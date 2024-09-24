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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 10. Стадион: .
Оренбург
 
Позже
Пари НН
Прогнозы 54
Оренбург 79.6% (43)
X 14.8% (8)
Пари НН 5.6% (3)
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История личных встреч

Оренбург
Пари НН

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

9 матчей

55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы

История матчей

ПЛ
3:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ТМК
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

1.6
1

Среднее время на гол

56
90

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1.25
1

Среднее время на гол

72
90

Всего голов

13
9

Голов в среднем за матч

1.44
1

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
2
Больше 22%
Меньше 78%
7

Среднее время на гол

62
90

Бомбардиры внутри турнира

Оренбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сахархизан Саид 4 0.44
Перес Матиас 2 0.22
Марин Джимми 1 0.11
Гюрлюк Эмирджан 1 0.11
Рыбчинский Дмитрий 1 0.11
Мансилья Брайан 1 0.11
Горбани Мохаммад 1 0.11
Флорентин Сесар Габриэль 0 0
Коваленко Александр 0 0
Малых Андрей 0 0
Пари НН
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боселли Хуан 3 0.33
Калинский Николай 1 (1) 0.11
Ожегович Огнен 1 0.11
Зе Турбо Жозе 1 0.11
Царукян Валерий 1 0.11
Стаматов Матео 0 0
Эктов Александр 0 0

Карточки

Оренбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Башич Иван 4 0
Перес Матиас 4 0
Прохин Данила 3 0
Мансилья Брайан 3 0
Малых Андрей 2 0
Горбани Мохаммад 2 0
Сидоров Максим III 2 0
Москвичёв Богдан 1 0
Муро Томас 1 0
Деограсия Давид 1 0
Пари НН
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Боселли Хуан 3 0
Каккоев Никита 3 0
Александров Виктор 3 0
Калинский Николай 2 0
Зе Турбо Жозе 2 0
Стаматов Матео 2 0
Тихий Дмитрий 1 0
Ожегович Огнен 1 0
Трошечкин Александр 1 0
Эктов Александр 1 0
Гоцук Кирилл 1 0
Боженов Кирилл 1 0
Ермаков Никита 1 0
Мухин Антон 1 0

Результаты матчей

Оренбург
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Пари НН
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

7
2
Оренбург
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Пари НН
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

9
13

Упущенные победы

0
1
Оренбург
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Пари НН
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

9
13

Упущенные победы

7
3

Голы по времени матча

Забито

9
3
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
1
33%
31-45
1
11%
1
33%
46-60
5
56%
0
0%
61-75
1
11%
1
33%
76-90

Пропущено

7
5
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
1
20%
61-75
2
29%
4
80%
76-90

Забито

3
4
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
2
50%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

9
13
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
2
15%
1-15
2
22%
2
15%
16-30
1
11%
2
15%
31-45
3
33%
2
15%
46-60
2
22%
3
23%
61-75
1
11%
2
15%
76-90

Забито

12
7
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 5
3 Не забивали 3
0
0%
1
14%
1-15
2
17%
2
29%
16-30
3
25%
1
14%
31-45
1
8%
1
14%
46-60
5
42%
1
14%
61-75
1
8%
1
14%
76-90

Пропущено

16
18
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
0
0%
2
11%
1-15
3
19%
2
11%
16-30
3
19%
2
11%
31-45
3
19%
2
11%
46-60
4
25%
4
22%
61-75
3
19%
6
33%
76-90

Результаты последних матчей

Оренбург
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Химки - Оренбург 0:0 Ростов - Оренбург 3:1 Оренбург - Локомотив Москва 2:4 Оренбург - Динамо Москва 2:2
Оренбург - Ростов 0:1 Факел - Оренбург 1:0 Ростов - Оренбург 3:2 Оренбург - Локомотив Москва 2:3 Оренбург - Акрон 2:2 ЦСКА Москва - Оренбург 5:1 Химки - Оренбург 1:0 Оренбург - Ахмат 0:0 Оренбург - Спартак Москва 2:0 Оренбург - Сумгаит 2:1 Кечиоренгюджю - Оренбург 1:0 Оренбург - Спартак Москва 0:0 Урал - Оренбург 3:3 Оренбург - Локомотив Москва 0:2 Оренбург - Крылья Советов 2:1 Ростов - Оренбург 2:1
Пари НН
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Пари НН - Локомотив Москва 1:3 Пари НН - Ахмат 1:2 Факел - Пари НН 0:0 Динамо Москва - Пари НН 0:0
Пари НН - Зенит 0:3 Пари НН - Краснодар 0:1 Крылья Советов - Пари НН 3:1 Краснодар - Пари НН 2:1 ЦСКА Москва - Пари НН 1:1 Пари НН - Химки 1:0 Динамо Махачкала - Пари НН 0:1 Ахмат - Пари НН 4:1 Пари НН - ЦСКА Москва 0:3 Пари НН - Рубин 2:4 Пари НН - Младост Нови Сад 0:2 Пари НН - Нови Пазар 1:0 Пари НН - Арсенал Тиват 1:0 Пари НН - Енисей 0:4 Арсенал Тула - Пари НН 0:2 Пари НН - Арсенал Тула 1:2

