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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 7. Стадион: .
Гройтер Фюрт
1:2
Конец матча
Фортуна
0'
0:1
43' Гол
Хааг Джованни
1:1
45' Гол
Србени Деннис
45' Желтая карточка
Александр Цорнигер
75' Желтая карточка
Хоффманн Андре
1:2
90' Пенальти
Йоханнессон Исак-Бергманн
90' Желтая карточка
Юнг Гидеон
90'+6

Ход матча

43'
0:1
Хааг Джованни
(Николя Гавори)
45'
Србени Деннис
1:1
45'
Александр Цорнигер
 
61'
Мотика Неманья
Футкеу Ноэль
 
67'
 
Клаус Феликс
Нимиц Йона
71'
Мустафа Сулиман
Србени Деннис
 
72'
 
Ийоха Эммануэль
Николя Гавори
73'
 
Ван Бредероде Мирон
Россманн Тим
75'
 
Хоффманн Андре
80'
 
Вермейж Винсент
Ковнацки Давид
80'
 
Мбамба Ноа
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
86'
Philipp Mueller
Бансе Саша
 
87'
Мюнц Рено
Майерхёфер Марко
 
90'
1:2
Йоханнессон Исак-Бергманн
90'
Юнг Гидеон
 

Статистика матча

  • 14 Удары по воротам 9
  • 1 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 0
  • 2 Офсайды 4
  • 15 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 514 Количество передач 433
  • 56 Владение мячом, % 44
Прогноз на матч от Liveresult
44
Нолль
Науэль
33
Дитц
Максимилиан
23
Юнг
Гидеон
18
Майерхёфер
Марко
11
Массимо
Роберто
27
Иттер
Джанлука
6
Бансе
Саша
37
Грин
Джулиан
10
Хргота
Бранимир
7
Србени
Деннис
9
Футкеу
Ноэль
33
Кастенмайер
Флориан
12
Фридрикссон
Вальгейр-Люнддаль
15
Обердорф
Тим
3
Хоффманн
Андре
34
Николя
Гавори
6
Хааг
Джованни
25
Циммерман
Маттиас
8
Йоханнессон
Исак-Бергманн
21
Россманн
Тим
18
Нимиц
Йона
24
Ковнацки
Давид
Гройтер Фюрт
3-4-1-2
Фортуна
4-4-2

История личных встреч

Гройтер Фюрт
Фортуна

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
27.3%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

54.5%
63.6%
6 побед 7 ничьих 0 побед

13 матчей

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 8 побед

24 матча

37.5%
33.3%
29.2%
9 побед 8 ничьих 7 побед

Первый тайм

45.8%
33.3%
20.9%
11 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

25%
41.7%
33.3%
6 побед 10 ничьих 8 побед

История матчей

Б2
1:0
Б2
1:0
Б2
2:1
Б2
2:2
Б2
3:2
Б2
3:3
Б2
1:1
Б2
3:1
Б2
1:0
Б2
1:1
Б2
3:1
Б2
1:0
Б2
3:0
Б2
3:3
Б2
4:1
Б2
2:1
Б
1:0
Б
0:2
Б2
1:1
Б2
2:1
Б2
1:1
Б2
1:0
Б2
0:0
Б2
2:1

Голы

Всего голов

24
12

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

18
11

Голов в среднем за матч

1.5
0.92

Среднее время на гол

60
98

Всего голов

42
23

Голов в среднем за матч

1.75
0.96

Тотал матчей

2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
17
Больше 71%
Меньше 29%
7
12
Больше 50%
Меньше 50%
12
7
Больше 29%
Меньше 71%
17
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
22

