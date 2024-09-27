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  3. Германия
  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 5. Стадион: . Зрители: 80000 Главный судья: Брых Феликс
Боруссия Д
1:2
Второй тайм: 54'
Бохум
0'
0:1
16' Гол
Беро Матуш
0:2
21' Гол
Де Вит Дани
1:2
44' Гол
Гирасси Серу

Ход матча

16'
0:1
Беро Матуш
(Хофманн Филипп)
21'
0:2
Де Вит Дани
44'
Гирасси Серу
(Брандт Юлиан)
1:2

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 7 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 5
  • 10 Угловые 0
  • 2 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 299 Количество передач 145
  • 69 Владение мячом, % 31

Владение мячом

Прогнозы 123
Боруссия Д 97.6% (120)
X 0% (0)
Бохум 2.4% (3)
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Боруссия Д
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1
Кобель
Грегор
2
Коуту
Ян
3
Антон
Вальдемар
4
Шлоттербек
Нико
26
Рюэрсон
Юлиан
23
Джан
Эмре
13
Гросс
Паскаль
27
Адейеми
Карим
10
Брандт
Юлиан
43
Байно-Гиттенс
Джейми
9
Гирасси
Серу
27
Древес
Патрик
15
Пасслак
Феликс
14
Оерманн
Тим
13
Медич
Яков
32
Виттек
Максимилиан
6
Сиссоко
Ибраима
8
Лосилья
Антони
10
Де
Вит
Дани
19
Беро
Матуш
9
Боаду
Мирон
33
Хофманн
Филипп
Боруссия Д
4-2-3-1
Бохум
4-4-2

История личных встреч

Боруссия Д
Бохум

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
50%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
50%
8 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 2 победы

17 матчей

41.2%
35.3%
23.5%
7 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

35.3%
29.4%
35.3%
6 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

47.1%
41.2%
11.7%
8 побед 7 ничьих 2 победы

История матчей

Б
3:1
Б
1:1
Б
1:1
К
1:2
Б
3:0
Б
3:4
Б
1:1
ТМК
1:3
ТМС
1:3
ТМК
2:2
ТМК
2:1
ТМС
2:1
Б
1:4
Б
2:0
Б
0:2
Б
1:1
Б
3:3

Голы

Всего голов

16
17

Голов в среднем за матч

2
1.89

Среднее время на гол

45
47

Всего голов

12
13

Голов в среднем за матч

1.33
1.63

Среднее время на гол

67
55

Всего голов

28
30

Голов в среднем за матч

1.65
1.76

Тотал матчей

2.5
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

54
51

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адейеми Карим 2 0.4
Байно-Гиттенс Джейми 2 0.4
Гирасси Серу 2 0.4
Мален Дониэлл 1 0.2
Джан Эмре 1 (1) 0.2
Брандт Юлиан 0 0
Гросс Паскаль 0 0
Бенсебаини Рами 0 0
Рюэрсон Юлиан 0 0
Бохум
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Беро Матуш 2 0.4
Боаду Мирон 1 0.2
Де Вит Дани 1 0.2
Дашнер Лукас 1 0.2
Хофманн Филипп 0 0

Карточки

Боруссия Д
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шлоттербек Нико 1 1
Бенсебаини Рами 2 0
Гросс Паскаль 1 0
Забитцер Марсель 1 0
Джан Эмре 1 0
Зюле Никлас 1 0
Рюэрсон Юлиан 1 0
Антон Вальдемар 1 0
Коуту Ян 1 0
Байно-Гиттенс Джейми 1 0
Бохум
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беро Матуш 2 0
Виттек Максимилиан 2 0
Хофманн Филипп 1 0
Пасслак Феликс 1 0
Де Вит Дани 1 0
Сиссоко Ибраима 1 0
Квартенг Мориц-Брони 1 0
Бальде Алиу 1 0
Панневиг Матс 1 0

Результаты матчей

Боруссия Д
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Бохум
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
1
Боруссия Д
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Бохум
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

0
2
Боруссия Д
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Бохум
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

0
3

Голы по времени матча

Забито

6
1
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
20%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
2
40%
2
50%
76-90

Забито

7
3
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
33%
16-30
1
14%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

