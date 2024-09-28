Тур: 7. Стадион: Фолькспаркштадион.
0'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 2
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
59 Владение мячом, % 41
Прогноз на матч от Liveresult
19
Рааб
Матео
28
Мухайм
Миро
29
Сахити
Эмир
17
Карабец
Адам
27
Зельке
Дейви
17
Laurin
Curda
20
Гётце
Феликс
32
Аарон
Зентер
10
Костонс
Кун
29
Ilyas
Ansah
11
Михель
Свен
- Основной состав
-
19 Рааб МатеоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Мухайм МироЗащитник
-
29 Сахити ЭмирПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Карабец АдамПолузащитник
- Нападающий
-
27 Зельке ДейвиНападающий
- Запасные игроки
-
12 Микель ТомВратарь
-
24 Перрен ЛюкаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Рейс ЛюдовитПолузащитник
-
20 Рихтер МаркоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
45 Fabio Balde
-
Главный тренер: Баумгарт Штеффен
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Laurin CurdaЗащитник
-
20 Гётце ФеликсЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Аарон ЗентерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Костонс КунПолузащитник
-
29 Ilyas AnsahПолузащитник
-
11 Михель СвенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Муслиу ВизарЗащитник
-
25 Шеллер ТьяркЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Квасньок Лукас
История личных встреч
Гамбург
Падерборн
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
13 матчей
53.8%
7.7%
38.5%
7 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
15
Голов в среднем за матч
1.33
2.14
Среднее время на гол
67
42
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
1.57
1.67
Среднее время на гол
57
54
Всего голов
19
25
Голов в среднем за матч
1.46
1.92
Тотал матчей
2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
61
46
Бомбардиры внутри турнира
Гамбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|4
|0.57
|Глацель Роберт
|4
|0.57
|Жан-Люк Домпе
|2
|0.29
|Зельке Дейви
|2
|0.29
|Эльфадли Даниэль
|1
|0.14
|Хайер Моритц
|1
|0.14
|Мухайм Миро
|0
|0
|Fabio Balde
|0
|0
|Джатта Бейкери
|0
|0
|Ферай Иммануэль
|0
|0
|Карабец Адам
|0
|0
Падерборн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бильбия Филип
|3
|0.43
|Ilyas Ansah
|3
|0.43
|Гримальди Адриано
|1
|0.14
|Гётце Феликс
|1
|0.14
|Обермайр Рафаэль
|1
|0.14
|Костонс Кун
|1
|0.14
|Клаас Себастьян
|1
|0.14
|Аарон Зентер
|0
|0
|Михель Свен
|0
|0
Карточки
Гамбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шонлау Себастьян
|2
|1
|Хефти Сильван
|3
|0
|Стеффен Баумгарт
|2
|0
|Зельке Дейви
|2
|0
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|2
|0
|Сахити Эмир
|1
|0
|Мухайм Миро
|1
|0
|Хаджикадунич Деннис
|1
|0
|Эльфадли Даниэль
|1
|0
|Fabio Balde
|1
|0
Падерборн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Михель Свен
|3
|0
|Гётце Феликс
|3
|0
|Santiago Castaneda
|2
|0
|Муслиу Визар
|1
|0
|Calvin Brackelmann
|1
|0
|Баур Мика
|1
|0
|Шеллер Тьярк
|1
|0
|Laurin Curda
|1
|0
Результаты матчей
Гамбург
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Падерборн
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
1
4
Гамбург
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Падерборн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
4
6
Гамбург
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Падерборн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
5
10
Голы по времени матча
Забито
10
6
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
4
40%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
2
33%
76-90
Пропущено
2
5
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
50%
2
40%
76-90
Забито
4
6
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
25%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
25%
2
33%
76-90
Пропущено
4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
14
12
8 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
5
36%
1
8%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
2
14%
2
17%
31-45
1
7%
3
25%
46-60
1
7%
1
8%
61-75
4
29%
4
33%
76-90
Пропущено
6
6
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
3
50%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
