Тур: 10. Стадион: Газовик.
Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Оренбург
Пари НН
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы
9 матчей
55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
1.6
1
Среднее время на гол
56
90
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
1.25
1
Среднее время на гол
72
90
Всего голов
13
9
Голов в среднем за матч
1.44
1
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
Среднее время на гол
62
90
Бомбардиры внутри турнира
Оренбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сахархизан Саид
|4
|0.44
|Перес Матиас
|2
|0.22
|Марин Джимми
|1
|0.11
|Гюрлюк Эмирджан
|1
|0.11
|Рыбчинский Дмитрий
|1
|0.11
|Мансилья Брайан
|1
|0.11
|Горбани Мохаммад
|1
|0.11
|Флорентин Сесар Габриэль
|0
|0
|Коваленко Александр
|0
|0
|Малых Андрей
|0
|0
Пари НН
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боселли Хуан
|3
|0.33
|Калинский Николай
|1 (1)
|0.11
|Ожегович Огнен
|1
|0.11
|Зе Турбо Жозе
|1
|0.11
|Царукян Валерий
|1
|0.11
|Стаматов Матео
|0
|0
|Эктов Александр
|0
|0
Карточки
Оренбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Башич Иван
|4
|0
|Перес Матиас
|4
|0
|Прохин Данила
|3
|0
|Мансилья Брайан
|3
|0
|Малых Андрей
|2
|0
|Горбани Мохаммад
|2
|0
|Сидоров Максим III
|2
|0
|Москвичёв Богдан
|1
|0
|Муро Томас
|1
|0
|Деограсия Давид
|1
|0
Пари НН
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Боселли Хуан
|3
|0
|Каккоев Никита
|3
|0
|Александров Виктор
|3
|0
|Калинский Николай
|2
|0
|Зе Турбо Жозе
|2
|0
|Стаматов Матео
|2
|0
|Тихий Дмитрий
|1
|0
|Ожегович Огнен
|1
|0
|Трошечкин Александр
|1
|0
|Эктов Александр
|1
|0
|Гоцук Кирилл
|1
|0
|Боженов Кирилл
|1
|0
|Ермаков Никита
|1
|0
|Мухин Антон
|1
|0
Результаты матчей
Оренбург
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Пари НН
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
7
2
Оренбург
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Пари НН
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
9
13
Упущенные победы
0
1
Оренбург
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Пари НН
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
9
13
Упущенные победы
7
3
Голы по времени матча
Забито
9
3
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
1
33%
31-45
1
11%
1
33%
46-60
5
56%
0
0%
61-75
1
11%
1
33%
76-90
Пропущено
7
5
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
1
20%
61-75
2
29%
4
80%
76-90
Забито
3
4
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
2
50%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
9
13
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
2
15%
1-15
2
22%
2
15%
16-30
1
11%
2
15%
31-45
3
33%
2
15%
46-60
2
22%
3
23%
61-75
1
11%
2
15%
76-90
Забито
12
7
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 5
3 Не забивали 3
0
0%
1
14%
1-15
2
17%
2
29%
16-30
3
25%
1
14%
31-45
1
8%
1
14%
46-60
5
42%
1
14%
61-75
1
8%
1
14%
76-90
Пропущено
16
18
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
0
0%
2
11%
1-15
3
19%
2
11%
16-30
3
19%
2
11%
31-45
3
19%
2
11%
46-60
4
25%
4
22%
61-75
3
19%
6
33%
76-90
Результаты последних матчей
Оренбург
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Химки - Оренбург 0:0 Ростов - Оренбург 3:1 Оренбург - Локомотив Москва 2:4 Оренбург - Динамо Москва 2:2
Оренбург - Ростов 0:1 Факел - Оренбург 1:0 Ростов - Оренбург 3:2 Оренбург - Локомотив Москва 2:3 Оренбург - Акрон 2:2 ЦСКА Москва - Оренбург 5:1 Химки - Оренбург 1:0 Оренбург - Ахмат 0:0 Оренбург - Спартак Москва 2:0 Оренбург - Сумгаит 2:1 Кечиоренгюджю - Оренбург 1:0 Оренбург - Спартак Москва 0:0 Урал - Оренбург 3:3 Оренбург - Локомотив Москва 0:2 Оренбург - Крылья Советов 2:1 Ростов - Оренбург 2:1
Пари НН
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Пари НН - Локомотив Москва 1:3 Пари НН - Ахмат 1:2 Факел - Пари НН 0:0 Динамо Москва - Пари НН 0:0
Пари НН - Зенит 0:3 Пари НН - Краснодар 0:1 Крылья Советов - Пари НН 3:1 Краснодар - Пари НН 2:1 ЦСКА Москва - Пари НН 1:1 Пари НН - Химки 1:0 Динамо Махачкала - Пари НН 0:1 Ахмат - Пари НН 4:1 Пари НН - ЦСКА Москва 0:3 Пари НН - Рубин 2:4 Пари НН - Младост Нови Сад 0:2 Пари НН - Нови Пазар 1:0 Пари НН - Арсенал Тиват 1:0 Пари НН - Енисей 0:4 Арсенал Тула - Пари НН 0:2 Пари НН - Арсенал Тула 1:2
Результаты матчей
Оренбург
Пари НН
Точный счет
2:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
0:3
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
Точное количество голов
2
4 раза 80%
0
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
0:3
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
2
5 раз 56%
0
3 раза 33%
1
1 раз 11%
1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Оренбург
Пари НН
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
41
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
63
54
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|22 - 2
|23
|2.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|16 - 5
|21
|3.
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|22 - 13
|21
|4.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|17 - 10
|17
|5.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|13 - 6
|16
|6.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|16 - 6
|14
|7.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 15
|12
|8.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 15
|11
|9.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|4 - 7
|10
|10.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 14
|10
|11.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 18
|8
|12.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 18
|7
|13.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|11 - 17
|7
|14.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|9 - 16
|7
|15.
|Заявка
|9
|0
|6
|3
|7 - 15
|6
|16.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|4 - 17
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 5
|12
|2.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 2
|11
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 1
|10
|4.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|5.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 7
|9
|6.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|8 - 4
|9
|7.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|9 - 3
|6
|8.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|9.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|8 - 8
|6
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|1 - 2
|5
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|12.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|13.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|5 - 10
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 9
|3
|15.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 13
|3
|16.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 7
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 1
|13
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|14 - 6
|12
|3.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 3
|11
|4.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 3
|8
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|6.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|2 - 5
|6
|7.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|8.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|9.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 9
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 11
|3
|14.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|15.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|16.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|3 - 15
|0
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Локомотив Москва
|Батраков Алексей
|7 (5)
|Зенит
|Глушенков Максим
|7 (1)
|Спартак Москва
|Угальде Манфред
|6
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|5 (1)
|Рубин
|Даку Мирлинд
|5 (1)
|Ахмат
|Гандри Надер
|5
|Динамо Махачкала
|Алибеков Муталип
|2 1
|Факел
|Божин Сергей
|4
|Спартак Москва
|Денисов Даниил
|4
|Оренбург
|Башич Иван
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Оренбург - Пари НН
Исход игры
Оренбург
79.6% (43)
Ничья
14.8% (8)
Пари НН
5.6% (3)
Тотал 2.5
Больше
50% (24)
Меньше
50% (24)
Обе команды забьют
Да
58.33% (28)
Нет
41.67% (20)
Популярный счёт
2:1 Оренбург
40.7% (22)
1:0 Оренбург
20.4% (11)
2:0 Оренбург
13% (7)
1:1 Ничья
7.4% (4)
0:0 Ничья
3.7% (2)
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