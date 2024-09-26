1:1
Пенальти
4
5
0'
28' Желтая карточкаJimer Fory
37' Желтая карточкаDaniel Londono
0:1
39' Гол в свои воротаDaniel Londono
45' Желтая карточкаАкоста Лаутаро
1:1
61' ГолMender Garcia
73' Желтая карточкаПенья Фелипе
84' Желтая карточкаBrayan Muniz
90' Желтая карточкаМорено Марселино
4 5
1:2
2:2
2:2
3:3
3:3
3:4
4:4
4:5
5:5
5:6
Ход матча
28'
37'
39'
0:1
45'
61'
1:1
73'
84'
90'
121'
1:2
121'
2:2
121'
2:2
121'
121'
3:3
121'
3:3
121'
3:4
121'
4:4
121'
4:5
121'
5:5
122'
5:6
Пен
4:5
Прогноз на матч от Liveresult
25
Чаукс
Эдер
17
Jimer
Fory
27
Brayan
Muniz
22
Солер
Хулио
15
Raul
Loaiza
- Основной состав
-
25 Чаукс ЭдерВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Jimer ForyЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Brayan MunizНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
3 Аха ХосеЗащитник
-
31 Морено ДиегоПолузащитник
-
34 Iker Blanco
-
12 Чунга Хосе
-
-
-
30 Juan Arizala
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Alejandro Restrepo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Солер ХулиоЗащитник
-
15 Raul LoaizaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Касерес ХуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Пенья ФелипеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Зилински Рикардо
История личных встреч
Индепендьенте Медельин
Ланус
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Бомбардиры внутри турнира
Индепендьенте Медельин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Brayan Muniz
|6
|0.55
|Mender Garcia
|4
|0.36
|Перласа Бальдомеро
|2
|0.18
|Joaquin Varela
|2
|0.18
|Монсальве Мигель
|2
|0.18
|Jhon Vasquez
|2 (1)
|0.18
|Морено Яйро
|1
|0.09
|Альварадо Джейми
|1
|0.09
|Leyser Chaverra
|1 (1)
|0.09
Ланус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боу Вальтер
|7
|0.7
|Морено Марселино
|2
|0.2
|Акоста Лаутаро
|1
|0.1
|Перес Гонсало
|1
|0.1
|Искиэрдос Карлос
|1
|0.1
|Альварес Фавио
|1
|0.1
|Лотти Аугусто
|1
|0.1
|Пенья Фелипе
|1
|0.1
|Ватсон Франко
|1
|0.1
Карточки
Индепендьенте Медельин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Brayan Muniz
|4
|0
|Орехуэла Луис
|3
|0
|Ортис Хосе
|2
|0
|Pablo Lima I
|2
|0
|Jimer Fory
|2
|0
|Сандоваль Луис
|1
|0
|Перласа Бальдомеро
|1
|0
|Daniel Londono
|1
|0
|Морено Диего
|1
|0
|Альварадо Джейми
|1
|0
|Leyser Chaverra
|1
|0
|Монсальве Мигель
|1
|0
|Juan Arizala
|1
|0
Ланус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Raul Loaiza
|3
|0
|Боу Вальтер
|2
|0
|Акино Дилан
|2
|0
|Акоста Лаутаро
|1
|0
|Муньос Эсекьель
|1
|0
|Торрес Джонатан
|1
|0
|Агуэрре Алан
|1
|0
|Каррера Рамиро
|1
|0
|Leandro Diaz III
|1
|0
|Акоста Лукас II
|1
|0
|Nicolas Morgantini
|1
|0
|Морено Марселино
|1
|0
|Канале Хосе Мария
|1
|0
|Кабрера Бруно
|1
|0
|Агирре Брайан
|1
|0
|Пенья Фелипе
|1
|0
Результаты матчей
Индепендьенте Медельин
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Ланус
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
0
1
Индепендьенте Медельин
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Ланус
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
9
9
Индепендьенте Медельин
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Ланус
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
9
10
Голы по времени матча
Забито
12
7
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
2
17%
1
14%
1-15
2
17%
2
29%
16-30
1
8%
2
29%
31-45
3
25%
1
14%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
2
17%
1
