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  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 7. Стадион: .
Ульм 1846
3:1
Конец матча
Айнтрахт Бр
0'
1:0
14' Гол
Рёш Ромарио
22' Желтая карточка
Штромпф Филипп
2:0
39' Гол
Краттенмахер Морис
45' Желтая карточка
Кёлер Свен
45' Желтая карточка
Еккель Пауль
50' Вторая желтая карточка
Кёлер Свен
2:1
76' Гол
Сабо Левенте
83' Желтая карточка
Тауэр Никлас
3:1
84' Пенальти
Хигль Феликс
87' Желтая карточка
Сабо Левенте
90' Желтая карточка
Рёзер Лукас
90'+15
39
Ортаг
Кристиан
5
Райхерт
Йоханнес
32
Штромпф
Филипп
27
Кольбе
Никлас
7
Алльгайер
Бастиан
43
Рёш
Ромарио
38
Хюрюлайнен
Лука
23
Брандт
Макс
11
Хесса
Деннис
30
Краттенмахер
Морис
33
Хигль
Феликс
1
Грилль
Леннарт
3
Еккель
Пауль
6
Бисакшич
Эрмин
5
Иванов
Роберт
18
Риттмюллер
Марвин
22
Фабио
Ди-Мичели
27
Кёлер
Свен
39
Краусе
Робин
7
Кауфманн
Фабио
17
Полтер
Себастьян
9
Филипп
Райан
Ульм 1846
3-4-2-1
Айнтрахт Бр
3-4-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Ульм 1846
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хигль Феликс 4 (2) 0.57
Райхерт Йоханнес 1 (1) 0.14
Штромпф Филипп 1 0.14
Рёш Ромарио 1 0.14
Телалович Семир 1 0.14
Краттенмахер Морис 1 0.14
Хесса Деннис 0 0
Алльгайер Бастиан 0 0
Айнтрахт Бр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Филипп Райан 3 0.43
Сабо Левенте 2 0.29
Бисакшич Эрмин 1 0.14
Элерс Кевин 1 0.14
Полтер Себастьян 0 0
Кёлер Свен 0 0
Фабио Ди-Мичели 0 0

Карточки

Ульм 1846
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Штромпф Филипп 3 0
Рёш Ромарио 3 0
Майер Филипп 2 0
Ортаг Кристиан 2 0
Брандт Макс 2 0
Райхерт Йоханнес 1 0
Хесса Деннис 1 0
Рёзер Лукас 1 0
Кольбе Никлас 1 0
Алльгайер Бастиан 1 0
Лаурин Ульрих 1 0
Айнтрахт Бр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кёлер Свен 3 1
Даниэль Шернинг 1 1
Еккель Пауль 2 0
Риттмюллер Марвин 2 0
Тауэр Никлас 2 0
Ул-Шик Валид 2 0
Краусе Робин 1 0
Кауфманн Фабио 1 0
Иванов Роберт 1 0
Белль-Белль Леон 1 0
Конте Кристиан 1 0
Филипп Райан 1 0
Сабо Левенте 1 0
Max Marie 1 0

Результаты матчей

Ульм 1846
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Айнтрахт Бр
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
3
Ульм 1846
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Айнтрахт Бр
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
5

Упущенные победы

3
2
Ульм 1846
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Айнтрахт Бр
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
0% (0)
86% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

6
5

Голы по времени матча

Забито

6
3
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
33%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
2
67%
76-90

Пропущено

7
14
0 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
2
14%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
14%
2
14%
61-75
6
86%
4
29%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

9
7
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
1
11%
1
14%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
2
29%
31-45
3
33%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
22%
2
29%
76-90

Пропущено

9
19
1 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
0
0%
3
16%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
1
11%
2
11%
31-45
0
0%
3
16%
46-60
2
22%
3
16%
61-75
6
67%
5
26%
76-90

Результаты последних матчей

Ульм 1846
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Эльвeрсберг - Ульм 1846 1:3 Ульм 1846 - Нюрнберг 1:2 Аугсбург - Ульм 1846 4:1 Падерборн - Ульм 1846 0:0
Ульм 1846 - Фортуна 1:2 Ульм 1846 - Бавария 0:4 Ян - Ульм 1846 1:0 Ульм 1846 - Кайзерслаутерн 1:2 Ульм 1846 - Штутгарт (любители) 2:2 Ингольштадт - Ульм 1846 1:1 Унтерахинг - Ульм 1846 1:3 Базель - Ульм 1846 1:1 Ульм 1846 - Ферль 4:2 Боруссия-2 Д - Ульм 1846 1:2 Ульм 1846 - Виктория Кельн 2:0 Фрайбург-2 - Ульм 1846 1:2 Ульм 1846 - Ян 1:0 Ульм 1846 - Пройссен Мюнстер 2:0 Галлешер - Ульм 1846 0:2 Ульм 1846 - Эрцгебирге Ауэ 2:2
Айнтрахт Бр
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Айнтрахт Бр - Гройтер Фюрт 2:0 Дармштадт - Айнтрахт Бр 1:1 Унион Берлин - Айнтрахт Бр 2:2 Айнтрахт Бр - Карлсруэ 1:2
Кёльн - Айнтрахт Бр 5:0 Айнтрахт Бр - Айнтрахт Фр 1:4 Айнтрахт Бр - Магдебург 1:3 Шальке 04 - Айнтрахт Бр 5:1 Айнтрахт Бр - Оснабрюк 5:1 Айнтрахт Бр - Энерги Коттбус 3:2 Айнтрахт Бр - Ганза 2:1 Лоне - Айнтрахт Бр 1:3 Дрохтерcен-Асcель - Айнтрахт Бр 0:7 Айнтрахт Бр - Панатинаикос 1:0 Базель - Айнтрахт Бр 1:1 Винтертур - Айнтрахт Бр 1:0 Айнтрахт Бр - Галлешер 1:0 Вольфенбюттель - Айнтрахт Бр 1:8 Кайзерслаутерн - Айнтрахт Бр 5:0 Айнтрахт Бр - Веен Висбаден 1:0

