Тур: 3.
1:3
Второй тайм: 80'
0'
0:1
13' ГолЭррера Борха
0:2
20' ГолЭррера Борха
1:2
29' ПенальтиТалаль Мехди
33' Желтая карточкаЮсте Эктор
43' Желтая карточкаМакхью Карл
45' Желтая карточкаСингх Наорем
45' Желтая карточкаСингх Уданта
1:3
72' ГолЭррера Борха
Ход матча
13'
0:1
20'
29'
1:2
33'
43'
45'
45'
72'
1:3
19
Hijazi
Maher
44
Юсте
Эктор
29
Сингх
Наорем
11
Nanda
Kumar
21
Сингх
Уданта
26
Эррера
Борха
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Hijazi MaherЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Юсте ЭкторПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Сингх НаоремНападающий
- Нападающий
-
11 Nanda KumarНападающий
- Запасные игроки
-
-
-
62 Aman CK
-
61 Tanmay Das
-
-
-
82 P V Vishnu
-
-
59 Jesin TK
-
Главный тренер: Carles Cuadrat
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Сингх УдантаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Эррера БорхаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Sahil TavoraПолузащитник
-
-
-
-
-
-
41 Jay Gupta
-
-
-
Главный тренер: Маркес Маноло
История личных встреч
Ист Бенгал
Гоа
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
150%
2 победы 3 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 1 победа
8 матчей
12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед
Второй тайм
25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1.5
1.25
Среднее время на гол
60
72
Всего голов
7
9
Голов в среднем за матч
1.75
2.25
Среднее время на гол
51
40
Всего голов
13
14
Голов в среднем за матч
1.63
1.75
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
55
51
Бомбардиры внутри турнира
Ист Бенгал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|P V Vishnu
|1
|0.33
|Талаль Мехди
|1 (1)
|0.33
|Диамантакос Димитрис
|0
|0
Гоа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эррера Борха
|3
|1
|Садику Армандо
|2
|0.67
|Боргес Роуллин
|0
|0
|Сингх Уданта
|0
|0
|Aakash Sangwan
|0
|0
Карточки
Ист Бенгал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лалчунгнунга
|1
|1
|Юсте Эктор
|2
|0
|Сингх Наорем
|2
|0
|Диамантакос Димитрис
|1
|0
|Cleiton Silva
|1
|0
|Креспо Сауль
|1
|0
|Nanda Kumar
|1
|0
|Hijazi Maher
|1
|0
Гоа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макхью Карл
|2
|0
|Онайндиа Одеи
|2
|0
|Дражич Деян
|1
|0
|Nim Dorjee Tamang
|1
|0
|Laxmikant Kattimani
|1
|0
|Сингх Уданта
|1
|0
|Jay Gupta
|1
|0
Результаты матчей
Ист Бенгал
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Гоа
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Ист Бенгал
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Гоа
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
0
0
Ист Бенгал
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Гоа
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
0
1
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
1
33%
1
50%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
2
67%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Ист Бенгал
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Керала Бластерс ФК - Ист Бенгал 2:1 Бенгалуру - Ист Бенгал 1:0 Пенджаб - Ист Бенгал 4:1 Ист Бенгал - Бенгалуру 2:1
Керала Бластерс ФК - Ист Бенгал 2:4 Ист Бенгал - АТК 1:3 Гоа - Ист Бенгал 1:0 Дели Динамос - Ист Бенгал 2:1 Ист Бенгал - Ченнаин 1:0 Джамшедпур - Ист Бенгал 2:1 Хайдарабад - Ист Бенгал 0:1 Ист Бенгал - Мумбаи Сити 0:1 Нортист Юнайтед - Ист Бенгал 3:2 АТК - Ист Бенгал 2:2 Ист Бенгал - Дели Динамос 0:0 Мумбаи Сити - Ист Бенгал 0:0 Ист Бенгал - Пенджаб 0:0 Ист Бенгал - Нортист Юнайтед 5:0 Ченнаин - Ист Бенгал 1:1 Ист Бенгал - Керала Бластерс ФК 1:2
Гоа
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Мохаммедан - Гоа 1:1 Гоа - Джамшедпур 1:2 Демпо - Гоа 1:2 Гоа - Брисбен Роар 1:0
Гоа - СК Гоа 4:0 Мумбаи Сити - Гоа 2:0 Гоа - Мумбаи Сити 2:3 Гоа - Ченнаин 2:1 Гоа - Ченнаин 4:1 Джамшедпур - Гоа 2:3 Гоа - Хайдарабад 4:0 Гоа - Бенгалуру 2:1 Пенджаб - Гоа 3:3 Гоа - Ист Бенгал 1:0 Мумбаи Сити - Гоа 1:1 Керала Бластерс ФК - Гоа 4:2 Гоа - Нортист Юнайтед 0:2 Гоа - АТК 0:1 Дели Динамос - Гоа 1:1 Хайдарабад - Гоа 0:2
Результаты матчей
Ист Бенгал
Гоа
Точный счет
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Ист Бенгал
Гоа
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|2.
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|4.
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|5.
|3:1
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|6.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|7.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|11.
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|12.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|13.
|1:3
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|4.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|6.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|11.
|3:1
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|1:3
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|7.
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|1:3
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|13.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
- — Выход в 1/2 плей-офф
- — Выход в 1/4 плей-офф
|Гоа
|Эррера Борха
|3
|Пенджаб
|Мрзляк Филип
|2 (1)
|Нортист Юнайтед
|Alaedine Ajaray
|2 (1)
|Гоа
|Садику Армандо
|2
|Джамшедпур
|Хави Эрнандес II
|2
|Хайдарабад
|Leander D'Cunha
|1 1
|Ист Бенгал
|Лалчунгнунга
|1 1
|Гоа
|Макхью Карл
|2
|Ист Бенгал
|Юсте Эктор
|2
|Гоа
|Онайндиа Одеи
|2