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  2. Матчи
  3. Копа Судамерикана 2024
Расинг Авельянеда
4:1
Конец матча
Атлетико Паранаэнсе
0'
1:0
1' Гол
Альмендра Агустин
2:0
23' Гол
Мартинес Адриан
30' Желтая карточка
Альмендра Агустин
35' Желтая карточка
Erick2
3:0
42' Гол
Мартинес Рохер
44' Желтая карточка
Juan Ignacio Nardoni
3:1
47' Гол
Nikao
53' Желтая карточка
Каноббио Агустин
4:1
77' Гол
Gaston Martirena
90'+7
21
Ариас
Габриэль
3
Ди
Чезаре
Марко
13
Соса
Сантьяго
35
Santiago
Quiros
15
Gaston
Martirena
27
Рохас
Габриэль
5
Juan
Ignacio
Nardoni
32
Альмендра
Агустин
8
Кинтеро
Хуан
9
Мартинес
Адриан
10
Мартинес
Рохер
41
Понтес
Микаэл
29
Leonardo
Godoy
4
Роша
Кайке
44
Thiago
Heleno
37
Lucas
Esquivel
26
Erick2
3
Gabriel
Paulista
VIII
28
Tomas
Cuello
10
Bruno
Zapelli
14
Каноббио
Агустин
9
Gonzalo
Mastriani
Расинг Авельянеда
Атлетико Паранаэнсе

История личных встреч

Расинг Авельянеда
Атлетико Паранаэнсе

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

КС
1:0
ТМК
2:2

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
90

Бомбардиры внутри турнира

Расинг Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Адриан 9 (2) 0.9
Мартинес Рохер 4 (1) 0.4
Солари Сантьяго 2 0.2
Maximiliano Salas 2 0.2
Альмендра Агустин 2 0.2
Карбонеро Йохан 2 0.2
Juan Ignacio Nardoni 1 0.1
Gaston Martirena 1 0.1
Ди Чезаре Марко 1 0.1
Baltasar Rodriguez 1 0.1
Кинтеро Хуан 1 (1) 0.1
Атлетико Паранаэнсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gonzalo Mastriani 7 0.58
Ди Йорио Лукас 3 (1) 0.25
Каноббио Агустин 2 0.17
Christian Cardoso 2 0.17
Lucas Esquivel 2 0.17
Фернандиньо XII 2 (1) 0.17
Nikao 1 0.08
Pablo I 1 0.08
Madson II 1 0.08
Tomas Cuello 1 0.08
Joao Cruz 1 0.08
Erick2 1 0.08
Bruno Zapelli 1 0.08
Filipinho 1 0.08

Карточки

Расинг Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альмендра Агустин 3 0
Ди Чезаре Марко 3 0
Мартинес Адриан 2 0
Соса Сантьяго 2 0
Juan Ignacio Nardoni 2 0
Gaston Martirena 2 0
Baltasar Rodriguez 2 0
Конти Херман 1 0
Мартинес Рохер 1 0
Урси Агустин 1 0
Рохас Габриэль 1 0
Атлетико Паранаэнсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каноббио Агустин 3 0
Фернандиньо XII 3 0
Lucas Esquivel 1 1
Bruno Zapelli 1 1
Thiago Heleno 2 0
Julimar 2 0
Christian Cardoso 2 0
Erick2 2 0
Фернандо Менегаццо 1 0
Gonzalo Mastriani 1 0
Leonardo Godoy 1 0
Pablo I 1 0
Madson II 1 0
Gabriel Paulista VIII 1 0
Гамарра Матео 1 0
Роша Кайке 1 0
Martin Varini 1 0

Результаты матчей

Расинг Авельянеда
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Атлетико Паранаэнсе
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

0
2
Расинг Авельянеда
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Атлетико Паранаэнсе
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

7
11
Расинг Авельянеда
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
60% (6)
10% (1)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Атлетико Паранаэнсе
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

5
5

Упущенные победы

7
13

Голы по времени матча

Забито

19
14
11 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
5 Не забивали 6
4
21%
1
7%
1-15
3
16%
2
14%
16-30
4
21%
4
29%
31-45
3
16%
2
14%
46-60
2
11%
2
14%
61-75
3
16%
3
21%
76-90

Пропущено

2
7
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

8
12
7 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
1
13%
2
17%
1-15
1
13%
2
17%
16-30
5
63%
3
25%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
13%
2
17%
76-90

Пропущено

3
5
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
2
67%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

27
26
18 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 7
1 Не забивали 1
5
19%
3
12%
1-15
4
15%
4
15%
16-30
9
33%
7
27%
31-45
3
11%
3
12%
46-60
2
7%
4
15%
61-75
4
15%
5
19%
76-90

Пропущено

5
12
3 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 8
2
40%
3
25%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
20%
3
25%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Расинг Авельянеда
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Тальерес Кордоба - Расинг Авельянеда 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 2:1 Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 1:0
Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Уачипато 6:1 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:1 Уачипато - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:1 Уракан - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 2:1 Сармьенто - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Годой Крус 3:0 Ланус - Расинг Авельянеда 2:0 Расинг Авельянеда - Депортиво Риестра 1:0 Расинг Авельянеда - Спортиво Лукеньо 3:0 Тигре - Расинг Авельянеда 0:4 Расинг Авельянеда - Архентинос Хуниорс 3:0 Расинг Авельянеда - Кокимбо Юнидо 3:0 Бельграно - Расинг Авельянеда 4:4
Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Крисьюма - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Расинг Авельянеда 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Форталеза Сеара 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Васко да Гама 2:1
Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Васко да Гама - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Васко да Гама - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Бельграно - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Жувентуде 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Бельграно 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 2:2 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 2:3 Атлетико Паранаэнсе - Гремио 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Ред Булл Брагантино 2:0 Куяба - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Серро Портеньо 2:1 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Серро Портеньо - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Ипиранга Эрешин 3:0 Атлетико Паранаэнсе - Байя 1:3

Результаты матчей

Расинг Авельянеда
Атлетико Паранаэнсе

Точный счет

3:0
3 раза 60%
4:1
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%
2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
6:0
1 раз 17%

Точное количество голов

3
3 раза 60%
4
1 раз 20%
6
1 раз 20%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
6
1 раз 17%

Точный счет

0:2
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
1
3 раза 50%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

3:0
3 раза 30%
0:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%
0:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
3 раза 30%
3
3 раза 30%
0
1 раз 10%
1
1 раз 10%
4
1 раз 10%
6
1 раз 10%
1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Расинг Авельянеда
Атлетико Паранаэнсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
3.5
Больше Меньше
1
5
1
4
4.5
1
5
1
4
5.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
11
1
8
2
1.5
6
6
5
5
2.5
3
9
2
8
3.5
3
9
1
9
4.5
2
10
1
9
5.5
1
11

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 9
Атлетико Паранаэнсе Gonzalo Mastriani 7
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 7
Ланус Боу Вальтер 7
Коринтианс Алберто Юри 6
Весь список

Топ нарушителей
Бока Хуниорс Адвинкула Луис 1 4
Форталеза Сеара Бритес Эмануэль 1 4
Крузейро Ромеро Лукас Даниэль 1 4
Бока Хуниорс Фернандес Пол 5
Дефенса и Хустисия Luciano Herrera 1 3
Весь список
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