Результаты матчей

Ульм 1846
Айнтрахт Бр

Точный счет

1:2
3 раза 75%
3:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
3
1 раз 25%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

1:2
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Ульм 1846
Айнтрахт Бр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
1
2
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
3
1
1
2
1.5
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
1
2
5
1.5
1
6
2
5
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 7 5 2 0 11 - 4 17
2.
Карлсруэ
 6 4 2 0 12 - 7 14
3.
Магдебург
 6 3 3 0 13 - 6 12
4.
Падерборн
 6 3 3 0 11 - 7 12
5.
Гамбург
 6 3 2 1 14 - 6 11
6.
Ганновер 96
 6 3 1 2 7 - 4 10
7.
Герта
 6 3 1 2 10 - 8 10
8.
Гройтер Фюрт
 7 2 3 2 11 - 8 9
9.
Кёльн
 6 2 2 2 14 - 9 8
10.
Кайзерслаутерн
 6 2 2 2 11 - 12 8
11.
Нюрнберг
 6 2 1 3 8 - 12 7
12.
Ульм 1846
 7 2 1 4 9 - 9 7
13.
Эльвeрсберг
 6 1 3 2 9 - 8 6
14.
Пройссен Мюнстер
 6 1 2 3 8 - 11 5
15.
Дармштадт
 6 1 2 3 8 - 14 5
16.
Шальке 04
 6 1 1 4 12 - 16 4
17.
Айнтрахт Бр
 7 1 1 5 7 - 19 4
18.
Ян
 6 1 0 5 1 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Карлсруэ
 3 3 0 0 8 - 4 9
3.
Гамбург
 3 2 1 0 10 - 2 7
4.
Падерборн
 3 2 1 0 5 - 2 7
5.
Фортуна
 3 1 2 0 3 - 2 5
6.
Гройтер Фюрт
 4 1 2 1 5 - 4 5
7.
Эльвeрсберг
 3 1 1 1 7 - 5 4
8.
Кёльн
 3 1 0 2 7 - 4 3
9.
Шальке 04
 3 1 0 2 9 - 9 3
10.
Айнтрахт Бр
 3 1 0 2 4 - 5 3
11.
Герта
 3 1 0 2 3 - 4 3
12.
Нюрнберг
 3 1 0 2 3 - 7 3
13.
Ян
 3 1 0 2 1 - 7 3
14.
Магдебург
 3 0 3 0 4 - 4 3
15.
Ульм 1846
 4 1 0 3 6 - 7 3
16.
Пройссен Мюнстер
 3 0 2 1 3 - 4 2
17.
Кайзерслаутерн
 3 0 2 1 7 - 8 2
18.
Дармштадт
 3 0 2 1 2 - 4 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 4 4 0 0 8 - 2 12
2.
Магдебург
 3 3 0 0 9 - 2 9
3.
Герта
 3 2 1 0 7 - 4 7
4.
Кайзерслаутерн
 3 2 0 1 4 - 4 6
5.
Кёльн
 3 1 2 0 7 - 5 5
6.
Карлсруэ
 3 1 2 0 4 - 3 5
7.
Падерборн
 3 1 2 0 6 - 5 5
8.
Гройтер Фюрт
 3 1 1 1 6 - 4 4
9.
Ульм 1846
 3 1 1 1 3 - 2 4
10.
Нюрнберг
 3 1 1 1 5 - 5 4
11.
Гамбург
 3 1 1 1 4 - 4 4
12.
Пройссен Мюнстер
 3 1 0 2 5 - 7 3
13.
Дармштадт
 3 1 0 2 6 - 10 3
14.
Эльвeрсберг
 3 0 2 1 2 - 3 2
15.
Ганновер 96
 3 0 1 2 1 - 3 1
16.
Шальке 04
 3 0 1 2 3 - 7 1
17.
Айнтрахт Бр
 4 0 1 3 3 - 14 1
18.
Ян
 3 0 0 3 0 - 9 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 6 (1)
Эльвeрсберг Асллани Фисник 4 (2)
Гамбург Кёнигсдёрффер Рансфорд 4 (1)
Шальке 04 Караман Кенан 4 (1)
Гамбург Глацель Роберт 4
Весь список

Топ нарушителей
Айнтрахт Бр Кёлер Свен 1 3
Фортуна Хоффманн Андре 4
Гройтер Фюрт Юнг Гидеон 4
Карлсруэ Рапп Николай 4
Герта Зефёйк Дейовайсио 4
Весь список
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