Среднее время на гол

51
93

Бомбардиры внутри турнира

Гройтер Фюрт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грин Джулиан 3 (2) 0.43
Србени Деннис 2 0.29
Футкеу Ноэль 2 0.29
Хргота Бранимир 1 0.14
Майерхёфер Марко 1 0.14
Юнг Гидеон 1 0.14
Иттер Джанлука 1 0.14
Philipp Mueller 0 0
Массимо Роберто 0 0
Мустафа Сулиман 0 0
Фортуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нимиц Йона 2 0.29
Danny Schmidt 2 0.29
Ковнацки Давид 1 0.14
Россманн Тим 1 0.14
Йоханнессон Исак-Бергманн 1 (1) 0.14
Ийоха Эммануэль 1 0.14
Хааг Джованни 1 0.14
Пейчинович Дженан 1 0.14
Циммерман Маттиас 0 0
Николя Гавори 0 0
Аппелькамп Синта 0 0

Карточки

Гройтер Фюрт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юнг Гидеон 4 0
Србени Деннис 3 0
Массимо Роберто 3 0
Хргота Бранимир 2 0
Гисельман Нико 1 0
Мотика Неманья 1 0
Бансе Саша 1 0
Александр Цорнигер 1 0
Фортуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хоффманн Андре 4 0
Клаус Феликс 3 0
Циммерман Маттиас 2 0
Нимиц Йона 2 0
Daniel Thioune 1 0
Зоботка Марсель 1 0
Ийоха Эммануэль 1 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 1 0
Ван Бредероде Мирон 1 0
Мбамба Ноа 1 0
Пейчинович Дженан 1 0
Danny Schmidt 1 0

Результаты матчей

Гройтер Фюрт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Фортуна
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

2
0
Гройтер Фюрт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Фортуна
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

6
3
Гройтер Фюрт
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Фортуна
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

8
3

Голы по времени матча

Забито

5
7
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
1
14%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
4
57%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
2
67%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

6
3
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
33%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

11
10
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
1
9%
1
10%
1-15
1
9%
1
10%
16-30
3
27%
1
10%
31-45
4
36%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
18%
5
50%
76-90

Пропущено

8
5
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
4
50%
2
40%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Гройтер Фюрт
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Айнтрахт Бр - Гройтер Фюрт 2:0 Гройтер Фюрт - Эльвeрсберг 0:0 Ян - Гройтер Фюрт 0:4 Гройтер Фюрт - Падерборн 1:1
Шотт Майнц - Гройтер Фюрт 0:2 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Пройссен Мюнстер 3:1 Фрайбург - Гройтер Фюрт 2:2 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 1:3 Сваровски Тироль - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Пардубице 2:1 Байройт - Гройтер Фюрт 2:4 Бамберг - Гройтер Фюрт 0:5 Нойдроссенфельд - Гройтер Фюрт 1:6 Гройтер Фюрт - Шальке 04 2:0 Магдебург - Гройтер Фюрт 0:0 Гройтер Фюрт - Айнтрахт Бр 3:3 Веен Висбаден - Гройтер Фюрт 3:5 Фортуна - Гройтер Фюрт 1:0 Гройтер Фюрт - Кайзерслаутерн 2:1
Фортуна
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Фортуна - Кёльн 2:2 Герта - Фортуна 0:2 Фортуна - Ганновер 96 1:0 Ульм 1846 - Фортуна 1:2
Динамо Дрезден - Фортуна 2:0 Фортуна - Карлсруэ 0:0 Дармштадт - Фортуна 0:2 Ипсвич - Фортуна 1:2 Фортуна - Кайзерслаутерн 0:1 Киккерс Оффенбах - Фортуна 1:0 Фортуна - Галатасарай 5:2 Фортуна - Диошдьёр 4:0 Хольцгеймер - Фортуна 0:3 Фортуна - Бохум 0:3 Бохум - Фортуна 0:3 Фортуна - Магдебург 3:2 Хольштайн Киль - Фортуна 1:1 Фортуна - Нюрнберг 3:1 Шальке 04 - Фортуна 1:1 Фортуна - Гройтер Фюрт 1:0

