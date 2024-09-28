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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 7. Стадион: .
Гамбург
0:0
Первый тайм: 26'
Падерборн
0'

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 59 Владение мячом, % 41
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Гамбург
Ничья
Падерборн
4.20
4.25
4.15
Все Коэффициенты
19
Рааб
Матео
33
Каттербах
Ноа
5
Хаджикадунич
Деннис
4
Шонлау
Себастьян
28
Мухайм
Миро
29
Сахити
Эмир
8
Эльфадли
Даниэль
23
Мефферт
Йонас
17
Карабец
Адам
9
Глацель
Роберт
27
Зельке
Дейви
1
Бувинк
Пелле
17
Laurin
Curda
20
Гётце
Феликс
4
Calvin
Brackelmann
23
Обермайр
Рафаэль
32
Аарон
Зентер
7
Бильбия
Филип
5
Santiago
Castaneda
10
Костонс
Кун
29
Ilyas
Ansah
11
Михель
Свен
Гамбург
4-4-2
Падерборн
3-4-2-1

История личных встреч

Гамбург
Падерборн

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

13 матчей

53.8%
7.7%
38.5%
7 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 3 победы

История матчей

Б2
1:0
Б2
1:2
Б2
2:2
Б2
2:3
Б2
1:2
Б2
1:2
Б2
3:1
Б2
3:4
Б2
4:1
К
0:2
Б2
1:0
Б
0:3
Б
0:3

Голы

Всего голов

8
15

Голов в среднем за матч

1.33
2.14

Среднее время на гол

67
42

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

1.57
1.67

Среднее время на гол

57
54

Всего голов

19
25

Голов в среднем за матч

1.46
1.92

Тотал матчей

2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

61
46

Бомбардиры внутри турнира

Гамбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кёнигсдёрффер Рансфорд 4 0.57
Глацель Роберт 4 0.57
Жан-Люк Домпе 2 0.29
Зельке Дейви 2 0.29
Эльфадли Даниэль 1 0.14
Хайер Моритц 1 0.14
Мухайм Миро 0 0
Fabio Balde 0 0
Джатта Бейкери 0 0
Ферай Иммануэль 0 0
Карабец Адам 0 0
Падерборн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бильбия Филип 3 0.43
Ilyas Ansah 3 0.43
Гримальди Адриано 1 0.14
Гётце Феликс 1 0.14
Обермайр Рафаэль 1 0.14
Костонс Кун 1 0.14
Клаас Себастьян 1 0.14
Аарон Зентер 0 0
Михель Свен 0 0

Карточки

Гамбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шонлау Себастьян 2 1
Хефти Сильван 3 0
Стеффен Баумгарт 2 0
Зельке Дейви 2 0
Кёнигсдёрффер Рансфорд 2 0
Сахити Эмир 1 0
Мухайм Миро 1 0
Хаджикадунич Деннис 1 0
Эльфадли Даниэль 1 0
Fabio Balde 1 0
Падерборн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Михель Свен 3 0
Гётце Феликс 3 0
Santiago Castaneda 2 0
Муслиу Визар 1 0
Calvin Brackelmann 1 0
Баур Мика 1 0
Шеллер Тьярк 1 0
Laurin Curda 1 0

Результаты матчей

Гамбург
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Падерборн
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

1
4
Гамбург
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Падерборн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

4
6
Гамбург
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Падерборн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

5
10

Голы по времени матча

Забито

10
6
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
4
40%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
2
33%
76-90

Пропущено

2
5
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
50%
2
40%
76-90

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
25%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
25%
2
33%
76-90

Пропущено

4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

14
12
8 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
5
36%
1
8%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
2
14%
2
17%
31-45
1
7%
3
25%
46-60
1
7%
1
8%
61-75
4
29%
4
33%
76-90

Пропущено

6
6
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
3
50%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
33%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Гамбург
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Кайзерслаутерн - Гамбург 2:2 Гамбург - Ян 5:0 Гамбург - Хольштайн Киль 0:1 Гамбург - Пройссен Мюнстер 4:1
Ганновер 96 - Гамбург 1:0 Меппен - Гамбург 1:7 Гамбург - Герта 1:1 Кёльн - Гамбург 1:2 Гамбург - Арис Салоники 0:0 Гамбург - Кардифф Сити 0:3 Гамбург - Нант 4:2 Гамбург - Любек 5:2 Гамбург - Дрохтерcен-Асcель 5:1 Тус Нитце - Гамбург 0:12 Гамбург - Нюрнберг 4:1 Падерборн - Гамбург 1:0 Гамбург - Санкт-Паули 1:0 Айнтрахт Бр - Гамбург 0:4 Гамбург - Хольштайн Киль 0:1 Магдебург - Гамбург 2:2
Падерборн
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Падерборн - Ганновер 96 2:1 Пройссен Мюнстер - Падерборн 3:3 Падерборн - Ульм 1846 0:0 Гройтер Фюрт - Падерборн 1:1
Бремер - Падерборн 0:4 Падерборн - Дармштадт 3:1 Герта - Падерборн 1:2 Падерборн - ПСВ 2:1 Бирмингем - Падерборн 0:5 Динамо Киев - Падерборн 0:0 Виктория Кельн - Падерборн 0:1 Ганза - Падерборн 1:2 Падерборн - Гамбург 1:0 Ганновер 96 - Падерборн 3:2 Падерборн - Эльвeрсберг 3:1 Нюрнберг - Падерборн 0:2 Падерборн - Карлсруэ 1:1 Падерборн - Герта 2:3 Санкт-Паули - Падерборн 2:1 Падерборн - Айнтрахт Бр 1:2