7
7
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
14%
1
14%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
29%
2
29%
61-75
2
29%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Боруссия Д
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Штутгарт - Боруссия Д 5:1 Брюгге - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Хайденхайм 4:2 Вердер - Боруссия Д 0:0
Боруссия Д - Айнтрахт Фр 2:0 Феникс Любек - Боруссия Д 1:4 Боруссия Д - Астон Вилла 2:0 Боруссия Д - Вильярреал 2:2 Серезо Осака - Боруссия Д 2:3 Бангкок Гласс - Боруссия Д 4:0 Патхум Юнайтед - Боруссия Д 4:0 Эрцгебирге Ауэ - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Реал Мадрид 0:2 Боруссия Д - Дармштадт 4:0 Майнц - Боруссия Д 3:0 ПСЖ - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - Аугсбург 5:1 Боруссия Д - ПСЖ 1:0 РБ Лейпциг - Боруссия Д 4:1 Боруссия Д - Байер Л 1:1
Бохум
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Бохум - Хольштайн Киль 2:2 Фрайбург - Бохум 2:1 Бохум - Рот-Вайсс Эссен 3:1 Бохум - Боруссия М 0:2
РБ Лейпциг - Бохум 1:0 Ян - Бохум 1:0 Гавр - Бохум 0:6 Бохум - Болонья 4:0 Зюйдтироль - Бохум 2:0 Специя - Бохум 3:1 Бохум - Магдебург 1:1 Алемания Ахен - Бохум 0:1 Фельберт 1902 - Бохум 1:5 Рот-Вайсс Ален - Бохум 1:3 Ален - Бохум 1:3 Фортуна - Бохум 0:3 Бохум - Фортуна 0:3 Вердер - Бохум 4:1 Бохум - Байер Л 0:5 Унион Берлин - Бохум 3:4

Результаты матчей

Боруссия Д
Бохум

Точный счет

2:0
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Боруссия Д
Бохум

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
2
2
1.5
1
3
1
3
2.5
1
3
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 4 4 0 0 16 - 3 12
2.
Байер Л
 Заявка 4 3 0 1 13 - 9 9
3.
Фрайбург
 Заявка 4 3 0 1 8 - 4 9
4.
Айнтрахт Фр
 Заявка 4 3 0 1 7 - 4 9
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
6.
Унион Берлин
 Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
7.
Штутгарт
 Заявка 4 2 1 1 12 - 8 7
8.
Боруссия Д
 1:2 Заявка 5 2 1 2 8 - 9 7
9.
Хайденхайм
 Заявка 4 2 0 2 8 - 7 6
10.
Майнц
 Заявка 4 1 2 1 8 - 8 5
11.
Вердер
 Заявка 4 1 2 1 4 - 8 5
12.
Аугсбург
 Заявка 4 1 1 2 7 - 10 4
13.
Бохум
 2:1 Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
14.
Вольфсбург
 Заявка 4 1 0 3 8 - 9 3
15.
Боруссия М
 Заявка 4 1 0 3 5 - 8 3
16.
Хоффенхайм
 Заявка 4 1 0 3 6 - 11 3
17.
Санкт-Паули
 Заявка 4 0 1 3 1 - 6 1
18.
Хольштайн Киль
 Заявка 4 0 1 3 5 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Айнтрахт Фр
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Фрайбург
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
3.
Унион Берлин
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Боруссия Д
 1:2 Заявка 3 2 0 1 7 - 4 6
5.
Штутгарт
 Заявка 2 1 1 0 8 - 4 4
6.
РБ Лейпциг
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
7.
Аугсбург
 Заявка 3 1 1 1 7 - 6 4
8.
Бавария
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Хайденхайм
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
10.
Байер Л
 Заявка 2 1 0 1 6 - 6 3
11.
Хоффенхайм
 Заявка 2 1 0 1 4 - 6 3
12.
Майнц
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Бохум
 2:1 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
14.
Санкт-Паули
 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
15.
Вердер
 Заявка 2 0 1 1 0 - 5 1
16.
Вольфсбург
 Заявка 2 0 0 2 3 - 5 0
17.
Боруссия М
 Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
18.
Хольштайн Киль
 Заявка 2 0 0 2 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 3 3 0 0 14 - 3 9
2.
Байер Л
 Заявка 2 2 0 0 7 - 3 6
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Вердер
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
5.
Майнц
 Заявка 2 1 1 0 6 - 5 4
6.
Фрайбург
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
7.
Вольфсбург
 Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
8.
Боруссия М
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Хайденхайм
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
10.
Штутгарт
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
11.
Айнтрахт Фр
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
12.
Бохум
 2:1 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
13.
Унион Берлин
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
14.
Хольштайн Киль
 Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
15.
Боруссия Д
 1:2 Заявка 2 0 1 1 1 - 5 1
16.
Аугсбург
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
17.
Хоффенхайм
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
18.
Санкт-Паули
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 5 (4)
Хоффенхайм Крамарич Андрей 4 (1)
Айнтрахт Фр Мармуш Омар 4 (1)
Байер Л Вирц Флориан 4 (1)
Штутгарт Демирович Эрмедин 4
Весь список

