Рюэрсон слева покатил мяч в центр на Гросса, чей удар с линии штрафной площади под перекладину Древес в прыжке сумел отразить.

Гросс от углового флага навесил к воротам. После нескольких эпизодов верховой борьбы гости снова отправили мяч за пределы поля.

Следующая подача Гросса от углового флага последовала к дальней штанге. Гости мяч из штрафной площади выбили.

Байно-Гиттенс на левом фланге не смог обыграть Пасслака и упустил мяч за пределы поля.

Второй тайм в Дортмунде!

"Боруссия" уверенно расположилась на чужой половине поля. Коуту справа навесил к дальней штанге, куда сместился Древес и забрал мяч в руки.

Дождь в Дортмунде продолжается и во втором тайме.

Байно-Гиттенс слева ворвался в штрафную площадь, где его удар соперники заблокировали, а мяч отскочил в руку Джейми.

Адейеми в центре поля подтолкнул в спину Лосилья.

Рюэрсон слева навесил на Гирасси, но Медич первым вверху оказался на мяче и выбил его за пределы поля.

Разыграли хозяева угловой удар, но довести "стандарт" до опасного момента у ворот снова не смогли.

Брандт слева выскочил один на один с г8олкипером после отличной передачи Байно-Гиттенса, но пробил Юлиан немного выше перекладины.

Гросс справа со штрафного навесил к одиннадцатиметровой отметке, где после верховой борьбы мяч отскочил в руки Древесу.

Гросс от углового флага навесил в центр штрафной площади. Сиссоко выбил мяч от ворот.

Пас Адейеми справа в штрафную площадь на Брандта не прошёл. Гости выбили мяч за боковую линию поля.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:2!!! ГИРАССИ!!! Брандт справа навесил на Гирасси, который вверху переиграл Оерманна и головой пробил под перекладину.

37' Древес вышел на подачу Гросса от углового флага и едва чиркнул кулаком по мячу. Отскок получился в голову соперника, удар которого получился выше ворот.

36' Байно-Гиттенс слева прорвался в штрафную площадь гостей, но его прострел в центр заблокировал Оерманн.

34' Гросс от углового флага навесил немного выше, чем обычно и никто из партнёров вверху до мяча не добрался.

33' Хофманн отправил по центру один на один с голкипером Боаду. Мирон дошёл до штрафной площади и с линии низом пробил рядом с левой штангой.

32' Оерманн в центральном круге ударил локтем Гирасси.

31' Удар Боаду справа с семнадцати метров заблокировал Антон.

30' На подачу Гросса слева к воротам вышел на перехват Древес и забрал мяч в руки.

29' Гросс от углового флага навесил в центр штрафной площади. Мяч снова выбит от ворот.

28' Ещё один выпад вперёд организовали гости. Удар головой у Де Вита не получился.

27' Коуту справа сделал заброс к одиннадцатиметровой отметке на Гирасси, но на перехвате сыграл Лосилья.

26' "Боруссия" комбинирует в центре поля без подходов к чужой штрафной площади.

25' Коуту справа сделал пас вперёд на Адейеми, у которого в подкате мяч выбил Виттек.

24' Гросс от углового флага навесил к ближней штанге, откуда гости выбили мяч за боковую линию поля.

23' Очень неожиданной по счёту получилась первая половина тайма. "Боруссия" большими силами отправилась вперёд.

21' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

0:2!!!

ДЕ ВИТ!!! Кобель под прессингом Боаду совершает грубейшую ошибку, выкатывая мяч в центр Де Вита, который с линии штрафной площади пробил точно по воротам.

20' Брандт слева навесил к воротам, где Гросс в борьбе с защитниками "Бохума" нарушил правила.

19' Виттек слева с дальней дистанции пробил по воротам. Кобель мяч поймал.

18' Преимущество у одной команды, а забивает другая. Сумеет ли "Боруссия" создавать опасность у чужих ворот?

16' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

0:1!!!

БЕРО!!! Беро слева получил передачу от Хофманна и с шестнадцати метров низом сильно и точно пробил в ближний угол.

15' Хояева разыграли угловой удар. Коуту справа навесил к дальней штанге, где Древес забрал мяч в руки.

15' Брандт с девятнадцати метров пробил в правый угол. Древес в прыжке сумел отвести угрозу от ворот.

14' Рюэрсон слева оказался в офсайде.

13' Гросс справа навесил на Адейеми, удар которого головой в упор Древес сумел отразить.

12' Первый угловой удар в матче заработали хозяева. Подача последовала к дальней штанге, где игрокам в жёлтых футболках добраться до мяча не удалось.

11' Боаду сделал пас направо на Пасслака, который подошёл к штрафной площади и с линии низом пробил в дальний угол. Кобель прилёг на мокрый газон и забрал мяч в руки.

10' Рюэрсон слева из пределов штрафной площади пробил выше ворот.

9' Де Вит справа от угла штрафной площади навесил точно в руки Кобелю.

8' Брандт справа забрался в офсайд.

7' "Бохуму" нечасто удаётся зацепиться за мяч, а переход в атаку у гостей и вовсе не получается.

6' Первые минуты матча проходят с контролем мяча "Боруссией", при этом хозяева не подбираются к чужой штрафной площади соперников. Большая часть активности проходит на флангах.

5' В Дортмунде идёт дождь. Поле в хорошем состоянии, но мокрый мяч может преподнести сюрпризы.

4' Адейеми справа пошёл в центр, но его пас в штрафную площадь на Брандта соперники перехватили.

3' Рюэрсон слева сильно прокинул мяч себе на ход, и Пасслакук удалось сыграть на вынос. Аут бросят хозяева.

2' "Боруссия" играет в жёлтых футболках и чёрных трусах, "Бохум" - в синей форме.