Тур: 7. Стадион: Шпортпарк Ронхоф Томас Зоммер.
1:2
Конец матча
0'
0:1
43' ГолХааг Джованни
1:1
45' ГолСрбени Деннис
45' Желтая карточкаАлександр Цорнигер
75' Желтая карточкаХоффманн Андре
1:2
90' ПенальтиЙоханнессон Исак-Бергманн
90' Желтая карточкаЮнг Гидеон
90'+6
Ход матча
43'
0:1
45'
1:1
75'
90'
90'
Статистика матча
-
14 Удары по воротам 9
-
1 Удары в створ 3
-
6 Угловые 0
-
2 Офсайды 4
-
15 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
514 Количество передач 433
-
56 Владение мячом, % 44
Прогноз на матч от Liveresult
44
Нолль
Науэль
23
Юнг
Гидеон
37
Грин
Джулиан
- Основной состав
-
44 Нолль НауэльВратарь
- Защитник
-
23 Юнг ГидеонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Грин ДжулианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Цорнигер Александер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Обердорф ТимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Россманн ТимПолузащитник
-
18 Нимиц ЙонаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
39 Мбамба НоаЗащитник
-
11 Клаус ФеликсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Тьоне Даниэль
История личных встреч
Гройтер Фюрт
Фортуна
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
27.3%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
54.5%
63.6%
6 побед 7 ничьих 0 побед
13 матчей
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 8 побед
24 матча
37.5%
33.3%
29.2%
9 побед 8 ничьих 7 побед
Первый тайм
45.8%
33.3%
20.9%
11 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
25%
41.7%
33.3%
6 побед 10 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
12
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
18
11
Голов в среднем за матч
1.5
0.92
Среднее время на гол
60
98
Всего голов
42
23
Голов в среднем за матч
1.75
0.96
Тотал матчей
2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
17
Больше 71%
Меньше 29%
7
12
Больше 50%
Меньше 50%
12
7
Больше 29%
Меньше 71%
17
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
Среднее время на гол
51
93
Бомбардиры внутри турнира
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грин Джулиан
|3 (2)
|0.43
|Србени Деннис
|2
|0.29
|Футкеу Ноэль
|2
|0.29
|Хргота Бранимир
|1
|0.14
|Майерхёфер Марко
|1
|0.14
|Юнг Гидеон
|1
|0.14
|Иттер Джанлука
|1
|0.14
|Philipp Mueller
|0
|0
|Массимо Роберто
|0
|0
|Мустафа Сулиман
|0
|0
Фортуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нимиц Йона
|2
|0.29
|Danny Schmidt
|2
|0.29
|Ковнацки Давид
|1
|0.14
|Россманн Тим
|1
|0.14
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|1 (1)
|0.14
|Ийоха Эммануэль
|1
|0.14
|Хааг Джованни
|1
|0.14
|Пейчинович Дженан
|1
|0.14
|Циммерман Маттиас
|0
|0
|Николя Гавори
|0
|0
|Аппелькамп Синта
|0
|0
Карточки
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юнг Гидеон
|4
|0
|Србени Деннис
|3
|0
|Массимо Роберто
|3
|0
|Хргота Бранимир
|2
|0
|Гисельман Нико
|1
|0
|Мотика Неманья
|1
|0
|Бансе Саша
|1
|0
|Александр Цорнигер
|1
|0
Фортуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хоффманн Андре
|4
|0
|Клаус Феликс
|3
|0
|Циммерман Маттиас
|2
|0
|Нимиц Йона
|2
|0
|Daniel Thioune
|1
|0
|Зоботка Марсель
|1
|0
|Ийоха Эммануэль
|1
|0
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|1
|0
|Ван Бредероде Мирон
|1
|0
|Мбамба Ноа
|1
|0
|Пейчинович Дженан
|1
|0
|Danny Schmidt
|1
|0
Результаты матчей
Гройтер Фюрт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Фортуна
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
2
0
Гройтер Фюрт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Фортуна
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
6
3
Гройтер Фюрт
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Фортуна
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
8
3
Голы по времени матча
Забито
5
7
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
1
14%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
4
57%
76-90
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
2
67%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
6
3
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
33%
76-90
Пропущено
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
11
10
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
1
9%
1
10%
1-15
1
9%
1
10%
16-30
3
27%
1
10%
31-45
4
36%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
18%
5
50%
76-90
Пропущено
8
5
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
4
50%
2
40%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Айнтрахт Бр - Гройтер Фюрт 2:0 Гройтер Фюрт - Эльвeрсберг 0:0 Ян - Гройтер Фюрт 0:4 Гройтер Фюрт - Падерборн 1:1
Шотт Майнц - Гройтер Фюрт 0:2 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Пройссен Мюнстер 3:1 Фрайбург - Гройтер Фюрт 2:2 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 1:3 Сваровски Тироль - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Пардубице 2:1 Байройт - Гройтер Фюрт 2:4 Бамберг - Гройтер Фюрт 0:5 Нойдроссенфельд - Гройтер Фюрт 1:6 Гройтер Фюрт - Шальке 04 2:0 Магдебург - Гройтер Фюрт 0:0 Гройтер Фюрт - Айнтрахт Бр 3:3 Веен Висбаден - Гройтер Фюрт 3:5 Фортуна - Гройтер Фюрт 1:0 Гройтер Фюрт - Кайзерслаутерн 2:1
Фортуна
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Фортуна - Кёльн 2:2 Герта - Фортуна 0:2 Фортуна - Ганновер 96 1:0 Ульм 1846 - Фортуна 1:2
Динамо Дрезден - Фортуна 2:0 Фортуна - Карлсруэ 0:0 Дармштадт - Фортуна 0:2 Ипсвич - Фортуна 1:2 Фортуна - Кайзерслаутерн 0:1 Киккерс Оффенбах - Фортуна 1:0 Фортуна - Галатасарай 5:2 Фортуна - Диошдьёр 4:0 Хольцгеймер - Фортуна 0:3 Фортуна - Бохум 0:3 Бохум - Фортуна 0:3 Фортуна - Магдебург 3:2 Хольштайн Киль - Фортуна 1:1 Фортуна - Нюрнберг 3:1 Шальке 04 - Фортуна 1:1 Фортуна - Гройтер Фюрт 1:0
Результаты матчей
Гройтер Фюрт
Фортуна
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:4
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:2
2 раза 50%
1:2
2 раза 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
2
4 раза 100%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:2
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
2
5 раз 71%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Гройтер Фюрт
Фортуна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
21
13
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
61
34
52
25
16
- — Выход в Бундеслигу
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Карлсруэ
|Зивзивадзе Буду
|6 (1)
|Эльвeрсберг
|Асллани Фисник
|4 (2)
|Гамбург
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|4 (1)
|Шальке 04
|Караман Кенан
|4 (1)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|4
|Айнтрахт Бр
|Кёлер Свен
|1 3
|Фортуна
|Хоффманн Андре
|4
|Гройтер Фюрт
|Юнг Гидеон
|4
|Карлсруэ
|Рапп Николай
|4
|Герта
|Зефёйк Дейовайсио
|4