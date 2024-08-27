Жеребьёвка Лиги конференций

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Приветствую всех болельщиков футбола и посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая жеребьёвки общего этапа Лиги конференций. Трансляцию для Вас проведёт Михаил Белобородов. Добро пожаловать!