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Жеребьёвка Лиги конференций
 
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История личных встреч

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Результаты последних матчей

Жеребьёвка Лиги конференций
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  • До матча
  • Приветствую всех болельщиков футбола и посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая жеребьёвки общего этапа Лиги конференций. Трансляцию для Вас проведёт Михаил Белобородов. Добро пожаловать!
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    "Челси" (Англия)                                       
    "Копенгаген" (Дания)
    "Гент" (Бельгия)
    "Фиорентина" (Италия)
    ЛАСК (Австрия)
    "Бетис" (Испания)    		 "Истанбул Башакшехир" (Турция)
    "Мольде" (Норвегия)
    "Легия" (Польша)
    "Хайденхайм" (Германия)
    "Юргорден" (Швеция)
    АПОЭЛ (Кипр)
     
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    "Рапид" (Австрия)
    "Омония" (Кипр)
    ХИК (Финляндия)
    "Витория Гимарайнш" (Португалия)
    "Астана" (Казахстан)
    "Олимпия" (Словения)    		 "Серкль Брюгге" (Бельгия)
    "Шемрок Роверс" (Ирландия)
    "ТНС" (Уэльс)
    "Лугано" (Швейцария)
    "Хартс" (Шотландия)
    "Млада Болеслав" (Чехия)
     
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    "Петрокуб" (Молдова)
    "Санкт-Галлен" (Швейцария)
    "Панатинаикос" (Греция)
    "Бачка-Топола" (Сербия)
    "Борац" (Босния и Герцеговина)      
    "Ягеллония" (Польша)    		 "Целе" (Словения)
    "Ларн" (Северная Ирландия)
    "Динамо" (Беларусь)
    "Пафос" (Кипр)
    "Викингур" (Исландия)
    "Ноа" (Армения)
  • Текстовая онлайн трансляция матча Жеребьёвка Лиги конференций - онлайн-трансляция от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 августа 2024, осталось 4 минуты.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

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