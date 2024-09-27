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  4. Экстракласса 2024-2025
Тур: 10. Стадион: .
Лехия Гданьск
1:0
Второй тайм: 53'
Видзев Лодзь
0'
17' Желтая карточка
Хлань Максим
31' Желтая карточка
Marcel Krajewski
1:0
44' Пенальти
Капич Рифет

Ход матча

17'
Хлань Максим
 
31'
 
Marcel Krajewski
44'
Капич Рифет
1:0
46'
 
Jakub Lukowski
Kamil Cybulski
46'
 
Сыпек Якуб
Гонг Хилари
46'
 
Кастрати Лирим
Marcel Krajewski
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Лехия Гданьск
Ничья
Видзев Лодзь
3.08
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4.00
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Все Коэффициенты
1
Szymon
Weirauch
11
Dominik
Pila
44
Bujar
Pllana
3
Ольссон
Элиас
20
Конрадо
5
Желизко
Иван
79
Kacper
Sezonienko
8
Капич
Рифет
17
Царенко
Антон
30
Хлань
Максим
9
Вьюнник
Богдан
1
Гикевич
Рафал
91
Marcel
Krajewski
4
Жиро
Матеуш
15
Фернандес
Хуан
III
3
Козловский
Самуэл
10
Альварес
Франциско
6
Шеху
Юлиан
8
Гонг
Хилари
37
Керк
Себастьян
78
Kamil
Cybulski
9
Рондич
Имад
Лехия Гданьск
4-1-4-1
Видзев Лодзь
4-2-3-1

История личных встреч

Лехия Гданьск
Видзев Лодзь

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

10 матчей

60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 1 победа

История матчей

Э
0:0
Э
2:3
Э
2:0
Э
4:1
Э
1:2
Э
2:0
Э
0:1
Э
0:0
Э
1:0
Э
3:1

Голы

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1.4
1.4

Среднее время на гол

64
64

Всего голов

8
1

Голов в среднем за матч

1.6
0.2

Среднее время на гол

56
450

Всего голов

15
8

Голов в среднем за матч

1.5
0.8

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8

Среднее время на гол

60
112

Бомбардиры внутри турнира

Лехия Гданьск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Капич Рифет 2 (1) 0.2
Camilo Mena 2 (1) 0.2
Вьюнник Богдан 2 0.2
Хлань Максим 1 0.1
Царенко Антон 1 0.1
Бобчек Томаш 1 0.1
Ольссон Элиас 1 0.1
Tomasz Neugebauer 1 0.1
Kalle Wendt 1 0.1
Конрадо 0 0
Bujar Pllana 0 0
Видзев Лодзь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рондич Имад 4 (1) 0.4
Jakub Lukowski 3 0.3
Альварес Франциско 3 0.3
Жиро Матеуш 1 0.1
Сыпек Якуб 1 0.1
Antoni Klimek 0 0
Marcel Krajewski 0 0

Карточки

Лехия Гданьск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Киндриш Андрей 2 0
Хлань Максим 2 0
Вьюнник Богдан 2 0
Szymon Weirauch 2 0
Bujar Pllana 2 0
Конрадо 1 0
Milosz Kalahur 1 0
Dominik Pila 1 0
Желизко Иван 1 0
Ольссон Элиас 1 0
Kacper Sezonienko 1 0
Camilo Mena 1 0
Tomasz Neugebauer 1 0
Kalle Wendt 1 0
Видзев Лодзь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандес Хуан III 4 1
Козловский Самуэл 2 1
Керк Себастьян 3 0
Альварес Франциско 1 1
Ганоушек Марек 2 0
Гикевич Рафал 1 0
Гонг Хилари 1 0
Жиро Матеуш 1 0
Рондич Имад 1 0
Кастрати Лирим 1 0
Сыпек Якуб 1 0
Крешник Хайризи 1 0
Хамулич Саид 1 0
Antoni Klimek 1 0
Marcel Krajewski 1 0