Топ нарушителей
Аугсбург Эссанд Самюэль 1 2
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 3
Вольфсбург Арнольд Максимилиан 3
Майнц Кор Доминик 3
Вольфсбург Зесигер Седрик 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 57'
    Байно-Гиттенс на левом фланге не смог обыграть Пасслака и упустил мяч за пределы поля.
  • Фол, нарушение
    56'
    Де Вит у центрального круга нарушил правила.
  • Фол, нарушение
    55'
    Адейеми в чужой штрафной площади нарушил правила.
  • Угловой
    54'
    Следующая подача Гросса от углового флага последовала к дальней штанге. Гости мяч из штрафной площади выбили.
  • Угловой
    53'
    Гросс от углового флага навесил к воротам. После нескольких эпизодов верховой борьбы гости снова отправили  мяч за пределы поля.
  • Опасный момент
    52'
    Рюэрсон слева покатил мяч в центр на Гросса, чей удар с линии штрафной площади под перекладину Древес в прыжке сумел отразить.
  • Офсайд
    51'
    Боаду оказался в офсайде.
  • Фол, нарушение
    50'
    Адейеми в центре поля подтолкнул в спину Лосилья.
  • Фол, нарушение
    49'
    Байно-Гиттенс слева ворвался в штрафную площадь, где его удар соперники заблокировали, а мяч отскочил в руку Джейми.
  • Дождь
    48'
    Дождь в Дортмунде продолжается и во втором тайме.
  • 47'
    "Боруссия" уверенно расположилась на чужой половине поля. Коуту справа навесил к дальней штанге, куда сместился Древес и забрал мяч в руки.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм в Дортмунде!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Боруссия" (Дортмунд) - "Бохум" - 1:2.
  • 45'
    Прострел Коуту справа к воротам перехватил Хофманн.
  • Дополнительное время
    45'
    2 минуты добавил Брых в первом тайме.
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    • 45'
      Подачу Де Вита справа к одиннадцатиметровой отметке защитники "Боруссии" нейтрализовали.
    • Описание гола
      44'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      1:2!!!
      ГИРАССИ!!! Брандт справа навесил на Гирасси, который вверху переиграл Оерманна и головой пробил под перекладину.
    • 43'
      Навес Брандта справа в центр штрафной площади перехватил Медич.
    • 42'
      Пас Адейеми справа в штрафную площадь на Брандта не прошёл. Гости выбили мяч за боковую линию поля.
    • Угловой
      42'
      Гросс от углового флага навесил в центр штрафной площади. Сиссоко выбил мяч от ворот.
    • 41'
      Гросс справа со штрафного навесил к одиннадцатиметровой отметке, где после верховой борьбы мяч отскочил в руки Древесу.
    • Фол, нарушение
      41'
      Медич на фланге сыграл рукой.
    • Опасный момент
      40'
      Брандт слева выскочил один на один с г8олкипером после отличной передачи Байно-Гиттенса, но пробил Юлиан немного выше перекладины.
    • Угловой
      39'
      Разыграли хозяева угловой удар, но довести "стандарт" до опасного момента у ворот снова не смогли.
    • 38'
      Рюэрсон слева навесил на Гирасси, но Медич первым вверху оказался на мяче и выбил его за пределы поля.
    • Угловой
      37'
      Древес вышел на подачу Гросса от углового флага и едва чиркнул кулаком по мячу. Отскок получился в голову соперника, удар которого получился выше ворот.
    • 36'
      Байно-Гиттенс слева прорвался в штрафную площадь гостей, но его прострел в центр заблокировал Оерманн.
    • Угловой
      34'
      Гросс от углового флага навесил немного выше, чем обычно и никто из партнёров вверху до мяча не добрался.
    • Опасный момент
      33'
      Хофманн отправил по центру один на один с голкипером Боаду. Мирон дошёл до штрафной площади и с линии низом пробил рядом с левой штангой.
    • Фол, нарушение
      32'
      Оерманн в центральном круге ударил локтем Гирасси.
    • 31'
      Удар Боаду справа с семнадцати метров заблокировал Антон.
    • 30'
      На подачу Гросса слева к воротам вышел на перехват Древес и забрал мяч в руки.
    • 29'
      Гросс от углового флага навесил в центр штрафной площади. Мяч снова выбит от ворот.
