Тур: 10. Стадион: ГКС Катовице.
3:1
Конец матча
0'
1:0
33' ГолArkadiusz Jedrych
53' Желтая карточкаAdrian Blad
54' Желтая карточкаКожокару Валентин
76' Желтая карточкаКорчаковски Олаф
85' Желтая карточкаБергер Себастиан
85' Желтая карточкаЛеонардо Родригес
2:0
90' ГолБергер Себастиан
2:1
90' ГолГоргон Александр
3:1
90' ГолМажец Матеуш
90'+7
Ход матча
33'
53'
76'
85'
90'
2:0
90'
2:1
90'
3:1
11
Adrian
Blad
27
Новак
Бартош
99
Зреляк
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Adrian BladПолузащитник
-
27 Новак БартошПолузащитник
-
99 Зреляк АдамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
74 Антчак ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Мажец МатеушПолузащитник
-
10 Мак МатеушПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Rafal Gorak
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Цех БенедиктЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Гамбоа ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Jakub Lis
-
-
Главный тренер: Роберт Колендович
История личных встреч
ГКС Катовице
Погонь Щецин
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Бомбардиры внутри турнира
ГКС Катовице
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зреляк Адам
|2
|0.2
|Мажец Матеуш
|2
|0.2
|Oskar Repka
|2
|0.2
|Arkadiusz Jedrych
|2 (1)
|0.2
|Adrian Blad
|1
|0.1
|Бергер Себастиан
|1
|0.1
|Ковальчик Матеуш
|1
|0.1
|Васьелевски Марцин
|1
|0.1
|Новак Бартош
|0
|0
|Галан Борха
|0
|0
|Кууск Мяртен
|0
|0
Погонь Щецин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кулурис Эфтимос
|5 (1)
|0.5
|Горгон Александр
|4
|0.4
|Kacper Lukasiak
|2
|0.2
|Гросицки Камил
|1
|0.1
|Бичахчян Ваан
|1
|0.1
|Ульвестад Фредрик
|1
|0.1
|Леонардо Родригес
|1
|0.1
|Patryk Paryzek
|1
|0.1
|Кутрис Леонардо
|0
|0
|Вальквист Линус
|0
|0
|Гамбоа Жоау
|0
|0
Карточки
ГКС Катовице
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зреляк Адам
|2
|0
|Adrian Blad
|1
|0
|Галан Борха
|1
|0
|Червински Алан
|1
|0
|Кууск Мяртен
|1
|0
|Комор Александер
|1
|0
|Васьелевски Марцин
|1
|0
|Бергер Себастиан
|1
|0
|Grzegorz Rogala
|1
|0
|Oskar Repka
|1
|0
|Ковальчик Матеуш
|1
|0
Погонь Щецин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ульвестад Фредрик
|3
|0
|Кулурис Эфтимос
|3
|0
|Kacper Lukasiak
|1
|1
|Горгон Александр
|2
|0
|Леонардо Родригес
|2
|0
|Кожокару Валентин
|2
|0
|Вальквист Линус
|2
|0
|Цех Бенедикт
|0
|1
|Гросицки Камил
|1
|0
|Кужава Рафал
|1
|0
|Пшиборек Адриан
|1
|0
|Корчаковски Олаф
|1
|0
|Patryk Paryzek
|1
|0
Результаты матчей
ГКС Катовице
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Погонь Щецин
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
3
4
ГКС Катовице
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Погонь Щецин
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
3
12
ГКС Катовице
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Погонь Щецин
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (4)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
10% (1)
80% (8)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
6
16
Голы по времени матча
Забито
9
4
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
1
25%
61-75
4
44%
2
50%
76-90
Пропущено
7
10
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
14%
0
0%
1-15
3
43%
3
30%
16-30
1
14%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
5
50%
76-90
Забито
3
12
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 5
0
0%
1
8%
1-15
1
33%
2
17%
16-30
1
33%
2
17%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
33%
3
25%
61-75
0
0%
3
25%
76-90
Пропущено
6
3
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
67%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
33%
76-90
Забито
12
16
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
4 Не забивали 2
1
8%
1
6%
1-15
1
8%
3
19%
16-30
4
33%
2
13%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
2
17%
4
25%
61-75
4
33%
5
31%
76-90
Пропущено
13
13
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
2
15%
0
0%
1-15
3
23%
3
23%
16-30
2
15%
3
23%
31-45
2
15%
1
8%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
23%
6
46%
76-90
Результаты последних матчей
ГКС Катовице
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Брук-Бет Термалица - ГКС Катовице 1:2 Гурник Забже - ГКС Катовице 3:0 ГКС Катовице - Видзев Лодзь 2:2 Заглембе Любин - ГКС Катовице 1:0