Результаты матчей

Лехия Гданьск
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Видзев Лодзь
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
3
Лехия Гданьск
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Видзев Лодзь
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

10
0

Упущенные победы

4
6
Лехия Гданьск
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Видзев Лодзь
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
22% (2)
78% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

10
1

Упущенные победы

6
9

Голы по времени матча

Забито

3
6
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

5
7
0 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
14%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Забито

8
6
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 6
1
13%
3
50%
1-15
3
38%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

13
3
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 2
3
23%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
23%
2
67%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
5
38%
1
33%
76-90

Забито

11
12
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
1 Не забивали 3
1
9%
4
33%
1-15
3
27%
2
17%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
4
36%
0
0%
46-60
1
9%
2
17%
61-75
2
18%
2
17%
76-90

Пропущено

18
10
6 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
3
17%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
3
17%
5
50%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
3
17%
1
10%
61-75
8
44%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Лехия Гданьск
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Погонь Гродзиск-Мазовецки - Лехия Гданьск 1:1 Ягеллония Белосток - Лехия Гданьск 3:2 Лехия Гданьск - Радомяк Радом 1:0 Гурник Забже - Лехия Гданьск 2:3
Лехия Гданьск - Ракув 1:2 Пуща Неполомице - Лехия Гданьск 4:1 Лехия Гданьск - Заглембе Любин 1:1 Лех - Лехия Гданьск 3:1 Лехия Гданьск - Мотор Люблин 0:2 Шленск Вроцлав - Лехия Гданьск 1:1 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 1:1 Легия - Лехия Гданьск 1:1 Лехия Гданьск - Хойничанка Хойнице 1:1 Медзь Легница - Лехия Гданьск 4:1 Лехия Гданьск - Арка Гдыня 2:1 Висла Краков - Лехия Гданьск 3:4 Лехия Гданьск - Тыхы 3:0 Сталь Жешув - Лехия Гданьск 4:2 Лехия Гданьск - Полония Варшава 1:0 Гурник Ленчна - Лехия Гданьск 0:1
Видзев Лодзь
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Элана - Видзев Лодзь 1:3 Видзев Лодзь - Пяст 1:0 ГКС Катовице - Видзев Лодзь 2:2 Видзев Лодзь - Висла Плоцк 3:0
Ягеллония Белосток - Видзев Лодзь 1:0 Видзев Лодзь - Радомяк Радом 3:2 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:0 Видзев Лодзь - Шленск Вроцлав 0:0 Краковия - Видзев Лодзь 1:3 Видзев Лодзь - Лех 2:1 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 1:1 Легия - Видзев Лодзь 2:1 Видзев Лодзь - Баник Острава 2:1 Видзев Лодзь - Мотор Люблин 1:2 Видзев Лодзь - ГКС Катовице 3:1 Радомяк Радом - Видзев Лодзь 1:3 Видзев Лодзь - Лех 1:1 Видзев Лодзь - Заглембе Любин 1:3 Варта Познань - Видзев Лодзь 2:1 Видзев Лодзь - Ракув 0:1

Результаты матчей

Лехия Гданьск
Видзев Лодзь

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
6 раз 67%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%

