
50%
76-90

Пропущено

5
0
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
80%
0
0%
76-90

Забито

21
12
9 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
2
10%
0
0%
1-15
2
10%
1
8%
16-30
5
24%
3
25%
31-45
4
19%
2
17%
46-60
4
19%
2
17%
61-75
4
19%
4
33%
76-90

Пропущено

12
3
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 2
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
1
33%
16-30
4
33%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
42%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Ботафого Рио-де-Жанейро - Коринтианс 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Форталеза Сеара 2:0 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2
Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 4:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Жувентуде - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Атлетико Гойаненсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:4 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Крузейро 0:3 Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Витория - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Минейро 3:0 Куяба - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Васко да Гама - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Крисьюма - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1
Сан-Паулу
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Крузейро - Сан-Паулу 0:1 Атлетико Минейро - Сан-Паулу 0:0 Флуминенсе - Сан-Паулу 2:0 Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:1
Сан-Паулу - Витория 2:1 Сан-Паулу - Насьональ Монтевидео 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 2:1 Насьональ Монтевидео - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Атлетико Гойаненсе 1:0 Гойяс - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Фламенго 1:0 Сан-Паулу - Гойяс 2:0 Форталеза Сеара - Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Жувентуде - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Гремио 1:0 Атлетико Минейро - Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Сан-Паулу 1:2 Сан-Паулу - Байя 3:1

Результаты матчей

Ботафого Рио-де-Жанейро
Сан-Паулу

Точный счет

2:1
3 раза 50%
1:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
6:0
1 раз 17%
2:0
3 раза 75%
0:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
6
1 раз 17%
2
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

2:1
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
2:0
3 раза 38%
0:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
6
1 раз 8%
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Ботафого Рио-де-Жанейро
Сан-Паулу

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
1.5
Больше Меньше
3
1
2
4
2.5
1
5
3.5
1
5
4.5
1
5
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
1
1
5
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
6
2
6
6
1.5
5
3
2
10
2.5
1
7
1
11
3.5
1
11
4.5
1
11
5.5
1/8 финала
3 Коло-Коло
1 Хуниор
1 Тальерес Кордоба
3 Ривер Плейт
5 Гремио
7 Флуминенсе
1 Сан-Лоренсо Альмагро
2 Атлетико Минейро
4 Ботафого Рио-де-Жанейро
3 Палмейрас Сан-Паулу
0 Насьональ Монтевидео
2 Сан-Паулу
2 Фламенго
1 Боливар
4 Пеньяроль
1 Стронгест
1/4 финала
1 Коло-Коло
1 Ривер Плейт
1 Флуминенсе
0 Атлетико Минейро
Ботафого Рио-де-Жанейро
Сан-Паулу
Фламенго
Пеньяроль
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Сантос Жуниор 9
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 6
Ривер Плейт Борха Мигель 6
Пеньяроль Сильвера Максимилиано 6
Боливар Jose M.F. Moreno Chico4 5
Весь список

Топ нарушителей
Коло-Коло Видаль Артуро 1 4
Насьональ Монтевидео Полента Диего 1 4
Коло-Коло Erick Wiemberg 1 4
Пеньяроль Eduardo Darias 5
Серро Портеньо Christian Baez 1 3
Весь список
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  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 30'
    Энрике Луис IX получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
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