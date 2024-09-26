1:1
В ожидании доп. времени
0'
0:1
15' ГолАльмада Тьяго
45' Желтая карточкаAlexander Barboza
0:1
45' Не забитый пенальтиЛукас Моура
49' Желтая карточкаJohn Victor
53' Желтая карточкаБобадилья Дамиан
79' Желтая карточкаRodrigo Nestor
1:1
87' ГолКальери Хонатан
90' Красная карточкаФернандес Роберто
90' Желтая карточкаРафинья XXI
90' Вторая желтая карточкаРафинья XXI
90' Желтая карточкаМарсал Фернандо
90' Желтая карточкаIgor Vinicius
Ход матча
15'
0:1
45'
0:1
49'
53'
79'
87'
1:1
90'
90'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
13
Рафинья
XXI
28
Alan
Franco1
16
Густаво
Диас
12
John
Victor
13
Теллес
Алекс
26
Грегоре
99
Хесус
Игорь
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Рафинья XXIЗащитник
- Защитник
-
28 Alan Franco1Защитник
- Защитник
-
16 Густаво ДиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
93 ЖандрейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Арруда ЭрикПолузащитник
-
17 Силва АндреНападающий
-
-
-
-
26 Lizeiro
-
35 Sabino2
-
Главный тренер: Субельдия Луис
- Основной состав
-
12 John VictorВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Теллес АлексЗащитник
- Полузащитник
-
26 ГрегореПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Хесус ИгорьНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Угу МигельЗащитник
- Защитник
-
34 АдриэлсонЗащитник
- Полузащитник
-
6 Че ЧеПолузащитник
-
28 Аллан МаркесПолузащитник
-
70 Ромеро ОскарПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Жорже Артур
История личных встреч
Сан-Паулу
Ботафого Рио-де-Жанейро
23 матча
82.6%
17.4%
7.105427357601E-15%
19 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
60.9%
26.1%
13%
14 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
78.3%
17.4%
4.3%
18 побед 4 ничьи 0 побед
17 матчей
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Первый тайм
76.5%
23.5%
0 побед 13 ничьих 7 побед
Второй тайм
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 14 побед
40 матчей
47.5%
22.5%
30%
19 побед 9 ничьих 12 побед
Первый тайм
35%
47.5%
17.5%
14 побед 19 ничьих 7 побед
Второй тайм
45%
20%
35%
18 побед 8 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
41
27
Голов в среднем за матч
2.16
1.42
Среднее время на гол
41
63
Всего голов
33
19
Голов в среднем за матч
1.57
0.9
Среднее время на гол
57
99
Всего голов
74
46
Голов в среднем за матч
1.85
1.15
Тотал матчей
2.5
37
Больше 93%
Меньше 8%
3
33
Больше 83%
Меньше 18%
7
25
Больше 63%
Меньше 38%
15
16
Больше 40%
Меньше 60%
24
6
Больше 15%
Меньше 85%
34
3
Больше 8%
Меньше 93%
37
Среднее время на гол
48
78
Бомбардиры внутри турнира
Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кальери Хонатан
|5
|0.5
|Лусиано Невес
|3
|0.3
|Alisson II
|1
|0.1
|Силва Андре III
|1
|0.1
|Rodrigo Nestor
|1
|0.1
|Бобадилья Дамиан
|1
|0.1
|Лукас Моура
|1 (1)
|0.1
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сантос Жуниор
|9
|0.64
|Эдуардо Карлос II
|2
|0.14
|Угу Мигель
|2
|0.14
|Саварино Джефферсон
|2
|0.14
|Энрике Луис IX
|2
|0.14
|Хесус Игорь
|2
|0.14
|Соарес Франсиско
|1
|0.07
|Джеффиньо
|1
|0.07
|Альмада Тьяго
|1
|0.07
Карточки
Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рафинья XXI
|3
|1
|Лусиано Невес
|3
|0
|Igor Vinicius
|3
|0
|Густаво Диас
|2
|0
|Арболеда Роберт
|2
|0
|Антонио Маркос
|1
|0
|Welington
|1
|0
|Кальери Хонатан
|1
|0
|Giuliano Galoppo
|1
|0
|Alan Franco1
|1
|0
|Rodrigo Nestor
|1
|0
|Бобадилья Дамиан
|1
|0
|Майя Пабло
|1
|0
|Луис Франциско Зубелдиа
|1
|0
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баштуш Бартоломеу
|3
|0
|Alexander Barboza
|3
|0
|John Victor
|3
|0
|Эрнандес Диего
|1
|1
|Соарес Франсиско
|2
|0
|Че Че
|2
|0
|Энрике Луис IX
|2
|0
|Дамиан Суарес
|0
|1
|Фернандес Роберто III
|0
|1
|Угу Мигель
|1
|0
|Марсал Фернандо
|1
|0
|Сантос Жуниор
|1
|0
|Marlon Freitas
|1
|0
|Данило Барбоза
|1
|0
|Грегоре
|1
|0
|Lucas Halter
|1
|0
|Хесус Игорь
|1
|0
|Понте Матео
|1
|0
|Cuiabano
|1
|0
Результаты матчей
Сан-Паулу
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Ботафого Рио-де-Жанейро
