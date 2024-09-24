Тур: 5. Стадион: Аль-Аввал Парк.
История личных встреч
Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Вахда Мекка
14 матчей
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
85.7%
21.4%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы
18 матчей
66.7%
16.7%
16.6%
12 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
66.7%
22.2%
11.1%
12 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
44.4%
38.9%
16.7%
8 побед 7 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
16
25
Голов в среднем за матч
1.78
2.78
Среднее время на гол
50
32
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
0.67
0.78
Среднее время на гол
135
115
Всего голов
22
32
Голов в среднем за матч
1.22
1.78
Тотал матчей
2.5
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
Среднее время на гол
73
50
Бомбардиры внутри турнира
Аль-Наср Эр-Рияд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роналду Криштиану
|3 (1)
|0.75
|Талиска Андерсон
|3
|0.75
|Брозович Марсело
|1
|0.25
|Аль-Наджи Салем
|1
|0.25
|Мане Садио
|0
|0
Аль-Вахда Мекка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гудвин Крейг
|2
|0.5
|Murad Khadhari
|2
|0.5
|Игало Одион
|1
|0.25
|Амин Юссеф
|1
|0.25
|Крецу Александру
|0
|0
|Аль-Хаджи Алаа
|0
|0
|Mohamed Makaazi
|0
|0
Карточки
Аль-Наср Эр-Рияд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брозович Марсело
|1
|0
|Лапорт Эмерик
|1
|0
|Мухтар Али
|1
|0
|Аль-Ганам Султан
|1
|0
Аль-Вахда Мекка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Bandar Darwish
|1
|1
|Аль-Хафит Абдулла
|1
|0
|Крецу Александру
|1
|0
|Бакуна Жуниньо
|1
|0
|Аль-Мовалад Саид
|1
|0
|Mohamed Makaazi
|1
|0
|Наджи Яхья
|1
|0
|Нур Абдулазиз
|1
|0
|Murad Khadhari
|1
|0
|Abdul Rahman Al Shammeri
|1
|0
Результаты матчей
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Аль-Вахда Мекка
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Аль-Вахда Мекка
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
7
5
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Аль-Вахда Мекка
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
8
6
Голы по времени матча
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
7
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
67%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
29%
76-90
Забито
7
5
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
14%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
20%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
2
29%
2
40%
76-90
Пропущено
1
5
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
40%
76-90
Забито
8
6
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
13%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
2
33%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
2
25%
2
33%
76-90
Пропущено
4
12
0 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
2
50%
4
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
4
33%
76-90
Результаты последних матчей
Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Аль-Хазм - Аль-Наср Эр-Рияд 1:2 Аль-Иттифак - Аль-Наср Эр-Рияд 0:3 Аль-Шорта - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда 1:1
Аль-Фейха - Аль-Наср Эр-Рияд 1:4 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:4 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Наср Эр-Рияд 0:2 Альмерия - Аль-Наср Эр-Рияд 3:0 Гранада - Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Лузитано ДС - Аль-Наср Эр-Рияд 0:0 Порту - Аль-Наср Эр-Рияд 4:0 Портимоненсе - Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Фаренсе - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Маритиму - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Иттихад Джидда 4:2 Аль-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1 Аль-Ахдуд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:3
Аль-Вахда Мекка
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Аль-Вахда Мекка - Аль-Хулуд 0:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Вахда Мекка 7:1 Аль-Вахда Мекка - Аль-Оруба Эль-Джауф 2:1 Аль-Вахда Мекка - Аль-Рияд 3:3
Ла Унион Атлетико - Аль-Вахда Мекка 0:0 Аль-Вахда Мекка - СК Катар 0:0 Нови-Београд - Аль-Вахда Мекка 0:0 Вождовац - Аль-Вахда Мекка 0:5 Аль-Вахда Мекка - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2 Аль-Ахдуд - Аль-Вахда Мекка 1:1 Аль-Вахда Мекка - Аль-Раед Бурайда 0:1 Аль-Халидж - Аль-Вахда Мекка 1:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Вахда Мекка 6:0 Аль-Вахда Мекка - Аль-Хазм 0:2 Аль-Иттифак - Аль-Вахда Мекка 0:0 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Вахда Мекка 2:1 Аль-Вахда Мекка - Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Фейха - Аль-Вахда Мекка 1:2 Аль-Вахда Мекка - Аль-Фатех 2:3 Абха - Аль-Вахда Мекка 1:0
Результаты матчей
Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Вахда Мекка
Точный счет
1:1
2 раза 100%
0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:3
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
7:1
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
7:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Вахда Мекка
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
22
13
13
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Зона вылета
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Митрович Александар
|8
|Аль-Иттихад Джидда
|Бензема Карим
|5
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Роналду Криштиану
|3 (1)
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Талиска Андерсон
|3
|Аль-Хулуд
|Кольядо Алекс
|3
|Аль-Таавун Бурайда
|Бин Джумайя Фахад
|3
|Аль-Таавун Бурайда
|Аль-Муфаррий Мутеб
|3
|Аль-Ахли Джидда
|Аль-Джухани Зияд
|3
|Дамак
|Аль-Анази Дхари
|3
|Аль-Ахдуд
|Лоу Дэмион
|1 1
Прогнозы на матч Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Вахда Мекка
Исход игры
Аль-Наср Эр-Рияд
97.9% (47)
Ничья
2.1% (1)
Аль-Вахда Мекка
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
56.52% (26)
Меньше
43.48% (20)
Обе команды забьют
Да
47.83% (22)
Нет
52.17% (24)
Популярный счёт
2:0 Аль-Наср Эр-Рияд
29.2% (14)
2:1 Аль-Наср Эр-Рияд
25% (12)
3:1 Аль-Наср Эр-Рияд
14.6% (7)
1:0 Аль-Наср Эр-Рияд
10.4% (5)
3:0 Аль-Наср Эр-Рияд
8.3% (4)
3:2 Аль-Наср Эр-Рияд
4.2% (2)
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