33%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Гамбург
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Кайзерслаутерн - Гамбург 2:2 Гамбург - Ян 5:0 Гамбург - Хольштайн Киль 0:1 Гамбург - Пройссен Мюнстер 4:1
Ганновер 96 - Гамбург 1:0 Меппен - Гамбург 1:7 Гамбург - Герта 1:1 Кёльн - Гамбург 1:2 Гамбург - Арис Салоники 0:0 Гамбург - Кардифф Сити 0:3 Гамбург - Нант 4:2 Гамбург - Любек 5:2 Гамбург - Дрохтерcен-Асcель 5:1 Тус Нитце - Гамбург 0:12 Гамбург - Нюрнберг 4:1 Падерборн - Гамбург 1:0 Гамбург - Санкт-Паули 1:0 Айнтрахт Бр - Гамбург 0:4 Гамбург - Хольштайн Киль 0:1 Магдебург - Гамбург 2:2
Падерборн
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Падерборн - Ганновер 96 2:1 Пройссен Мюнстер - Падерборн 3:3 Падерборн - Ульм 1846 0:0 Гройтер Фюрт - Падерборн 1:1
Бремер - Падерборн 0:4 Падерборн - Дармштадт 3:1 Герта - Падерборн 1:2 Падерборн - ПСВ 2:1 Бирмингем - Падерборн 0:5 Динамо Киев - Падерборн 0:0 Виктория Кельн - Падерборн 0:1 Ганза - Падерборн 1:2 Падерборн - Гамбург 1:0 Ганновер 96 - Падерборн 3:2 Падерборн - Эльвeрсберг 3:1 Нюрнберг - Падерборн 0:2 Падерборн - Карлсруэ 1:1 Падерборн - Герта 2:3 Санкт-Паули - Падерборн 2:1 Падерборн - Айнтрахт Бр 1:2
Результаты матчей
Гамбург
Падерборн
Точный счет
1:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Гамбург
Падерборн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
12
21
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
42
42
24
24
24
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|2
|0
|11 - 4
|17
|2.
|6
|4
|2
|0
|12 - 7
|14
|3.
|1:1
|7
|3
|4
|0
|14 - 7
|13
|4.
|0:0
|7
|3
|4
|0
|11 - 7
|13
|5.
|0:0
|7
|3
|3
|1
|14 - 6
|12
|6.
|6
|3
|1
|2
|7 - 4
|10
|7.
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|8.
|7
|2
|3
|2
|11 - 8
|9
|9.
|0:0
|7
|2
|3
|2
|11 - 12
|9
|10.
|6
|2
|2
|2
|14 - 9
|8
|11.
|6
|2
|1
|3
|8 - 12
|7
|12.
|7
|2
|1
|4
|9 - 9
|7
|13.
|6
|1
|3
|2
|9 - 8
|6
|14.
|1:1
|7
|1
|3
|3
|9 - 15
|6
|15.
|6
|1
|2
|3
|8 - 11
|5
|16.
|6
|1
|1
|4
|12 - 16
|4
|17.
|7
|1
|1
|5
|7 - 19
|4
|18.
|0:0
|7
|1
|1
|5
|1 - 16
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|2.
|3
|3
|0
|0
|8 - 4
|9
|3.
|0:0
|4
|2
|2
|0
|10 - 2
|8
|4.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|5.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|6.
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|7.
|3
|1
|1
|1
|7 - 5
|4
|8.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|1 - 7
|4
|9.
|3
|1
|0
|2
|7 - 4
|3
|10.
|3
|1
|0
|2
|9 - 9
|3
|11.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|12.
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|13.
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|14.
|1:1
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|15.
|4
|1
|0
|3
|6 - 7
|3
|16.
|1:1
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|17.
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|18.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|7 - 8
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|2.
|1:1
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|3.
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|4.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|5.
|0:0
|4
|1
|3
|0
|6 - 5
|6
|6.
|3
|1
|2
|0
|7 - 5
|5
|7.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|8.
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|9.
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|10.
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|11.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|12.
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|13.
|1:1
|3
|1
|0
|2
|6 - 10
|3
|14.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|15.
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|16.
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|17.
|4
|0
|1
|3
|3 - 14
|1
|18.
|0:0
|3
|0
|0
|3
|0 - 9
|0
- — Выход в Бундеслигу
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Карлсруэ
|Зивзивадзе Буду
|6 (1)
|Дармштадт
|Лидберг Исак
|5
|Эльвeрсберг
|Асллани Фисник
|4 (2)
|Гамбург
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|4 (1)
|Шальке 04
|Караман Кенан
|4 (1)
|Айнтрахт Бр
|Кёлер Свен
|1 3
|Фортуна
|Хоффманн Андре
|4
|Гройтер Фюрт
|Юнг Гидеон
|4
|Карлсруэ
|Рапп Николай
|4
|Герта
|Зефёйк Дейовайсио
|4