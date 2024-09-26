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  3. Кубок Либертадорес 2024
Сан-Паулу
1:1
В ожидании доп. времени
Ботафого Рио-де-Жанейро
0'
0:1
15' Гол
Альмада Тьяго
45' Желтая карточка
Alexander Barboza
0:1
45' Не забитый пенальти
Лукас Моура
49' Желтая карточка
John Victor
53' Желтая карточка
Бобадилья Дамиан
79' Желтая карточка
Rodrigo Nestor
1:1
87' Гол
Кальери Хонатан
90' Красная карточка
Фернандес Роберто
90' Желтая карточка
Рафинья XXI
90' Вторая желтая карточка
Рафинья XXI
90' Желтая карточка
Марсал Фернандо
90' Желтая карточка
Igor Vinicius

Ход матча

15'
0:1
Альмада Тьяго
36'
Лусиано Невес
William Gomes
 
45'
 
Alexander Barboza
45'
Лукас Моура
0:1
49'
 
John Victor
53'
Бобадилья Дамиан
 
60'
 
Адриэлсон
Alexander Barboza
70'
 
Мартинс Матеус
Энрике Луис
70'
 
Че Че
Саварино Джефферсон
75'
Rodrigo Nestor
Бобадилья Дамиан
 
75'
Igor Vinicius
Рафинья XXI
 
79'
Rodrigo Nestor
 
83'
Силва Андре
Wellington Rato
 
83'
Michel Araujo
Welington
 
83'
 
Марсал Фернандо
Теллес Алекс
83'
 
Данило Барбоза
Грегоре
87'
Кальери Хонатан
1:1
90'
 
Фернандес Роберто
90'
Рафинья XXI
 
90'
Рафинья XXI
 
90'
 
Марсал Фернандо
90'
Igor Vinicius
 
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сан-Паулу
Ничья
Ботафого Рио-де-Жанейро
9.70
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Рафаэль
Пирес
13
Рафинья
XXI
5
Арболеда
Роберт
28
Alan
Franco1
6
Welington
16
Густаво
Диас
21
Бобадилья
Дамиан
27
Wellington
Rato
7
Лукас
Моура
39
William
Gomes
9
Кальери
Хонатан
12
John
Victor
22
Витиньо
Виктор
II
15
Баштуш
Бартоломеу
20
Alexander
Barboza
13
Теллес
Алекс
17
Marlon
Freitas
26
Грегоре
7
Энрике
Луис
IX
18
Альмада
Тьяго
10
Саварино
Джефферсон
99
Хесус
Игорь
Сан-Паулу
4-2-3-1
Ботафого Рио-де-Жанейро
4-5-1

История личных встреч

Сан-Паулу
Ботафого Рио-де-Жанейро

23 матча

82.6%
17.4%
7.105427357601E-15%
19 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

60.9%
26.1%
13%
14 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.3%
17.4%
4.3%
18 побед 4 ничьи 0 побед

17 матчей

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

76.5%
23.5%
0 побед 13 ничьих 7 побед

Второй тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 14 побед

40 матчей

47.5%
22.5%
30%
19 побед 9 ничьих 12 побед

Первый тайм

35%
47.5%
17.5%
14 побед 19 ничьих 7 побед

Второй тайм

45%
20%
35%
18 побед 8 ничьих 14 побед

История матчей

КЛ
0:0
СA
2:2
СA
0:0
СA
2:1
ПА
1:3
СA
0:1
СA
1:0
ПА
2:1
СA
1:0
СA
4:0
СA
1:2
СA
2:0
СA
3:2
П
2:0
ПА
1:1
ПА
1:0
К
4:2
ПА
2:0
КБ
2:2
БСА
2:4
БСА
3:0
П
0:2
БСА
1:1
БСА
0:0
П
1:3
СA
4:0
СA
4:2
CP
4:0
СA
2:2
СA
0:2
CP
2:1
СA
2:0
СA
1:2
CP
5:0
СA
3:2
СA
3:1
CP
1:2
СA
1:2
СA
2:1
СA
2:2

Голы

Всего голов

41
27

Голов в среднем за матч

2.16
1.42

Среднее время на гол

41
63

Всего голов

33
19

Голов в среднем за матч

1.57
0.9

Среднее время на гол

57
99

Всего голов

74
46

Голов в среднем за матч

1.85
1.15

Тотал матчей

2.5
37
Больше 93%
Меньше 8%
3
33
Больше 83%
Меньше 18%
7
25
Больше 63%
Меньше 38%
15
16
Больше 40%
Меньше 60%
24
6
Больше 15%
Меньше 85%
34
3
Больше 8%
Меньше 93%
37

Среднее время на гол

48
78

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кальери Хонатан 5 0.5
Лусиано Невес 3 0.3
Alisson II 1 0.1
Силва Андре III 1 0.1
Rodrigo Nestor 1 0.1
Бобадилья Дамиан 1 0.1
Лукас Моура 1 (1) 0.1
Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сантос Жуниор 9 0.64
Эдуардо Карлос II 2 0.14
Угу Мигель 2 0.14
Саварино Джефферсон 2 0.14
Энрике Луис IX 2 0.14
Хесус Игорь 2 0.14
Соарес Франсиско 1 0.07
Джеффиньо 1 0.07
Альмада Тьяго 1 0.07

