С мячом в центре поля Бакуна, пытался он отыграть на Гудвина, но передача не прошла.

С мячом на левом фланге Уэсли, серия финтов, но мяч потерян.

В районе центрального круга с мячом Лапорт, перевод на правый край на Габриэла, который не нашёл кому подачу исполнить.

Отавио подачу в штрафную площадь соперника исполнил, вылетел с кулаками Аль-Кайшер и выбил мяч подальше.

Угловой удар заработали хозяева. Подачу ждём от Отавио. Долгая подготовка. На ближнюю штангу подача, удар по воротам, отразил мяч Аль-Кайшер, отскок подобрал Уэсли и должен был забивать, но вновь блестяще сыграл Аль-Кайшер, который грудью отразил удар с трёх метров!

Тут же контратака гостей пошла, аут заработал Гудвин.

Подобрал мяч на чужой половине поля Аль-Мовалад, но с передачей у него не вышло.

14' Уэсли с мячом на грани штрафной площади, прокинул себе на ход, но обыграть сразу двоих достаточно сложно.

13' Заброс на Игало, который не сумел до мяча добраться, ещё и на ногу Аль-Наджи отступил.

12' Аль-Наджи с мячом, передача на правый край, не сумел обработать игровой снаряд Габриэл. Аут для гостей.

11' На правом фланге с мячом хозяева. Спокойно держат мяч, владение 90 на 10 в данный момент в пользу хозяев.

10' Уэсли с мячом на левом фланге, ушёл от соперника, отыграл в район центрального круга.

9' Передача на правый край, набрал ход Аль-Мовалад, но далеко отпустил от себя мяч, когда прокинул его себе на ход.

8' Передача на правый край, принял мяч Габриэл, с правой ноги пробил по воротам, но перекрыл этот удар Крецу.