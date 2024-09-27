Тур: 10. Стадион: Энерга Гданьск. Зрители: 9937
1:1
Конец матча
0'
17' Желтая карточкаХлань Максим
30' Желтая карточкаMarcel Krajewski
1:0
44' ПенальтиКапич Рифет
71' Желтая карточкаКонрадо
73' Желтая карточкаОльссон Элиас
1:1
74' ПенальтиРондич Имад
80' Желтая карточкаЖелизко Иван
82' Желтая карточкаКапич Рифет
90'+4
Ход матча
17'
30'
44'
1:0
71'
73'
74'
1:1
80'
82'
11
Dominik
Pila
44
Bujar
Pllana
20
Конрадо
30
Хлань
Максим
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Dominik PilaЗащитник
-
44 Bujar PllanaЗащитник
- Защитник
-
20 КонрадоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Хлань МаксимПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Szymon Grabowski
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Сыпек ЯкубНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Daniel Mysliwiec
История личных встреч
Лехия Гданьск
Видзев Лодзь
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
10 матчей
60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
1.4
1.4
Среднее время на гол
64
64
Всего голов
8
1
Голов в среднем за матч
1.6
0.2
Среднее время на гол
56
450
Всего голов
15
8
Голов в среднем за матч
1.5
0.8
Тотал матчей
2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
Среднее время на гол
60
112
Бомбардиры внутри турнира
Лехия Гданьск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Капич Рифет
|2 (1)
|0.2
|Camilo Mena
|2 (1)
|0.2
|Вьюнник Богдан
|2
|0.2
|Хлань Максим
|1
|0.1
|Царенко Антон
|1
|0.1
|Бобчек Томаш
|1
|0.1
|Ольссон Элиас
|1
|0.1
|Tomasz Neugebauer
|1
|0.1
|Kalle Wendt
|1
|0.1
|Конрадо
|0
|0
|Bujar Pllana
|0
|0
Видзев Лодзь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рондич Имад
|5 (2)
|0.5
|Jakub Lukowski
|3
|0.3
|Альварес Франциско
|3
|0.3
|Жиро Матеуш
|1
|0.1
|Сыпек Якуб
|1
|0.1
|Antoni Klimek
|0
|0
|Marcel Krajewski
|0
|0
Карточки
Лехия Гданьск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Конрадо
|2
|0
|Киндриш Андрей
|2
|0
|Хлань Максим
|2
|0
|Вьюнник Богдан
|2
|0
|Желизко Иван
|2
|0
|Ольссон Элиас
|2
|0
|Szymon Weirauch
|2
|0
|Bujar Pllana
|2
|0
|Капич Рифет
|1
|0
|Milosz Kalahur
|1
|0
|Dominik Pila
|1
|0
|Kacper Sezonienko
|1
|0
|Camilo Mena
|1
|0
|Tomasz Neugebauer
|1
|0
|Kalle Wendt
|1
|0
Видзев Лодзь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандес Хуан III
|4
|1
|Козловский Самуэл
|2
|1
|Керк Себастьян
|3
|0
|Альварес Франциско
|1
|1
|Ганоушек Марек
|2
|0
|Гикевич Рафал
|1
|0
|Гонг Хилари
|1
|0
|Жиро Матеуш
|1
|0
|Рондич Имад
|1
|0
|Кастрати Лирим
|1
|0
|Сыпек Якуб
|1
|0
|Крешник Хайризи
|1
|0
|Хамулич Саид
|1
|0
|Antoni Klimek
|1
|0
|Marcel Krajewski
|1
|0
Результаты матчей
Лехия Гданьск
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Видзев Лодзь
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
4
Лехия Гданьск
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Видзев Лодзь
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
10
0
Упущенные победы
4
6
Лехия Гданьск
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
Видзев Лодзь
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
20% (2)
80% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
10
1
Упущенные победы
7
10
Голы по времени матча
Забито
4
7
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
3
75%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
6
8
0 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
4
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
50%
1
13%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Забито
8
6
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 7
1
13%
3
50%
1-15
3
38%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
13
3
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 2
3
23%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
23%
2
67%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
5
38%
1
33%
76-90
Забито
12
13
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
1 Не забивали 3
1
8%
4
31%
1-15
3
25%
2
15%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
1
8%
3
23%
61-75
2
17%
2
15%
76-90
Пропущено
19
11
6 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
3
16%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
3
16%
6
55%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
4
21%
1
9%
61-75
8
42%
1
9%
76-90
Результаты последних матчей
Лехия Гданьск
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Погонь Гродзиск-Мазовецки - Лехия Гданьск 1:1 Ягеллония Белосток - Лехия Гданьск 3:2 Лехия Гданьск - Радомяк Радом 1:0 Гурник Забже - Лехия Гданьск 2:3
Лехия Гданьск - Ракув 1:2 Пуща Неполомице - Лехия Гданьск 4:1 Лехия Гданьск - Заглембе Любин 1:1 Лех - Лехия Гданьск 3:1 Лехия Гданьск - Мотор Люблин 0:2 Шленск Вроцлав - Лехия Гданьск 1:1 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 1:1 Легия - Лехия Гданьск 1:1 Лехия Гданьск - Хойничанка Хойнице 1:1 Медзь Легница - Лехия Гданьск 4:1 Лехия Гданьск - Арка Гдыня 2:1 Висла Краков - Лехия Гданьск 3:4 Лехия Гданьск - Тыхы 3:0 Сталь Жешув - Лехия Гданьск 4:2 Лехия Гданьск - Полония Варшава 1:0 Гурник Ленчна - Лехия Гданьск 0:1
Видзев Лодзь
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Элана - Видзев Лодзь 1:3 Видзев Лодзь - Пяст 1:0 ГКС Катовице - Видзев Лодзь 2:2 Видзев Лодзь - Висла Плоцк 3:0
Ягеллония Белосток - Видзев Лодзь 1:0 Видзев Лодзь - Радомяк Радом 3:2 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:0 Видзев Лодзь - Шленск Вроцлав 0:0 Краковия - Видзев Лодзь 1:3 Видзев Лодзь - Лех 2:1 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 1:1 Легия - Видзев Лодзь 2:1 Видзев Лодзь - Баник Острава 2:1 Видзев Лодзь - Мотор Люблин 1:2 Видзев Лодзь - ГКС Катовице 3:1 Радомяк Радом - Видзев Лодзь 1:3 Видзев Лодзь - Лех 1:1 Видзев Лодзь - Заглембе Любин 1:3 Варта Познань - Видзев Лодзь 2:1 Видзев Лодзь - Ракув 0:1
Результаты матчей
Лехия Гданьск
Видзев Лодзь
Точный счет
1:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:1
3 раза 30%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
7 раз 70%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
Тоталы голов в матче
Лехия Гданьск
Видзев Лодзь
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
24
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
73
28
46
19
28
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Радомяк Радом
|Роча Леонардо
|9
|Видзев Лодзь
|Рондич Имад
|5 (2)
|Лех
|Исхак Микаэль
|5 (1)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|5
|Лех
|Хотич Дино
|4 (1)
|Видзев Лодзь
|Фернандес Хуан III
|1 4
|Краковия
|Какабадзе Отар
|4
|Гурник Забже
|Яницки Рафал
|1 2
|Радомяк Радом
|Бранко Рафаэл
|1 2
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 2