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Жеребьёвка Лиги чемпионов
 
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История личных встреч

Жеребьёвка Лиги чемпионов
онлайн-трансляция

38 матчей

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Результаты последних матчей

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  • До матча
  • В нынешнем сезоне нам придётся привыкать к новому формату самого статусного клубного евротурнира. Мы уже не увидим привычного группового этапа с 8 группами по 4 команды. Сейчас будет общий этап Лиги чемпионов, с единой турнирной таблицей для 36 клубов-участников.
  • Приветствую всех болельщиков автоспорта и посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая жеребьёвки общего этапа Лиги чемпионов. Трансляцию для Вас проведёт Михаил Белобородов. Добро пожаловать!
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    "Реал" (Испания) "Байер" (Германия)
    "Манчестер Сити" (Англия) "Атлетико" (Испания)
    "Бавария" (Германия) "Аталанта" (Италия)
    "ПСЖ" (Франция) "Ювентус" (Италия)
    "Ливерпуль" (Англия) "Бенфика" (Португалия)
    "Интер" (Италия) "Арсенал" (Англия)
    "Боруссия" (Германия) "Брюгге" (Бельгия)
    "РБ Лейпциг" (Германия) "Шахтёр" (Украина)
    "Барселона" (Испания) "Милан" (Италия)

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    "Фейеноорд" (Нидерланды) "Слован" (Словакия)
    "Спортинг" (Португалия) "Монако" (Франция)
    ПСВ (Нидерланды) "Спарта" (Чехия)
    "Динамо" (Хорватия) "Астон Вилла" (Англия)
    "РБ Зальцбург" (Австрия) "Болонья" (Италия)
    "Лилль" (Франция) "Жирона" (Испания)
    "Црвена Звезда" (Сербия) "Штутгарт" (Германия)
    "Янг Бойз"(Швейцария) "Штурм" (Австрия)
    "Селтик" (Шотландия) "Брест" (Франция)
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Жеребьёвка Лиги чемпионов
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