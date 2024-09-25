0:0
Перерыв
Ход матча
45'
Прогноз на матч от Liveresult
-
2.10 Победа «Коринтианса»
-
22
Ногейра
Хуго
46
Hugo
Farias
27
Bidon
Breno
2
Тинга
I
17
Велисон
Хосе
11
Мариньо
- Основной состав
-
22 Ногейра ХугоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
46 Hugo FariasЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Bidon BrenoПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Кака IIЗащитник
-
21 БидуЗащитник
-
23 Фагнер ЛемосЗащитник
- Защитник
-
37 РайанПолузащитник
- Полузащитник
-
18 ШарлесПолузащитник
-
17 ЖованеНападающий
-
20 Раул ПедроНападающий
- Нападающий
-
16 Энрике Педро
-
Главный тренер: Диас Рамон
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Тинга IЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Велисон ХосеПолузащитник
-
11 МариньоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
4 ТитиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 ЭркулесПолузащитник
-
37 КауанПолузащитник
-
22 Пикашу ЯгоПолузащитник
-
18 Лопес БреноНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Калебе
-
Главный тренер: Войвода Хуан Пабло
История личных встреч
Коринтианс
Форталеза Сеара
13 матчей
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
23.1%
61.5%
15.4%
3 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
100%
0 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы
19 матчей
47.4%
26.3%
26.3%
9 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
15.8%
73.7%
10.5%
3 победы 14 ничьих 2 победы
Второй тайм
42.1%
36.8%
21.1%
8 побед 7 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
11
Голов в среднем за матч
1.33
1.1
Среднее время на гол
67
81
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
1
0.56
Среднее время на гол
90
162
Всего голов
22
16
Голов в среднем за матч
1.16
0.84
Тотал матчей
2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
77
106
Бомбардиры внутри турнира
Коринтианс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алберто Юри
|6
|0.6
|Ромеро Анхель
|2
|0.2
|Коронадо Игор
|2
|0.2
|Гарро Родриго
|2
|0.2
|Котулио Матеус
|1
|0.1
|Уэсли Лопес
|1
|0.1
|Раул Педро
|1
|0.1
|Вера Фаусто
|1
|0.1
|Магно Таллес
|1
|0.1
|Жоване
|1
|0.1
Форталеза Сеара
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лусеро Хуан Мартин
|7
|0.7
|Пикашу Яго
|5
|0.5
|Эркулес
|1
|0.1
|Саша Лукас
|1
|0.1
|Тьяго Гальярдо
|1
|0.1
|Мариньо
|1
|0.1
|Почеттино Томас
|1
|0.1
|Мачука Иманоль
|1
|0.1
|Наварро Кевин
|1
|0.1
Карточки
Коринтианс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарро Родриго
|4
|0
|Фагнер Лемос
|2
|0
|Рауль Гонсалес
|0
|1
|Паулиньо Жозе
|1
|0
|Уэсли Лопес
|1
|0
|Шарлес
|1
|0
|Раул Педро
|1
|0
|Алберто Юри
|1
|0
|Кака II
|1
|0
|Hugo Farias
|1
|0
|Raniele
|1
|0
|Жоване
|1
|0
Форталеза Сеара
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бритес Эмануэль
|3
|1
|Аугусто Педро
|4
|0
|Эскобар Гонсало
|1
|1
|Пикашу Яго
|2
|0
|Мариньо
|0
|1
|Эркулес
|1
|0
|Тити
|1
|0
|Саша Лукас
|1
|0
|Кушчевич Бенхамин
|1
|0
|Роша Педро
|1
|0
|Кардона Томас
|1
|0
|Leandro Martinez I
|1
|0
|Рикардо Жоао
|1
|0
|Renato Kayzer
|1
|0
|Почеттино Томас
|1
|0
|Россетто Матеус
|1
|0
|Наварро Кевин
|1
|0
Результаты матчей
Коринтианс
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Форталеза Сеара
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
3
Коринтианс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Форталеза Сеара
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
7
14
Коринтианс
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Форталеза Сеара
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
8
17
Голы по времени матча
Забито
11
5
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
9%
2
40%
1-15
3
27%
1
20%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
2
40%
76-90
Пропущено
3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
1
33%
1
17%
76-90
Забито
7
14
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
2
29%
2
14%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
1
14%
1
7%
31-45
0
0%
5
36%
46-60
2
29%
1
7%
61-75
2
29%
2
14%
76-90
Пропущено
3
6
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
3
50%
76-90
Забито
18
19
9 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 5
1 Не забивали 1
3
17%
4
21%
1-15
3
17%
4
21%
16-30
3
17%
1
5%
31-45
1
6%
5
26%
46-60
4
22%
1
5%
61-75
4
22%
4
21%
76-90
Пропущено
6
12
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
1
17%
2
17%
1-15
1
17%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
17%
2
17%
46-60
1
17%
1
8%
61-75
2
33%
4
33%
76-90
Результаты последних матчей
Коринтианс
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Коринтианс - Атлетико Гойаненсе 3:0 Форталеза Сеара - Коринтианс 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Жувентуде 3:1
Коринтианс - Фламенго 2:1 Жувентуде - Коринтианс 2:1 Форталеза Сеара - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 1:2 Флуминенсе - Коринтианс 0:0 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 1:1 Гремио - Коринтианс 0:0 Коринтианс - Жувентуде 1:1 Коринтианс - Гремио 0:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Гремио 2:2 Байя - Коринтианс 0:1 Коринтианс - Крисьюма 2:1 Васко да Гама - Коринтианс 2:0 Крузейро - Коринтианс 3:0
Форталеза Сеара
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Форталеза Сеара - Байя 4:1 Форталеза Сеара - Коринтианс 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Форталеза Сеара 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза Сеара 2:1
Ботафого Рио-де-Жанейро - Форталеза Сеара 2:0 Форталеза Сеара - Коринтианс 1:0 Форталеза Сеара - Росарио Сентраль 3:1 Ред Булл Брагантино - Форталеза Сеара 1:2 Росарио Сентраль - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Крисьюма 1:0 Крузейро - Форталеза Сеара 1:2 Форталеза Сеара - Сан-Паулу 1:0 Крисьюма - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Атлетико Гойаненсе 3:1 Форталеза Сеара - Витория 3:1 Фламенго - Форталеза Сеара 1:2 Форталеза Сеара - Флуминенсе 1:0 Васко да Гама - Форталеза Сеара 2:0 Форталеза Сеара - Жувентуде 2:1 Форталеза Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 3:0
Результаты матчей
Коринтианс
Форталеза Сеара
Точный счет
4:0
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
Точное количество голов
4
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Точный счет
0:2
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:1
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:2
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
4:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
0:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Коринтианс
Форталеза Сеара
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
41
31
32
22
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
81
63
54
36
36
27
27
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|8
|Атлетико Паранаэнсе
|Gonzalo Mastriani
|7
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|7
|Ланус
|Боу Вальтер
|7
|Коринтианс
|Алберто Юри
|6
|Бока Хуниорс
|Адвинкула Луис
|1 4
|Бока Хуниорс
|Фернандес Пол
|5
|Форталеза Сеара
|Бритес Эмануэль
|1 3
|Дефенса и Хустисия
|Luciano Herrera
|1 3
|Форталеза Сеара
|Аугусто Педро
|4
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Прогноз на матч от Liveresult
-
2.10 Победа «Коринтианса»
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