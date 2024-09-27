Тур: 10. Стадион: Факел.
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
-
47 Божин СергейЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
64 Ивлев АндрейПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пятибратов Дмитрий
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Вуячич ИгорЗащитник
- Защитник
-
51 Рожков ИльяЗащитник
- Защитник
-
22 Ходжа ВелдинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Даку МирлиндНападающий
-
90 Чуни МарвинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
86 Корец НикитаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Иванов ОлегПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Чумич НиколаНападающий
-
Главный тренер: Рахимов Рашид
История личных встреч
Факел
Рубин
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
2.5
1.5
Среднее время на гол
36
60
Всего голов
5
7
Голов в среднем за матч
1.25
1.75
Тотал матчей
2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
72
51
Бомбардиры внутри турнира
Факел
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Марков Евгений
|2 (1)
|0.22
|Гиоргобиани Николай
|1
|0.11
|Ильин Владимир
|1 (1)
|0.11
|Калинин Игорь
|0
|0
Рубин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Даку Мирлинд
|5 (3)
|0.56
|Кабутов Дмитрий
|1
|0.11
|Вада Валентин
|1
|0.11
|Зотов Александр
|1
|0.11
|Чумич Никола
|1
|0.11
|Тесленко Егор
|1
|0.11
|Юкич Александар
|1
|0.11
|Безруков Руслан
|0
|0
|Шабанхаджай Дардан
|0
|0
|Рожков Илья
|0
|0
Карточки
Факел
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Божин Сергей
|4
|0
|Квеквескири Ираклий
|3
|0
|Брахими Мохамед
|3
|0
|Брызгалов Сергей
|1
|1
|Марков Евгений
|1
|1
|Ильин Владимир
|2
|0
|Якимов Вячеслав
|2
|0
|Дзиов Макс
|2
|0
|Альшин Ильнур
|1
|0
|Гудиев Виталий
|1
|0
|Аппаев Хызыр
|1
|0
|Мастерной Владислав
|1
|0
|Мертенс Дилан
|1
|0
|Каштанов Алексей
|1
|0
|Сенхаджи Раян
|1
|0
|Моцпан Никита
|1
|0
|Багамаев Абдула
|1
|0
|Дмитрий Пятибратов
|1
|0
Рубин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Даку Мирлинд
|3
|0
|Тесленко Егор
|3
|0
|Вуячич Игор
|2
|0
|Иванов Олег
|1
|0
|Зотов Александр
|1
|0
|Ашурматов Рустам
|1
|0
|Грицаенко Алексей
|1
|0
|Ставер Евгений
|1
|0
|Юкич Александар
|1
|0
|Иву Угочукву
|1
|0
|Рожков Илья
|1
|0
Результаты матчей
Факел
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Рубин
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
0
1
Факел
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Рубин
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
15
9
Упущенные победы
0
3
Факел
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Рубин
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
15
13
Упущенные победы
0
4
Голы по времени матча
Забито
1
6
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
8 Не забивали 6
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
2
6
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 4
0
0%
3
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
50%
2
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
67%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
15
10
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
3
20%
1
10%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
1
7%
4
40%
31-45
2
13%
2
20%
46-60
3
20%
1
10%
61-75
3
20%
2
20%
76-90
Забито
4
11
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
1
25%
1
9%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
36%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
3
75%
3
27%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Пропущено
17
16
7 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
3
18%
4
25%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
1
6%
4
25%
31-45
2
12%
3
19%
46-60
4
24%
3
19%
61-75
4
24%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Факел
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Зенит - Факел 3:1 Акрон - Факел 2:0 Факел - Пари НН 0:0 Ростов - Факел 4:1
Факел - Рубин 0:2 Факел - Оренбург 1:0 Спартак Москва - Факел 3:0 Факел - Акрон 1:2 Крылья Советов - Факел 2:0 Факел - Краснодар 0:0 Зенит - Факел 3:0 Факел - Акрон 0:2 Динамо Москва - Факел 3:1 Факел - Ростов 1:1 Факел - Арсенал Тула 2:1 Факел - Ростов 0:1 Факел - Ахмат 2:0 Локомотив Москва - Факел 2:0 Факел - Урал 0:0 Факел - Зенит 1:1
Рубин
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Рубин - ЦСКА Москва 1:1 Зенит - Рубин 2:0 Рубин - Крылья Советов 0:2 Спартак Москва - Рубин 1:0
Факел - Рубин 0:2 Рубин - Динамо Махачкала 2:0 Акрон - Рубин 1:2 Рубин - Зенит 0:1 Ростов - Рубин 1:1 Рубин - Химки 2:3 Рубин - Акрон 4:0 Рубин - Зенит 0:4 Пари НН - Рубин 2:4 Локомотив Москва - Рубин 3:4 Рубин - Енисей 3:1 Крылья Советов - Рубин 2:2 Рубин - КАМАЗ 2:1 Рубин - Сочи 1:1 Спартак Москва - Рубин 3:1 Рубин - Ростов 3:1
Результаты матчей
Факел
Рубин
Точный счет
0:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Точный счет
3:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
4
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Факел
Рубин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
63
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|22 - 2
|23
|2.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|16 - 5
|21
|3.
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|22 - 13
|21
|4.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|17 - 10
|17
|5.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|13 - 6
|16
|6.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|16 - 6
|14
|7.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 15
|12
|8.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 15
|11
|9.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|4 - 7
|10
|10.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 14
|10
|11.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|9 - 19
|10
|12.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 18
|8
|13.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|12 - 19
|7
|14.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|9 - 16
|7
|15.
|Заявка
|9
|0
|6
|3
|7 - 15
|6
|16.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|4 - 17
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 5
|12
|2.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 2
|11
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 1
|10
|4.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|5.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 7
|9
|6.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|8 - 4
|9
|7.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|9 - 3
|6
|8.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|9.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|9 - 10
|6
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|1 - 2
|5
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|12.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|13.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|5 - 10
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 9
|3
|15.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 13
|3
|16.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 7
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 1
|13
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|14 - 6
|12
|3.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 3
|11
|4.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 3
|8
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|6.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|7.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|2 - 5
|6
|8.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|9.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 9
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 11
|3
|14.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|15.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|16.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|3 - 15
|0
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Локомотив Москва
|Батраков Алексей
|7 (5)
|Зенит
|Глушенков Максим
|7 (1)
|Спартак Москва
|Угальде Манфред
|6
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|5 (1)
|Рубин
|Даку Мирлинд
|5 (1)
|Ахмат
|Гандри Надер
|5
|Оренбург
|Башич Иван
|5
|Динамо Махачкала
|Алибеков Муталип
|2 1
|Факел
|Божин Сергей
|4
|Оренбург
|Прохин Данила
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Факел - Рубин
Исход игры
Факел
14.7% (20)
Ничья
39% (53)
Рубин
46.3% (63)
Тотал 2.5
Больше
27.93% (31)
Меньше
72.07% (80)
Обе команды забьют
Да
66.67% (74)
Нет
33.33% (37)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.6% (43)
0:1 Рубин
17.6% (24)
1:2 Рубин
16.2% (22)
2:1 Факел
5.1% (7)
0:2 Рубин
3.7% (5)
1:0 Факел
3.7% (5)
0:0 Ничья
2.2% (3)
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