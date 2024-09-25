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  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 5. Стадион: .
Боруссия Д
 
Позже
Бохум
Прогнозы 45
Боруссия Д 97.8% (44)
X 0% (0)
Бохум 2.2% (1)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Боруссия Д
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Боруссия Д
Бохум

История личных встреч

Боруссия Д
Бохум

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
50%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
50%
8 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 2 победы

17 матчей

41.2%
35.3%
23.5%
7 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

35.3%
29.4%
35.3%
6 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

47.1%
41.2%
11.7%
8 побед 7 ничьих 2 победы

История матчей

Б
3:1
Б
1:1
Б
1:1
К
1:2
Б
3:0
Б
3:4
Б
1:1
ТМК
1:3
ТМС
1:3
ТМК
2:2
ТМК
2:1
ТМС
2:1
Б
1:4
Б
2:0
Б
0:2
Б
1:1
Б
3:3

Голы

Всего голов

16
17

Голов в среднем за матч

2
1.89

Среднее время на гол

45
47

Всего голов

12
13

Голов в среднем за матч

1.33
1.63

Среднее время на гол

67
55

Всего голов

28
30

Голов в среднем за матч

1.65
1.76

Тотал матчей

2.5
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

54
51

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адейеми Карим 2 0.5
Байно-Гиттенс Джейми 2 0.5
Гирасси Серу 1 0.25
Мален Дониэлл 1 0.25
Джан Эмре 1 (1) 0.25
Гросс Паскаль 0 0
Брандт Юлиан 0 0
Бенсебаини Рами 0 0
Рюэрсон Юлиан 0 0
Бохум
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боаду Мирон 1 0.25
Беро Матуш 1 0.25
Дашнер Лукас 1 0.25
Хофманн Филипп 0 0

Карточки

Боруссия Д
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шлоттербек Нико 1 1
Бенсебаини Рами 2 0
Гросс Паскаль 1 0
Забитцер Марсель 1 0
Джан Эмре 1 0
Зюле Никлас 1 0
Рюэрсон Юлиан 1 0
Антон Вальдемар 1 0
Коуту Ян 1 0
Байно-Гиттенс Джейми 1 0
Бохум
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беро Матуш 2 0
Виттек Максимилиан 2 0
Хофманн Филипп 1 0
Пасслак Феликс 1 0
Де Вит Дани 1 0
Сиссоко Ибраима 1 0
Квартенг Мориц-Брони 1 0
Бальде Алиу 1 0
Панневиг Матс 1 0

Результаты матчей

Боруссия Д
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Бохум
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
1
Боруссия Д
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Бохум
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

0
2
Боруссия Д
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Бохум
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

0
3

Голы по времени матча

Забито

6
1
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
20%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
2
40%
2
50%
76-90

Забито

7
3
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
33%
16-30
1
14%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

7
7
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
14%
1
14%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
29%
2
29%
61-75
2
29%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Боруссия Д
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Штутгарт - Боруссия Д 5:1 Брюгге - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Хайденхайм 4:2 Вердер - Боруссия Д 0:0
Боруссия Д - Айнтрахт Фр 2:0 Феникс Любек - Боруссия Д 1:4 Боруссия Д - Астон Вилла 2:0 Боруссия Д - Вильярреал 2:2 Серезо Осака - Боруссия Д 2:3 Бангкок Гласс - Боруссия Д 4:0 Патхум Юнайтед - Боруссия Д 4:0 Эрцгебирге Ауэ - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Реал Мадрид 0:2 Боруссия Д - Дармштадт 4:0 Майнц - Боруссия Д 3:0 ПСЖ - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - Аугсбург 5:1 Боруссия Д - ПСЖ 1:0 РБ Лейпциг - Боруссия Д 4:1 Боруссия Д - Байер Л 1:1
Бохум
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Бохум - Хольштайн Киль 2:2 Фрайбург - Бохум 2:1 Бохум - Рот-Вайсс Эссен 3:1 Бохум - Боруссия М 0:2
РБ Лейпциг - Бохум 1:0 Ян - Бохум 1:0 Гавр - Бохум 0:6 Бохум - Болонья 4:0 Зюйдтироль - Бохум 2:0 Специя - Бохум 3:1 Бохум - Магдебург 1:1 Алемания Ахен - Бохум 0:1 Фельберт 1902 - Бохум 1:5 Рот-Вайсс Ален - Бохум 1:3 Ален - Бохум 1:3 Фортуна - Бохум 0:3 Бохум - Фортуна 0:3 Вердер - Бохум 4:1 Бохум - Байер Л 0:5 Унион Берлин - Бохум 3:4

