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  3. Копа Судамерикана 2024
Коринтианс
0:0
Перерыв
Форталеза Сеара
0'
23' Желтая карточка
Leandro Martinez I
45' Желтая карточка
Renato Kayzer

Ход матча

23'
 
Leandro Martinez I
45'
 
Renato Kayzer
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Коринтианс
Ничья
Форталеза Сеара
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Ногейра
Хуго
2
Котулио
Матеус
5
Рамальо
Андре
3
Торрес
Феликс
46
Hugo
Farias
38
Каррильо
Андре
47
Мартинес
Хосе
Андрес
27
Bidon
Breno
77
Коронадо
Игор
9
Алберто
Юри
11
Ромеро
Анхель
1
Рикардо
Жоао
2
Тинга
I
19
Бритес
Эмануэль
25
Кардона
Томас
36
Felipe
Jonatan
28
Аугусто
Педро
17
Велисон
Хосе
11
Мариньо
8
Leandro
Martinez
I
79
Renato
Kayzer
7
Почеттино
Томас
Коринтианс
Форталеза Сеара

История личных встреч

Коринтианс
Форталеза Сеара

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

23.1%
61.5%
15.4%
3 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

19 матчей

47.4%
26.3%
26.3%
9 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

15.8%
73.7%
10.5%
3 победы 14 ничьих 2 победы

Второй тайм

42.1%
36.8%
21.1%
8 побед 7 ничьих 4 победы

История матчей

КС
0:2
СA
1:0
СA
0:0
КС
2:0
КС
1:1
СA
2:1
СA
1:1
СA
1:0
СA
1:0
СA
1:0
СA
1:0
СA
0:0
СA
1:1
СA
3:2
СA
1:3
СB
1:3
СB
2:0
КБ
2:0
КБ
1:2

Голы

Всего голов

12
11

Голов в среднем за матч

1.33
1.1

Среднее время на гол

67
81

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

1
0.56

Среднее время на гол

90
162

Всего голов

22
16

Голов в среднем за матч

1.16
0.84

Тотал матчей

2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

77
106

Бомбардиры внутри турнира

Коринтианс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алберто Юри 6 0.6
Ромеро Анхель 2 0.2
Коронадо Игор 2 0.2
Гарро Родриго 2 0.2
Котулио Матеус 1 0.1
Уэсли Лопес 1 0.1
Раул Педро 1 0.1
Вера Фаусто 1 0.1
Магно Таллес 1 0.1
Жоване 1 0.1
Форталеза Сеара
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лусеро Хуан Мартин 7 0.7
Пикашу Яго 5 0.5
Эркулес 1 0.1
Саша Лукас 1 0.1
Тьяго Гальярдо 1 0.1
Мариньо 1 0.1
Почеттино Томас 1 0.1
Мачука Иманоль 1 0.1
Наварро Кевин 1 0.1

Карточки

Коринтианс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарро Родриго 4 0
Фагнер Лемос 2 0
Рауль Гонсалес 0 1
Паулиньо Жозе 1 0
Уэсли Лопес 1 0
Шарлес 1 0
Раул Педро 1 0
Алберто Юри 1 0
Кака II 1 0
Hugo Farias 1 0
Raniele 1 0
Жоване 1 0
Форталеза Сеара
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бритес Эмануэль 3 1
Аугусто Педро 4 0
Эскобар Гонсало 1 1
Пикашу Яго 2 0
Мариньо 0 1
Эркулес 1 0
Тити 1 0
Саша Лукас 1 0
Кушчевич Бенхамин 1 0
Роша Педро 1 0
Кардона Томас 1 0
Leandro Martinez I 1 0
Рикардо Жоао 1 0
Renato Kayzer 1 0
Почеттино Томас 1 0
Россетто Матеус 1 0
Наварро Кевин 1 0

Результаты матчей

Коринтианс
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Форталеза Сеара
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
3
Коринтианс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Форталеза Сеара
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

7
14
Коринтианс
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Форталеза Сеара
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

8
17

Голы по времени матча

Забито

11
5
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
9%
2
40%
1-15
3
27%
1
20%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
2
40%
76-90

Пропущено

3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
1
33%
1
17%
76-90

Забито

7
14
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
2
29%
2
14%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
1
14%
1
7%
31-45
0
0%
5
36%
46-60
2
29%
1
7%
61-75
2
29%
2
14%
76-90

Пропущено

3
6
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
3
50%
76-90

Забито

18
19
9 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 5
1 Не забивали 1
3
17%
4
21%
1-15
3
17%
4
21%
16-30
3
17%
1
5%
31-45
1
6%
5
26%
46-60
4
22%
1
5%
61-75
4
22%
4
21%
76-90

Пропущено

6
12
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
1
17%
2
17%
1-15
1
17%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
17%
2
17%
46-60
1
17%
1
8%
61-75
2
33%
4
33%
76-90

Результаты последних матчей

Коринтианс
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Коринтианс - Атлетико Гойаненсе 3:0 Форталеза Сеара - Коринтианс 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Жувентуде 3:1
Коринтианс - Фламенго 2:1 Жувентуде - Коринтианс 2:1 Форталеза Сеара - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 1:2 Флуминенсе - Коринтианс 0:0 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 1:1 Гремио - Коринтианс 0:0 Коринтианс - Жувентуде 1:1 Коринтианс - Гремио 0:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Гремио 2:2 Байя - Коринтианс 0:1 Коринтианс - Крисьюма 2:1 Васко да Гама - Коринтианс 2:0 Крузейро - Коринтианс 3:0
Форталеза Сеара
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Форталеза Сеара - Байя 4:1 Форталеза Сеара - Коринтианс 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Форталеза Сеара 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза Сеара 2:1
Ботафого Рио-де-Жанейро - Форталеза Сеара 2:0 Форталеза Сеара - Коринтианс 1:0 Форталеза Сеара - Росарио Сентраль 3:1 Ред Булл Брагантино - Форталеза Сеара 1:2 Росарио Сентраль - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Крисьюма 1:0 Крузейро - Форталеза Сеара 1:2 Форталеза Сеара - Сан-Паулу 1:0 Крисьюма - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Атлетико Гойаненсе 3:1 Форталеза Сеара - Витория 3:1 Фламенго - Форталеза Сеара 1:2 Форталеза Сеара - Флуминенсе 1:0 Васко да Гама - Форталеза Сеара 2:0 Форталеза Сеара - Жувентуде 2:1 Форталеза Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 3:0

Результаты матчей

Коринтианс
Форталеза Сеара

Точный счет

4:0
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%

Точное количество голов

4
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Точный счет

0:2
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:1
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:2
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
4:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
0:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Коринтианс
Форталеза Сеара

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
4
1
3
1
2.5
3
2
2
2
3.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
8
1
6
3
1.5
5
4
3
6
2.5
3
6
2
7
3.5
2
7

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 8
Атлетико Паранаэнсе Gonzalo Mastriani 7
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 7
Ланус Боу Вальтер 7
Коринтианс Алберто Юри 6
Весь список

Топ нарушителей
Бока Хуниорс Адвинкула Луис 1 4
Бока Хуниорс Фернандес Пол 5
Форталеза Сеара Бритес Эмануэль 1 3
Дефенса и Хустисия Luciano Herrera 1 3
Форталеза Сеара Аугусто Педро 4
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