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
4
Сан-Паулу
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Ботафого Рио-де-Жанейро
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
5
15
Сан-Паулу
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Ботафого Рио-де-Жанейро
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
5
19
Голы по времени матча
Забито
6
5
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
50%
2
40%
76-90
Пропущено
0
5
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
80%
76-90
Забито
6
16
2 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 5
6 Не забивали 7
0
0%
2
13%
1-15
1
17%
1
6%
16-30
1
17%
5
31%
31-45
1
17%
3
19%
46-60
2
33%
3
19%
61-75
1
17%
2
13%
76-90
Пропущено
3
7
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
1
33%
1
14%
16-30
1
33%
4
57%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
12
21
4 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 9
3 Не забивали 3
0
0%
2
10%
1-15
1
8%
2
10%
16-30
3
25%
5
24%
31-45
2
17%
4
19%
46-60
2
17%
4
19%
61-75
4
33%
4
19%
76-90
Пропущено
3
12
2 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 9
0
0%
2
17%
1-15
1
33%
1
8%
16-30
1
33%
4
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
5
42%
76-90
Результаты последних матчей
Сан-Паулу
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сан-Паулу 0:0 Крузейро - Сан-Паулу 0:1 Атлетико Минейро - Сан-Паулу 0:0
Флуминенсе - Сан-Паулу 2:0 Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:1 Сан-Паулу - Витория 2:1 Сан-Паулу - Насьональ Монтевидео 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 2:1 Насьональ Монтевидео - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Атлетико Гойаненсе 1:0 Гойяс - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Фламенго 1:0 Сан-Паулу - Гойяс 2:0 Форталеза Сеара - Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Жувентуде - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Гремио 1:0 Атлетико Минейро - Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:0
Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сан-Паулу 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коринтианс 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Форталеза Сеара 2:0
Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 4:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Жувентуде - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Атлетико Гойаненсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:4 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Крузейро 0:3 Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Витория - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Минейро 3:0 Куяба - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Васко да Гама - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1
Результаты матчей
Сан-Паулу
Ботафого Рио-де-Жанейро
Точный счет
2:0
3 раза 75%
0:0
1 раз 25%
2:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
6:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 75%
0
1 раз 25%
2
3 раза 43%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
6
1 раз 14%
Точный счет
0:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:0
3 раза 33%
2:0
3 раза 33%
0:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
0
3 раза 33%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%
6
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Сан-Паулу
Ботафого Рио-де-Жанейро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
61
31
52
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
42
23
15
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
103
54
67
18
211
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
Атлетико Минейро
Ривер Плейт
Финал
— ?
— ?
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Сантос Жуниор
|9
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|6
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6
|Пеньяроль
|Сильвера Максимилиано
|6
|Сан-Паулу
|Кальери Хонатан
|5
|Коло-Коло
|Видаль Артуро
|1 5
|Насьональ Монтевидео
|Полента Диего
|1 4
|Коло-Коло
|Erick Wiemberg
|1 4
|Пеньяроль
|Eduardo Darias
|5
|Серро Портеньо
|Christian Baez
|1 3