Тоталы голов в матче

Лехия Гданьск
Видзев Лодзь

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
2
3
1
4
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
6
3
2
7
1.5
4
5
1
8
2.5
2
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 9 7 1 1 17 - 3 22
2.
Краковия
 9 6 1 2 17 - 12 19
3.
Ягеллония Белосток
 9 6 0 3 16 - 16 18
4.
Ракув
 9 5 2 2 11 - 4 17
5.
Погонь Щецин
 10 5 1 4 16 - 13 16
6.
Пяст
 9 4 3 2 10 - 8 15
7.
Видзев Лодзь
 0:1 10 4 3 3 12 - 11 15
8.
Легия
 9 4 2 3 16 - 10 14
9.
ГКС Катовице
 10 3 3 4 12 - 13 12
10.
Гурник Забже
 9 3 2 4 12 - 12 11
11.
Лехия Гданьск
 1:0 10 3 2 5 12 - 18 11
12.
Радомяк Радом
 8 3 0 5 14 - 15 9
13.
Мотор Люблин
 9 2 3 4 6 - 11 9
14.
Корона Кельце
 9 2 3 4 6 - 13 9
15.
Заглембе Любин
 9 2 2 5 6 - 14 8
16.
Пуща Неполомице
 9 1 5 3 10 - 11 8
17.
Сталь Мелец
 8 2 1 5 5 - 9 7
18.
Шленск Вроцлав
 7 0 4 3 6 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 5 5 0 0 13 - 1 15
2.
Погонь Щецин
 5 5 0 0 12 - 3 15
3.
Ягеллония Белосток
 5 4 0 1 10 - 6 12
4.
Видзев Лодзь
 0:1 4 3 1 0 6 - 3 10
5.
Легия
 5 3 0 2 12 - 6 9
6.
Пяст
 4 2 2 0 6 - 3 8
7.
ГКС Катовице
 6 2 2 2 9 - 7 8
8.
Гурник Забже
 4 2 1 1 6 - 3 7
9.
Заглембе Любин
 4 2 1 1 4 - 3 7
10.
Краковия
 4 2 1 1 7 - 7 7
11.
Сталь Мелец
 5 2 1 2 4 - 4 7
12.
Лехия Гданьск
 1:0 5 2 1 2 4 - 5 7
13.
Радомяк Радом
 4 2 0 2 9 - 6 6
14.
Корона Кельце
 4 2 0 2 4 - 4 6
15.
Пуща Неполомице
 5 1 3 1 9 - 7 6
16.
Мотор Люблин
 5 1 2 2 2 - 5 5
17.
Ракув
 4 1 1 2 5 - 3 4
18.
Шленск Вроцлав
 3 0 3 0 3 - 3 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 5 4 1 0 6 - 1 13
2.
Краковия
 5 4 0 1 10 - 5 12
3.
Лех
 4 2 1 1 4 - 2 7
4.
Пяст
 5 2 1 2 4 - 5 7
5.
Ягеллония Белосток
 4 2 0 2 6 - 10 6
6.
Легия
 4 1 2 1 4 - 4 5
7.
Видзев Лодзь
 0:1 6 1 2 3 6 - 8 5
8.
Мотор Люблин
 4 1 1 2 4 - 6 4
9.
ГКС Катовице
 4 1 1 2 3 - 6 4
10.
Гурник Забже
 5 1 1 3 6 - 9 4
11.
Лехия Гданьск
 1:0 5 1 1 3 8 - 13 4
12.
Радомяк Радом
 4 1 0 3 5 - 9 3
13.
Корона Кельце
 5 0 3 2 2 - 9 3
14.
Пуща Неполомице
 4 0 2 2 1 - 4 2
15.
Шленск Вроцлав
 4 0 1 3 3 - 8 1
16.
Погонь Щецин
 5 0 1 4 4 - 10 1
17.
Заглембе Любин
 5 0 1 4 2 - 11 1
18.
Сталь Мелец
 3 0 0 3 1 - 5 0
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Топ бомбардиров
Радомяк Радом Роча Леонардо 9
Лех Исхак Микаэль 5 (1)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 5
Видзев Лодзь Рондич Имад 4 (2)
Лех Хотич Дино 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Видзев Лодзь Фернандес Хуан III 1 4
Краковия Какабадзе Отар 4
Гурник Забже Яницки Рафал 1 2
Радомяк Радом Бранко Рафаэл 1 2
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Г О О О О Л - Капич Рифет из команды Лехия Гданьск забивает с точки!
  • 31'
    Marcel Krajewski получил желтую карточку от судьи
  • 17'
    Хлань Максим получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Лехия Гданьск
Ничья
Видзев Лодзь
3.08
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4.00
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5.90
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Лехия Гданьск
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