Результаты матчей

Гройтер Фюрт
Фортуна

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:4
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:2
2 раза 50%
1:2
2 раза 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
2
4 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:2
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
2
5 раз 71%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Гройтер Фюрт
Фортуна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
3
1.5
1
2
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
1
2
2.5
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
1
3
4
1.5
5
2
2
5
2.5
1
6
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 7 5 2 0 11 - 4 17
2.
Карлсруэ
 6 4 2 0 12 - 7 14
3.
Магдебург
 6 3 3 0 13 - 6 12
4.
Падерборн
 6 3 3 0 11 - 7 12
5.
Гамбург
 6 3 2 1 14 - 6 11
6.
Ганновер 96
 6 3 1 2 7 - 4 10
7.
Герта
 6 3 1 2 10 - 8 10
8.
Гройтер Фюрт
 7 2 3 2 11 - 8 9
9.
Кёльн
 6 2 2 2 14 - 9 8
10.
Кайзерслаутерн
 6 2 2 2 11 - 12 8
11.
Нюрнберг
 6 2 1 3 8 - 12 7
12.
Ульм 1846
 7 2 1 4 9 - 9 7
13.
Эльвeрсберг
 6 1 3 2 9 - 8 6
14.
Пройссен Мюнстер
 6 1 2 3 8 - 11 5
15.
Дармштадт
 6 1 2 3 8 - 14 5
16.
Шальке 04
 6 1 1 4 12 - 16 4
17.
Айнтрахт Бр
 7 1 1 5 7 - 19 4
18.
Ян
 6 1 0 5 1 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Карлсруэ
 3 3 0 0 8 - 4 9
3.
Гамбург
 3 2 1 0 10 - 2 7
4.
Падерборн
 3 2 1 0 5 - 2 7
5.
Фортуна
 3 1 2 0 3 - 2 5
6.
Гройтер Фюрт
 4 1 2 1 5 - 4 5
7.
Эльвeрсберг
 3 1 1 1 7 - 5 4
8.
Кёльн
 3 1 0 2 7 - 4 3
9.
Шальке 04
 3 1 0 2 9 - 9 3
10.
Айнтрахт Бр
 3 1 0 2 4 - 5 3
11.
Герта
 3 1 0 2 3 - 4 3
12.
Нюрнберг
 3 1 0 2 3 - 7 3
13.
Ян
 3 1 0 2 1 - 7 3
14.
Магдебург
 3 0 3 0 4 - 4 3
15.
Ульм 1846
 4 1 0 3 6 - 7 3
16.
Пройссен Мюнстер
 3 0 2 1 3 - 4 2
17.
Кайзерслаутерн
 3 0 2 1 7 - 8 2
18.
Дармштадт
 3 0 2 1 2 - 4 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 4 4 0 0 8 - 2 12
2.
Магдебург
 3 3 0 0 9 - 2 9
3.
Герта
 3 2 1 0 7 - 4 7
4.
Кайзерслаутерн
 3 2 0 1 4 - 4 6
5.
Кёльн
 3 1 2 0 7 - 5 5
6.
Карлсруэ
 3 1 2 0 4 - 3 5
7.
Падерборн
 3 1 2 0 6 - 5 5
8.
Гройтер Фюрт
 3 1 1 1 6 - 4 4
9.
Ульм 1846
 3 1 1 1 3 - 2 4
10.
Нюрнберг
 3 1 1 1 5 - 5 4
11.
Гамбург
 3 1 1 1 4 - 4 4
12.
Пройссен Мюнстер
 3 1 0 2 5 - 7 3
13.
Дармштадт
 3 1 0 2 6 - 10 3
14.
Эльвeрсберг
 3 0 2 1 2 - 3 2
15.
Ганновер 96
 3 0 1 2 1 - 3 1
16.
Шальке 04
 3 0 1 2 3 - 7 1
17.
Айнтрахт Бр
 4 0 1 3 3 - 14 1
18.
Ян
 3 0 0 3 0 - 9 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 6 (1)
Эльвeрсберг Асллани Фисник 4 (2)
Гамбург Кёнигсдёрффер Рансфорд 4 (1)
Шальке 04 Караман Кенан 4 (1)
Гамбург Глацель Роберт 4
Весь список

Топ нарушителей
Айнтрахт Бр Кёлер Свен 1 3
Фортуна Хоффманн Андре 4
Гройтер Фюрт Юнг Гидеон 4
Карлсруэ Рапп Николай 4
Герта Зефёйк Дейовайсио 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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