Ход матча
20'
63'
Прогноз на матч от Liveresult
20
Pedro
Milans
28
Баэс
Хайме
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Pedro MilansЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Баэс ХаймеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
97 Alan Medina2
-
-
-
Главный тренер: Diego Aguirre
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Алекс СандроЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Энрике БруноНападающий
- Запасные игроки
-
25 Кунья МатеусВратарь
- Защитник
-
23 Луис ДавидЗащитник
-
43 Уэсли ЛопесПолузащитник
- Полузащитник
-
19 LorranПолузащитник
-
21 Аллан СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Мойзес МоураНападающий
-
-
-
Главный тренер: Тите
История личных встреч
Пеньяроль
Фламенго
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
0.67
Тотал матчей
0.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
0
135
Бомбардиры внутри турнира
Пеньяроль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сильвера Максимилиано
|6
|0.6
|Фернандес Леонардо
|3
|0.3
|Кабрера Хавьер
|1
|0.1
|Оливера Максимильяно
|1
|0.1
|Баэс Хайме
|1
|0.1
|Lucas Francois II
|1
|0.1
|Javier Mendez III
|1
|0.1
|Facundo Batista
|1
|0.1
|Guzman Rodriguez
|1
|0.1
|Eduardo Darias
|1
|0.1
Фламенго
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педро Гильерме
|5 (1)
|0.5
|Лео Перейра
|1
|0.1
|Жерсон Сантос
|1
|0.1
|Араужо Луис
|1
|0.1
|Винья Матиас
|1
|0.1
|Ортис Лео
|1
|0.1
|Айртон Лукас
|1
|0.1
|Эвертон Соарес
|1
|0.1
Карточки
Пеньяроль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Eduardo Darias
|5
|0
|Рамирес Гастон
|3
|0
|Агирре Вашингтон
|3
|0
|Javier Mendez III
|3
|0
|Гарсия Дамиан
|3
|0
|Фернандес Леонардо
|2
|0
|Guzman Rodriguez
|2
|0
|Оливера Максимильяно
|1
|0
|Баэс Хайме
|1
|0
|Lucas Francois II
|1
|0
|Соса Игнасио
|1
|0
|Pedro Milans
|1
|0
Фламенго
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пульгар Эрик
|3
|0
|Де ла Крус Николас
|3
|0
|Жерсон Сантос
|2
|0
|Плата Гонсало
|2
|0
|Энрике Бруно
|0
|1
|Уэсли Лопес
|1
|0
|Габриэл Барбоза
|1
|0
|Араужо Луис
|1
|0
|Ортис Лео
|1
|0
|Айртон Лукас
|1
|0
|Evertton Araujo
|1
|0
Результаты матчей
Пеньяроль
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Фламенго
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
2
Пеньяроль
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Фламенго
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
2
10
Пеньяроль
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Фламенго
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (4)
60% (6)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
2
12
Голы по времени матча
Забито
13
2
8 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
1
8%
1
50%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
4
31%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
23%
1
50%
61-75
2
15%
0
0%
76-90
Пропущено
1
5
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
100%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
4
10
2 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
1
25%
2
20%
1-15
1
25%
2
20%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
1
25%
1
10%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Пропущено
5
2
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
20%
1
50%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
17
12
10 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 5
3 Не забивали 4
2
12%
3
25%
1-15
4
24%
2
17%
16-30
4
24%
3
25%
31-45
1
6%
1
8%
46-60
4
24%
1
8%
61-75
2
12%
2
17%
76-90
Пропущено
6
7
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
17%
2
29%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
1
17%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Пеньяроль
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Серро - Пеньяроль 0:5 Фламенго - Пеньяроль 0:1 Пеньяроль - Рампла Хуниорс 4:0 Мирамар Мисионес - Пеньяроль 1:2
Стронгест - Пеньяроль 1:0 Пеньяроль - Серро Ларго 0:0 Пеньяроль - Стронгест 4:0 Насьональ Монтевидео - Пеньяроль 1:1 Пеньяроль - Дефенсор Спортинг 1:0 Пеньяроль - Феникс Монтовидео 2:0 Ривер Плейт Монтевидео - Пеньяроль 1:3 Пеньяроль - Сан-Лоренсо Альмагро 0:2 Пеньяроль - Депортиво Мальдонадо 1:1 Атлетико Прогресо - Пеньяроль 0:2 Пеньяроль - Расинг Монтевидео 1:1 Монтевидео Уондерерс - Пеньяроль 2:0 Феникс Монтовидео - Пеньяроль 0:1 Пеньяроль - Росарио Сентраль 2:1 Пеньяроль - Атлетико Прогресо 3:1 Дефенсор Спортинг - Пеньяроль 0:2
Фламенго
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Гремио - Фламенго 3:2 Фламенго - Пеньяроль 0:1 Фламенго - Васко да Гама 1:1 Фламенго - Байя 1:0
Коринтианс - Фламенго 2:1 Байя - Фламенго 0:1 Фламенго - Ред Булл Брагантино 2:1 Боливар - Фламенго 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 4:1 Фламенго - Боливар 2:0 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:0 Сан-Паулу - Фламенго 1:0 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 2:0 Фламенго - Атлетико Гойаненсе 2:0 Витория - Фламенго 1:2 Фламенго - Крисьюма 2:1 Фламенго - Форталеза Сеара 1:2 Фламенго - Куяба 1:1 Атлетико Минейро - Фламенго 2:4
Результаты матчей
Пеньяроль
Фламенго
Точный счет
0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
2:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
0:1
2 раза 40%
1:0
2 раза 40%
3:2
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
Точный счет
0:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
0
4 раза 40%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Пеньяроль
Фламенго
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
41
41
23
23
23
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
64
55
46
28
28
28
19
19
1/8 финала
1/4 финала
Финал
— ?
— ?
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Сантос Жуниор
|9
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|6
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6
|Пеньяроль
|Сильвера Максимилиано
|6
|Сан-Паулу
|Кальери Хонатан
|5
|Коло-Коло
|Видаль Артуро
|1 5
|Насьональ Монтевидео
|Полента Диего
|1 4
|Коло-Коло
|Erick Wiemberg
|1 4
|Пеньяроль
|Eduardo Darias
|5
|Серро Портеньо
|Christian Baez
|1 3