    • 28'
      Ещё один выпад вперёд организовали гости. Удар головой у Де Вита не получился.
    • 27'
      Коуту справа сделал заброс к одиннадцатиметровой отметке на Гирасси, но на перехвате сыграл Лосилья.
    • 26'
      "Боруссия" комбинирует в центре поля без подходов к чужой штрафной площади.
    • 25'
      Коуту справа сделал пас вперёд на Адейеми, у которого в подкате мяч выбил Виттек.
    • Угловой
      24'
      Гросс от углового флага навесил к ближней штанге, откуда гости выбили мяч за боковую линию поля.
    • 23'
      Очень неожиданной по счёту получилась первая половина тайма. "Боруссия" большими силами отправилась вперёд.
    • Описание гола
      21'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      0:2!!!
      ДЕ ВИТ!!! Кобель под прессингом Боаду совершает грубейшую ошибку, выкатывая мяч в центр Де Вита, который с линии штрафной площади пробил точно по воротам.
    • Фол, нарушение
      20'
      Брандт слева навесил к воротам, где Гросс в борьбе с защитниками "Бохума" нарушил правила.
    • 19'
      Виттек слева с дальней дистанции пробил по воротам. Кобель мяч поймал.
    • 18'
      Преимущество у одной команды, а забивает другая. Сумеет ли "Боруссия" создавать опасность у чужих ворот?
    • Описание гола
      16'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      0:1!!!
      БЕРО!!! Беро слева получил передачу от Хофманна и с шестнадцати метров низом сильно и точно пробил в ближний угол.
    • Угловой
      15'
      Хояева разыграли угловой удар. Коуту справа навесил к дальней штанге, где Древес забрал мяч в руки.
    • Опасный момент
      15'
      Брандт с девятнадцати метров пробил в правый угол. Древес в прыжке сумел отвести угрозу от ворот.
    • Офсайд
      14'
      Рюэрсон слева оказался в офсайде.
    • Опасный момент
      13'
      Гросс справа навесил на Адейеми, удар которого головой в упор Древес сумел отразить.
    • Угловой
      12'
      Первый угловой удар в матче заработали хозяева. Подача последовала к дальней штанге, где игрокам в жёлтых футболках добраться до мяча не удалось.
    • 11'
      Боаду сделал пас направо на Пасслака, который подошёл к штрафной площади и с линии низом пробил в дальний угол. Кобель прилёг на мокрый газон и забрал мяч в руки.
    • 10'
      Рюэрсон слева из пределов штрафной площади пробил выше ворот.
    • 9'
      Де Вит справа от угла штрафной площади навесил точно в руки Кобелю.
    • Офсайд
      8'
      Брандт справа забрался в офсайд.
    • 7'
      "Бохуму" нечасто удаётся зацепиться за мяч, а переход в атаку у гостей и вовсе не получается.
    • 6'
      Первые минуты матча проходят с контролем мяча "Боруссией", при этом хозяева не подбираются к чужой штрафной площади соперников. Большая часть активности проходит на флангах.
    • Дождь
      5'
      В Дортмунде идёт дождь. Поле в хорошем состоянии, но мокрый мяч может преподнести сюрпризы.
    • 4'
      Адейеми справа пошёл в центр, но его пас в штрафную площадь на Брандта соперники перехватили.
    • 3'
      Рюэрсон слева сильно прокинул мяч себе на ход, и Пасслакук удалось сыграть на вынос. Аут бросят хозяева.
    • 2'
      "Боруссия" играет в жёлтых футболках и чёрных трусах, "Бохум" - в синей форме.
    • Стартовал матч на "Сигнал Идуна Парк"!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Signal Iduna Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Боруссия Д 1:2 Бохум

    Исход игры
    Боруссия Д
    97.6% (121)
    Ничья
    0% (0)
    Бохум
    2.4% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.46% (66)
    Меньше
    40.54% (45)
    Обе команды забьют
    Да
    44.14% (49)
    Нет
    55.86% (62)
    Популярный счёт
    2:0 Боруссия Д
    31.5% (39)
    2:1 Боруссия Д
    18.5% (23)
    3:1 Боруссия Д
    16.1% (20)
    3:0 Боруссия Д
    13.7% (17)
    1:0 Боруссия Д
    4.8% (6)
    4:1 Боруссия Д
    3.2% (4)
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