  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Кубок Либертадорес 2024
Фламенго
0:1
Конец матча
Пеньяроль
0'
0:1
13' Гол
Кабрера Хавьер
29' Желтая карточка
Гарсия Дамиан
32' Желтая карточка
Javier Mendez III
43' Желтая карточка
Плата Гонсало
53' Желтая карточка
Пульгар Эрик
90' Желтая карточка
Агирре Вашингтон
90'+7
1
Росси
Агустин
2
Варела
Гильермо
15
Бруно
Фабрисио
4
Лео
Перейра
26
Алекс
Сандро
5
Пульгар
Эрик
18
Де
ла
Крус
Николас
14
Де
Арраскаэта
Джорджиан
8
Жерсон
Сантос
45
Плата
Гонсало
27
Энрике
Бруно
29
Агирре
Вашингтон
20
Pedro
Milans
23
Javier
Mendez
III
4
Guzman
Rodriguez
15
Оливера
Максимильяно
14
Гарсия
Дамиан
13
Eduardo
Darias
7
Кабрера
Хавьер
8
Фернандес
Леонардо
28
Баэс
Хайме
11
Сильвера
Максимилиано
Фламенго
4-2-3-1
Пеньяроль
4-2-3-1

История личных встреч

Фламенго
Пеньяроль

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

КЛ
0:0
КЛ
0:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
0.5

Тотал матчей

0.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

0
180

Бомбардиры внутри турнира

Фламенго
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Гильерме 5 (1) 0.56
Лео Перейра 1 0.11
Жерсон Сантос 1 0.11
Араужо Луис 1 0.11
Винья Матиас 1 0.11
Ортис Лео 1 0.11
Айртон Лукас 1 0.11
Эвертон Соарес 1 0.11
Пеньяроль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сильвера Максимилиано 6 0.67
Фернандес Леонардо 3 0.33
Кабрера Хавьер 1 0.11
Оливера Максимильяно 1 0.11
Баэс Хайме 1 0.11
Lucas Francois II 1 0.11
Javier Mendez III 1 0.11
Facundo Batista 1 0.11
Guzman Rodriguez 1 0.11
Eduardo Darias 1 0.11

Карточки

Фламенго
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пульгар Эрик 3 0
Де ла Крус Николас 3 0
Жерсон Сантос 2 0
Энрике Бруно 0 1
Уэсли Лопес 1 0
Габриэл Барбоза 1 0
Араужо Луис 1 0
Плата Гонсало 1 0
Айртон Лукас 1 0
Evertton Araujo 1 0
Пеньяроль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Eduardo Darias 5 0
Рамирес Гастон 3 0
Агирре Вашингтон 3 0
Javier Mendez III 3 0
Гарсия Дамиан 3 0
Фернандес Леонардо 2 0
Guzman Rodriguez 2 0
Оливера Максимильяно 1 0
Баэс Хайме 1 0
Lucas Francois II 1 0
Соса Игнасио 1 0
Pedro Milans 1 0

Результаты матчей

Фламенго
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Пеньяроль
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
2
Фламенго
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Пеньяроль
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

1
13
Фламенго
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
33% (3)
0% (0)
Пеньяроль
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

1
15

Голы по времени матча

Забито

10
4
7 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
2
20%
1
25%
1-15
2
20%
1
25%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Пропущено

2
5
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
50%
1
20%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
13
1 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
1
50%
1
8%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
0
0%
4
31%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
3
23%
61-75
0
0%
2
15%
76-90

Пропущено

5
1
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
1
100%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

12
17
8 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
3 Не забивали 2
3
25%
2
12%
1-15
2
17%
4
24%
16-30
3
25%
4
24%
31-45
1
8%
1
6%
46-60
1
8%
4
24%
61-75
2
17%
2
12%
76-90

Пропущено

7
6
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
2
29%
1
17%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
2
29%
1
17%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Фламенго
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Фламенго - Васко да Гама 1:1 Фламенго - Байя 1:0 Коринтианс - Фламенго 2:1 Байя - Фламенго 0:1
Фламенго - Ред Булл Брагантино 2:1 Боливар - Фламенго 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 4:1 Фламенго - Боливар 2:0 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:0 Сан-Паулу - Фламенго 1:0 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 2:0 Фламенго - Атлетико Гойаненсе 2:0 Витория - Фламенго 1:2 Фламенго - Крисьюма 2:1 Фламенго - Форталеза Сеара 1:2 Фламенго - Куяба 1:1 Атлетико Минейро - Фламенго 2:4 Фламенго - Крузейро 2:1 Жувентуде - Фламенго 2:1
Пеньяроль
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Пеньяроль - Рампла Хуниорс 4:0 Мирамар Мисионес - Пеньяроль 1:2 Стронгест - Пеньяроль 1:0 Пеньяроль - Серро Ларго 0:0
Пеньяроль - Стронгест 4:0 Насьональ Монтевидео - Пеньяроль 1:1 Пеньяроль - Дефенсор Спортинг 1:0 Пеньяроль - Феникс Монтовидео 2:0 Ривер Плейт Монтевидео - Пеньяроль 1:3 Пеньяроль - Сан-Лоренсо Альмагро 0:2 Пеньяроль - Депортиво Мальдонадо 1:1 Атлетико Прогресо - Пеньяроль 0:2 Пеньяроль - Расинг Монтевидео 1:1 Монтевидео Уондерерс - Пеньяроль 2:0 Феникс Монтовидео - Пеньяроль 0:1 Пеньяроль - Росарио Сентраль 2:1 Пеньяроль - Атлетико Прогресо 3:1 Дефенсор Спортинг - Пеньяроль 0:2 Пеньяроль - Атлетико Минейро 2:0 Пеньяроль - Монтевидео Уондерерс 1:0

Результаты матчей

Фламенго
Пеньяроль

Точный счет

2:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
2 раза 50%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:1
2 раза 40%
1:0
2 раза 40%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Фламенго
Пеньяроль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1.5
2
3
2.5
2
2
1
4
3.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
7
2
4
5
1.5
5
4
2
7
2.5
2
7
1
8
3.5
2
7
1/8 финала
3 Коло-Коло
1 Хуниор
1 Тальерес Кордоба
3 Ривер Плейт
5 Гремио
7 Флуминенсе
1 Сан-Лоренсо Альмагро
2 Атлетико Минейро
4 Ботафого Рио-де-Жанейро
3 Палмейрас Сан-Паулу
0 Насьональ Монтевидео
2 Сан-Паулу
2 Фламенго
1 Боливар
4 Пеньяроль
1 Стронгест
1/4 финала
1 Коло-Коло
1 Ривер Плейт
1 Флуминенсе
0 Атлетико Минейро
0 Ботафого Рио-де-Жанейро
0 Сан-Паулу
0 Фламенго
1 Пеньяроль
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Сантос Жуниор 9
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 6
Ривер Плейт Борха Мигель 6
Пеньяроль Сильвера Максимилиано 6
Боливар Jose M.F. Moreno Chico4 5
Весь список

Топ нарушителей
Коло-Коло Видаль Артуро 1 4
Насьональ Монтевидео Полента Диего 1 4
Коло-Коло Erick Wiemberg 1 4
Пеньяроль Eduardo Darias 5
Серро Портеньо Christian Baez 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 43'
    Плата Гонсало получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Фламенго 0:1 Пеньяроль онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (29) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный