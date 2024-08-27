Жеребьёвка Лиги чемпионов

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В нынешнем сезоне нам придётся привыкать к новому формату самого статусного клубного евротурнира. Мы уже не увидим привычного группового этапа с 8 группами по 4 команды. Сейчас будет общий этап Лиги чемпионов, с единой турнирной таблицей для 36 клубов-участников.