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  2. Матчи
  3. Копа Судамерикана 2024
Индепендьенте Медельин
1:1
Пенальти
4
5
Ланус
0'
28' Желтая карточка
Jimer Fory
37' Желтая карточка
Daniel Londono
0:1
39' Гол в свои ворота
Daniel Londono
45' Желтая карточка
Акоста Лаутаро
1:1
61' Гол
Mender Garcia
73' Желтая карточка
Пенья Фелипе
84' Желтая карточка
Brayan Muniz
90' Желтая карточка
Морено Марселино
4 5
1:2
Боу Вальтер
Leyser Chaverra
2:2
2:2
Искиэрдос Карлос
Francisco Chaverra
3:2
3:3
Сальвио Эдуардо
Pablo Lima I
3:3
3:4
Солер Хулио
Сандоваль Луис
4:4
4:5
Пенья Фелипе
Аха Хосе
5:5
5:6
Торрес Джонатан
25
Чаукс
Эдер
18
Homer
Martinez
23
Fainer
Torijano
Cano
13
Daniel
Londono
2
Leyser
Chaverra
17
Jimer
Fory
14
Перласа
Бальдомеро
6
Jherson
Mosquera
15
Альварадо
Джейми
27
Brayan
Muniz
9
Сандоваль
Луис
26
Лосада
Науэль
3
Nicolas
Morgantini
5
Искиэрдос
Карлос
2
Муньос
Эсекьель
22
Солер
Хулио
15
Raul
Loaiza
23
Домингес
Нери
21
Сальвио
Эдуардо
10
Морено
Марселино
32
Каррера
Рамиро
9
Боу
Вальтер
Индепендьенте Медельин
Ланус

История личных встреч

Индепендьенте Медельин
Ланус

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

КС
0:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Бомбардиры внутри турнира

Индепендьенте Медельин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Brayan Muniz 6 0.55
Mender Garcia 4 0.36
Перласа Бальдомеро 2 0.18
Joaquin Varela 2 0.18
Монсальве Мигель 2 0.18
Jhon Vasquez 2 (1) 0.18
Морено Яйро 1 0.09
Альварадо Джейми 1 0.09
Leyser Chaverra 1 (1) 0.09
Ланус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боу Вальтер 7 0.7
Морено Марселино 2 0.2
Акоста Лаутаро 1 0.1
Перес Гонсало 1 0.1
Искиэрдос Карлос 1 0.1
Альварес Фавио 1 0.1
Лотти Аугусто 1 0.1
Пенья Фелипе 1 0.1
Ватсон Франко 1 0.1

Карточки

Индепендьенте Медельин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Brayan Muniz 4 0
Орехуэла Луис 3 0
Ортис Хосе 2 0
Pablo Lima I 2 0
Jimer Fory 2 0
Сандоваль Луис 1 0
Перласа Бальдомеро 1 0
Daniel Londono 1 0
Морено Диего 1 0
Альварадо Джейми 1 0
Leyser Chaverra 1 0
Монсальве Мигель 1 0
Juan Arizala 1 0
Ланус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Raul Loaiza 3 0
Боу Вальтер 2 0
Акино Дилан 2 0
Акоста Лаутаро 1 0
Муньос Эсекьель 1 0
Торрес Джонатан 1 0
Агуэрре Алан 1 0
Каррера Рамиро 1 0
Leandro Diaz III 1 0
Акоста Лукас II 1 0
Nicolas Morgantini 1 0
Морено Марселино 1 0
Канале Хосе Мария 1 0
Кабрера Бруно 1 0
Агирре Брайан 1 0
Пенья Фелипе 1 0

Результаты матчей

Индепендьенте Медельин
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Ланус
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

0
1
Индепендьенте Медельин
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Ланус
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

9
9
Индепендьенте Медельин
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Ланус
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

9
10

Голы по времени матча

Забито

12
7
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
2
17%
1
14%
1-15
2
17%
2
29%
16-30
1
8%
2
29%
31-45
3
25%
1
14%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
2
17%
1
14%
76-90

