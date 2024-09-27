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  4. Суперлига Индии 2024-2025
Тур: 3.
Ист Бенгал
2:3
Конец матча
Гоа
0'
0:1
13' Гол
Эррера Борха
0:2
20' Гол
Эррера Борха
1:2
29' Пенальти
Талаль Мехди
34' Желтая карточка
Юсте Эктор
43' Желтая карточка
Макхью Карл
45' Желтая карточка
Сингх Уданта
45' Желтая карточка
Сингх Наорем
1:3
71' Гол
Эррера Борха
81' Вторая желтая карточка
Макхью Карл
2:3
85' Гол
David Lalhlansanga
90' Желтая карточка
Boris Singh Thangjam
90' Желтая карточка
Aman CK
90'+6
24
Debjit
Majumder
88
Mark
Zothanpuia
19
Hijazi
Maher
4
Али
Анвар
23
Souvik
Chakraborty
44
Юсте
Эктор
8
Талаль
Мехди
6
Jeakson
Singh
Thounaojam
29
Сингх
Наорем
10
Cleiton
Silva
11
Nanda
Kumar
25
Laxmikant
Kattimani
27
Aakash
Sangwan
30
Nim
Dorjee
Tamang
16
Онайндиа
Одеи
21
Сингх
Уданта
4
Макхью
Карл
18
Боргес
Роуллин
42
Brison
Fernandes
26
Эррера
Борха
17
Boris
Singh
Thangjam
8
Дражич
Деян
Ист Бенгал
Гоа

История личных встреч

Ист Бенгал
Гоа

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
150%
2 победы 3 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 1 победа

8 матчей

12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед

Второй тайм

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа

История матчей

СИ
1:0
СИ
1:2
СИ
4:2
СИ
1:2
СИ
1:2
СИ
3:4
СИ
1:1
СИ
1:1

Голы

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1.5
1.25

Среднее время на гол

60
72

Всего голов

7
9

Голов в среднем за матч

1.75
2.25

Среднее время на гол

51
40

Всего голов

13
14

Голов в среднем за матч

1.63
1.75

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

55
51

Бомбардиры внутри турнира

Ист Бенгал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
David Lalhlansanga 1 0.33
P V Vishnu 1 0.33
Талаль Мехди 1 (1) 0.33
Диамантакос Димитрис 0 0
Гоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эррера Борха 3 1
Садику Армандо 2 0.67
Боргес Роуллин 0 0
Сингх Уданта 0 0
Boris Singh Thangjam 0 0
Aakash Sangwan 0 0

Карточки

Ист Бенгал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лалчунгнунга 1 1
Юсте Эктор 2 0
Сингх Наорем 2 0
Диамантакос Димитрис 1 0
Cleiton Silva 1 0
Креспо Сауль 1 0
Nanda Kumar 1 0
Hijazi Maher 1 0
Aman CK 1 0
Гоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макхью Карл 2 1
Онайндиа Одеи 2 0
Дражич Деян 1 0
Nim Dorjee Tamang 1 0
Laxmikant Kattimani 1 0
Сингх Уданта 1 0
Boris Singh Thangjam 1 0
Jay Gupta 1 0

Результаты матчей

Ист Бенгал
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Гоа
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
1
Ист Бенгал
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Гоа
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

0
0
Ист Бенгал
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Гоа
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

2
1

Голы по времени матча

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
1
50%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
1
20%
76-90