14%
76-90
Пропущено
5
2
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
10
9
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
10%
1
11%
1-15
1
10%
2
22%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
2
22%
46-60
2
20%
1
11%
61-75
2
20%
3
33%
76-90
Пропущено
4
4
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
25%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
50%
31-45
2
50%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
22
16
9 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
3
14%
2
13%
1-15
3
14%
4
25%
16-30
3
14%
2
13%
31-45
5
23%
3
19%
46-60
4
18%
1
6%
61-75
4
18%
4
25%
76-90
Пропущено
9
6
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
0
0%
2
33%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
2
33%
31-45
3
33%
2
33%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Индепендьенте Медельин
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Индепендьенте Медельин - Депортес Толима 0:1 Ланус - Индепендьенте Медельин 0:0 Агилас Дорадас - Индепендьенте Медельин 1:1 Индепендьенте Медельин - Хуниор 2:0
Депортиво Пасто - Индепендьенте Медельин 1:0 Форталеса Сипакира - Индепендьенте Медельин 2:2 Индепендьенте Медельин - Палестино 4:0 Палестино - Индепендьенте Медельин 2:2 Депортиво Кали - Индепендьенте Медельин 2:0 Индепендьенте Медельин - Бояка Чико 1:0 Индепендьенте Медельин - Хуниор 0:0 Депортиво Перейра - Индепендьенте Медельин 1:1 Индепендьенте Медельин - Мильонариос 1:1 Индепендьенте Медельин - Олвейс Реди 4:0 Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Медельин 1:1 Сесар Вальехо - Индепендьенте Медельин 1:5 Энвигадо - Индепендьенте Медельин 0:1 Индепендьенте Медельин - Дефенса и Хустисия 2:1 Индепендьенте Медельин - Атлетико Насьональ 2:2 Патриотас Бояка - Индепендьенте Медельин 2:3
Ланус
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Уракан - Ланус 3:0 Ланус - Индепендьенте Медельин 0:0 Ланус - Унион Санта-Фе 1:1 Сармьенто - Ланус 0:0
Ланус - Годой Крус 1:1 Ланус - ЛДУ Кито 3:1 Ланус - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 ЛДУ Кито - Ланус 1:2 Депортиво Риестра - Ланус 3:1 Ланус - Тигре 3:2 Архентинос Хуниорс - Ланус 2:0 Ланус - Бельграно 3:2 Ривер Плейт - Ланус 2:2 Ланус - Расинг Авельянеда 2:0 Росарио Сентраль - Ланус 1:1 Ланус - Куяба 0:1 Ланус - Эстудиантес Ла-Плата 2:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Ланус 1:1 Ланус - Метрополитанос 5:0 Ланус - Индепендьенте Ривадавия 0:2
Результаты матчей
Индепендьенте Медельин
Ланус
Точный счет
4:0
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
Точное количество голов
4
3 раза 75%
2
1 раз 25%
0
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:2
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Точный счет
4:0
2 раза 20%
0:0
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
0:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 30%
4
3 раза 30%
2
2 раза 20%
1
1 раз 10%
5
1 раз 10%
2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Индепендьенте Медельин
Ланус
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
23
31
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
24
31
15
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
72
64
63
46
27
46
18
19
18
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|Лусеро Хуан Мартин
|7
|Ланус
|Боу Вальтер
|7
|Коринтианс
|Алберто Юри
|6
|Бока Хуниорс
|Адвинкула Луис
|1 4
|Форталеза Сеара
|Бритес Эмануэль
|1 4
|Бока Хуниорс
|Фернандес Пол
|5
|Дефенса и Хустисия
|Luciano Herrera
|1 3
|Форталеза Сеара
|Аугусто Педро
|4