ГКС Катовице - Ягеллония Белосток 3:1 ГКС Катовице - Мотор Люблин 0:0 Пяст - ГКС Катовице 2:2 ГКС Катовице - Ракув 0:1 Сталь Мелец - ГКС Катовице 0:1 ГКС Катовице - Уния Турза Слёнска 3:1 ГКС Катовице - Радомяк Радом 1:2 Заглембе Любин - ГКС Катовице 1:1 ГКС Катовице - Одра Ополе 2:0 ГКС Катовице - Хутник Краков 1:3 ГКС Ястшембе - ГКС Катовице 2:2 ГКС Катовице - Полония Бытом 0:2 Видзев Лодзь - ГКС Катовице 3:1 Арка Гдыня - ГКС Катовице 0:1 ГКС Катовице - Висла Краков 5:2 Тыхы - ГКС Катовице 2:3
Погонь Щецин
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Сталь Жешув - Погонь Щецин 0:3 Погонь Щецин - Легия 1:0 Краковия - Погонь Щецин 2:1 Погонь Щецин - Шленск Вроцлав 5:3
Лех - Погонь Щецин 2:0 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:0 Погонь Щецин - Сталь Мелец 1:0 Гурник Забже - Погонь Щецин 1:0 Заглембе Любин - Погонь Щецин 2:2 Погонь Щецин - Корона Кельце 3:0 Погонь Щецин - Котвица Колобжег 3:0 Баник Острава - Погонь Щецин 1:2 Пяст - Погонь Щецин 1:0 Сигма Оломоуц - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Гурник Забже 1:0 Сталь Мелец - Погонь Щецин 0:0 Ракув - Погонь Щецин 2:1 Погонь Щецин - Пуща Неполомице 1:0 Погонь Щецин - Висла Краков 1:2 Ягеллония Белосток - Погонь Щецин 2:2
Результаты матчей
ГКС Катовице
Погонь Щецин
Точный счет
3:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:0
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
5:3
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
1:0
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
ГКС Катовице
Погонь Щецин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
33
32
24
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
32
13
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
82
46
46
28
28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|1
|1
|17 - 3
|22
|2.
|9
|6
|1
|2
|17 - 12
|19
|3.
|9
|6
|0
|3
|16 - 16
|18
|4.
|9
|5
|2
|2
|11 - 4
|17
|5.
|10
|5
|1
|4
|16 - 13
|16
|6.
|9
|4
|3
|2
|10 - 8
|15
|7.
|0:1
|10
|4
|3
|3
|12 - 11
|15
|8.
|9
|4
|2
|3
|16 - 10
|14
|9.
|10
|3
|3
|4
|12 - 13
|12
|10.
|9
|3
|2
|4
|12 - 12
|11
|11.
|1:0
|10
|3
|2
|5
|12 - 18
|11
|12.
|8
|3
|0
|5
|14 - 15
|9
|13.
|9
|2
|3
|4
|6 - 11
|9
|14.
|9
|2
|3
|4
|6 - 13
|9
|15.
|9
|2
|2
|5
|6 - 14
|8
|16.
|9
|1
|5
|3
|10 - 11
|8
|17.
|8
|2
|1
|5
|5 - 9
|7
|18.
|7
|0
|4
|3
|6 - 11
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|13 - 1
|15
|2.
|5
|5
|0
|0
|12 - 3
|15
|3.
|5
|4
|0
|1
|10 - 6
|12
|4.
|0:1
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|5.
|5
|3
|0
|2
|12 - 6
|9
|6.
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|7.
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|8.
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|9.
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|10.
|4
|2
|1
|1
|7 - 7
|7
|11.
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|12.
|1:0
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|13.
|4
|2
|0
|2
|9 - 6
|6
|14.
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|15.
|5
|1
|3
|1
|9 - 7
|6
|16.
|5
|1
|2
|2
|2 - 5
|5
|17.
|4
|1
|1
|2
|5 - 3
|4
|18.
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|6 - 1
|13
|2.
|5
|4
|0
|1
|10 - 5
|12
|3.
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|4.
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|5.
|4
|2
|0
|2
|6 - 10
|6
|6.
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|7.
|0:1
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|8.
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|9.
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|10.
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|11.
|1:0
|5
|1
|1
|3
|8 - 13
|4
|12.
|4
|1
|0
|3
|5 - 9
|3
|13.
|5
|0
|3
|2
|2 - 9
|3
|14.
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|15.
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|16.
|5
|0
|1
|4
|4 - 10
|1
|17.
|5
|0
|1
|4
|2 - 11
|1
|18.
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Радомяк Радом
|Роча Леонардо
|9
|Лех
|Исхак Микаэль
|5 (1)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|5
|Видзев Лодзь
|Рондич Имад
|4 (2)
|Лех
|Хотич Дино
|4 (1)
|Видзев Лодзь
|Фернандес Хуан III
|1 4
|Краковия
|Какабадзе Отар
|4
|Гурник Забже
|Яницки Рафал
|1 2
|Радомяк Радом
|Бранко Рафаэл
|1 2
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 2