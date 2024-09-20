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  2. Матчи
  3. Копа Судамерикана 2024
Атлетико Паранаэнсе
1:0
Перерыв
Расинг Авельянеда
0'
22' Желтая карточка
Роша Кайке
26' Желтая карточка
Gabriel Paulista VIII
1:0
38' Гол
Joao Cruz
41
Понтес
Микаэл
26
Erick2
4
Роша
Кайке
44
Thiago
Heleno
6
Фернандо
Менегаццо
88
Christian
Cardoso
3
Gabriel
Paulista
VIII
28
Tomas
Cuello
10
Bruno
Zapelli
14
Каноббио
Агустин
9
Gonzalo
Mastriani
21
Ариас
Габриэль
3
Ди
Чезаре
Марко
13
Соса
Сантьяго
35
Santiago
Quiros
15
Gaston
Martirena
34
Мура
Факундо
5
Juan
Ignacio
Nardoni
32
Альмендра
Агустин
8
Кинтеро
Хуан
7
Maximiliano
Salas
9
Мартинес
Адриан
Атлетико Паранаэнсе
Расинг Авельянеда

История личных встреч

Атлетико Паранаэнсе
Расинг Авельянеда

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМК
2:2

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Паранаэнсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gonzalo Mastriani 7 0.64
Ди Йорио Лукас 3 (1) 0.27
Каноббио Агустин 2 0.18
Christian Cardoso 2 0.18
Lucas Esquivel 2 0.18
Фернандиньо XII 2 (1) 0.18
Pablo I 1 0.09
Madson II 1 0.09
Tomas Cuello 1 0.09
Joao Cruz 1 0.09
Erick2 1 0.09
Bruno Zapelli 1 0.09
Filipinho 1 0.09
Расинг Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Адриан 8 (2) 0.89
Мартинес Рохер 3 (1) 0.33
Солари Сантьяго 2 0.22
Maximiliano Salas 2 0.22
Карбонеро Йохан 2 0.22
Альмендра Агустин 1 0.11
Juan Ignacio Nardoni 1 0.11
Ди Чезаре Марко 1 0.11
Baltasar Rodriguez 1 0.11
Кинтеро Хуан 1 (1) 0.11

Карточки

Атлетико Паранаэнсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандиньо XII 3 0
Lucas Esquivel 1 1
Bruno Zapelli 1 1
Thiago Heleno 2 0
Julimar 2 0
Каноббио Агустин 2 0
Christian Cardoso 2 0
Фернандо Менегаццо 1 0
Gonzalo Mastriani 1 0
Leonardo Godoy 1 0
Pablo I 1 0
Madson II 1 0
Gabriel Paulista VIII 1 0
Гамарра Матео 1 0
Erick2 1 0
Роша Кайке 1 0
Martin Varini 1 0
Расинг Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ди Чезаре Марко 3 0
Мартинес Адриан 2 0
Альмендра Агустин 2 0
Соса Сантьяго 2 0
Baltasar Rodriguez 2 0
Конти Херман 1 0
Мартинес Рохер 1 0
Урси Агустин 1 0
Juan Ignacio Nardoni 1 0
Рохас Габриэль 1 0
Gaston Martirena 1 0

Результаты матчей

Атлетико Паранаэнсе
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Расинг Авельянеда
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
1
Атлетико Паранаэнсе
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Расинг Авельянеда
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

13
15
Атлетико Паранаэнсе
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Расинг Авельянеда
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

14
16

Голы по времени матча

Забито

11
8
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
2
18%
1
13%
1-15
2
18%
1
13%
16-30
2
18%
5
63%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
1
13%
76-90

Пропущено

5
2
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
1
20%
2
100%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

13
15
7 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
1
8%
3
20%
1-15
2
15%
2
13%
16-30
4
31%
3
20%
31-45
1
8%
3
20%
46-60
2
15%
2
13%
61-75
3
23%
2
13%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

24
23
13 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 7
1 Не забивали 0
3
13%
4
17%
1-15
4
17%
3
13%
16-30
6
25%
8
35%
31-45
2
8%
3
13%
46-60
4
17%
2
9%
61-75
5
21%
3
13%
76-90

Пропущено

8
3
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 2
2
25%
2
67%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Атлетико Паранаэнсе - Форталеза Сеара 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Васко да Гама 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Васко да Гама - Атлетико Паранаэнсе 2:1
Васко да Гама - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Бельграно - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Жувентуде 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Бельграно 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 2:2 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 2:3 Атлетико Паранаэнсе - Гремио 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Ред Булл Брагантино 2:0 Куяба - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Серро Портеньо 2:1 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Серро Портеньо - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Ипиранга Эрешин 3:0 Атлетико Паранаэнсе - Байя 1:3 Атлетико Гойаненсе - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Сан-Паулу 1:2
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 2:1 Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Уачипато 6:1
Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:1 Уачипато - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:1 Уракан - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 2:1 Сармьенто - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Годой Крус 3:0 Ланус - Расинг Авельянеда 2:0 Расинг Авельянеда - Депортиво Риестра 1:0 Расинг Авельянеда - Спортиво Лукеньо 3:0 Тигре - Расинг Авельянеда 0:4 Расинг Авельянеда - Архентинос Хуниорс 3:0 Расинг Авельянеда - Кокимбо Юнидо 3:0 Бельграно - Расинг Авельянеда 4:4 Ред Булл Брагантино - Расинг Авельянеда 2:1 Расинг Авельянеда - Тальерес Ремедиос 1:2

Результаты матчей

Атлетико Паранаэнсе
Расинг Авельянеда

Точный счет

2:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%
3:0
3 раза 75%
6:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
6
1 раз 20%
3
3 раза 75%
6
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
0:2
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

2:1
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
6:0
1 раз 10%
3:0
3 раза 38%
0:2
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
6
1 раз 10%
3
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
6
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Атлетико Паранаэнсе
Расинг Авельянеда

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5
1
4
2.5
1
4
3.5
1
3
1
4
4.5
1
3
1
4
5.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
3
1
2
3
2.5
2
3
3.5
1
4
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
6
4
1.5
7
1
3
7
2.5
4
4
3
7
3.5
1
7
2
8
4.5
1
7
1
9
5.5
1
7

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 8
Атлетико Паранаэнсе Gonzalo Mastriani 7
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 7
Ланус Боу Вальтер 7
Коринтианс Алберто Юри 6
Весь список

Топ нарушителей
Бока Хуниорс Адвинкула Луис 1 4
Бока Хуниорс Фернандес Пол 5
Форталеза Сеара Бритес Эмануэль 1 3
Дефенса и Хустисия Luciano Herrera 1 3
Форталеза Сеара Аугусто Педро 4
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 38'
    Каноббио Агустин сделал результативную передачу.
  • 38'
    Г О О О О Л - Педро Крус бьет в цель!
  • 26'
    Габриэль получил желтую карточку от судьи
  • 22'
    Роша Кайке получил желтую карточку от судьи
  • 22'
    Бруно Запелли уходит с поля. Педро Крус выходит вместо него
  • Судья начинает матч
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Атлетико Паранаэнсе
Ничья
Расинг Авельянеда
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