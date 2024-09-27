0'
6' Желтая карточкаРомеро Лукас Даниэль
1:0
12' ГолЖорже Кайо
18' Желтая карточкаВиллиам Фуртадо
18' Желтая карточкаДиниз Фернандо
29' Желтая карточкаРамирес Иван
56' Желтая карточкаХименес Нестор
60' Вторая желтая карточкаРомеро Лукас Даниэль
1:1
72' ГолСанта Крус Роке
90'+7
Ход матча
12'
1:0
18'
18'
29'
56'
72'
1:1
Прогноз на матч от Liveresult
5
Ivaldo
26
Диас
Лаутаро
19
Жорже
Кайо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
5 IvaldoЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Диас ЛаутароПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Жорже КайоНападающий
- Запасные игроки
-
43 Марсело ЖоаоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Уолас СоузаПолузащитник
-
17 РамироПолузащитник
- Полузащитник
-
6 Каики IIПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Динис Фернандо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Франко ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
29 Victor Rojas
-
Главный тренер: Гарнеро Даниэль
История личных встреч
Крузейро
Либертад
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Бомбардиры внутри турнира
Крузейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Перейра Матеус
|2
|0.2
|Жорже Кайо
|2
|0.2
|Энрике Матеус
|1
|0.1
|Уолас Соуза
|1
|0.1
|Ромеро Лукас Даниэль
|1
|0.1
|Rafael VII
|1
|0.1
|Lucas Silva IV
|1
|0.1
|Артур Гомес VIII
|1
|0.1
|Ivaldo
|1
|0.1
|Papagaio
|1
|0.1
|Диас Лаутаро
|1
|0.1
Либертад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кардосо Оскар
|2
|0.33
|Санта Крус Роке
|1
|0.17
|Эспиноса Матиас
|1
|0.17
|Lucas Sanabria2
|1
|0.17
Карточки
Крузейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ромеро Лукас Даниэль
|4
|1
|Перейра Матеус
|3
|0
|Ivaldo
|3
|0
|Виллиам Фуртадо
|2
|0
|Верон Габриэл
|2
|0
|Энрике Матеус
|1
|0
|Уолас Соуза
|1
|0
|Lucas Villalba
|1
|0
|Rafael VII
|1
|0
|Артур Гомес VIII
|1
|0
|Papagaio
|1
|0
|Диас Лаутаро
|1
|0
|Хавьер Марлон
|1
|0
|Марсело Жоао
|1
|0
|Диниз Фернандо
|1
|0
Либертад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кабальеро Эрнесто
|3
|0
|Рамирес Иван
|2
|0
|Хименес Нестор
|2
|0
|Мельгарехо Лоренсо
|1
|0
|Барейро Антонио
|1
|0
|Фернандес Марсело
|1
|0
|Кампусано Альваро
|1
|0
|Gustavo Aguilar
|1
|0
Результаты матчей
Крузейро
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Либертад
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
4
2
Крузейро
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Либертад
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
5
3
Крузейро
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Либертад
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
9
5
Голы по времени матча
Забито
8
2
7 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 0
5 Не забивали 4
5
63%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
13%
1
50%
76-90
Пропущено
5
2
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
5
3
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
2
67%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
13
5
10 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
5
38%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
1
8%
2
40%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
2
15%
1
20%
76-90
Пропущено
6
5
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Крузейро
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Куяба - Крузейро 0:0 Либертад - Крузейро 0:2 Крузейро - Сан-Паулу 0:1 Крузейро - Атлетико Гойаненсе 3:1
Крузейро - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Крузейро 1:0 Крузейро - Бока Хуниорс 2:1 Витория - Крузейро 2:2 Бока Хуниорс - Крузейро 1:0 Крузейро - Атлетико Минейро 0:0 Крузейро - Форталеза Сеара 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Крузейро 0:3 Крузейро - Жувентуде 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Крузейро 2:0 Крузейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Гремио - Крузейро 0:2 Крузейро - Коринтианс 3:0 Крисьюма - Крузейро 1:0 Фламенго - Крузейро 2:1 Крузейро - Атлетико Паранаэнсе 2:0
Либертад
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Либертад - Такуари 1:0 Либертад - Крузейро 0:2 Либертад - Серро Портеньо 2:1 Сол де Америка - Либертад 0:1
Либертад - Хенераль Кабальеро ХЛМ 0:1 Спортиво Лукеньо - Либертад 1:1 Либертад - 2 де Майо 2:0 Спортиво Амелиано - Либертад 0:0 Спортиво Амелиано - Либертад 0:0 Либертад - Спортиво Амелиано 1:1 Олимпия Асунсьон - Либертад 4:0 Либертад - Спортиво Триниденсе 2:2 Гуарани Асунсьон - Либертад 0:0 Либертад - Насьональ Асунсьон 1:2 Универсидад Католика Кито - Либертад 1:1 Такуари - Либертад 2:4 Либертад - Универсидад Католика Кито 2:0 Олимпия Асунсьон - Либертад 1:3 Либертад - Хенераль Кабальеро ХЛМ 2:0 Либертад - Насьональ Монтевидео 2:1
Результаты матчей
Крузейро
Либертад
Точный счет
1:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
1:0
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
1:1
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Крузейро
Либертад
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
12
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
21
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
42
46
15
28
Будет доступно позже.
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|9
|Атлетико Паранаэнсе
|Gonzalo Mastriani
|7
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|7
|Ланус
|Боу Вальтер
|7
|Коринтианс
|Алберто Юри
|6
|Бока Хуниорс
|Адвинкула Луис
|1 4
|Форталеза Сеара
|Бритес Эмануэль
|1 4
|Крузейро
|Ромеро Лукас Даниэль
|1 4
|Бока Хуниорс
|Фернандес Пол
|5
|Дефенса и Хустисия
|Luciano Herrera
|1 3