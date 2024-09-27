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  3. Копа Судамерикана 2024
Крузейро
1:0
Первый тайм: 27'
Либертад
0'
6' Желтая карточка
Ромеро Лукас Даниэль
1:0
12' Гол
Жорже Кайо
18' Желтая карточка
Виллиам Фуртадо
18' Желтая карточка
Диниз Фернандо
1
Кассио
Рамос
12
Виллиам
Фуртадо
5
Ivaldo
25
Lucas
Villalba
3
Хавьер
Марлон
29
Ромеро
Лукас
Даниэль
97
Энрике
Матеус
26
Диас
Лаутаро
10
Перейра
Матеус
30
Верон
Габриэл
19
Жорже
Кайо
1
Сильва
Мартин
2
Рамирес
Иван
5
Diego
Viera
II
4
Хименес
Нестор
17
Эспиноса
Матиас
36
Лусена
Анхель
26
Кабальеро
Эрнесто
19
Ruben
Lezcano
13
Сильва
Алехандро
9
Gustavo
Aguilar
28
Фернандес
Марсело
Крузейро
Либертад

История личных встреч

Крузейро
Либертад

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

КС
0:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Бомбардиры внутри турнира

Крузейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перейра Матеус 2 0.2
Энрике Матеус 1 0.1
Уолас Соуза 1 0.1
Ромеро Лукас Даниэль 1 0.1
Rafael VII 1 0.1
Lucas Silva IV 1 0.1
Артур Гомес VIII 1 0.1
Ivaldo 1 0.1
Papagaio 1 0.1
Жорже Кайо 1 0.1
Диас Лаутаро 1 0.1
Либертад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кардосо Оскар 2 0.33
Эспиноса Матиас 1 0.17
Lucas Sanabria2 1 0.17

Карточки

Крузейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромеро Лукас Даниэль 4 0
Перейра Матеус 3 0
Ivaldo 3 0
Верон Габриэл 2 0
Энрике Матеус 1 0
Уолас Соуза 1 0
Lucas Villalba 1 0
Rafael VII 1 0
Виллиам Фуртадо 1 0
Артур Гомес VIII 1 0
Papagaio 1 0
Диас Лаутаро 1 0
Хавьер Марлон 1 0
Марсело Жоао 1 0
Либертад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кабальеро Эрнесто 3 0
Мельгарехо Лоренсо 1 0
Барейро Антонио 1 0
Фернандес Марсело 1 0
Рамирес Иван 1 0
Кампусано Альваро 1 0
Хименес Нестор 1 0
Gustavo Aguilar 1 0

Результаты матчей

Крузейро
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Либертад
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
1
Крузейро
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Либертад
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

5
3
Крузейро
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Либертад
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

8
4

Голы по времени матча

Забито

7
1
6 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 0
5 Не забивали 4
4
57%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
1
100%
76-90

Пропущено

4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

5
3
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
2
67%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

12
4
9 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
4
33%
0
0%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
17%
1
25%
76-90

Пропущено

5
4
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Крузейро
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Куяба - Крузейро 0:0 Либертад - Крузейро 0:2 Крузейро - Сан-Паулу 0:1 Крузейро - Атлетико Гойаненсе 3:1
Крузейро - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Крузейро 1:0 Крузейро - Бока Хуниорс 2:1 Витория - Крузейро 2:2 Бока Хуниорс - Крузейро 1:0 Крузейро - Атлетико Минейро 0:0 Крузейро - Форталеза Сеара 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Крузейро 0:3 Крузейро - Жувентуде 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Крузейро 2:0 Крузейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Гремио - Крузейро 0:2 Крузейро - Коринтианс 3:0 Крисьюма - Крузейро 1:0 Фламенго - Крузейро 2:1 Крузейро - Атлетико Паранаэнсе 2:0
Либертад
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Либертад - Такуари 1:0 Либертад - Крузейро 0:2 Либертад - Серро Портеньо 2:1 Сол де Америка - Либертад 0:1
Либертад - Хенераль Кабальеро ХЛМ 0:1 Спортиво Лукеньо - Либертад 1:1 Либертад - 2 де Майо 2:0 Спортиво Амелиано - Либертад 0:0 Спортиво Амелиано - Либертад 0:0 Либертад - Спортиво Амелиано 1:1 Олимпия Асунсьон - Либертад 4:0 Либертад - Спортиво Триниденсе 2:2 Гуарани Асунсьон - Либертад 0:0 Либертад - Насьональ Асунсьон 1:2 Универсидад Католика Кито - Либертад 1:1 Такуари - Либертад 2:4 Либертад - Универсидад Католика Кито 2:0 Олимпия Асунсьон - Либертад 1:3 Либертад - Хенераль Кабальеро ХЛМ 2:0 Либертад - Насьональ Монтевидео 2:1

Результаты матчей

Крузейро
Либертад

Точный счет

1:0
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:0
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Крузейро
Либертад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
2
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
1
1
2
3
1.5
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
3
2
4
5
1.5
1
4
2
7
2.5

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 8
Атлетико Паранаэнсе Gonzalo Mastriani 7
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 7
Ланус Боу Вальтер 7
Коринтианс Алберто Юри 6
Весь список

Топ нарушителей
Бока Хуниорс Адвинкула Луис 1 4
Форталеза Сеара Бритес Эмануэль 1 4
Бока Хуниорс Фернандес Пол 5
Дефенса и Хустисия Luciano Herrera 1 3
Крузейро Ромеро Лукас Даниэль 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 18'
    Диниз Сильва Фернандо получил желтую карточку от судьи
  • 18'
    Виллиам Фуртадо получил желтую карточку от судьи
  • 12'
    Марлон сделал результативную передачу.
  • 12'
    Г О О О О Л - Жорже Кайо бьет в цель!
  • 6'
    Ромеро Лукас Даниэль получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 65% завершится победой Крузейро.
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