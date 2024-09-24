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  3. Саудовская Аравия
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 5. Стадион: .
Аль-Наср Эр-Рияд
 
Позже
Аль-Вахда Мекка
Прогнозы 48
Аль-Наср Эр-Рияд 97.9% (47)
X 2.1% (1)
Аль-Вахда Мекка 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Аль-Наср Эр-Рияд
Ничья
Аль-Вахда Мекка
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История личных встреч

Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Вахда Мекка

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

85.7%
21.4%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы

18 матчей

66.7%
16.7%
16.6%
12 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

66.7%
22.2%
11.1%
12 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

44.4%
38.9%
16.7%
8 побед 7 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
6:0
ПЛ
1:3
К
0:1
ПЛ
0:4
ПЛ
1:0
ЛЧА
1:5
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ЛЧА
2:3
ЛЧА
1:1
ПЛ
0:4
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:3
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2

Голы

Всего голов

16
25

Голов в среднем за матч

1.78
2.78

Среднее время на гол

50
32

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

0.67
0.78

Среднее время на гол

135
115

Всего голов

22
32

Голов в среднем за матч

1.22
1.78

Тотал матчей

2.5
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
16

Среднее время на гол

73
50

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роналду Криштиану 3 (1) 0.75
Талиска Андерсон 3 0.75
Брозович Марсело 1 0.25
Аль-Наджи Салем 1 0.25
Мане Садио 0 0
Аль-Вахда Мекка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гудвин Крейг 2 0.5
Murad Khadhari 2 0.5
Игало Одион 1 0.25
Амин Юссеф 1 0.25
Крецу Александру 0 0
Аль-Хаджи Алаа 0 0
Mohamed Makaazi 0 0

Карточки

Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брозович Марсело 1 0
Лапорт Эмерик 1 0
Мухтар Али 1 0
Аль-Ганам Султан 1 0
Аль-Вахда Мекка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Bandar Darwish 1 1
Аль-Хафит Абдулла 1 0
Крецу Александру 1 0
Бакуна Жуниньо 1 0
Аль-Мовалад Саид 1 0
Mohamed Makaazi 1 0
Наджи Яхья 1 0
Нур Абдулазиз 1 0
Murad Khadhari 1 0
Abdul Rahman Al Shammeri 1 0

Результаты матчей

Аль-Наср Эр-Рияд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Аль-Вахда Мекка
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Аль-Вахда Мекка
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

7
5
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Аль-Вахда Мекка
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

8
6

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
7
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
67%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
29%
76-90

Забито

7
5
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
14%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
20%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
2
29%
2
40%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
40%
76-90

Забито

8
6
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
13%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
2
33%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
2
25%
2
33%
76-90

Пропущено

4
12
0 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
2
50%
4
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
4
33%
76-90

Результаты последних матчей

Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Аль-Хазм - Аль-Наср Эр-Рияд 1:2 Аль-Иттифак - Аль-Наср Эр-Рияд 0:3 Аль-Шорта - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда 1:1
Аль-Фейха - Аль-Наср Эр-Рияд 1:4 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:4 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Наср Эр-Рияд 0:2 Альмерия - Аль-Наср Эр-Рияд 3:0 Гранада - Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Лузитано ДС - Аль-Наср Эр-Рияд 0:0 Порту - Аль-Наср Эр-Рияд 4:0 Портимоненсе - Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Фаренсе - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Маритиму - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Иттихад Джидда 4:2 Аль-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1 Аль-Ахдуд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:3
Аль-Вахда Мекка
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Аль-Вахда Мекка - Аль-Хулуд 0:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Вахда Мекка 7:1 Аль-Вахда Мекка - Аль-Оруба Эль-Джауф 2:1 Аль-Вахда Мекка - Аль-Рияд 3:3
Ла Унион Атлетико - Аль-Вахда Мекка 0:0 Аль-Вахда Мекка - СК Катар 0:0 Нови-Београд - Аль-Вахда Мекка 0:0 Вождовац - Аль-Вахда Мекка 0:5 Аль-Вахда Мекка - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2 Аль-Ахдуд - Аль-Вахда Мекка 1:1 Аль-Вахда Мекка - Аль-Раед Бурайда 0:1 Аль-Халидж - Аль-Вахда Мекка 1:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Вахда Мекка 6:0 Аль-Вахда Мекка - Аль-Хазм 0:2 Аль-Иттифак - Аль-Вахда Мекка 0:0 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Вахда Мекка 2:1 Аль-Вахда Мекка - Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Фейха - Аль-Вахда Мекка 1:2 Аль-Вахда Мекка - Аль-Фатех 2:3 Абха - Аль-Вахда Мекка 1:0

Результаты матчей

Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Вахда Мекка

Точный счет

1:1
2 раза 100%
0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:3
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
7:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
7:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Вахда Мекка

