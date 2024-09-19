0:0
Перерыв
Ход матча
30'
Прогноз на матч от Liveresult
12
John
Victor
13
Теллес
Алекс
26
Грегоре
99
Хесус
Игорь
28
Alan
Franco1
35
Sabino2
13
Рафинья
XXI
16
Густаво
Диас
- Основной состав
-
12 John VictorВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Теллес АлексЗащитник
-
26 ГрегореПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Хесус ИгорьНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 АдриэлсонЗащитник
- Защитник
-
6 Че ЧеЗащитник
- Защитник
-
70 Ромеро ОскарПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Аллан МаркесПолузащитник
-
25 KaueПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Жорже Артур
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Alan Franco1Защитник
- Защитник
-
35 Sabino2Защитник
-
13 Рафинья XXIЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Густаво ДиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
93 ЖандрейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Силва АндреНападающий
-
33 Арруда ЭрикНападающий
-
-
-
22 Нето Руан
-
-
Главный тренер: Субельдия Луис
История личных встреч
Ботафого Рио-де-Жанейро
Сан-Паулу
16 матчей
75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
43.8%
75%
7 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
87.5%
18.8%
14 побед 3 ничьи 0 побед
23 матча
17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 19 побед
Первый тайм
26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 14 побед
Второй тайм
17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 18 побед
39 матчей
30.8%
20.5%
48.7%
12 побед 8 ничьих 19 побед
Первый тайм
17.9%
46.2%
35.9%
7 побед 18 ничьих 14 побед
Второй тайм
35.9%
17.9%
46.2%
14 побед 7 ничьих 18 побед
История матчей
Голы
Всего голов
33
19
Голов в среднем за матч
1.65
0.9
Среднее время на гол
54
99
Всего голов
41
27
Голов в среднем за матч
2.16
1.5
Среднее время на гол
41
60
Всего голов
74
46
Голов в среднем за матч
1.9
1.18
Тотал матчей
2.5
37
Больше 95%
Меньше 5%
2
33
Больше 85%
Меньше 15%
6
25
Больше 64%
Меньше 36%
14
16
Больше 41%
Меньше 59%
23
6
Больше 15%
Меньше 85%
33
3
Больше 8%
Меньше 92%
36
Среднее время на гол
47
76
Бомбардиры внутри турнира
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сантос Жуниор
|9
|0.69
|Эдуардо Карлос II
|2
|0.15
|Угу Мигель
|2
|0.15
|Саварино Джефферсон
|2
|0.15
|Энрике Луис IX
|2
|0.15
|Хесус Игорь
|2
|0.15
|Соарес Франсиско
|1
|0.08
|Джеффиньо
|1
|0.08
Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кальери Хонатан
|4
|0.44
|Лусиано Невес
|3
|0.33
|Alisson II
|1
|0.11
|Силва Андре III
|1
|0.11
|Rodrigo Nestor
|1
|0.11
|Бобадилья Дамиан
|1
|0.11
|Лукас Моура
|1 (1)
|0.11
Карточки
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрнандес Диего
|1
|1
|Соарес Франсиско
|2
|0
|Баштуш Бартоломеу
|2
|0
|Alexander Barboza
|2
|0
|Че Че
|2
|0
|John Victor
|2
|0
|Энрике Луис IX
|2
|0
|Дамиан Суарес
|0
|1
|Угу Мигель
|1
|0
|Сантос Жуниор
|1
|0
|Marlon Freitas
|1
|0
|Данило Барбоза
|1
|0
|Грегоре
|1
|0
|Lucas Halter
|1
|0
|Хесус Игорь
|1
|0
|Понте Матео
|1
|0
|Cuiabano
|1
|0
Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лусиано Невес
|3
|0
|Густаво Диас
|2
|0
|Igor Vinicius
|2
|0
|Антонио Маркос
|1
|0
|Welington
|1
|0
|Арболеда Роберт
|1
|0
|Кальери Хонатан
|1
|0
|Giuliano Galoppo
|1
|0
|Alan Franco1
|1
|0
|Майя Пабло
|1
|0
|Рафинья XXI
|1
|0
|Луис Франциско Зубелдиа
|1
|0
Результаты матчей
Ботафого Рио-де-Жанейро
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Сан-Паулу
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
1
1
Ботафого Рио-де-Жанейро
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Сан-Паулу
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
5
6
Ботафого Рио-де-Жанейро
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Сан-Паулу
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
6
7
Голы по времени матча
Забито
16
6
8 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
2
13%
0
0%
1-15
1
6%
1
17%
16-30
5
31%
1
17%
31-45
3
19%
1
17%
46-60
3
19%
2
33%
61-75
2
13%
1
17%
76-90
Пропущено
7
3
6 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
33%
16-30
4
57%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
5
6
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
3
50%
76-90
Пропущено
5
0
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
80%
0
0%
76-90
Забито
21
12
9 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
2
10%
0
0%
1-15
2
10%
1
8%
16-30
5
24%
3
25%
31-45
4
19%
2
17%
46-60
4
19%
2
17%
61-75
4
19%
4
33%
76-90
Пропущено
12
3
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 2
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
1
33%
16-30
4
33%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
42%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Ботафого Рио-де-Жанейро - Коринтианс 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Форталеза Сеара 2:0 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2
Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 4:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Жувентуде - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Атлетико Гойаненсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:4 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Крузейро 0:3 Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Витория - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Минейро 3:0 Куяба - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Васко да Гама - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Крисьюма - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1
Сан-Паулу
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Крузейро - Сан-Паулу 0:1 Атлетико Минейро - Сан-Паулу 0:0 Флуминенсе - Сан-Паулу 2:0 Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:1
Сан-Паулу - Витория 2:1 Сан-Паулу - Насьональ Монтевидео 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 2:1 Насьональ Монтевидео - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Атлетико Гойаненсе 1:0 Гойяс - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Фламенго 1:0 Сан-Паулу - Гойяс 2:0 Форталеза Сеара - Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Жувентуде - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Гремио 1:0 Атлетико Минейро - Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Сан-Паулу 1:2 Сан-Паулу - Байя 3:1
Результаты матчей
Ботафого Рио-де-Жанейро
Сан-Паулу
Точный счет
2:1
3 раза 50%
1:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
6:0
1 раз 17%
2:0
3 раза 75%
0:0
1 раз 25%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
6
1 раз 17%
2
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
2:1
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
2:0
3 раза 38%
0:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
6
1 раз 8%
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Ботафого Рио-де-Жанейро
Сан-Паулу
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
31
24
15
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
31
15
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
62
66
53
210
17
111
111
111
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Сантос Жуниор
|9
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|6
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6
|Пеньяроль
|Сильвера Максимилиано
|6
|Боливар
|Jose M.F. Moreno Chico4
|5
|Коло-Коло
|Видаль Артуро
|1 4
|Насьональ Монтевидео
|Полента Диего
|1 4
|Коло-Коло
|Erick Wiemberg
|1 4
|Пеньяроль
|Eduardo Darias
|5
|Серро Портеньо
|Christian Baez
|1 3