Результаты матчей

Гамбург
Падерборн

Точный счет

1:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Гамбург
Падерборн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
2
1
2.5
1
2
2
1
3.5
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
4
2
1.5
4
2
2
4
2.5
2
4
2
4
3.5
1
5
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 7 5 2 0 11 - 4 17
2.
Карлсруэ
 6 4 2 0 12 - 7 14
3.
Магдебург
 1:1 7 3 4 0 14 - 7 13
4.
Падерборн
 0:0 7 3 4 0 11 - 7 13
5.
Гамбург
 0:0 7 3 3 1 14 - 6 12
6.
Ганновер 96
 6 3 1 2 7 - 4 10
7.
Герта
 6 3 1 2 10 - 8 10
8.
Гройтер Фюрт
 7 2 3 2 11 - 8 9
9.
Кайзерслаутерн
 0:0 7 2 3 2 11 - 12 9
10.
Кёльн
 6 2 2 2 14 - 9 8
11.
Нюрнберг
 6 2 1 3 8 - 12 7
12.
Ульм 1846
 7 2 1 4 9 - 9 7
13.
Эльвeрсберг
 6 1 3 2 9 - 8 6
14.
Дармштадт
 1:1 7 1 3 3 9 - 15 6
15.
Пройссен Мюнстер
 6 1 2 3 8 - 11 5
16.
Шальке 04
 6 1 1 4 12 - 16 4
17.
Айнтрахт Бр
 7 1 1 5 7 - 19 4
18.
Ян
 0:0 7 1 1 5 1 - 16 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Карлсруэ
 3 3 0 0 8 - 4 9
3.
Гамбург
 0:0 4 2 2 0 10 - 2 8
4.
Падерборн
 0:0 3 2 1 0 5 - 2 7
5.
Фортуна
 3 1 2 0 3 - 2 5
6.
Гройтер Фюрт
 4 1 2 1 5 - 4 5
7.
Эльвeрсберг
 3 1 1 1 7 - 5 4
8.
Ян
 0:0 4 1 1 2 1 - 7 4
9.
Кёльн
 3 1 0 2 7 - 4 3
10.
Шальке 04
 3 1 0 2 9 - 9 3
11.
Герта
 3 1 0 2 3 - 4 3
12.
Айнтрахт Бр
 3 1 0 2 4 - 5 3
13.
Нюрнберг
 3 1 0 2 3 - 7 3
14.
Магдебург
 1:1 3 0 3 0 4 - 4 3
15.
Ульм 1846
 4 1 0 3 6 - 7 3
16.
Дармштадт
 1:1 4 0 3 1 3 - 5 3
17.
Пройссен Мюнстер
 3 0 2 1 3 - 4 2
18.
Кайзерслаутерн
 0:0 3 0 2 1 7 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 4 4 0 0 8 - 2 12
2.
Магдебург
 1:1 4 3 1 0 10 - 3 10
3.
Герта
 3 2 1 0 7 - 4 7
4.
Кайзерслаутерн
 0:0 4 2 1 1 4 - 4 7
5.
Падерборн
 0:0 4 1 3 0 6 - 5 6
6.
Кёльн
 3 1 2 0 7 - 5 5
7.
Карлсруэ
 3 1 2 0 4 - 3 5
8.
Гройтер Фюрт
 3 1 1 1 6 - 4 4
9.
Ульм 1846
 3 1 1 1 3 - 2 4
10.
Нюрнберг
 3 1 1 1 5 - 5 4
11.
Гамбург
 0:0 3 1 1 1 4 - 4 4
12.
Пройссен Мюнстер
 3 1 0 2 5 - 7 3
13.
Дармштадт
 1:1 3 1 0 2 6 - 10 3
14.
Эльвeрсберг
 3 0 2 1 2 - 3 2
15.
Ганновер 96
 3 0 1 2 1 - 3 1
16.
Шальке 04
 3 0 1 2 3 - 7 1
17.
Айнтрахт Бр
 4 0 1 3 3 - 14 1
18.
Ян
 0:0 3 0 0 3 0 - 9 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 6 (1)
Дармштадт Лидберг Исак 5
Эльвeрсберг Асллани Фисник 4 (2)
Гамбург Кёнигсдёрффер Рансфорд 4 (1)
Шальке 04 Караман Кенан 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Айнтрахт Бр Кёлер Свен 1 3
Фортуна Хоффманн Андре 4
Гройтер Фюрт Юнг Гидеон 4
Карлсруэ Рапп Николай 4
Герта Зефёйк Дейовайсио 4
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Гамбург
Ничья
Падерборн
4.20
4.25
4.15
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Гамбург 0:0 Падерборн онлайн

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