1:0
Конец матча
0'
22' Желтая карточкаРоша Кайке
26' Желтая карточкаGabriel Paulista VIII
1:0
38' ГолJoao Cruz
80' Желтая карточкаGaston Martirena
90'+4
Ход матча
22'
38'
1:0
80'
Прогноз на матч от Liveresult
26
Erick2
28
Tomas
Cuello
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Erick2Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Tomas CuelloПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
61 Оседе ДерикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 JulimarНападающий
-
22 Madson II
-
92 Pablo I
-
57 Joao Cruz
-
23 Filipinho
-
-
-
Главный тренер: Martin Varini
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Мура ФакундоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Конти ХерманЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Урси АгустинНападающий
- Нападающий
-
-
19 Juan Elordi
-
-
-
Главный тренер: Костас Густаво
История личных встреч
Атлетико Паранаэнсе
Расинг Авельянеда
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gonzalo Mastriani
|7
|0.64
|Ди Йорио Лукас
|3 (1)
|0.27
|Каноббио Агустин
|2
|0.18
|Christian Cardoso
|2
|0.18
|Lucas Esquivel
|2
|0.18
|Фернандиньо XII
|2 (1)
|0.18
|Pablo I
|1
|0.09
|Madson II
|1
|0.09
|Tomas Cuello
|1
|0.09
|Joao Cruz
|1
|0.09
|Erick2
|1
|0.09
|Bruno Zapelli
|1
|0.09
|Filipinho
|1
|0.09
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Адриан
|8 (2)
|0.89
|Мартинес Рохер
|3 (1)
|0.33
|Солари Сантьяго
|2
|0.22
|Maximiliano Salas
|2
|0.22
|Карбонеро Йохан
|2
|0.22
|Альмендра Агустин
|1
|0.11
|Juan Ignacio Nardoni
|1
|0.11
|Ди Чезаре Марко
|1
|0.11
|Baltasar Rodriguez
|1
|0.11
|Кинтеро Хуан
|1 (1)
|0.11
Карточки
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандиньо XII
|3
|0
|Lucas Esquivel
|1
|1
|Bruno Zapelli
|1
|1
|Thiago Heleno
|2
|0
|Julimar
|2
|0
|Каноббио Агустин
|2
|0
|Christian Cardoso
|2
|0
|Фернандо Менегаццо
|1
|0
|Gonzalo Mastriani
|1
|0
|Leonardo Godoy
|1
|0
|Pablo I
|1
|0
|Madson II
|1
|0
|Gabriel Paulista VIII
|1
|0
|Гамарра Матео
|1
|0
|Erick2
|1
|0
|Роша Кайке
|1
|0
|Martin Varini
|1
|0
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ди Чезаре Марко
|3
|0
|Мартинес Адриан
|2
|0
|Альмендра Агустин
|2
|0
|Соса Сантьяго
|2
|0
|Gaston Martirena
|2
|0
|Baltasar Rodriguez
|2
|0
|Конти Херман
|1
|0
|Мартинес Рохер
|1
|0
|Урси Агустин
|1
|0
|Juan Ignacio Nardoni
|1
|0
|Рохас Габриэль
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико Паранаэнсе
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Расинг Авельянеда
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
1
Атлетико Паранаэнсе
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Расинг Авельянеда
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
13
15
Атлетико Паранаэнсе
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Расинг Авельянеда
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
14
16
Голы по времени матча
Забито
12
8
7 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
2
17%
1
13%
1-15
2
17%
1
13%
16-30
3
25%
5
63%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
2
17%
1
13%
76-90
Пропущено
5
3
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
20%
2
67%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
13
15
7 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
1
8%
3
20%
1-15
2
15%
2
13%
16-30
4
31%
3
20%
31-45
1
8%
3
20%
46-60
2
15%
2
13%
61-75
3
23%
2
13%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
25
23
14 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 7
1 Не забивали 1
3
12%
4
17%
1-15
4
16%
3
13%
16-30
7
28%
8
35%
31-45
2
8%
3
13%
46-60
4
16%
2
9%
61-75
5
20%
3
13%
76-90
Пропущено
8
4
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 3
2
25%
2
50%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Атлетико Паранаэнсе - Форталеза Сеара 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Васко да Гама 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Васко да Гама - Атлетико Паранаэнсе 2:1
Васко да Гама - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Бельграно - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Жувентуде 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Бельграно 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 2:2 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 2:3 Атлетико Паранаэнсе - Гремио 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Ред Булл Брагантино 2:0 Куяба - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Серро Портеньо 2:1 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Серро Портеньо - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Ипиранга Эрешин 3:0 Атлетико Паранаэнсе - Байя 1:3 Атлетико Гойаненсе - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Сан-Паулу 1:2
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 2:1 Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Уачипато 6:1
Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:1 Уачипато - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:1 Уракан - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 2:1 Сармьенто - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Годой Крус 3:0 Ланус - Расинг Авельянеда 2:0 Расинг Авельянеда - Депортиво Риестра 1:0 Расинг Авельянеда - Спортиво Лукеньо 3:0 Тигре - Расинг Авельянеда 0:4 Расинг Авельянеда - Архентинос Хуниорс 3:0 Расинг Авельянеда - Кокимбо Юнидо 3:0 Бельграно - Расинг Авельянеда 4:4 Ред Булл Брагантино - Расинг Авельянеда 2:1 Расинг Авельянеда - Тальерес Ремедиос 1:2
Результаты матчей
Атлетико Паранаэнсе
Расинг Авельянеда
Точный счет
2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
6:0
1 раз 17%
3:0
3 раза 75%
6:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
6
1 раз 17%
3
3 раза 75%
6
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
0:2
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
Точный счет
0:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
6:0
1 раз 9%
3:0
3 раза 33%
0:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
6
1 раз 9%
2
3 раза 33%
3
3 раза 33%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
6
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Атлетико Паранаэнсе
Расинг Авельянеда
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
15
15
13
15
13
15
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
23
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
81
65
72
38
45
38
18
29
18
110
18
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|8
|Атлетико Паранаэнсе
|Gonzalo Mastriani
|7
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|7
|Ланус
|Боу Вальтер
|7
|Коринтианс
|Алберто Юри
|6
|Бока Хуниорс
|Адвинкула Луис
|1 4
|Бока Хуниорс
|Фернандес Пол
|5
|Форталеза Сеара
|Бритес Эмануэль
|1 3
|Дефенса и Хустисия
|Luciano Herrera
|1 3
|Форталеза Сеара
|Аугусто Педро
|4