Результаты матчей

Оренбург
Пари НН

Точный счет

2:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
0:3
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%

Точное количество голов

2
4 раза 80%
0
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
0:3
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
5 раз 56%
0
3 раза 33%
1
1 раз 11%
1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Оренбург
Пари НН

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
4
1
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
6
3
5
4
1.5
1
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 9 7 2 0 22 - 2 23
2.
Краснодар
 Заявка 9 6 3 0 16 - 5 21
3.
Локомотив Москва
 Заявка 9 7 0 2 22 - 13 21
4.
Динамо Москва
 Заявка 9 5 2 2 17 - 10 17
5.
Спартак Москва
 Заявка 9 4 4 1 13 - 6 16
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 9 4 2 3 16 - 6 14
7.
Ростов
 Заявка 9 3 3 3 13 - 15 12
8.
Рубин
 Заявка 9 3 2 4 12 - 15 11
9.
Динамо Махачкала
 Заявка 9 2 4 3 4 - 7 10
10.
Крылья Советов
 Заявка 9 3 1 5 9 - 14 10
11.
Акрон
 Заявка 9 2 2 5 12 - 18 8
12.
Пари НН
 Заявка 9 2 1 6 7 - 18 7
13.
Оренбург
 Заявка 9 1 4 4 11 - 17 7
14.
Химки
 Заявка 9 1 4 4 9 - 16 7
15.
Ахмат
 Заявка 9 0 6 3 7 - 15 6
16.
Факел
 Заявка 9 1 2 6 4 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Москва
 Заявка 5 4 0 1 11 - 5 12
2.
Спартак Москва
 Заявка 5 3 2 0 9 - 2 11
3.
Зенит
 Заявка 4 3 1 0 9 - 1 10
4.
Краснодар
 Заявка 4 3 1 0 6 - 2 10
5.
Локомотив Москва
 Заявка 4 3 0 1 8 - 7 9
6.
Ростов
 Заявка 5 2 3 0 8 - 4 9
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 4 2 0 2 9 - 3 6
8.
Крылья Советов
 Заявка 5 2 0 3 6 - 9 6
9.
Оренбург
 Заявка 5 1 3 1 8 - 8 6
10.
Факел
 Заявка 4 1 2 1 1 - 2 5
11.
Динамо Махачкала
 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
12.
Рубин
 Заявка 5 1 1 3 5 - 10 4
13.
Ахмат
 Заявка 5 0 4 1 5 - 10 4
14.
Акрон
 Заявка 4 1 0 3 6 - 9 3
15.
Пари НН
 Заявка 5 1 0 4 4 - 13 3
16.
Химки
 Заявка 5 0 3 2 3 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 5 4 1 0 13 - 1 13
2.
Локомотив Москва
 Заявка 5 4 0 1 14 - 6 12
3.
Краснодар
 Заявка 5 3 2 0 10 - 3 11
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 5 2 2 1 7 - 3 8
5.
Рубин
 Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
6.
Динамо Махачкала
 Заявка 6 1 3 2 2 - 5 6
7.
Динамо Москва
 Заявка 4 1 2 1 6 - 5 5
8.
Спартак Москва
 Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
9.
Акрон
 Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
10.
Пари НН
 Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
11.
Крылья Советов
 Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
12.
Химки
 Заявка 4 1 1 2 6 - 9 4
13.
Ростов
 Заявка 4 1 0 3 5 - 11 3
14.
Ахмат
 Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
15.
Оренбург
 Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
16.
Факел
 Заявка 5 0 0 5 3 - 15 0
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Батраков Алексей 7 (5)
Зенит Глушенков Максим 7 (1)
Спартак Москва Угальде Манфред 6
Краснодар Сперцян Эдуард 5 (1)
Рубин Даку Мирлинд 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ахмат Гандри Надер 5
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 2 1
Факел Божин Сергей 4
Спартак Москва Денисов Даниил 4
Оренбург Башич Иван 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Оренбург - Пари НН от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 сентября 2024, осталось 2 дня 9 часов 15 минут.



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    • Прогнозы 54
    Оренбург 79.6% (43)
    X 14.8% (8)
    Пари НН 5.6% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Оренбург
    Ничья
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Оренбург - Пари НН

    Исход игры
    Оренбург
    79.6% (43)
    Ничья
    14.8% (8)
    Пари НН
    5.6% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (24)
    Меньше
    50% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    58.33% (28)
    Нет
    41.67% (20)
    Популярный счёт
    2:1 Оренбург
    40.7% (22)
    1:0 Оренбург
    20.4% (11)
    2:0 Оренбург
    13% (7)
    1:1 Ничья
    7.4% (4)
    0:0 Ничья
    3.7% (2)
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