Результаты матчей

Боруссия Д
Бохум

Точный счет

2:0
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Боруссия Д
Бохум

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
2
2
1.5
1
3
1
3
2.5
1
3
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 4 4 0 0 16 - 3 12
2.
Байер Л
 Заявка 4 3 0 1 13 - 9 9
3.
Фрайбург
 Заявка 4 3 0 1 8 - 4 9
4.
Айнтрахт Фр
 Заявка 4 3 0 1 7 - 4 9
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
6.
Унион Берлин
 Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
7.
Штутгарт
 Заявка 4 2 1 1 12 - 8 7
8.
Боруссия Д
 Заявка 4 2 1 1 7 - 7 7
9.
Хайденхайм
 Заявка 4 2 0 2 8 - 7 6
10.
Майнц
 Заявка 4 1 2 1 8 - 8 5
11.
Вердер
 Заявка 4 1 2 1 4 - 8 5
12.
Аугсбург
 Заявка 4 1 1 2 7 - 10 4
13.
Вольфсбург
 Заявка 4 1 0 3 8 - 9 3
14.
Боруссия М
 Заявка 4 1 0 3 5 - 8 3
15.
Хоффенхайм
 Заявка 4 1 0 3 6 - 11 3
16.
Бохум
 Заявка 4 0 1 3 3 - 7 1
17.
Санкт-Паули
 Заявка 4 0 1 3 1 - 6 1
18.
Хольштайн Киль
 Заявка 4 0 1 3 5 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Айнтрахт Фр
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Боруссия Д
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3.
Фрайбург
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
4.
Унион Берлин
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
5.
Штутгарт
 Заявка 2 1 1 0 8 - 4 4
6.
РБ Лейпциг
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
7.
Аугсбург
 Заявка 3 1 1 1 7 - 6 4
8.
Бавария
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Хайденхайм
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
10.
Байер Л
 Заявка 2 1 0 1 6 - 6 3
11.
Хоффенхайм
 Заявка 2 1 0 1 4 - 6 3
12.
Майнц
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Бохум
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
14.
Санкт-Паули
 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
15.
Вердер
 Заявка 2 0 1 1 0 - 5 1
16.
Вольфсбург
 Заявка 2 0 0 2 3 - 5 0
17.
Боруссия М
 Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
18.
Хольштайн Киль
 Заявка 2 0 0 2 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 3 3 0 0 14 - 3 9
2.
Байер Л
 Заявка 2 2 0 0 7 - 3 6
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Вердер
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
5.
Майнц
 Заявка 2 1 1 0 6 - 5 4
6.
Вольфсбург
 Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
7.
Фрайбург
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
8.
Хайденхайм
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
9.
Штутгарт
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
10.
Боруссия М
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Айнтрахт Фр
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
12.
Унион Берлин
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Хольштайн Киль
 Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
14.
Боруссия Д
 Заявка 2 0 1 1 1 - 5 1
15.
Аугсбург
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
16.
Бохум
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
17.
Санкт-Паули
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
18.
Хоффенхайм
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 5 (4)
Хоффенхайм Крамарич Андрей 4 (1)
Айнтрахт Фр Мармуш Омар 4 (1)
Байер Л Вирц Флориан 4 (1)
Штутгарт Демирович Эрмедин 4
Весь список

Топ нарушителей
Аугсбург Эссанд Самюэль 1 2
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 3
Вольфсбург Арнольд Максимилиан 3
Майнц Кор Доминик 3
Вольфсбург Зесигер Седрик 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Боруссия Д - Бохум от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 сентября 2024, осталось 2 дня 14 часов 15 минут.



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  • 25 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 45
    Боруссия Д 97.8% (44)
    X 0% (0)
    Бохум 2.2% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Боруссия Д - Бохум

    Исход игры
    Боруссия Д
    97.8% (44)
    Ничья
    0% (0)
    Бохум
    2.2% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.82% (25)
    Меньше
    43.18% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    36.36% (16)
    Нет
    63.64% (28)
    Популярный счёт
    2:0 Боруссия Д
    33.3% (15)
    3:0 Боруссия Д
    20% (9)
    2:1 Боруссия Д
    15.6% (7)
    3:1 Боруссия Д
    15.6% (7)
    1:0 Боруссия Д
    8.9% (4)
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