4:1
Конец матча
0'
1:0
1' ГолАльмендра Агустин
2:0
23' ГолМартинес Адриан
30' Желтая карточкаАльмендра Агустин
35' Желтая карточкаErick2
3:0
42' ГолМартинес Рохер
44' Желтая карточкаJuan Ignacio Nardoni
3:1
47' ГолNikao
53' Желтая карточкаКаноббио Агустин
4:1
77' ГолGaston Martirena
90'+7
Ход матча
1'
23'
2:0
35'
42'
3:0
46'
47'
3:1
53'
77'
4:1
Прогноз на матч от Liveresult
26
Erick2
28
Tomas
Cuello
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Конти ХерманЗащитник
-
34 Мура ФакундоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Урси АгустинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Костас Густаво
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Erick2Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Tomas CuelloПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 JulimarНападающий
-
34 NikaoНападающий
-
92 Pablo I
-
22 Madson II
-
-
57 Joao Cruz
-
-
-
Главный тренер: Martin Varini
История личных встреч
Расинг Авельянеда
Атлетико Паранаэнсе
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
90
Бомбардиры внутри турнира
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Адриан
|9 (2)
|0.9
|Мартинес Рохер
|4 (1)
|0.4
|Солари Сантьяго
|2
|0.2
|Maximiliano Salas
|2
|0.2
|Альмендра Агустин
|2
|0.2
|Карбонеро Йохан
|2
|0.2
|Juan Ignacio Nardoni
|1
|0.1
|Gaston Martirena
|1
|0.1
|Ди Чезаре Марко
|1
|0.1
|Baltasar Rodriguez
|1
|0.1
|Кинтеро Хуан
|1 (1)
|0.1
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gonzalo Mastriani
|7
|0.58
|Ди Йорио Лукас
|3 (1)
|0.25
|Каноббио Агустин
|2
|0.17
|Christian Cardoso
|2
|0.17
|Lucas Esquivel
|2
|0.17
|Фернандиньо XII
|2 (1)
|0.17
|Nikao
|1
|0.08
|Pablo I
|1
|0.08
|Madson II
|1
|0.08
|Tomas Cuello
|1
|0.08
|Joao Cruz
|1
|0.08
|Erick2
|1
|0.08
|Bruno Zapelli
|1
|0.08
|Filipinho
|1
|0.08
Карточки
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альмендра Агустин
|3
|0
|Ди Чезаре Марко
|3
|0
|Мартинес Адриан
|2
|0
|Соса Сантьяго
|2
|0
|Juan Ignacio Nardoni
|2
|0
|Gaston Martirena
|2
|0
|Baltasar Rodriguez
|2
|0
|Конти Херман
|1
|0
|Мартинес Рохер
|1
|0
|Урси Агустин
|1
|0
|Рохас Габриэль
|1
|0
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каноббио Агустин
|3
|0
|Фернандиньо XII
|3
|0
|Lucas Esquivel
|1
|1
|Bruno Zapelli
|1
|1
|Thiago Heleno
|2
|0
|Julimar
|2
|0
|Christian Cardoso
|2
|0
|Erick2
|2
|0
|Фернандо Менегаццо
|1
|0
|Gonzalo Mastriani
|1
|0
|Leonardo Godoy
|1
|0
|Pablo I
|1
|0
|Madson II
|1
|0
|Gabriel Paulista VIII
|1
|0
|Гамарра Матео
|1
|0
|Роша Кайке
|1
|0
|Martin Varini
|1
|0
Результаты матчей
Расинг Авельянеда
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Атлетико Паранаэнсе
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
0
2
Расинг Авельянеда
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Атлетико Паранаэнсе
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
7
11
Расинг Авельянеда
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
60% (6)
10% (1)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Атлетико Паранаэнсе
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
5
5
Упущенные победы
7
13
Голы по времени матча
Забито
19
14
11 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
5 Не забивали 6
4
21%
1
7%
1-15
3
16%
2
14%
16-30
4
21%
4
29%
31-45
3
16%
2
14%
46-60
2
11%
2
14%
61-75
3
16%
3
21%
76-90
Пропущено
2
7
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
8
12
7 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
1
13%
2
17%
1-15
1
13%
2
17%
16-30
5
63%
3
25%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
13%
2
17%
76-90
Пропущено
3
5
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
2
67%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
27
26
18 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 7
1 Не забивали 1
5
19%
3
12%
1-15
4
15%
4
15%
16-30
9
33%
7
27%
31-45
3
11%
3
12%
46-60
2
7%
4
15%
61-75
4
15%
5
19%
76-90
Пропущено
5
12
3 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 8
2
40%
3
25%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
20%
3
25%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
0
0%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Тальерес Кордоба - Расинг Авельянеда 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 2:1 Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 1:0
Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Уачипато 6:1 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:1 Уачипато - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:1 Уракан - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 2:1 Сармьенто - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Годой Крус 3:0 Ланус - Расинг Авельянеда 2:0 Расинг Авельянеда - Депортиво Риестра 1:0 Расинг Авельянеда - Спортиво Лукеньо 3:0 Тигре - Расинг Авельянеда 0:4 Расинг Авельянеда - Архентинос Хуниорс 3:0 Расинг Авельянеда - Кокимбо Юнидо 3:0 Бельграно - Расинг Авельянеда 4:4
Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Крисьюма - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Расинг Авельянеда 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Форталеза Сеара 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Васко да Гама 2:1
Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Васко да Гама - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Васко да Гама - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Бельграно - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Жувентуде 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Бельграно 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 2:2 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 2:3 Атлетико Паранаэнсе - Гремио 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Ред Булл Брагантино 2:0 Куяба - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Серро Портеньо 2:1 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Серро Портеньо - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Ипиранга Эрешин 3:0 Атлетико Паранаэнсе - Байя 1:3
Результаты матчей
Расинг Авельянеда
Атлетико Паранаэнсе
Точный счет
3:0
3 раза 60%
4:1
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%
2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
6:0
1 раз 17%
Точное количество голов
3
3 раза 60%
4
1 раз 20%
6
1 раз 20%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
6
1 раз 17%
Точный счет
0:2
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
1
3 раза 50%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Точный счет
3:0
3 раза 30%
0:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%
0:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
3 раза 30%
3
3 раза 30%
0
1 раз 10%
1
1 раз 10%
4
1 раз 10%
6
1 раз 10%
1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Расинг Авельянеда
Атлетико Паранаэнсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
15
14
15
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
111
82
66
55
39
28
39
19
210
19
111
Будет доступно позже.
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|9
|Атлетико Паранаэнсе
|Gonzalo Mastriani
|7
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|7
|Ланус
|Боу Вальтер
|7
|Коринтианс
|Алберто Юри
|6
|Бока Хуниорс
|Адвинкула Луис
|1 4
|Форталеза Сеара
|Бритес Эмануэль
|1 4
|Крузейро
|Ромеро Лукас Даниэль
|1 4
|Бока Хуниорс
|Фернандес Пол
|5
|Дефенса и Хустисия
|Luciano Herrera
|1 3