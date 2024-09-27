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  4. Экстракласса 2024-2025
Тур: 10. Стадион: .
ГКС Катовице
3:1
Конец матча
Погонь Щецин
0'
1:0
33' Гол
Arkadiusz Jedrych
53' Желтая карточка
Adrian Blad
54' Желтая карточка
Кожокару Валентин
76' Желтая карточка
Корчаковски Олаф
85' Желтая карточка
Бергер Себастиан
85' Желтая карточка
Леонардо Родригес
2:0
90' Гол
Бергер Себастиан
2:1
90' Гол
Горгон Александр
3:1
90' Гол
Мажец Матеуш
90'+7
1
Кудла
Давид
2
Кууск
Мяртен
4
Arkadiusz
Jedrych
6
Клеменз
Лукаш
30
Червински
Алан
23
Васьелевски
Марцин
77
Ковальчик
Матеуш
5
Oskar
Repka
11
Adrian
Blad
27
Новак
Бартош
99
Зреляк
Адам
77
Кожокару
Валентин
28
Вальквист
Линус
23
Цех
Бенедикт
4
Леонардо
Родригес
32
Кутрис
Леонардо
7
Кужава
Рафал
22
Бичахчян
Ваан
19
Kacper
Lukasiak
8
Ульвестад
Фредрик
11
Гросицки
Камил
9
Кулурис
Эфтимос
ГКС Катовице
3-4-2-1
Погонь Щецин
4-1-4-1

История личных встреч

ГКС Катовице
Погонь Щецин

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

ГКС Катовице
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зреляк Адам 2 0.2
Мажец Матеуш 2 0.2
Oskar Repka 2 0.2
Arkadiusz Jedrych 2 (1) 0.2
Adrian Blad 1 0.1
Бергер Себастиан 1 0.1
Ковальчик Матеуш 1 0.1
Васьелевски Марцин 1 0.1
Новак Бартош 0 0
Галан Борха 0 0
Кууск Мяртен 0 0
Погонь Щецин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кулурис Эфтимос 5 (1) 0.5
Горгон Александр 4 0.4
Kacper Lukasiak 2 0.2
Гросицки Камил 1 0.1
Бичахчян Ваан 1 0.1
Ульвестад Фредрик 1 0.1
Леонардо Родригес 1 0.1
Patryk Paryzek 1 0.1
Кутрис Леонардо 0 0
Вальквист Линус 0 0
Гамбоа Жоау 0 0

Карточки

ГКС Катовице
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зреляк Адам 2 0
Adrian Blad 1 0
Галан Борха 1 0
Червински Алан 1 0
Кууск Мяртен 1 0
Комор Александер 1 0
Васьелевски Марцин 1 0
Бергер Себастиан 1 0
Grzegorz Rogala 1 0
Oskar Repka 1 0
Ковальчик Матеуш 1 0
Погонь Щецин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ульвестад Фредрик 3 0
Кулурис Эфтимос 3 0
Kacper Lukasiak 1 1
Горгон Александр 2 0
Леонардо Родригес 2 0
Кожокару Валентин 2 0
Вальквист Линус 2 0
Цех Бенедикт 0 1
Гросицки Камил 1 0
Кужава Рафал 1 0
Пшиборек Адриан 1 0
Корчаковски Олаф 1 0
Patryk Paryzek 1 0

Результаты матчей

ГКС Катовице
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Погонь Щецин
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
4
ГКС Катовице
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Погонь Щецин
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

3
12
ГКС Катовице
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Погонь Щецин
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (4)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
10% (1)
80% (8)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

6
16

Голы по времени матча

Забито

9
4
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
1
25%
61-75
4
44%
2
50%
76-90

Пропущено

7
10
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
14%
0
0%
1-15
3
43%
3
30%
16-30
1
14%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
5
50%
76-90

Забито

3
12
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 5
0
0%
1
8%
1-15
1
33%
2
17%
16-30
1
33%
2
17%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
33%
3
25%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Пропущено

6
3
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
67%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
33%
76-90

Забито

12
16
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
4 Не забивали 2
1
8%
1
6%
1-15
1
8%
3
19%
16-30
4
33%
2
13%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
2
17%
4
25%
61-75
4
33%
5
31%
76-90

Пропущено

13
13
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
2
15%
0
0%
1-15
3
23%
3
23%
16-30
2
15%
3
23%
31-45
2
15%
1
8%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
23%
6
46%
76-90

Результаты последних матчей

ГКС Катовице
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Брук-Бет Термалица - ГКС Катовице 1:2 Гурник Забже - ГКС Катовице 3:0 ГКС Катовице - Видзев Лодзь 2:2 Заглембе Любин - ГКС Катовице 1:0
ГКС Катовице - Ягеллония Белосток 3:1 ГКС Катовице - Мотор Люблин 0:0 Пяст - ГКС Катовице 2:2 ГКС Катовице - Ракув 0:1 Сталь Мелец - ГКС Катовице 0:1 ГКС Катовице - Уния Турза Слёнска 3:1 ГКС Катовице - Радомяк Радом 1:2 Заглембе Любин - ГКС Катовице 1:1 ГКС Катовице - Одра Ополе 2:0 ГКС Катовице - Хутник Краков 1:3 ГКС Ястшембе - ГКС Катовице 2:2 ГКС Катовице - Полония Бытом 0:2 Видзев Лодзь - ГКС Катовице 3:1 Арка Гдыня - ГКС Катовице 0:1 ГКС Катовице - Висла Краков 5:2 Тыхы - ГКС Катовице 2:3
Погонь Щецин
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Сталь Жешув - Погонь Щецин 0:3 Погонь Щецин - Легия 1:0 Краковия - Погонь Щецин 2:1 Погонь Щецин - Шленск Вроцлав 5:3
Лех - Погонь Щецин 2:0 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:0 Погонь Щецин - Сталь Мелец 1:0 Гурник Забже - Погонь Щецин 1:0 Заглембе Любин - Погонь Щецин 2:2 Погонь Щецин - Корона Кельце 3:0 Погонь Щецин - Котвица Колобжег 3:0 Баник Острава - Погонь Щецин 1:2 Пяст - Погонь Щецин 1:0 Сигма Оломоуц - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Гурник Забже 1:0 Сталь Мелец - Погонь Щецин 0:0 Ракув - Погонь Щецин 2:1 Погонь Щецин - Пуща Неполомице 1:0 Погонь Щецин - Висла Краков 1:2 Ягеллония Белосток - Погонь Щецин 2:2

