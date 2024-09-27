Тур: 7. Стадион: Stadio P.C. Tombolato.
0:1
Второй тайм: 54'
0'
12' Желтая карточкаТсаджут Франк
28' Желтая карточкаMario Ravasio
0:1
35' ГолОйоно Энтони
50' Желтая карточкаБранка Симоне
50' Желтая карточкаГарритано Лука
Ход матча
12'
28'
35'
0:1
50'
50'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 4
-
2 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
43 Владение мячом, % 57
Прогноз на матч от Liveresult
78
Маньеро
Лука
26
Паван
Никола
23
Калай
Сержио
20
Ойоно
Энтони
- Основной состав
-
78 Маньеро ЛукаВратарь
- Защитник
-
26 Паван НиколаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Вита АлессиоПолузащитник
-
21 Рабби СимонеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Edoardo Gorini
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Калай СержиоЗащитник
- Защитник
-
20 Ойоно ЭнтониЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Ойоно ЖеремиЗащитник
- Защитник
-
77 Мачин ХосеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Бегич ТьясПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Сене ФаллуНападающий
-
15 Хауди ХамзаНападающий
-
-
Главный тренер: Виварини Винченцо
История личных встреч
Читтаделла
Фрозиноне
10 матчей
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
70%
5 побед 7 ничьих 0 побед
13 матчей
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 7 побед
23 матча
21.7%
43.5%
34.8%
5 побед 10 ничьих 8 побед
Первый тайм
26.1%
47.8%
26.1%
6 побед 11 ничьих 6 побед
Второй тайм
21.7%
47.8%
30.5%
5 побед 11 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
10
Голов в среднем за матч
1.08
0.91
Среднее время на гол
83
99
Всего голов
13
12
Голов в среднем за матч
1.18
1
Среднее время на гол
76
90
Всего голов
26
22
Голов в среднем за матч
1.13
0.96
Тотал матчей
2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
16
Больше 70%
Меньше 30%
7
7
Больше 30%
Меньше 70%
16
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
Среднее время на гол
79
94
Бомбардиры внутри турнира
Читтаделла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вита Алессио
|1
|0.14
|Кариссони Лоренцо
|1
|0.14
|Mario Ravasio
|1
|0.14
|Рабби Симоне
|1
|0.14
Фрозиноне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ди Стефано Филиппо
|2
|0.29
|Чуни Марвин
|1
|0.14
|Ойоно Энтони
|1
|0.14
|Амброзино Джузеппе
|1
|0.14
|Гарритано Лука
|0
|0
|Джелли Франческо
|0
|0
|Дарбо Эбрима
|0
|0
Карточки
Читтаделла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Francesco Amatucci
|4
|0
|Паван Никола
|2
|1
|Анжели Маттео
|3
|0
|Бранка Симоне
|2
|0
|Дезогус Якопо
|2
|0
|Маньеро Лука
|1
|0
|Бальдини Энрико
|1
|0
|Вита Алессио
|1
|0
|Кастари Элхан
|1
|0
|Кариссони Лоренцо
|1
|0
|Машанджело Эдоардо
|1
|0
|Тессьоре Андреа
|1
|0
|Mario Ravasio
|1
|0
|Соттини Эдоардо
|1
|0
|Federico Casolari
|1
|0
|Andrea Cecchetto
|1
|0
Фрозиноне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дарбо Эбрима
|2
|1
|Марчицца Риккардо
|2
|0
|Тсаджут Франк
|2
|0
|Монтеризи Иларио
|2
|0
|Ойоно Жереми
|2
|0
|Matteo Cichella
|0
|1
|Гарритано Лука
|1
|0
|Бираски Давиде
|1
|0
|Джелли Франческо
|1
|0
|Мачин Хосе
|1
|0
|Черофолини Микеле
|1
|0
|Калай Сержио
|1
|0
|Ойоно Энтони
|1
|0
|Амброзино Джузеппе
|1
|0
Результаты матчей
Читтаделла
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Фрозиноне
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Читтаделла
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Фрозиноне
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
2
3
Читтаделла
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Фрозиноне
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
3
4
Голы по времени матча
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
6
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
Пропущено
2
6
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
100%
1
17%
76-90
Забито
5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
25%
76-90
Пропущено
3
12
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
1
33%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
2
67%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Читтаделла
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Мантуя - Читтаделла 1:0 Читтаделла - Катанзаро 0:0 Модена - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Пиза 1:1
