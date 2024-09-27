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  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 7. Стадион: .
Читтаделла
0:1
Второй тайм: 54'
Фрозиноне
0'
12' Желтая карточка
Тсаджут Франк
28' Желтая карточка
Mario Ravasio
0:1
35' Гол
Ойоно Энтони
50' Желтая карточка
Бранка Симоне
50' Желтая карточка
Гарритано Лука

Ход матча

12'
 
Тсаджут Франк
28'
Mario Ravasio
 
35'
0:1
Ойоно Энтони
(Гарритано Лука)
46'
 
Амброзино Джузеппе
Тсаджут Франк
46'
Andrea Magrassi
Mario Ravasio
 
50'
Бранка Симоне
 
50'
 
Гарритано Лука

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 43 Владение мячом, % 57
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Читтаделла
Ничья
Фрозиноне
7.20
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3.27
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Все Коэффициенты
78
Маньеро
Лука
2
Сальви
Алессандро
26
Паван
Никола
4
Анжели
Маттео
24
Кариссони
Лоренцо
19
Д'Алессио
Франческо
23
Бранка
Симоне
8
Francesco
Amatucci
11
Дезогус
Якопо
91
Mario
Ravasio
7
Пандольфи
Лука
31
Черофолини
Микеле
3
Марчицца
Риккардо
23
Калай
Сержио
30
Монтеризи
Иларио
20
Ойоно
Энтони
64
Matteo
Cichella
14
Джелли
Франческо
16
Гарритано
Лука
28
Ди
Стефано
Филиппо
74
Тсаджут
Франк
70
Партипило
Антони
Читтаделла
4-3-1-2
Фрозиноне
4-3-3

История личных встреч

Читтаделла
Фрозиноне

10 матчей

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
70%
5 побед 7 ничьих 0 побед

13 матчей

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 7 побед

23 матча

21.7%
43.5%
34.8%
5 побед 10 ничьих 8 побед

Первый тайм

26.1%
47.8%
26.1%
6 побед 11 ничьих 6 побед

Второй тайм

21.7%
47.8%
30.5%
5 побед 11 ничьих 7 побед

История матчей

СB
3:0
СB
1:0
СB
3:0
СB
0:1
СB
1:1
СB
1:0
СB
2:3
СB
0:2
СB
0:0
СB
1:1
СB
1:1
СB
1:2
СB
2:1
СB
1:1
СB
2:3
СB
1:1
СB
1:1
СB
1:1
СB
1:1
СB
0:1
СB
2:1
СB
1:0
СB
0:0

Голы

Всего голов

13
10

Голов в среднем за матч

1.08
0.91

Среднее время на гол

83
99

Всего голов

13
12

Голов в среднем за матч

1.18
1

Среднее время на гол

76
90

Всего голов

26
22

Голов в среднем за матч

1.13
0.96

Тотал матчей

2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
16
Больше 70%
Меньше 30%
7
7
Больше 30%
Меньше 70%
16
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
2
Больше 9%
Меньше 91%
21

Среднее время на гол

79
94

Бомбардиры внутри турнира

Читтаделла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вита Алессио 1 0.14
Кариссони Лоренцо 1 0.14
Mario Ravasio 1 0.14
Рабби Симоне 1 0.14
Фрозиноне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ди Стефано Филиппо 2 0.29
Чуни Марвин 1 0.14
Ойоно Энтони 1 0.14
Амброзино Джузеппе 1 0.14
Гарритано Лука 0 0
Джелли Франческо 0 0
Дарбо Эбрима 0 0

Карточки

Читтаделла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Francesco Amatucci 4 0
Паван Никола 2 1
Анжели Маттео 3 0
Бранка Симоне 2 0
Дезогус Якопо 2 0
Маньеро Лука 1 0
Бальдини Энрико 1 0
Вита Алессио 1 0
Кастари Элхан 1 0
Кариссони Лоренцо 1 0
Машанджело Эдоардо 1 0
Тессьоре Андреа 1 0
Mario Ravasio 1 0
Соттини Эдоардо 1 0
Federico Casolari 1 0
Andrea Cecchetto 1 0
Фрозиноне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дарбо Эбрима 2 1
Марчицца Риккардо 2 0
Тсаджут Франк 2 0
Монтеризи Иларио 2 0
Ойоно Жереми 2 0
Matteo Cichella 0 1
Гарритано Лука 1 0
Бираски Давиде 1 0
Джелли Франческо 1 0
Мачин Хосе 1 0
Черофолини Микеле 1 0
Калай Сержио 1 0
Ойоно Энтони 1 0
Амброзино Джузеппе 1 0

Результаты матчей

Читтаделла
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Фрозиноне
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Читтаделла
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Фрозиноне
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

2
3
Читтаделла
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Фрозиноне
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

3
4

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
6
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Пропущено

2
6
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
100%
1
17%
76-90

Забито

5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Пропущено

3
12
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
1
33%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
2
67%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Читтаделла
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Мантуя - Читтаделла 1:0 Читтаделла - Катанзаро 0:0 Модена - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Пиза 1:1
Брешия - Читтаделла 0:1 Салернитана - Читтаделла 2:1 Сассуоло - Читтаделла 2:1 Бассано - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Леньяго Салус 2:3 Виртус Верона - Читтаделла 1:4 Читтаделла - Эсте 6:0 Читтаделла - Реал Виченца 3:0 Кремонезе - Читтаделла 3:0 Читтаделла - Бари 1:1 Комо - Читтаделла 2:1 Читтаделла - ФералпиСало 1:1 Зюйдтироль - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Асколи 0:0 Реджана - Читтаделла 0:2 Лекко - Читтаделла 1:1
Фрозиноне
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Фрозиноне - Бари 0:3 Брешия - Фрозиноне 4:0 Фрозиноне - Юве Стабия 0:0 Фрозиноне - Модена 1:1
Специя - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Сампдория 2:2 Фрозиноне - Пиза 0:3 Фрозиноне - Лацио 0:2 Фрозиноне - Потенца 1:0 Фрозиноне - Бари 3:4 Фрозиноне - Волос 3:0 Фрозиноне - Мондрагон 6:0 Фрозиноне - Удинезе 0:1 Монца - Фрозиноне 0:1 Фрозиноне - Интер Милан 0:5 Эмполи - Фрозиноне 0:0 Фрозиноне - Салернитана 3:0 Торино - Фрозиноне 0:0 Наполи - Фрозиноне 2:2 Фрозиноне - Болонья 0:0