Пропущено

6
5
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
2
40%
61-75
1
17%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Ист Бенгал
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Керала Бластерс ФК - Ист Бенгал 2:1 Бенгалуру - Ист Бенгал 1:0 Пенджаб - Ист Бенгал 4:1 Ист Бенгал - Бенгалуру 2:1
Керала Бластерс ФК - Ист Бенгал 2:4 Ист Бенгал - АТК 1:3 Гоа - Ист Бенгал 1:0 Дели Динамос - Ист Бенгал 2:1 Ист Бенгал - Ченнаин 1:0 Джамшедпур - Ист Бенгал 2:1 Хайдарабад - Ист Бенгал 0:1 Ист Бенгал - Мумбаи Сити 0:1 Нортист Юнайтед - Ист Бенгал 3:2 АТК - Ист Бенгал 2:2 Ист Бенгал - Дели Динамос 0:0 Мумбаи Сити - Ист Бенгал 0:0 Ист Бенгал - Пенджаб 0:0 Ист Бенгал - Нортист Юнайтед 5:0 Ченнаин - Ист Бенгал 1:1 Ист Бенгал - Керала Бластерс ФК 1:2
Гоа
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Мохаммедан - Гоа 1:1 Гоа - Джамшедпур 1:2 Демпо - Гоа 1:2 Гоа - Брисбен Роар 1:0
Гоа - СК Гоа 4:0 Мумбаи Сити - Гоа 2:0 Гоа - Мумбаи Сити 2:3 Гоа - Ченнаин 2:1 Гоа - Ченнаин 4:1 Джамшедпур - Гоа 2:3 Гоа - Хайдарабад 4:0 Гоа - Бенгалуру 2:1 Пенджаб - Гоа 3:3 Гоа - Ист Бенгал 1:0 Мумбаи Сити - Гоа 1:1 Керала Бластерс ФК - Гоа 4:2 Гоа - Нортист Юнайтед 0:2 Гоа - АТК 0:1 Дели Динамос - Гоа 1:1 Хайдарабад - Гоа 0:2

Результаты матчей

Ист Бенгал
Гоа

Точный счет

2:3
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Ист Бенгал
Гоа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пенджаб
 3 3 0 0 6 - 2 9
2.
Бенгалуру
 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Джамшедпур
 2 2 0 0 5 - 3 6
4.
АТК
 2 1 1 0 5 - 4 4
5.
Мохаммедан
 3 1 1 1 2 - 2 4
6.
Гоа
 3 1 1 1 5 - 5 4
7.
Ченнаин
 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
Керала Бластерс ФК
 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
Нортист Юнайтед
 2 1 0 1 3 - 3 3
10.
Мумбаи Сити
 2 0 1 1 4 - 5 1
11.
Дели Динамос
 2 0 0 2 3 - 5 0
12.
Хайдарабад
 2 0 0 2 0 - 5 0
13.
Ист Бенгал
 3 0 0 3 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенгалуру
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Пенджаб
 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
АТК
 2 1 1 0 5 - 4 4
4.
Джамшедпур
 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Керала Бластерс ФК
 2 1 0 1 3 - 3 3
6.
Мохаммедан
 2 0 1 1 1 - 2 1
7.
Хайдарабад
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Мумбаи Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Нортист Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ист Бенгал
 1 0 0 1 2 - 3 0
11.
Дели Динамос
 1 0 0 1 2 - 3 0
12.
Гоа
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Ченнаин
 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гоа
 2 1 1 0 4 - 3 4
2.
Ченнаин
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
Мохаммедан
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Джамшедпур
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Пенджаб
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Нортист Юнайтед
 2 1 0 1 3 - 3 3
7.
Мумбаи Сити
 2 0 1 1 4 - 5 1
8.
Керала Бластерс ФК
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
АТК
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Бенгалуру
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Дели Динамос
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Ист Бенгал
 2 0 0 2 1 - 3 0
13.
Хайдарабад
 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в 1/2 плей-офф
  • — Выход в 1/4 плей-офф

Топ бомбардиров
Гоа Эррера Борха 3
Пенджаб Мрзляк Филип 2 (1)
Нортист Юнайтед Alaedine Ajaray 2 (1)
Гоа Садику Армандо 2
Джамшедпур Хави Эрнандес II 2
Весь список

Топ нарушителей
Гоа Макхью Карл 1 2
Хайдарабад Leander D'Cunha 1 1
Ист Бенгал Лалчунгнунга 1 1
Ист Бенгал Юсте Эктор 2
Гоа Онайндиа Одеи 2
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Сингх Наорем уходит с поля. P V Vishnu выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 52'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Сингх Наорем получил желтую карточку от судьи
    • 47'
      Сингх Уданта получил желтую карточку от судьи
    • 43'
      Макхью Карл получил желтую карточку от судьи
    • 34'
      Юсте Эктор получил желтую карточку от судьи
    • 29'
      Г О О О О Л - Талаль Мехди из команды Ист Бенгал забивает с точки!
    • 20'
      Борис Сингх сделал результативную передачу.
    • 20'
      Г О О О О Л - Эррера Борха бьет в цель!
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