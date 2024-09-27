Тур: 7. Стадион: Донауштадион.
3:1
Конец матча
0'
1:0
14' ГолРёш Ромарио
22' Желтая карточкаШтромпф Филипп
2:0
39' ГолКраттенмахер Морис
45' Желтая карточкаКёлер Свен
45' Желтая карточкаЕккель Пауль
50' Вторая желтая карточкаКёлер Свен
2:1
76' ГолСабо Левенте
83' Желтая карточкаТауэр Никлас
3:1
84' ПенальтиХигль Феликс
87' Желтая карточкаСабо Левенте
90' Желтая карточкаРёзер Лукас
90'+15
Ход матча
14'
1:0
22'
39'
45'
45'
50'
76'
2:1
83'
84'
3:1
87'
90'
Статистика матча
-
12 Удары по воротам 8
-
6 Удары в створ 1
-
3 Угловые 5
-
4 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 1
-
327 Количество передач 402
-
47 Владение мячом, % 53
Прогноз на матч от Liveresult
43
Рёш
Ромарио
23
Брандт
Макс
11
Хесса
Деннис
33
Хигль
Феликс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
43 Рёш РомариоЗащитник
- Полузащитник
-
23 Брандт МаксПолузащитник
-
11 Хесса ДеннисПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Хигль ФеликсНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Томас Вёрле
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Кёлер СвенПолузащитник
-
39 Краусе РобинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Элерс КевинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Сабо ЛевентеНападающий
-
44 Johan GomezНападающий
-
34 Джастин Дуда
-
15 Max Marie
-
Главный тренер: Шернинг Даниел
Бомбардиры внутри турнира
Ульм 1846
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хигль Феликс
|4 (2)
|0.57
|Райхерт Йоханнес
|1 (1)
|0.14
|Штромпф Филипп
|1
|0.14
|Рёш Ромарио
|1
|0.14
|Телалович Семир
|1
|0.14
|Краттенмахер Морис
|1
|0.14
|Хесса Деннис
|0
|0
|Алльгайер Бастиан
|0
|0
Айнтрахт Бр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Филипп Райан
|3
|0.43
|Сабо Левенте
|2
|0.29
|Бисакшич Эрмин
|1
|0.14
|Элерс Кевин
|1
|0.14
|Полтер Себастьян
|0
|0
|Кёлер Свен
|0
|0
|Фабио Ди-Мичели
|0
|0
Карточки
Ульм 1846
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Штромпф Филипп
|3
|0
|Рёш Ромарио
|3
|0
|Майер Филипп
|2
|0
|Ортаг Кристиан
|2
|0
|Брандт Макс
|2
|0
|Райхерт Йоханнес
|1
|0
|Хесса Деннис
|1
|0
|Рёзер Лукас
|1
|0
|Кольбе Никлас
|1
|0
|Алльгайер Бастиан
|1
|0
|Лаурин Ульрих
|1
|0
Айнтрахт Бр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кёлер Свен
|3
|1
|Даниэль Шернинг
|1
|1
|Еккель Пауль
|2
|0
|Риттмюллер Марвин
|2
|0
|Тауэр Никлас
|2
|0
|Ул-Шик Валид
|2
|0
|Краусе Робин
|1
|0
|Кауфманн Фабио
|1
|0
|Иванов Роберт
|1
|0
|Белль-Белль Леон
|1
|0
|Конте Кристиан
|1
|0
|Филипп Райан
|1
|0
|Сабо Левенте
|1
|0
|Max Marie
|1
|0
Результаты матчей
Ульм 1846
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Айнтрахт Бр
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
3
3
Ульм 1846
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Айнтрахт Бр
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
5
Упущенные победы
3
2
Ульм 1846
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Айнтрахт Бр
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
0% (0)
86% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
6
5
Голы по времени матча
Забито
6
3
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
33%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
2
67%
76-90
Пропущено
7
14
0 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
2
14%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
14%
2
14%
61-75
6
86%
4
29%
76-90
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
5
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
9
7
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
1
11%
1
14%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
2
29%
31-45
3
33%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
22%
2
29%
76-90
Пропущено
9
19
1 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
0
0%
3
16%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
1
11%
2
11%
31-45
0
0%
3
16%
46-60
2
22%
3
16%
61-75
6
67%
5
26%
76-90
Результаты последних матчей
Ульм 1846
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Эльвeрсберг - Ульм 1846 1:3 Ульм 1846 - Нюрнберг 1:2 Аугсбург - Ульм 1846 4:1 Падерборн - Ульм 1846 0:0
Ульм 1846 - Фортуна 1:2 Ульм 1846 - Бавария 0:4 Ян - Ульм 1846 1:0 Ульм 1846 - Кайзерслаутерн 1:2 Ульм 1846 - Штутгарт (любители) 2:2 Ингольштадт - Ульм 1846 1:1 Унтерахинг - Ульм 1846 1:3 Базель - Ульм 1846 1:1 Ульм 1846 - Ферль 4:2 Боруссия-2 Д - Ульм 1846 1:2 Ульм 1846 - Виктория Кельн 2:0 Фрайбург-2 - Ульм 1846 1:2 Ульм 1846 - Ян 1:0 Ульм 1846 - Пройссен Мюнстер 2:0 Галлешер - Ульм 1846 0:2 Ульм 1846 - Эрцгебирге Ауэ 2:2
Айнтрахт Бр
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Айнтрахт Бр - Гройтер Фюрт 2:0 Дармштадт - Айнтрахт Бр 1:1 Унион Берлин - Айнтрахт Бр 2:2 Айнтрахт Бр - Карлсруэ 1:2
Кёльн - Айнтрахт Бр 5:0 Айнтрахт Бр - Айнтрахт Фр 1:4 Айнтрахт Бр - Магдебург 1:3 Шальке 04 - Айнтрахт Бр 5:1 Айнтрахт Бр - Оснабрюк 5:1 Айнтрахт Бр - Энерги Коттбус 3:2 Айнтрахт Бр - Ганза 2:1 Лоне - Айнтрахт Бр 1:3 Дрохтерcен-Асcель - Айнтрахт Бр 0:7 Айнтрахт Бр - Панатинаикос 1:0 Базель - Айнтрахт Бр 1:1 Винтертур - Айнтрахт Бр 1:0 Айнтрахт Бр - Галлешер 1:0 Вольфенбюттель - Айнтрахт Бр 1:8 Кайзерслаутерн - Айнтрахт Бр 5:0 Айнтрахт Бр - Веен Висбаден 1:0
Результаты матчей
Ульм 1846
Айнтрахт Бр
Точный счет
1:2
3 раза 75%
3:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
3
1 раз 25%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
1:2
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Ульм 1846
Айнтрахт Бр
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
31
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
61
25
16
25
- — Выход в Бундеслигу
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Карлсруэ
|Зивзивадзе Буду
|6 (1)
|Эльвeрсберг
|Асллани Фисник
|4 (2)
|Гамбург
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|4 (1)
|Шальке 04
|Караман Кенан
|4 (1)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|4
|Айнтрахт Бр
|Кёлер Свен
|1 3
|Фортуна
|Хоффманн Андре
|4
|Гройтер Фюрт
|Юнг Гидеон
|4
|Карлсруэ
|Рапп Николай
|4
|Герта
|Зефёйк Дейовайсио
|4