Результаты матчей

ГКС Катовице
Погонь Щецин

Точный счет

3:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:0
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
5:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
1:0
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

ГКС Катовице
Погонь Щецин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
3
1.5
3
2
2
4
2.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
2
1
3
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
8
2
4
6
1.5
4
6
2
8
2.5
2
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 9 7 1 1 17 - 3 22
2.
Краковия
 9 6 1 2 17 - 12 19
3.
Ягеллония Белосток
 9 6 0 3 16 - 16 18
4.
Ракув
 9 5 2 2 11 - 4 17
5.
Погонь Щецин
 10 5 1 4 16 - 13 16
6.
Пяст
 9 4 3 2 10 - 8 15
7.
Видзев Лодзь
 0:1 10 4 3 3 12 - 11 15
8.
Легия
 9 4 2 3 16 - 10 14
9.
ГКС Катовице
 10 3 3 4 12 - 13 12
10.
Гурник Забже
 9 3 2 4 12 - 12 11
11.
Лехия Гданьск
 1:0 10 3 2 5 12 - 18 11
12.
Радомяк Радом
 8 3 0 5 14 - 15 9
13.
Мотор Люблин
 9 2 3 4 6 - 11 9
14.
Корона Кельце
 9 2 3 4 6 - 13 9
15.
Заглембе Любин
 9 2 2 5 6 - 14 8
16.
Пуща Неполомице
 9 1 5 3 10 - 11 8
17.
Сталь Мелец
 8 2 1 5 5 - 9 7
18.
Шленск Вроцлав
 7 0 4 3 6 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 5 5 0 0 13 - 1 15
2.
Погонь Щецин
 5 5 0 0 12 - 3 15
3.
Ягеллония Белосток
 5 4 0 1 10 - 6 12
4.
Видзев Лодзь
 0:1 4 3 1 0 6 - 3 10
5.
Легия
 5 3 0 2 12 - 6 9
6.
Пяст
 4 2 2 0 6 - 3 8
7.
ГКС Катовице
 6 2 2 2 9 - 7 8
8.
Гурник Забже
 4 2 1 1 6 - 3 7
9.
Заглембе Любин
 4 2 1 1 4 - 3 7
10.
Краковия
 4 2 1 1 7 - 7 7
11.
Сталь Мелец
 5 2 1 2 4 - 4 7
12.
Лехия Гданьск
 1:0 5 2 1 2 4 - 5 7
13.
Радомяк Радом
 4 2 0 2 9 - 6 6
14.
Корона Кельце
 4 2 0 2 4 - 4 6
15.
Пуща Неполомице
 5 1 3 1 9 - 7 6
16.
Мотор Люблин
 5 1 2 2 2 - 5 5
17.
Ракув
 4 1 1 2 5 - 3 4
18.
Шленск Вроцлав
 3 0 3 0 3 - 3 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 5 4 1 0 6 - 1 13
2.
Краковия
 5 4 0 1 10 - 5 12
3.
Лех
 4 2 1 1 4 - 2 7
4.
Пяст
 5 2 1 2 4 - 5 7
5.
Ягеллония Белосток
 4 2 0 2 6 - 10 6
6.
Легия
 4 1 2 1 4 - 4 5
7.
Видзев Лодзь
 0:1 6 1 2 3 6 - 8 5
8.
Мотор Люблин
 4 1 1 2 4 - 6 4
9.
ГКС Катовице
 4 1 1 2 3 - 6 4
10.
Гурник Забже
 5 1 1 3 6 - 9 4
11.
Лехия Гданьск
 1:0 5 1 1 3 8 - 13 4
12.
Радомяк Радом
 4 1 0 3 5 - 9 3
13.
Корона Кельце
 5 0 3 2 2 - 9 3
14.
Пуща Неполомице
 4 0 2 2 1 - 4 2
15.
Шленск Вроцлав
 4 0 1 3 3 - 8 1
16.
Погонь Щецин
 5 0 1 4 4 - 10 1
17.
Заглембе Любин
 5 0 1 4 2 - 11 1
18.
Сталь Мелец
 3 0 0 3 1 - 5 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Радомяк Радом Роча Леонардо 9
Лех Исхак Микаэль 5 (1)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 5
Видзев Лодзь Рондич Имад 4 (2)
Лех Хотич Дино 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Видзев Лодзь Фернандес Хуан III 1 4
Краковия Какабадзе Отар 4
Гурник Забже Яницки Рафал 1 2
Радомяк Радом Бранко Рафаэл 1 2
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 61'
      Kacper Lukasiak уходит с поля. Горгон Александр выходит вместо него
    • 61'
      Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
    • 54'
      Кожокару Валентин получил желтую карточку от судьи
    • 53'
      Адриан Блад получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 33'
      Кууск Мяртен сделал результативную передачу.
    • 33'
      Г О О О О Л - Arkadiusz Jedrych бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч ГКС Катовице 3:1 Погонь Щецин онлайн

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