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
2
2
2
2
2.5
1
3
1
3
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 4 4 0 0 12 - 3 12
2.
Аль-Иттихад Джидда
 4 3 0 1 11 - 5 9
3.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 4 3 0 1 3 - 1 9
4.
Аль-Иттифак
 4 3 0 1 4 - 4 9
5.
Аль-Наср Эр-Рияд
 4 2 2 0 9 - 3 8
6.
Аль-Ахли Джидда
 4 2 1 1 7 - 4 7
7.
Аль-Кадисия Эль-Хубар
 4 2 1 1 4 - 1 7
8.
Аль-Рияд
 4 2 1 1 8 - 8 7
9.
Аль-Таавун Бурайда
 4 2 0 2 4 - 3 6
10.
Аль-Раед Бурайда
 4 1 1 2 7 - 4 4
11.
Аль-Оруба Эль-Джауф
 4 1 1 2 5 - 7 4
12.
Аль-Халидж
 4 1 1 2 1 - 3 4
13.
Аль-Хулуд
 4 1 1 2 5 - 7 4
14.
Аль-Вахда Мекка
 4 1 1 2 6 - 12 4
15.
Дамак
 4 1 0 3 7 - 9 3
16.
Аль-Фатех
 4 1 0 3 2 - 6 3
17.
Аль-Ахдуд
 4 0 1 3 1 - 7 1
18.
Аль-Фейха
 4 0 1 3 1 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Иттихад Джидда
 2 2 0 0 9 - 2 6
2.
Аль-Ахли Джидда
 2 2 0 0 6 - 2 6
3.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 2 2 0 0 6 - 3 6
4.
Аль-Таавун Бурайда
 2 2 0 0 3 - 0 6
5.
Аль-Вахда Мекка
 3 1 1 1 5 - 5 4
6.
Аль-Оруба Эль-Джауф
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Аль-Кадисия Эль-Хубар
 2 1 0 1 3 - 1 3
8.
Дамак
 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Аль-Фатех
 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 2 1 0 1 1 - 1 3
11.
Аль-Рияд
 2 1 0 1 3 - 4 3
12.
Аль-Иттифак
 2 1 0 1 1 - 3 3
13.
Аль-Наср Эр-Рияд
 2 0 2 0 2 - 2 2
14.
Аль-Халидж
 2 0 1 1 0 - 1 1
15.
Аль-Хулуд
 2 0 1 1 3 - 4 1
16.
Аль-Ахдуд
 2 0 1 1 0 - 3 1
17.
Аль-Раед Бурайда
 2 0 0 2 1 - 3 0
18.
Аль-Фейха
 2 0 0 2 1 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Аль-Наср Эр-Рияд
 2 2 0 0 7 - 1 6
3.
Аль-Иттифак
 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 2 2 0 0 2 - 0 6
5.
Аль-Раед Бурайда
 2 1 1 0 6 - 1 4
6.
Аль-Рияд
 2 1 1 0 5 - 4 4
7.
Аль-Кадисия Эль-Хубар
 2 1 1 0 1 - 0 4
8.
Аль-Хулуд
 2 1 0 1 2 - 3 3
9.
Аль-Халидж
 2 1 0 1 1 - 2 3
10.
Аль-Иттихад Джидда
 2 1 0 1 2 - 3 3
11.
Аль-Ахли Джидда
 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Аль-Фейха
 2 0 1 1 0 - 1 1
13.
Аль-Оруба Эль-Джауф
 3 0 1 2 4 - 7 1
14.
Аль-Вахда Мекка
 1 0 0 1 1 - 7 0
15.
Аль-Таавун Бурайда
 2 0 0 2 1 - 3 0
16.
Дамак
 2 0 0 2 4 - 7 0
17.
Аль-Ахдуд
 2 0 0 2 1 - 4 0
18.
Аль-Фатех
 2 0 0 2 0 - 4 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 8
Аль-Иттихад Джидда Бензема Карим 5
Аль-Наср Эр-Рияд Роналду Криштиану 3 (1)
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 3
Аль-Хулуд Кольядо Алекс 3
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Таавун Бурайда Бин Джумайя Фахад 3
Аль-Таавун Бурайда Аль-Муфаррий Мутеб 3
Аль-Ахли Джидда Аль-Джухани Зияд 3
Дамак Аль-Анази Дхари 3
Аль-Ахдуд Лоу Дэмион 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Вахда Мекка от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 сентября 2024, осталось 2 дня 11 часов 5 минут.



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    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 48
    Аль-Наср Эр-Рияд 97.9% (47)
    X 2.1% (1)
    Аль-Вахда Мекка 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Аль-Наср Эр-Рияд
    Ничья
    Аль-Вахда Мекка
    1.11
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    9.50
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    15.50
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    Прогнозы на матч Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Вахда Мекка

    Исход игры
    Аль-Наср Эр-Рияд
    97.9% (47)
    Ничья
    2.1% (1)
    Аль-Вахда Мекка
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.52% (26)
    Меньше
    43.48% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    47.83% (22)
    Нет
    52.17% (24)
    Популярный счёт
    2:0 Аль-Наср Эр-Рияд
    29.2% (14)
    2:1 Аль-Наср Эр-Рияд
    25% (12)
    3:1 Аль-Наср Эр-Рияд
    14.6% (7)
    1:0 Аль-Наср Эр-Рияд
    10.4% (5)
    3:0 Аль-Наср Эр-Рияд
    8.3% (4)
    3:2 Аль-Наср Эр-Рияд
    4.2% (2)
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