Брешия - Читтаделла 0:1 Салернитана - Читтаделла 2:1 Сассуоло - Читтаделла 2:1 Бассано - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Леньяго Салус 2:3 Виртус Верона - Читтаделла 1:4 Читтаделла - Эсте 6:0 Читтаделла - Реал Виченца 3:0 Кремонезе - Читтаделла 3:0 Читтаделла - Бари 1:1 Комо - Читтаделла 2:1 Читтаделла - ФералпиСало 1:1 Зюйдтироль - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Асколи 0:0 Реджана - Читтаделла 0:2 Лекко - Читтаделла 1:1
Фрозиноне
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Фрозиноне - Бари 0:3 Брешия - Фрозиноне 4:0 Фрозиноне - Юве Стабия 0:0 Фрозиноне - Модена 1:1
Специя - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Сампдория 2:2 Фрозиноне - Пиза 0:3 Фрозиноне - Лацио 0:2 Фрозиноне - Потенца 1:0 Фрозиноне - Бари 3:4 Фрозиноне - Волос 3:0 Фрозиноне - Мондрагон 6:0 Фрозиноне - Удинезе 0:1 Монца - Фрозиноне 0:1 Фрозиноне - Интер Милан 0:5 Эмполи - Фрозиноне 0:0 Фрозиноне - Салернитана 3:0 Торино - Фрозиноне 0:0 Наполи - Фрозиноне 2:2 Фрозиноне - Болонья 0:0
Результаты матчей
Читтаделла
Фрозиноне
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Читтаделла
Фрозиноне
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
33
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|2
|0
|12 - 7
|14
|2.
|6
|3
|3
|0
|11 - 7
|12
|3.
|6
|3
|2
|1
|8 - 7
|11
|4.
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|5.
|6
|3
|1
|2
|7 - 7
|10
|6.
|6
|3
|0
|3
|8 - 6
|9
|7.
|6
|3
|0
|3
|9 - 9
|9
|8.
|6
|2
|2
|2
|8 - 6
|8
|9.
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|10.
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|11.
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|12.
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|13.
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|14.
|6
|2
|2
|2
|5 - 7
|8
|15.
|0:1
|7
|2
|2
|3
|4 - 5
|8
|16.
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|17.
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|18.
|1:0
|7
|1
|3
|3
|5 - 12
|6
|19.
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|20.
|6
|1
|0
|5
|6 - 12
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|8 - 4
|10
|2.
|3
|3
|0
|0
|8 - 4
|9
|3.
|3
|3
|0
|0
|5 - 2
|9
|4.
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|5.
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|6.
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|7.
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|8.
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|9.
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|10.
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|11.
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|12.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|13.
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|14.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|15.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|16.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|17.
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|18.
|1:0
|4
|0
|3
|1
|3 - 6
|3
|19.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|20.
|0:1
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|2.
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|3.
|0:1
|4
|2
|0
|2
|3 - 3
|6
|4.
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|5.
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|6.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|8.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|10.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|11.
|1:0
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|12.
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|13.
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|14.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|15.
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|16.
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|17.
|3
|0
|1
|2
|5 - 7
|1
|18.
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|19.
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|20.
|4
|0
|0
|4
|4 - 10
|0
- — Повышение
- — Выход в 1/2 финала плей-офф
- — Выход в 1/4 финала плей-офф
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Пиза
|Трамони Маттео
|3 (2)
|Специя
|Эспозито Франческо
|3
|Пиза
|Бонфанти Николас
|3
|Чезена
|Cristian Shpendi
|3
|Модена
|Палумбо Антонио
|2 (4)
|Юве Стабия
|Francesco Folino
|1 3
|Модена
|Палумбо Антонио
|4
|Чезена
|Курто Марко
|4
|Читтаделла
|Francesco Amatucci
|4
|Читтаделла
|Паван Никола
|1 2