Пропущено

5
2
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

10
9
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
10%
1
11%
1-15
1
10%
2
22%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
2
22%
46-60
2
20%
1
11%
61-75
2
20%
3
33%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
25%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
50%
31-45
2
50%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

22
16
9 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
3
14%
2
13%
1-15
3
14%
4
25%
16-30
3
14%
2
13%
31-45
5
23%
3
19%
46-60
4
18%
1
6%
61-75
4
18%
4
25%
76-90

Пропущено

9
6
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
0
0%
2
33%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
2
33%
31-45
3
33%
2
33%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Индепендьенте Медельин
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Индепендьенте Медельин - Депортес Толима 0:1 Ланус - Индепендьенте Медельин 0:0 Агилас Дорадас - Индепендьенте Медельин 1:1 Индепендьенте Медельин - Хуниор 2:0
Депортиво Пасто - Индепендьенте Медельин 1:0 Форталеса Сипакира - Индепендьенте Медельин 2:2 Индепендьенте Медельин - Палестино 4:0 Палестино - Индепендьенте Медельин 2:2 Депортиво Кали - Индепендьенте Медельин 2:0 Индепендьенте Медельин - Бояка Чико 1:0 Индепендьенте Медельин - Хуниор 0:0 Депортиво Перейра - Индепендьенте Медельин 1:1 Индепендьенте Медельин - Мильонариос 1:1 Индепендьенте Медельин - Олвейс Реди 4:0 Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Медельин 1:1 Сесар Вальехо - Индепендьенте Медельин 1:5 Энвигадо - Индепендьенте Медельин 0:1 Индепендьенте Медельин - Дефенса и Хустисия 2:1 Индепендьенте Медельин - Атлетико Насьональ 2:2 Патриотас Бояка - Индепендьенте Медельин 2:3
Ланус
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Уракан - Ланус 3:0 Ланус - Индепендьенте Медельин 0:0 Ланус - Унион Санта-Фе 1:1 Сармьенто - Ланус 0:0
Ланус - Годой Крус 1:1 Ланус - ЛДУ Кито 3:1 Ланус - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 ЛДУ Кито - Ланус 1:2 Депортиво Риестра - Ланус 3:1 Ланус - Тигре 3:2 Архентинос Хуниорс - Ланус 2:0 Ланус - Бельграно 3:2 Ривер Плейт - Ланус 2:2 Ланус - Расинг Авельянеда 2:0 Росарио Сентраль - Ланус 1:1 Ланус - Куяба 0:1 Ланус - Эстудиантес Ла-Плата 2:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Ланус 1:1 Ланус - Метрополитанос 5:0 Ланус - Индепендьенте Ривадавия 0:2

Результаты матчей

Индепендьенте Медельин
Ланус

Точный счет

4:0
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%

Точное количество голов

4
3 раза 75%
2
1 раз 25%
0
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:2
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

4:0
2 раза 20%
0:0
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
0:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
4
3 раза 30%
2
2 раза 20%
1
1 раз 10%
5
1 раз 10%
2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Индепендьенте Медельин
Ланус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
2.5
Больше Меньше
2
3
3
1
3.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
3
1
1
5
2.5
1
5
3.5
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
7
2
6
4
1.5
6
3
4
6
2.5
2
7
4
6
3.5
1
8
1
9
4.5
1
8

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 8
Атлетико Паранаэнсе Gonzalo Mastriani 7
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 7
Ланус Боу Вальтер 7
Коринтианс Алберто Юри 6
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Топ нарушителей
Бока Хуниорс Адвинкула Луис 1 4
Форталеза Сеара Бритес Эмануэль 1 4
Бока Хуниорс Фернандес Пол 5
Дефенса и Хустисия Luciano Herrera 1 3
Форталеза Сеара Аугусто Педро 4
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Акоста Лаутаро получил желтую карточку от судьи
    • 39'
      Г О О О О Л - Daniel Londono уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • 37'
      Daniel Londono получил желтую карточку от судьи
    • 28'
      Jimer Fory получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 39% завершится победой Индепендьенте Медельин.
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