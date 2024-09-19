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  3. Копа Судамерикана 2024
Ланус
0:0
Конец матча
Индепендьенте Медельин
0'
40' Желтая карточка
Brayan Muniz
43' Желтая карточка
Raul Loaiza
71' Желтая карточка
Перласа Бальдомеро
72' Желтая карточка
Каррера Рамиро
79' Желтая карточка
Сандоваль Луис
90'+6
26
Лосада
Науэль
3
Nicolas
Morgantini
6
Лусиатти
Брайан
4
Перес
Гонсало
22
Солер
Хулио
15
Raul
Loaiza
5
Искиэрдос
Карлос
21
Сальвио
Эдуардо
10
Морено
Марселино
32
Каррера
Рамиро
9
Боу
Вальтер
25
Чаукс
Эдер
13
Daniel
Londono
23
Fainer
Torijano
Cano
18
Homer
Martinez
17
Jimer
Fory
2
Leyser
Chaverra
33
Francisco
Chaverra
15
Альварадо
Джейми
14
Перласа
Бальдомеро
9
Сандоваль
Луис
27
Brayan
Muniz
Ланус
Индепендьенте Медельин

Бомбардиры внутри турнира

Ланус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боу Вальтер 7 0.78
Морено Марселино 2 0.22
Акоста Лаутаро 1 0.11
Перес Гонсало 1 0.11
Искиэрдос Карлос 1 0.11
Альварес Фавио 1 0.11
Лотти Аугусто 1 0.11
Пенья Фелипе 1 0.11
Ватсон Франко 1 0.11
Индепендьенте Медельин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Brayan Muniz 6 0.6
Mender Garcia 3 0.3
Перласа Бальдомеро 2 0.2
Joaquin Varela 2 0.2
Монсальве Мигель 2 0.2
Jhon Vasquez 2 (1) 0.2
Морено Яйро 1 0.1
Альварадо Джейми 1 0.1
Leyser Chaverra 1 (1) 0.1

Карточки

Ланус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Raul Loaiza 3 0
Боу Вальтер 2 0
Акино Дилан 2 0
Муньос Эсекьель 1 0
Торрес Джонатан 1 0
Агуэрре Алан 1 0
Каррера Рамиро 1 0
Leandro Diaz III 1 0
Акоста Лукас II 1 0
Nicolas Morgantini 1 0
Морено Марселино 1 0
Канале Хосе Мария 1 0
Кабрера Бруно 1 0
Агирре Брайан 1 0
Индепендьенте Медельин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Орехуэла Луис 3 0
Brayan Muniz 3 0
Ортис Хосе 2 0
Pablo Lima I 2 0
Сандоваль Луис 1 0
Перласа Бальдомеро 1 0
Морено Диего 1 0
Альварадо Джейми 1 0
Jimer Fory 1 0
Leyser Chaverra 1 0
Монсальве Мигель 1 0
Juan Arizala 1 0

Результаты матчей

Ланус
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Индепендьенте Медельин
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

0
5
Ланус
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Индепендьенте Медельин
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

7
12
Ланус
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Индепендьенте Медельин
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

7
17

Голы по времени матча

Забито

9
10
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
1
11%
1
10%
1-15
2
22%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
2
22%
2
20%
46-60
1
11%
2
20%
61-75
3
33%
2
20%
76-90

Пропущено

4
4
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
50%
1
25%
31-45
1
25%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
12
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
1
14%
2
17%
1-15
2
29%
2
17%
16-30
2
29%
1
8%
31-45
1
14%
3
25%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
14%
2
17%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

16
22
8 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 6
2 Не забивали 2
2
13%
3
14%
1-15
4
25%
3
14%
16-30
2
13%
3
14%
31-45
3
19%
5
23%
46-60
1
6%
4
18%
61-75
4
25%
4
18%
76-90

Пропущено

6
9
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 7
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
33%
1
11%
31-45
2
33%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Ланус
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Ланус - Унион Санта-Фе 1:1 Сармьенто - Ланус 0:0 Ланус - Годой Крус 1:1 Ланус - ЛДУ Кито 3:1
Ланус - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 ЛДУ Кито - Ланус 1:2 Депортиво Риестра - Ланус 3:1 Ланус - Тигре 3:2 Архентинос Хуниорс - Ланус 2:0 Ланус - Бельграно 3:2 Ривер Плейт - Ланус 2:2 Ланус - Расинг Авельянеда 2:0 Росарио Сентраль - Ланус 1:1 Ланус - Куяба 0:1 Ланус - Эстудиантес Ла-Плата 2:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Ланус 1:1 Ланус - Метрополитанос 5:0 Ланус - Индепендьенте Ривадавия 0:2 Депортиво Гарсиласо - Ланус 0:2 Метрополитанос - Ланус 0:2
Индепендьенте Медельин
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Агилас Дорадас - Индепендьенте Медельин 1:1 Индепендьенте Медельин - Хуниор 2:0 Депортиво Пасто - Индепендьенте Медельин 1:0 Форталеса Сипакира - Индепендьенте Медельин 2:2
Индепендьенте Медельин - Палестино 4:0 Палестино - Индепендьенте Медельин 2:2 Депортиво Кали - Индепендьенте Медельин 2:0 Индепендьенте Медельин - Бояка Чико 1:0 Индепендьенте Медельин - Хуниор 0:0 Депортиво Перейра - Индепендьенте Медельин 1:1 Индепендьенте Медельин - Мильонариос 1:1 Индепендьенте Медельин - Олвейс Реди 4:0 Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Медельин 1:1 Сесар Вальехо - Индепендьенте Медельин 1:5 Энвигадо - Индепендьенте Медельин 0:1 Индепендьенте Медельин - Дефенса и Хустисия 2:1 Индепендьенте Медельин - Атлетико Насьональ 2:2 Патриотас Бояка - Индепендьенте Медельин 2:3 Индепендьенте Медельин - Атлетико Букараманга 1:0 Индепендьенте Медельин - Сесар Вальехо 4:2

Результаты матчей

Ланус
Индепендьенте Медельин

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
4:0
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
4
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:2
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
0:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

0:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
4:0
2 раза 20%
0:0
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
0
3 раза 30%
4
3 раза 30%
2
2 раза 20%
1
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Ланус
Индепендьенте Медельин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5
2
3
2.5
3
1
1
4
3.5
3
1
1
4
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
7
3
6
3
1.5
6
4
2
7
2.5
4
6
1
8
3.5
4
6
1
8
4.5
1
9

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 8
Атлетико Паранаэнсе Gonzalo Mastriani 7
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 7
Ланус Боу Вальтер 7
Коринтианс Алберто Юри 6
Весь список

Топ нарушителей
Бока Хуниорс Адвинкула Луис 1 4
Бока Хуниорс Фернандес Пол 5
Форталеза Сеара Бритес Эмануэль 1 3
Дефенса и Хустисия Luciano Herrera 1 3
Форталеза Сеара Аугусто Педро 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 43'
    Рауль Лоайса получил желтую карточку от судьи
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