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  3. Копа Судамерикана 2024
Расинг Авельянеда
2:0
Первый тайм: 27'
Атлетико Паранаэнсе

Ход матча

1'
Альмендра Агустин
1:0
23'
Мартинес Адриан
2:0
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Расинг Авельянеда
Ничья
Атлетико Паранаэнсе
1.65
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
21
Ариас
Габриэль
3
Ди
Чезаре
Марко
13
Соса
Сантьяго
35
Santiago
Quiros
15
Gaston
Martirena
27
Рохас
Габриэль
5
Juan
Ignacio
Nardoni
32
Альмендра
Агустин
8
Кинтеро
Хуан
9
Мартинес
Адриан
10
Мартинес
Рохер
41
Понтес
Микаэл
29
Leonardo
Godoy
4
Роша
Кайке
44
Thiago
Heleno
37
Lucas
Esquivel
26
Erick2
3
Gabriel
Paulista
VIII
28
Tomas
Cuello
10
Bruno
Zapelli
14
Каноббио
Агустин
9
Gonzalo
Mastriani
Расинг Авельянеда
Атлетико Паранаэнсе

История личных встреч

Расинг Авельянеда
Атлетико Паранаэнсе

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

КС
1:0
ТМК
2:2

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
90

Бомбардиры внутри турнира

Расинг Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Адриан 8 (2) 0.8
Мартинес Рохер 3 (1) 0.3
Солари Сантьяго 2 0.2
Maximiliano Salas 2 0.2
Альмендра Агустин 2 0.2
Карбонеро Йохан 2 0.2
Juan Ignacio Nardoni 1 0.1
Ди Чезаре Марко 1 0.1
Baltasar Rodriguez 1 0.1
Кинтеро Хуан 1 (1) 0.1
Атлетико Паранаэнсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gonzalo Mastriani 7 0.58
Ди Йорио Лукас 3 (1) 0.25
Каноббио Агустин 2 0.17
Christian Cardoso 2 0.17
Lucas Esquivel 2 0.17
Фернандиньо XII 2 (1) 0.17
Pablo I 1 0.08
Madson II 1 0.08
Tomas Cuello 1 0.08
Joao Cruz 1 0.08
Erick2 1 0.08
Bruno Zapelli 1 0.08
Filipinho 1 0.08

Карточки

Расинг Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ди Чезаре Марко 3 0
Мартинес Адриан 2 0
Альмендра Агустин 2 0
Соса Сантьяго 2 0
Gaston Martirena 2 0
Baltasar Rodriguez 2 0
Конти Херман 1 0
Мартинес Рохер 1 0
Урси Агустин 1 0
Juan Ignacio Nardoni 1 0
Рохас Габриэль 1 0
Атлетико Паранаэнсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандиньо XII 3 0
Lucas Esquivel 1 1
Bruno Zapelli 1 1
Thiago Heleno 2 0
Julimar 2 0
Каноббио Агустин 2 0
Christian Cardoso 2 0
Фернандо Менегаццо 1 0
Gonzalo Mastriani 1 0
Leonardo Godoy 1 0
Pablo I 1 0
Madson II 1 0
Gabriel Paulista VIII 1 0
Гамарра Матео 1 0
Erick2 1 0
Роша Кайке 1 0
Martin Varini 1 0

Результаты матчей

Расинг Авельянеда
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Атлетико Паранаэнсе
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

0
1
Расинг Авельянеда
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Атлетико Паранаэнсе
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

7
11
Расинг Авельянеда
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Атлетико Паранаэнсе
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

7
12

Голы по времени матча

Забито

15
13
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
5 Не забивали 6
3
20%
1
8%
1-15
2
13%
2
15%
16-30
3
20%
4
31%
31-45
3
20%
1
8%
46-60
2
13%
2
15%
61-75
2
13%
3
23%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
12
7 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
1
13%
2
17%
1-15
1
13%
2
17%
16-30
5
63%
3
25%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
13%
2
17%
76-90

Пропущено

3
5
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
2
67%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

23
25
15 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 7
1 Не забивали 1
4
17%
3
12%
1-15
3
13%
4
16%
16-30
8
35%
7
28%
31-45
3
13%
2
8%
46-60
2
9%
4
16%
61-75
3
13%
5
20%
76-90

Пропущено

4
8
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 7
2
50%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
25%
2
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Расинг Авельянеда
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Тальерес Кордоба - Расинг Авельянеда 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 2:1 Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 1:0
Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Уачипато 6:1 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:1 Уачипато - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:1 Уракан - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 2:1 Сармьенто - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Годой Крус 3:0 Ланус - Расинг Авельянеда 2:0 Расинг Авельянеда - Депортиво Риестра 1:0 Расинг Авельянеда - Спортиво Лукеньо 3:0 Тигре - Расинг Авельянеда 0:4 Расинг Авельянеда - Архентинос Хуниорс 3:0 Расинг Авельянеда - Кокимбо Юнидо 3:0 Бельграно - Расинг Авельянеда 4:4
Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Крисьюма - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Расинг Авельянеда 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Форталеза Сеара 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Васко да Гама 2:1
Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Васко да Гама - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Васко да Гама - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Бельграно - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Жувентуде 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Бельграно 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 2:2 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 2:3 Атлетико Паранаэнсе - Гремио 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Ред Булл Брагантино 2:0 Куяба - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Серро Портеньо 2:1 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Серро Портеньо - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Ипиранга Эрешин 3:0 Атлетико Паранаэнсе - Байя 1:3

Результаты матчей

Расинг Авельянеда
Атлетико Паранаэнсе

Точный счет

3:0
3 раза 75%
6:1
1 раз 25%
2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
6:0
1 раз 17%

Точное количество голов

3
3 раза 75%
6
1 раз 25%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
6
1 раз 17%

Точный счет

0:2
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Точный счет

3:0
3 раза 33%
0:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%
0:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
6:0
1 раз 9%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
3
3 раза 33%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
6
1 раз 11%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
6
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Расинг Авельянеда
Атлетико Паранаэнсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
3.5
Больше Меньше
1
5
1
3
4.5
1
5
1
3
5.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
10
1
7
2
1.5
6
5
4
5
2.5
3
8
1
8
3.5
3
8
1
8
4.5
2
9
1
8
5.5
1
10

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 8
Атлетико Паранаэнсе Gonzalo Mastriani 7
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 7
Ланус Боу Вальтер 7
Коринтианс Алберто Юри 6
Весь список

Топ нарушителей
Бока Хуниорс Адвинкула Луис 1 4
Форталеза Сеара Бритес Эмануэль 1 4
Бока Хуниорс Фернандес Пол 5
Дефенса и Хустисия Luciano Herrera 1 3
Крузейро Ромеро Лукас Даниэль 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 23'
    Мартинес Рохер сделал результативную передачу.
  • 23'
    Г О О О О Л - Мартинес Адриан бьет в цель!
  • 1'
    Г О О О О Л - Альмендра Агустин бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 61% завершится победой Расинг Авельянеда.
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Расинг Авельянеда
Ничья
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