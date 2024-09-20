Ход матча
19'
0:1
37'
45'
0:2
Прогноз на матч от Liveresult
5
Ivaldo
19
Жорже
Кайо
26
Диас
Лаутаро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Франко ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Гарнеро Даниэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
5 IvaldoЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Жорже КайоНападающий
-
26 Диас ЛаутароНападающий
- Запасные игроки
-
6 Каики IIЗащитник
-
44 ВевертонЗащитник
-
43 Марсело ЖоаоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 РамироПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Fernando Seabra
Бомбардиры внутри турнира
Либертад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кардосо Оскар
|2
|0.4
|Эспиноса Матиас
|1
|0.2
|Lucas Sanabria2
|1
|0.2
Крузейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Перейра Матеус
|2
|0.22
|Энрике Матеус
|1
|0.11
|Уолас Соуза
|1
|0.11
|Ромеро Лукас Даниэль
|1
|0.11
|Rafael VII
|1
|0.11
|Lucas Silva IV
|1
|0.11
|Артур Гомес VIII
|1
|0.11
|Ivaldo
|1
|0.11
|Papagaio
|1
|0.11
|Жорже Кайо
|1
|0.11
Карточки
Либертад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кабальеро Эрнесто
|3
|0
|Мельгарехо Лоренсо
|1
|0
|Барейро Антонио
|1
|0
|Фернандес Марсело
|1
|0
|Кампусано Альваро
|1
|0
|Gustavo Aguilar
|1
|0
Крузейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перейра Матеус
|3
|0
|Ромеро Лукас Даниэль
|3
|0
|Ivaldo
|3
|0
|Верон Габриэл
|2
|0
|Энрике Матеус
|1
|0
|Уолас Соуза
|1
|0
|Lucas Villalba
|1
|0
|Rafael VII
|1
|0
|Виллиам Фуртадо
|1
|0
|Артур Гомес VIII
|1
|0
|Papagaio
|1
|0
|Диас Лаутаро
|1
|0
|Хавьер Марлон
|1
|0
Результаты матчей
Либертад
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Крузейро
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Либертад
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Крузейро
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
7
Либертад
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Крузейро
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
7
Голы по времени матча
Забито
3
3
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
67%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
7
0 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 4
3 Не забивали 4
0
0%
4
57%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
14%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
4
10
0 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 5
1 Не забивали 3
0
0%
4
40%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
2
50%
1
10%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
20%
76-90
Пропущено
2
5
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Либертад
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Либертад - Серро Портеньо 2:1 Сол де Америка - Либертад 0:1 Либертад - Хенераль Кабальеро ХЛМ 0:1 Спортиво Лукеньо - Либертад 1:1
Либертад - 2 де Майо 2:0 Спортиво Амелиано - Либертад 0:0 Спортиво Амелиано - Либертад 0:0 Либертад - Спортиво Амелиано 1:1 Олимпия Асунсьон - Либертад 4:0 Либертад - Спортиво Триниденсе 2:2 Гуарани Асунсьон - Либертад 0:0 Либертад - Насьональ Асунсьон 1:2 Универсидад Католика Кито - Либертад 1:1 Такуари - Либертад 2:4 Либертад - Универсидад Католика Кито 2:0 Олимпия Асунсьон - Либертад 1:3 Либертад - Хенераль Кабальеро ХЛМ 2:0 Либертад - Насьональ Монтевидео 2:1 Спортиво Амелиано - Либертад 0:1 Либертад - Насьональ Асунсьон 5:0
Крузейро
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Крузейро - Сан-Паулу 0:1 Крузейро - Атлетико Гойаненсе 3:1 Крузейро - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Крузейро 1:0
Крузейро - Бока Хуниорс 2:1 Витория - Крузейро 2:2 Бока Хуниорс - Крузейро 1:0 Крузейро - Атлетико Минейро 0:0 Крузейро - Форталеза Сеара 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Крузейро 0:3 Крузейро - Жувентуде 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Крузейро 2:0 Крузейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Гремио - Крузейро 0:2 Крузейро - Коринтианс 3:0 Крисьюма - Крузейро 1:0 Фламенго - Крузейро 2:1 Крузейро - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Байя - Крузейро 4:1 Крузейро - Флуминенсе 2:0
Результаты матчей
Либертад
Крузейро
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:0
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:0
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
3 раза 75%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
1:0
3 раза 38%
0:0
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Либертад
Крузейро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
53
13
35
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|8
|Атлетико Паранаэнсе
|Gonzalo Mastriani
|7
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|7
|Ланус
|Боу Вальтер
|7
|Коринтианс
|Алберто Юри
|6
|Бока Хуниорс
|Адвинкула Луис
|1 4
|Бока Хуниорс
|Фернандес Пол
|5
|Форталеза Сеара
|Бритес Эмануэль
|1 3
|Дефенса и Хустисия
|Luciano Herrera
|1 3
|Форталеза Сеара
|Аугусто Педро
|4