Карточки

Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рафинья XXI 3 1
Лусиано Невес 3 0
Igor Vinicius 3 0
Густаво Диас 2 0
Арболеда Роберт 2 0
Антонио Маркос 1 0
Welington 1 0
Кальери Хонатан 1 0
Giuliano Galoppo 1 0
Alan Franco1 1 0
Rodrigo Nestor 1 0
Бобадилья Дамиан 1 0
Майя Пабло 1 0
Луис Франциско Зубелдиа 1 0
Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баштуш Бартоломеу 3 0
Alexander Barboza 3 0
John Victor 3 0
Эрнандес Диего 1 1
Соарес Франсиско 2 0
Че Че 2 0
Энрике Луис IX 2 0
Дамиан Суарес 0 1
Фернандес Роберто III 0 1
Угу Мигель 1 0
Марсал Фернандо 1 0
Сантос Жуниор 1 0
Marlon Freitas 1 0
Данило Барбоза 1 0
Грегоре 1 0
Lucas Halter 1 0
Хесус Игорь 1 0
Понте Матео 1 0
Cuiabano 1 0

Результаты матчей

Сан-Паулу
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Ботафого Рио-де-Жанейро
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
4
Сан-Паулу
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Ботафого Рио-де-Жанейро
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

5
15
Сан-Паулу
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Ботафого Рио-де-Жанейро
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

5
19

Голы по времени матча

Забито

6
5
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
50%
2
40%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
80%
76-90

Забито

6
16
2 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 5
6 Не забивали 7
0
0%
2
13%
1-15
1
17%
1
6%
16-30
1
17%
5
31%
31-45
1
17%
3
19%
46-60
2
33%
3
19%
61-75
1
17%
2
13%
76-90

Пропущено

3
7
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
1
33%
1
14%
16-30
1
33%
4
57%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

12
21
4 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 9
3 Не забивали 3
0
0%
2
10%
1-15
1
8%
2
10%
16-30
3
25%
5
24%
31-45
2
17%
4
19%
46-60
2
17%
4
19%
61-75
4
33%
4
19%
76-90

Пропущено

3
12
2 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 9
0
0%
2
17%
1-15
1
33%
1
8%
16-30
1
33%
4
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
5
42%
76-90

Результаты последних матчей

Сан-Паулу
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сан-Паулу 0:0 Крузейро - Сан-Паулу 0:1 Атлетико Минейро - Сан-Паулу 0:0
Флуминенсе - Сан-Паулу 2:0 Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:1 Сан-Паулу - Витория 2:1 Сан-Паулу - Насьональ Монтевидео 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 2:1 Насьональ Монтевидео - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Атлетико Гойаненсе 1:0 Гойяс - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Фламенго 1:0 Сан-Паулу - Гойяс 2:0 Форталеза Сеара - Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Жувентуде - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Гремио 1:0 Атлетико Минейро - Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:0
Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сан-Паулу 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коринтианс 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Форталеза Сеара 2:0
Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 4:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Жувентуде - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Атлетико Гойаненсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:4 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Крузейро 0:3 Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Витория - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Минейро 3:0 Куяба - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Васко да Гама - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1

Результаты матчей

Сан-Паулу
Ботафого Рио-де-Жанейро

Точный счет

2:0
3 раза 75%
0:0
1 раз 25%
2:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
6:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
0
1 раз 25%
2
3 раза 43%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
6
1 раз 14%

Точный счет

0:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:0
3 раза 33%
2:0
3 раза 33%
0:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
0
3 раза 33%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%
6
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Сан-Паулу
Ботафого Рио-де-Жанейро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
6
1
3
1
1.5
5
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
2
2
3
1.5
1
5
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
10
3
5
4
1.5
6
7
1
8
2.5
2
11
1/8 финала
4 Ботафого Рио-де-Жанейро
3 Палмейрас Сан-Паулу
0 Насьональ Монтевидео
2 Сан-Паулу
2 Фламенго
1 Боливар
4 Пеньяроль
1 Стронгест
5 Гремио
7 Флуминенсе
1 Сан-Лоренсо Альмагро
2 Атлетико Минейро
3 Коло-Коло
1 Хуниор
1 Тальерес Кордоба
3 Ривер Плейт
1/4 финала
0 Ботафого Рио-де-Жанейро
0 Сан-Паулу
0 Фламенго
1 Пеньяроль
1 Флуминенсе
2 Атлетико Минейро
1 Коло-Коло
2 Ривер Плейт
1/2 финала
?
?
Атлетико Минейро
Ривер Плейт
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Сантос Жуниор 9
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 6
Ривер Плейт Борха Мигель 6
Пеньяроль Сильвера Максимилиано 6
Сан-Паулу Кальери Хонатан 5
Весь список

Топ нарушителей
Коло-Коло Видаль Артуро 1 5
Насьональ Монтевидео Полента Диего 1 4
Коло-Коло Erick Wiemberg 1 4
Пеньяроль Eduardo Darias 5
Серро Портеньо Christian Baez 1 3
Весь список
  • Дополнительное время
  • 91'
    Мы ожидаем дополнительного времени
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 53'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 50'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Лукас Моура пробил пенальти, но не смог забить!
    • 47'
      Alexander Barboza получил желтую карточку от судьи
    • 36'
      William Gomes уходит с поля. Лусиано Невес выходит вместо него
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Сан-Паулу
    Ничья
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