Результаты матчей

Читтаделла
Фрозиноне

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Читтаделла
Фрозиноне

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пиза
 6 4 2 0 12 - 7 14
2.
Специя
 6 3 3 0 11 - 7 12
3.
Сассуоло
 6 3 2 1 8 - 7 11
4.
Кремонезе
 6 3 1 2 8 - 5 10
5.
Мантуя
 6 3 1 2 7 - 7 10
6.
Брешия
 6 3 0 3 8 - 6 9
7.
Зюйдтироль
 6 3 0 3 9 - 9 9
8.
Бари
 6 2 2 2 8 - 6 8
9.
Модена
 6 2 2 2 9 - 7 8
10.
Чезена
 6 2 2 2 8 - 7 8
11.
Козенца
 6 2 2 2 6 - 6 8
12.
Палермо
 6 2 2 2 5 - 5 8
13.
Реджана
 6 2 2 2 7 - 7 8
14.
Юве Стабия
 6 2 2 2 5 - 7 8
15.
Читтаделла
 0:1 7 2 2 3 4 - 5 8
16.
Салернитана
 6 2 1 3 9 - 10 7
17.
Катанзаро
 6 1 3 2 5 - 6 6
18.
Фрозиноне
 1:0 7 1 3 3 5 - 12 6
19.
Сампдория
 6 1 2 3 6 - 8 5
20.
Каррарезе
 6 1 0 5 6 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пиза
 4 3 1 0 8 - 4 10
2.
Специя
 3 3 0 0 8 - 4 9
3.
Мантуя
 3 3 0 0 5 - 2 9
4.
Чезена
 3 2 1 0 6 - 3 7
5.
Козенца
 4 2 1 1 3 - 2 7
6.
Брешия
 3 2 0 1 5 - 1 6
7.
Модена
 3 2 0 1 5 - 2 6
8.
Зюйдтироль
 3 2 0 1 6 - 5 6
9.
Салернитана
 3 2 0 1 7 - 6 6
10.
Катанзаро
 4 1 2 1 5 - 4 5
11.
Реджана
 4 1 2 1 5 - 5 5
12.
Бари
 3 1 1 1 4 - 4 4
13.
Сампдория
 3 1 1 1 1 - 1 4
14.
Кремонезе
 3 1 1 1 2 - 2 4
15.
Каррарезе
 2 1 0 1 2 - 2 3
16.
Юве Стабия
 2 1 0 1 2 - 3 3
17.
Сассуоло
 2 1 0 1 3 - 5 3
18.
Фрозиноне
 1:0 4 0 3 1 3 - 6 3
19.
Палермо
 2 0 2 0 1 - 1 2
20.
Читтаделла
 0:1 3 0 2 1 1 - 2 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 4 2 2 0 5 - 2 8
2.
Кремонезе
 3 2 0 1 6 - 3 6
3.
Читтаделла
 0:1 4 2 0 2 3 - 3 6
4.
Палермо
 4 2 0 2 4 - 4 6
5.
Юве Стабия
 4 1 2 1 3 - 4 5
6.
Пиза
 2 1 1 0 4 - 3 4
7.
Бари
 3 1 1 1 4 - 2 4
8.
Реджана
 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Зюйдтироль
 3 1 0 2 3 - 4 3
10.
Брешия
 3 1 0 2 3 - 5 3
11.
Фрозиноне
 1:0 3 1 0 2 2 - 6 3
12.
Специя
 3 0 3 0 3 - 3 3
13.
Модена
 3 0 2 1 4 - 5 2
14.
Козенца
 2 0 1 1 3 - 4 1
15.
Катанзаро
 2 0 1 1 0 - 2 1
16.
Салернитана
 3 0 1 2 2 - 4 1
17.
Сампдория
 3 0 1 2 5 - 7 1
18.
Чезена
 3 0 1 2 2 - 4 1
19.
Мантуя
 3 0 1 2 2 - 5 1
20.
Каррарезе
 4 0 0 4 4 - 10 0
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Пиза Трамони Маттео 3 (2)
Специя Эспозито Франческо 3
Пиза Бонфанти Николас 3
Чезена Cristian Shpendi 3
Модена Палумбо Антонио 2 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Юве Стабия Francesco Folino 1 3
Модена Палумбо Антонио 4
Чезена Курто Марко 4
Читтаделла Francesco Amatucci 4
Читтаделла Паван Никола 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 35'
    Гарритано Лука сделал результативную передачу.
  • 35'
    Г О О О О Л - Ойоно Энтони бьет в цель!
  • 28'
    Mario Ravasio получил желтую карточку от судьи
  • 12'
    Тсаджут Франк получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 40% завершится ничьей.
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Прогноз на матч от Liveresult
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Читтаделла
Ничья
Фрозиноне
7.20
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3.80
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3.27
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Читтаделла
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