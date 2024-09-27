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  2. Матчи
  3. Кубок Либертадорес 2024
Пеньяроль
0:0
Конец матча
Фламенго
0'
20' Желтая карточка
Плата Гонсало
63' Желтая карточка
Ортис Лео
90'+7
29
Агирре
Вашингтон
20
Pedro
Milans
23
Javier
Mendez
III
4
Guzman
Rodriguez
15
Оливера
Максимильяно
14
Гарсия
Дамиан
13
Eduardo
Darias
7
Кабрера
Хавьер
8
Фернандес
Леонардо
28
Баэс
Хайме
11
Сильвера
Максимилиано
1
Росси
Агустин
2
Варела
Гильермо
15
Бруно
Фабрисио
4
Лео
Перейра
26
Алекс
Сандро
3
Ортис
Лео
18
Де
ла
Крус
Николас
45
Плата
Гонсало
14
Де
Арраскаэта
Джорджиан
8
Жерсон
Сантос
27
Энрике
Бруно
Пеньяроль
4-2-3-1
Фламенго
4-2-3-1

История личных встреч

Пеньяроль
Фламенго

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

КЛ
0:1
КЛ
0:0
КЛ
0:1

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
0.67

Тотал матчей

0.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

0
135

Бомбардиры внутри турнира

Пеньяроль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сильвера Максимилиано 6 0.6
Фернандес Леонардо 3 0.3
Кабрера Хавьер 1 0.1
Оливера Максимильяно 1 0.1
Баэс Хайме 1 0.1
Lucas Francois II 1 0.1
Javier Mendez III 1 0.1
Facundo Batista 1 0.1
Guzman Rodriguez 1 0.1
Eduardo Darias 1 0.1
Фламенго
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Гильерме 5 (1) 0.5
Лео Перейра 1 0.1
Жерсон Сантос 1 0.1
Араужо Луис 1 0.1
Винья Матиас 1 0.1
Ортис Лео 1 0.1
Айртон Лукас 1 0.1
Эвертон Соарес 1 0.1

Карточки

Пеньяроль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Eduardo Darias 5 0
Рамирес Гастон 3 0
Агирре Вашингтон 3 0
Javier Mendez III 3 0
Гарсия Дамиан 3 0
Фернандес Леонардо 2 0
Guzman Rodriguez 2 0
Оливера Максимильяно 1 0
Баэс Хайме 1 0
Lucas Francois II 1 0
Соса Игнасио 1 0
Pedro Milans 1 0
Фламенго
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пульгар Эрик 3 0
Де ла Крус Николас 3 0
Жерсон Сантос 2 0
Плата Гонсало 2 0
Энрике Бруно 0 1
Уэсли Лопес 1 0
Габриэл Барбоза 1 0
Араужо Луис 1 0
Ортис Лео 1 0
Айртон Лукас 1 0
Evertton Araujo 1 0

Результаты матчей

Пеньяроль
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Фламенго
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
2
Пеньяроль
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Фламенго
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

2
10
Пеньяроль
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Фламенго
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (4)
60% (6)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

2
12

Голы по времени матча

Забито

13
2
8 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
1
8%
1
50%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
4
31%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
23%
1
50%
61-75
2
15%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
100%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

4
10
2 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
1
25%
2
20%
1-15
1
25%
2
20%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
1
25%
1
10%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Пропущено

5
2
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
20%
1
50%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

17
12
10 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 5
3 Не забивали 4
2
12%
3
25%
1-15
4
24%
2
17%
16-30
4
24%
3
25%
31-45
1
6%
1
8%
46-60
4
24%
1
8%
61-75
2
12%
2
17%
76-90

Пропущено

6
7
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
17%
2
29%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
1
17%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Пеньяроль
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Серро - Пеньяроль 0:5 Фламенго - Пеньяроль 0:1 Пеньяроль - Рампла Хуниорс 4:0 Мирамар Мисионес - Пеньяроль 1:2
Стронгест - Пеньяроль 1:0 Пеньяроль - Серро Ларго 0:0 Пеньяроль - Стронгест 4:0 Насьональ Монтевидео - Пеньяроль 1:1 Пеньяроль - Дефенсор Спортинг 1:0 Пеньяроль - Феникс Монтовидео 2:0 Ривер Плейт Монтевидео - Пеньяроль 1:3 Пеньяроль - Сан-Лоренсо Альмагро 0:2 Пеньяроль - Депортиво Мальдонадо 1:1 Атлетико Прогресо - Пеньяроль 0:2 Пеньяроль - Расинг Монтевидео 1:1 Монтевидео Уондерерс - Пеньяроль 2:0 Феникс Монтовидео - Пеньяроль 0:1 Пеньяроль - Росарио Сентраль 2:1 Пеньяроль - Атлетико Прогресо 3:1 Дефенсор Спортинг - Пеньяроль 0:2
Фламенго
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Гремио - Фламенго 3:2 Фламенго - Пеньяроль 0:1 Фламенго - Васко да Гама 1:1 Фламенго - Байя 1:0
Коринтианс - Фламенго 2:1 Байя - Фламенго 0:1 Фламенго - Ред Булл Брагантино 2:1 Боливар - Фламенго 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 4:1 Фламенго - Боливар 2:0 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:0 Сан-Паулу - Фламенго 1:0 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 2:0 Фламенго - Атлетико Гойаненсе 2:0 Витория - Фламенго 1:2 Фламенго - Крисьюма 2:1 Фламенго - Форталеза Сеара 1:2 Фламенго - Куяба 1:1 Атлетико Минейро - Фламенго 2:4

Результаты матчей

Пеньяроль
Фламенго

Точный счет

0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
2:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:1
2 раза 40%
1:0
2 раза 40%
3:2
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Точный счет

0:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
0
4 раза 40%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Пеньяроль
Фламенго

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
4
1
1.5
4
1
2
3
2.5
2
3
2
3
3.5
1
4
1
4
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
3
1
4
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
6
4
5
5
1.5
4
6
2
8
2.5
2
8
2
8
3.5
1
9
1
9
4.5
1/8 финала
5 Гремио
7 Флуминенсе
1 Сан-Лоренсо Альмагро
2 Атлетико Минейро
3 Коло-Коло
1 Хуниор
1 Тальерес Кордоба
3 Ривер Плейт
4 Ботафого Рио-де-Жанейро
3 Палмейрас Сан-Паулу
0 Насьональ Монтевидео
2 Сан-Паулу
2 Фламенго
1 Боливар
4 Пеньяроль
1 Стронгест
1/4 финала
1 Флуминенсе
2 Атлетико Минейро
1 Коло-Коло
2 Ривер Плейт
6 Ботафого Рио-де-Жанейро
5 Сан-Паулу
0 Фламенго
1 Пеньяроль
1/2 финала
Атлетико Минейро
Ривер Плейт
Ботафого Рио-де-Жанейро
Пеньяроль
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Сантос Жуниор 9
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 6
Ривер Плейт Борха Мигель 6
Пеньяроль Сильвера Максимилиано 6
Сан-Паулу Кальери Хонатан 5
Весь список

Топ нарушителей
Коло-Коло Видаль Артуро 1 5
Насьональ Монтевидео Полента Диего 1 4
Коло-Коло Erick Wiemberg 1 4
Пеньяроль Eduardo Darias 5
Серро Портеньо Christian Baez 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 20'
    Плата Гонсало получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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