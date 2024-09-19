0'
0:1
13' ГолКабрера Хавьер
29' Желтая карточкаГарсия Дамиан
33' Желтая карточкаJavier Mendez III
Ход матча
13'
0:1
29'
Прогноз на матч от Liveresult
26
Алекс
Сандро
27
Энрике
Бруно
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Алекс СандроЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Энрике БруноНападающий
- Запасные игроки
-
23 Луис ДавидЗащитник
- Защитник
-
25 Кунья МатеусПолузащитник
- Полузащитник
-
33 КлейтонПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Аллан СоузаПолузащитник
-
19 LorranПолузащитник
-
43 Уэсли ЛопесНападающий
-
22 Мойзес МоураНападающий
-
-
-
Главный тренер: Тите
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Pedro MilansЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Баэс ХаймеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
97 Alan Medina2
-
-
Главный тренер: Diego Aguirre
История личных встреч
Фламенго
Пеньяроль
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
0.5
Тотал матчей
0.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
0
180
Бомбардиры внутри турнира
Фламенго
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педро Гильерме
|5 (1)
|0.56
|Лео Перейра
|1
|0.11
|Жерсон Сантос
|1
|0.11
|Араужо Луис
|1
|0.11
|Винья Матиас
|1
|0.11
|Ортис Лео
|1
|0.11
|Айртон Лукас
|1
|0.11
|Эвертон Соарес
|1
|0.11
Пеньяроль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сильвера Максимилиано
|6
|0.67
|Фернандес Леонардо
|3
|0.33
|Кабрера Хавьер
|1
|0.11
|Оливера Максимильяно
|1
|0.11
|Баэс Хайме
|1
|0.11
|Lucas Francois II
|1
|0.11
|Javier Mendez III
|1
|0.11
|Facundo Batista
|1
|0.11
|Guzman Rodriguez
|1
|0.11
|Eduardo Darias
|1
|0.11
Карточки
Фламенго
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де ла Крус Николас
|3
|0
|Пульгар Эрик
|2
|0
|Жерсон Сантос
|2
|0
|Энрике Бруно
|0
|1
|Уэсли Лопес
|1
|0
|Габриэл Барбоза
|1
|0
|Араужо Луис
|1
|0
|Айртон Лукас
|1
|0
|Evertton Araujo
|1
|0
Пеньяроль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Eduardo Darias
|5
|0
|Рамирес Гастон
|3
|0
|Агирре Вашингтон
|2
|0
|Фернандес Леонардо
|2
|0
|Javier Mendez III
|2
|0
|Guzman Rodriguez
|2
|0
|Гарсия Дамиан
|2
|0
|Оливера Максимильяно
|1
|0
|Баэс Хайме
|1
|0
|Lucas Francois II
|1
|0
|Соса Игнасио
|1
|0
|Pedro Milans
|1
|0
Результаты матчей
Фламенго
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Пеньяроль
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
2
Фламенго
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Пеньяроль
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
1
13
Фламенго
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
Пеньяроль
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
1
15
Голы по времени матча
Забито
10
3
7 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
1
33%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Пропущено
1
5
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
100%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
13
1 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
6 Не забивали 4
1
50%
1
8%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
0
0%
4
31%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
3
23%
61-75
0
0%
2
15%
76-90
Пропущено
5
1
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
1
100%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
12
16
8 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
2 Не забивали 2
3
25%
1
6%
1-15
2
17%
4
25%
16-30
3
25%
4
25%
31-45
1
8%
1
6%
46-60
1
8%
4
25%
61-75
2
17%
2
13%
76-90
Пропущено
6
6
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
17%
1
17%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
2
33%
1
17%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Фламенго
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Фламенго - Васко да Гама 1:1 Фламенго - Байя 1:0 Коринтианс - Фламенго 2:1 Байя - Фламенго 0:1
Фламенго - Ред Булл Брагантино 2:1 Боливар - Фламенго 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 4:1 Фламенго - Боливар 2:0 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:0 Сан-Паулу - Фламенго 1:0 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 2:0 Фламенго - Атлетико Гойаненсе 2:0 Витория - Фламенго 1:2 Фламенго - Крисьюма 2:1 Фламенго - Форталеза Сеара 1:2 Фламенго - Куяба 1:1 Атлетико Минейро - Фламенго 2:4 Фламенго - Крузейро 2:1 Жувентуде - Фламенго 2:1
Пеньяроль
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Пеньяроль - Рампла Хуниорс 4:0 Мирамар Мисионес - Пеньяроль 1:2 Стронгест - Пеньяроль 1:0 Пеньяроль - Серро Ларго 0:0
Пеньяроль - Стронгест 4:0 Насьональ Монтевидео - Пеньяроль 1:1 Пеньяроль - Дефенсор Спортинг 1:0 Пеньяроль - Феникс Монтовидео 2:0 Ривер Плейт Монтевидео - Пеньяроль 1:3 Пеньяроль - Сан-Лоренсо Альмагро 0:2 Пеньяроль - Депортиво Мальдонадо 1:1 Атлетико Прогресо - Пеньяроль 0:2 Пеньяроль - Расинг Монтевидео 1:1 Монтевидео Уондерерс - Пеньяроль 2:0 Феникс Монтовидео - Пеньяроль 0:1 Пеньяроль - Росарио Сентраль 2:1 Пеньяроль - Атлетико Прогресо 3:1 Дефенсор Спортинг - Пеньяроль 0:2 Пеньяроль - Атлетико Минейро 2:0 Пеньяроль - Монтевидео Уондерерс 1:0
Результаты матчей
Фламенго
Пеньяроль
Точный счет
2:0
2 раза 50%
3:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
2 раза 50%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Точный счет
1:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Фламенго
Пеньяроль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
13
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
62
44
53
26
26
17
26
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Сантос Жуниор
|9
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|6
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6
|Пеньяроль
|Сильвера Максимилиано
|6
|Боливар
|Jose M.F. Moreno Chico4
|5
|Коло-Коло
|Видаль Артуро
|1 4
|Насьональ Монтевидео
|Полента Диего
|1 4
|Коло-Коло
|Erick Wiemberg
|1 4
|Пеньяроль
|Eduardo Darias
|5
|Серро Портеньо
|Christian Baez
|1 3