0:0
Перерыв
Ход матча
40'
43'
Прогноз на матч от Liveresult
22
Солер
Хулио
15
Raul
Loaiza
25
Чаукс
Эдер
17
Jimer
Fory
27
Brayan
Muniz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Солер ХулиоЗащитник
-
15 Raul LoaizaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Касерес ХуанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Зилински Рикардо
- Основной состав
-
25 Чаукс ЭдерВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Jimer ForyЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Brayan MunizНападающий
- Запасные игроки
-
3 Аха ХосеЗащитник
- Полузащитник
-
12 Чунга Хосе
-
34 Iker Blanco
-
-
-
-
-
-
-
30 Juan Arizala
-
-
Главный тренер: Alejandro Restrepo
Бомбардиры внутри турнира
Ланус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боу Вальтер
|7
|0.78
|Морено Марселино
|2
|0.22
|Акоста Лаутаро
|1
|0.11
|Перес Гонсало
|1
|0.11
|Искиэрдос Карлос
|1
|0.11
|Альварес Фавио
|1
|0.11
|Лотти Аугусто
|1
|0.11
|Пенья Фелипе
|1
|0.11
|Ватсон Франко
|1
|0.11
Индепендьенте Медельин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Brayan Muniz
|6
|0.6
|Mender Garcia
|3
|0.3
|Перласа Бальдомеро
|2
|0.2
|Joaquin Varela
|2
|0.2
|Монсальве Мигель
|2
|0.2
|Jhon Vasquez
|2 (1)
|0.2
|Морено Яйро
|1
|0.1
|Альварадо Джейми
|1
|0.1
|Leyser Chaverra
|1 (1)
|0.1
Карточки
Ланус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Боу Вальтер
|2
|0
|Raul Loaiza
|2
|0
|Акино Дилан
|2
|0
|Муньос Эсекьель
|1
|0
|Торрес Джонатан
|1
|0
|Агуэрре Алан
|1
|0
|Leandro Diaz III
|1
|0
|Акоста Лукас II
|1
|0
|Nicolas Morgantini
|1
|0
|Морено Марселино
|1
|0
|Канале Хосе Мария
|1
|0
|Кабрера Бруно
|1
|0
|Агирре Брайан
|1
|0
Индепендьенте Медельин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Орехуэла Луис
|3
|0
|Brayan Muniz
|3
|0
|Ортис Хосе
|2
|0
|Pablo Lima I
|2
|0
|Морено Диего
|1
|0
|Альварадо Джейми
|1
|0
|Jimer Fory
|1
|0
|Leyser Chaverra
|1
|0
|Монсальве Мигель
|1
|0
|Juan Arizala
|1
|0
Результаты матчей
Ланус
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Индепендьенте Медельин
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
0
5
Ланус
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Индепендьенте Медельин
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
7
12
Ланус
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Индепендьенте Медельин
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
7
17
Голы по времени матча
Забито
9
10
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
1
11%
1
10%
1-15
2
22%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
2
22%
2
20%
46-60
1
11%
2
20%
61-75
3
33%
2
20%
76-90
Пропущено
4
4
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
50%
1
25%
31-45
1
25%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
12
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
1
14%
2
17%
1-15
2
29%
2
17%
16-30
2
29%
1
8%
31-45
1
14%
3
25%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
14%
2
17%
76-90
Пропущено
2
5
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
16
22
8 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 6
1 Не забивали 1
2
13%
3
14%
1-15
4
25%
3
14%
16-30
2
13%
3
14%
31-45
3
19%
5
23%
46-60
1
6%
4
18%
61-75
4
25%
4
18%
76-90
Пропущено
6
9
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 7
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
33%
1
11%
31-45
2
33%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Ланус
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Ланус - Унион Санта-Фе 1:1 Сармьенто - Ланус 0:0 Ланус - Годой Крус 1:1 Ланус - ЛДУ Кито 3:1
Ланус - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 ЛДУ Кито - Ланус 1:2 Депортиво Риестра - Ланус 3:1 Ланус - Тигре 3:2 Архентинос Хуниорс - Ланус 2:0 Ланус - Бельграно 3:2 Ривер Плейт - Ланус 2:2 Ланус - Расинг Авельянеда 2:0 Росарио Сентраль - Ланус 1:1 Ланус - Куяба 0:1 Ланус - Эстудиантес Ла-Плата 2:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Ланус 1:1 Ланус - Метрополитанос 5:0 Ланус - Индепендьенте Ривадавия 0:2 Депортиво Гарсиласо - Ланус 0:2 Метрополитанос - Ланус 0:2
Индепендьенте Медельин
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Агилас Дорадас - Индепендьенте Медельин 1:1 Индепендьенте Медельин - Хуниор 2:0 Депортиво Пасто - Индепендьенте Медельин 1:0 Форталеса Сипакира - Индепендьенте Медельин 2:2
Индепендьенте Медельин - Палестино 4:0 Палестино - Индепендьенте Медельин 2:2 Депортиво Кали - Индепендьенте Медельин 2:0 Индепендьенте Медельин - Бояка Чико 1:0 Индепендьенте Медельин - Хуниор 0:0 Депортиво Перейра - Индепендьенте Медельин 1:1 Индепендьенте Медельин - Мильонариос 1:1 Индепендьенте Медельин - Олвейс Реди 4:0 Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Медельин 1:1 Сесар Вальехо - Индепендьенте Медельин 1:5 Энвигадо - Индепендьенте Медельин 0:1 Индепендьенте Медельин - Дефенса и Хустисия 2:1 Индепендьенте Медельин - Атлетико Насьональ 2:2 Патриотас Бояка - Индепендьенте Медельин 2:3 Индепендьенте Медельин - Атлетико Букараманга 1:0 Индепендьенте Медельин - Сесар Вальехо 4:2
Результаты матчей
Ланус
Индепендьенте Медельин
Точный счет
0:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
4:0
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
4
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:2
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Точный счет
0:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
4:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
4
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Ланус
Индепендьенте Медельин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
22
31
13
31
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
72
62
63
26
45
17
45
17
18
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|8
|Атлетико Паранаэнсе
|Gonzalo Mastriani
|7
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|7
|Ланус
|Боу Вальтер
|7
|Коринтианс
|Алберто Юри
|6
|Бока Хуниорс
|Адвинкула Луис
|1 4
|Бока Хуниорс
|Фернандес Пол
|5
|Форталеза Сеара
|Бритес Эмануэль
|1 3
|Дефенса и Хустисия
|Luciano Herrera
|1 3
|Форталеза Сеара
|Аугусто Педро
|4