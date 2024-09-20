  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Копа Судамерикана 2024
Либертад
0:2
Конец матча
Крузейро
0'
0:1
19' Гол
Жорже Кайо
37' Желтая карточка
Верон Габриэл
0:2
45' Гол
Диас Лаутаро
63' Желтая карточка
Рамирес Иван
73' Желтая карточка
Марсело Жоао
90' Желтая карточка
Хименес Нестор
90'+6
1
Сильва
Мартин
2
Рамирес
Иван
5
Diego
Viera
II
4
Хименес
Нестор
17
Эспиноса
Матиас
22
Мартинес
Хьюго
26
Кабальеро
Эрнесто
19
Ruben
Lezcano
13
Сильва
Алехандро
9
Gustavo
Aguilar
28
Фернандес
Марсело
1
Кассио
Рамос
12
Виллиам
Фуртадо
5
Ivaldo
25
Lucas
Villalba
3
Хавьер
Марлон
29
Ромеро
Лукас
Даниэль
10
Перейра
Матеус
97
Энрике
Матеус
30
Верон
Габриэл
19
Жорже
Кайо
26
Диас
Лаутаро
Либертад
Крузейро

Бомбардиры внутри турнира

Либертад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кардосо Оскар 2 0.4
Эспиноса Матиас 1 0.2
Lucas Sanabria2 1 0.2
Крузейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перейра Матеус 2 0.22
Энрике Матеус 1 0.11
Уолас Соуза 1 0.11
Ромеро Лукас Даниэль 1 0.11
Rafael VII 1 0.11
Lucas Silva IV 1 0.11
Артур Гомес VIII 1 0.11
Ivaldo 1 0.11
Papagaio 1 0.11
Жорже Кайо 1 0.11
Диас Лаутаро 1 0.11

Карточки

Либертад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кабальеро Эрнесто 3 0
Мельгарехо Лоренсо 1 0
Барейро Антонио 1 0
Фернандес Марсело 1 0
Рамирес Иван 1 0
Кампусано Альваро 1 0
Хименес Нестор 1 0
Gustavo Aguilar 1 0
Крузейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перейра Матеус 3 0
Ромеро Лукас Даниэль 3 0
Ivaldo 3 0
Верон Габриэл 2 0
Энрике Матеус 1 0
Уолас Соуза 1 0
Lucas Villalba 1 0
Rafael VII 1 0
Виллиам Фуртадо 1 0
Артур Гомес VIII 1 0
Papagaio 1 0
Диас Лаутаро 1 0
Хавьер Марлон 1 0
Марсело Жоао 1 0

Результаты матчей

Либертад
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Крузейро
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Либертад
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Крузейро
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
7
Либертад
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Крузейро
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
7

Голы по времени матча

Забито

3
5
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
2
67%
1
20%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

3
1
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
7
0 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 4
4 Не забивали 5
0
0%
4
57%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
14%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

4
12
0 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 6
2 Не забивали 3
0
0%
4
33%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
2
50%
1
8%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
17%
76-90

Пропущено

4
5
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Либертад
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Либертад - Серро Портеньо 2:1 Сол де Америка - Либертад 0:1 Либертад - Хенераль Кабальеро ХЛМ 0:1 Спортиво Лукеньо - Либертад 1:1
Либертад - 2 де Майо 2:0 Спортиво Амелиано - Либертад 0:0 Спортиво Амелиано - Либертад 0:0 Либертад - Спортиво Амелиано 1:1 Олимпия Асунсьон - Либертад 4:0 Либертад - Спортиво Триниденсе 2:2 Гуарани Асунсьон - Либертад 0:0 Либертад - Насьональ Асунсьон 1:2 Универсидад Католика Кито - Либертад 1:1 Такуари - Либертад 2:4 Либертад - Универсидад Католика Кито 2:0 Олимпия Асунсьон - Либертад 1:3 Либертад - Хенераль Кабальеро ХЛМ 2:0 Либертад - Насьональ Монтевидео 2:1 Спортиво Амелиано - Либертад 0:1 Либертад - Насьональ Асунсьон 5:0
Крузейро
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Крузейро - Сан-Паулу 0:1 Крузейро - Атлетико Гойаненсе 3:1 Крузейро - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Крузейро 1:0
Крузейро - Бока Хуниорс 2:1 Витория - Крузейро 2:2 Бока Хуниорс - Крузейро 1:0 Крузейро - Атлетико Минейро 0:0 Крузейро - Форталеза Сеара 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Крузейро 0:3 Крузейро - Жувентуде 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Крузейро 2:0 Крузейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Гремио - Крузейро 0:2 Крузейро - Коринтианс 3:0 Крисьюма - Крузейро 1:0 Фламенго - Крузейро 2:1 Крузейро - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Байя - Крузейро 4:1 Крузейро - Флуминенсе 2:0

Результаты матчей

Либертад
Крузейро

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:0
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
1:0
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%

Тоталы голов в матче

Либертад
Крузейро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
6
3
1
4
1.5
4
5

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 8
Атлетико Паранаэнсе Gonzalo Mastriani 7
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 7
Ланус Боу Вальтер 7
Коринтианс Алберто Юри 6
Весь список

Топ нарушителей
Бока Хуниорс Адвинкула Луис 1 4
Бока Хуниорс Фернандес Пол 5
Форталеза Сеара Бритес Эмануэль 1 3
Дефенса и Хустисия Luciano Herrera 1 3
Форталеза Сеара Аугусто Педро 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Г О О О О Л - Диас Лаутаро бьет в цель!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Либертад 0:2 Крузейро онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (29) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный