Тур: 7. Стадион: Stadio P.C. Tombolato.
1:2
Конец матча
0'
12' Желтая карточкаТсаджут Франк
27' Желтая карточкаMario Ravasio
0:1
35' ГолОйоно Энтони
50' Желтая карточкаБранка Симоне
50' Желтая карточкаГарритано Лука
0:2
63' ПенальтиПартипило Антони
1:2
70' ГолКассано Клаудио
80' Желтая карточкаКассано Клаудио
87' Желтая карточкаРабби Симоне
90' Желтая карточкаБегич Тьяс
90'+8
Ход матча
12'
27'
35'
50'
50'
63'
0:2
70'
80'
87'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 5
-
8 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 16
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
372 Количество передач 396
-
49 Владение мячом, % 51
Прогноз на матч от Liveresult
78
Маньеро
Лука
26
Паван
Никола
23
Калай
Сержио
20
Ойоно
Энтони
- Основной состав
-
78 Маньеро ЛукаВратарь
- Защитник
-
26 Паван НиколаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Вита АлессиоПолузащитник
-
21 Рабби СимонеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Edoardo Gorini
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Калай СержиоЗащитник
- Защитник
-
20 Ойоно ЭнтониЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Ойоно ЖеремиЗащитник
- Защитник
-
77 Мачин ХосеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Бегич ТьясПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Сене ФаллуНападающий
-
15 Хауди ХамзаНападающий
-
-
Главный тренер: Виварини Винченцо
История личных встреч
Читтаделла
Фрозиноне
10 матчей
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
70%
5 побед 7 ничьих 0 побед
13 матчей
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 7 побед
23 матча
21.7%
43.5%
34.8%
5 побед 10 ничьих 8 побед
Первый тайм
26.1%
47.8%
26.1%
6 побед 11 ничьих 6 побед
Второй тайм
21.7%
47.8%
30.5%
5 побед 11 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
10
Голов в среднем за матч
1.08
0.91
Среднее время на гол
83
99
Всего голов
13
12
Голов в среднем за матч
1.18
1
Среднее время на гол
76
90
Всего голов
26
22
Голов в среднем за матч
1.13
0.96
Тотал матчей
2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
16
Больше 70%
Меньше 30%
7
7
Больше 30%
Меньше 70%
16
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
Среднее время на гол
79
94
Бомбардиры внутри турнира
Читтаделла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вита Алессио
|1
|0.14
|Кариссони Лоренцо
|1
|0.14
|Mario Ravasio
|1
|0.14
|Рабби Симоне
|1
|0.14
|Кассано Клаудио
|1
|0.14
|Andrea Magrassi
|0
|0
Фрозиноне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ди Стефано Филиппо
|2
|0.29
|Чуни Марвин
|1
|0.14
|Ойоно Энтони
|1
|0.14
|Амброзино Джузеппе
|1
|0.14
|Партипило Антони
|1 (1)
|0.14
|Джелли Франческо
|0
|0
|Марчицца Риккардо
|0
|0
|Дарбо Эбрима
|0
|0
Карточки
Читтаделла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Francesco Amatucci
|4
|0
|Паван Никола
|2
|1
|Бранка Симоне
|3
|0
|Анжели Маттео
|3
|0
|Дезогус Якопо
|2
|0
|Маньеро Лука
|1
|0
|Бальдини Энрико
|1
|0
|Вита Алессио
|1
|0
|Кастари Элхан
|1
|0
|Кариссони Лоренцо
|1
|0
|Машанджело Эдоардо
|1
|0
|Тессьоре Андреа
|1
|0
|Mario Ravasio
|1
|0
|Рабби Симоне
|1
|0
|Соттини Эдоардо
|1
|0
|Кассано Клаудио
|1
|0
|Federico Casolari
|1
|0
|Andrea Cecchetto
|1
|0
Фрозиноне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дарбо Эбрима
|2
|1
|Гарритано Лука
|2
|0
|Марчицца Риккардо
|2
|0
|Тсаджут Франк
|2
|0
|Монтеризи Иларио
|2
|0
|Ойоно Жереми
|2
|0
|Matteo Cichella
|0
|1
|Бираски Давиде
|1
|0
|Джелли Франческо
|1
|0
|Мачин Хосе
|1
|0
|Черофолини Микеле
|1
|0
|Калай Сержио
|1
|0
|Бегич Тьяс
|1
|0
|Ойоно Энтони
|1
|0
|Амброзино Джузеппе
|1
|0
Результаты матчей
Читтаделла
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Фрозиноне
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
1
Читтаделла
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Фрозиноне
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
2
3
Читтаделла
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Фрозиноне
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
4
4
Голы по времени матча
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
7
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
33%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
33%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
Пропущено
2
6
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
100%
1
17%
76-90
Забито
6
6
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 3
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
33%
1
17%
61-75
1
17%
1
17%
76-90
Пропущено
5
13
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
1
20%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
20%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
1
20%
4
31%
61-75
2
40%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Читтаделла
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Мантуя - Читтаделла 1:0 Читтаделла - Катанзаро 0:0 Модена - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Пиза 1:1
Брешия - Читтаделла 0:1 Салернитана - Читтаделла 2:1 Сассуоло - Читтаделла 2:1 Бассано - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Леньяго Салус 2:3 Виртус Верона - Читтаделла 1:4 Читтаделла - Эсте 6:0 Читтаделла - Реал Виченца 3:0 Кремонезе - Читтаделла 3:0 Читтаделла - Бари 1:1 Комо - Читтаделла 2:1 Читтаделла - ФералпиСало 1:1 Зюйдтироль - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Асколи 0:0 Реджана - Читтаделла 0:2 Лекко - Читтаделла 1:1
Фрозиноне
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Фрозиноне - Бари 0:3 Брешия - Фрозиноне 4:0 Фрозиноне - Юве Стабия 0:0 Фрозиноне - Модена 1:1
Специя - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Сампдория 2:2 Фрозиноне - Пиза 0:3 Фрозиноне - Лацио 0:2 Фрозиноне - Потенца 1:0 Фрозиноне - Бари 3:4 Фрозиноне - Волос 3:0 Фрозиноне - Мондрагон 6:0 Фрозиноне - Удинезе 0:1 Монца - Фрозиноне 0:1 Фрозиноне - Интер Милан 0:5 Эмполи - Фрозиноне 0:0 Фрозиноне - Салернитана 3:0 Торино - Фрозиноне 0:0 Наполи - Фрозиноне 2:2 Фрозиноне - Болонья 0:0
Результаты матчей
Читтаделла
Фрозиноне
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
5 раз 71%
0
2 раза 29%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Тоталы голов в матче
Читтаделла
Фрозиноне
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
43
- — Повышение
- — Выход в 1/2 финала плей-офф
- — Выход в 1/4 финала плей-офф
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Пиза
|Трамони Маттео
|3 (2)
|Специя
|Эспозито Франческо
|3
|Пиза
|Бонфанти Николас
|3
|Чезена
|Cristian Shpendi
|3
|Модена
|Палумбо Антонио
|2 (4)
|Юве Стабия
|Francesco Folino
|1 3
|Модена
|Палумбо Антонио
|4
|Чезена
|Курто Марко
|4
|Читтаделла
|Francesco Amatucci
|4
|Читтаделла
|Паван Никола
|1 2