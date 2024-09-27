Тур: 5. Стадион: Сигнал Идуна Парк. Зрители: 80000 Главный судья: Брых Феликс
1:2
Второй тайм: 54'
Ход матча
16'
0:1
21'
0:2
44'
1:2
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
7 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 5
-
10 Угловые 0
-
2 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
299 Количество передач 145
-
69 Владение мячом, % 31
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.68 Обе забьют (да)
-
-
-
-
2
Коуту
Ян
23
Джан
Эмре
10
Брандт
Юлиан
14
Оерманн
Тим
13
Медич
Яков
10
Де
Вит
Дани
19
Беро
Матуш
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Коуту ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Джан ЭмреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Брандт ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Зюле НикласЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шахин Нури
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Оерманн ТимЗащитник
-
13 Медич ЯковЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Де Вит ДаниПолузащитник
-
19 Беро МатушПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Ордец ИванЗащитник
- Защитник
-
41 Лоосли НоаЗащитник
- Полузащитник
-
22 Бальде АлиуПолузащитник
-
23 Миёши КоджиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Peter Zeidler
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
История личных встреч
Боруссия Д
Бохум
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
50%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
50%
8 побед 4 ничьи 0 побед
9 матчей
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 6 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 2 победы
17 матчей
41.2%
35.3%
23.5%
7 побед 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
35.3%
29.4%
35.3%
6 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
47.1%
41.2%
11.7%
8 побед 7 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
16
17
Голов в среднем за матч
2
1.89
Среднее время на гол
45
47
Всего голов
12
13
Голов в среднем за матч
1.33
1.63
Среднее время на гол
67
55
Всего голов
28
30
Голов в среднем за матч
1.65
1.76
Тотал матчей
2.5
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
54
51
Бомбардиры внутри турнира
Боруссия Д
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адейеми Карим
|2
|0.4
|Байно-Гиттенс Джейми
|2
|0.4
|Гирасси Серу
|2
|0.4
|Мален Дониэлл
|1
|0.2
|Джан Эмре
|1 (1)
|0.2
|Брандт Юлиан
|0
|0
|Гросс Паскаль
|0
|0
|Бенсебаини Рами
|0
|0
|Рюэрсон Юлиан
|0
|0
Бохум
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Беро Матуш
|2
|0.4
|Боаду Мирон
|1
|0.2
|Де Вит Дани
|1
|0.2
|Дашнер Лукас
|1
|0.2
|Хофманн Филипп
|0
|0
Карточки
Боруссия Д
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шлоттербек Нико
|1
|1
|Бенсебаини Рами
|2
|0
|Гросс Паскаль
|1
|0
|Забитцер Марсель
|1
|0
|Джан Эмре
|1
|0
|Зюле Никлас
|1
|0
|Рюэрсон Юлиан
|1
|0
|Антон Вальдемар
|1
|0
|Коуту Ян
|1
|0
|Байно-Гиттенс Джейми
|1
|0
Бохум
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беро Матуш
|2
|0
|Виттек Максимилиан
|2
|0
|Хофманн Филипп
|1
|0
|Пасслак Феликс
|1
|0
|Де Вит Дани
|1
|0
|Сиссоко Ибраима
|1
|0
|Квартенг Мориц-Брони
|1
|0
|Бальде Алиу
|1
|0
|Панневиг Матс
|1
|0
Результаты матчей
Боруссия Д
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Бохум
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
1
Боруссия Д
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Бохум
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
0
2
Боруссия Д
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Бохум
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
0
3
Голы по времени матча
Забито
6
1
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
20%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
2
40%
2
50%
76-90
Забито
7
3
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
33%
16-30
1
14%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
7
7
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
14%
1
14%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
29%
2
29%
61-75
2
29%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Боруссия Д
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Штутгарт - Боруссия Д 5:1 Брюгге - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Хайденхайм 4:2 Вердер - Боруссия Д 0:0
Боруссия Д - Айнтрахт Фр 2:0 Феникс Любек - Боруссия Д 1:4 Боруссия Д - Астон Вилла 2:0 Боруссия Д - Вильярреал 2:2 Серезо Осака - Боруссия Д 2:3 Бангкок Гласс - Боруссия Д 4:0 Патхум Юнайтед - Боруссия Д 4:0 Эрцгебирге Ауэ - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Реал Мадрид 0:2 Боруссия Д - Дармштадт 4:0 Майнц - Боруссия Д 3:0 ПСЖ - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - Аугсбург 5:1 Боруссия Д - ПСЖ 1:0 РБ Лейпциг - Боруссия Д 4:1 Боруссия Д - Байер Л 1:1
Бохум
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Бохум - Хольштайн Киль 2:2 Фрайбург - Бохум 2:1 Бохум - Рот-Вайсс Эссен 3:1 Бохум - Боруссия М 0:2
РБ Лейпциг - Бохум 1:0 Ян - Бохум 1:0 Гавр - Бохум 0:6 Бохум - Болонья 4:0 Зюйдтироль - Бохум 2:0 Специя - Бохум 3:1 Бохум - Магдебург 1:1 Алемания Ахен - Бохум 0:1 Фельберт 1902 - Бохум 1:5 Рот-Вайсс Ален - Бохум 1:3 Ален - Бохум 1:3 Фортуна - Бохум 0:3 Бохум - Фортуна 0:3 Вердер - Бохум 4:1 Бохум - Байер Л 0:5 Унион Берлин - Бохум 3:4
Результаты матчей
Боруссия Д
Бохум
Точный счет
2:0
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Боруссия Д
Бохум
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
22
13
13
13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|16 - 3
|12
|2.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|13 - 9
|9
|3.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 4
|9
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|5.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|6.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|12 - 8
|7
|8.
|1:2 Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|9.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 7
|6
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|8 - 8
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 8
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 10
|4
|13.
|2:1 Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|8 - 9
|3
|15.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
|16.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 11
|3
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 13
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|1:2 Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|8 - 4
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 6
|4
|8.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|6 - 6
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 6
|3
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|2:1 Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 5
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|14 - 3
|9
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 3
|6
|3.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 5
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|12.
|2:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|13.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|15.
|1:2 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
|Бавария
|Кейн Гарри
|5 (4)
|Хоффенхайм
|Крамарич Андрей
|4 (1)
|Айнтрахт Фр
|Мармуш Омар
|4 (1)
|Байер Л
|Вирц Флориан
|4 (1)
|Штутгарт
|Демирович Эрмедин
|4
|Аугсбург
|Эссанд Самюэль
|1 2
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|3
|Вольфсбург
|Арнольд Максимилиан
|3
|Майнц
|Кор Доминик
|3
|Вольфсбург
|Зесигер Седрик
|3
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.68 Обе забьют (да)
-
-
-
-
Прогнозы на матч Боруссия Д 1:2 Бохум
Исход игры
Боруссия Д
97.6% (121)
Ничья
0% (0)
Бохум
2.4% (3)
Тотал 2.5
Больше
59.46% (66)
Меньше
40.54% (45)
Обе команды забьют
Да
44.14% (49)
Нет
55.86% (62)
Популярный счёт
2:0 Боруссия Д
31.5% (39)
2:1 Боруссия Д
18.5% (23)
3:1 Боруссия Д
16.1% (20)
3:0 Боруссия Д
13.7% (17)
1:0 Боруссия Д
4.8% (6)
4:1 Боруссия Д
3.2% (4)
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