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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 7. Стадион: . Зрители: 57000
Гамбург
2:2
Конец матча
Падерборн
0'
27' Желтая карточка
Laurin Curda
43' Желтая карточка
Карабец Адам
0:1
46' Гол
Бильбия Филип
1:1
54' Гол
Глацель Роберт
1:2
60' Гол
Бильбия Филип
62' Желтая карточка
Обермайр Рафаэль
2:2
67' Гол
Зельке Дейви
75' Желтая карточка
Calvin Brackelmann
78' Желтая карточка
Шонлау Себастьян
81' Желтая карточка
Мухайм Миро
90'+6

Ход матча

27'
 
Laurin Curda
43'
Карабец Адам
 
46'
0:1
Бильбия Филип
(Аарон Зентер)
54'
Глацель Роберт
(Карабец Адам)
1:1
60'
1:2
Бильбия Филип
62'
 
Обермайр Рафаэль
67'
Зельке Дейви
(Каттербах Ноа)
2:2
68'
 
Баур Мика
Костонс Кун
70'
Жан-Люк Домпе
Каттербах Ноа
 
70'
Fabio Balde
Сахити Эмир
 
70'
Ферай Иммануэль
Карабец Адам
 
75'
 
Calvin Brackelmann
78'
Шонлау Себастьян
 
80'
 
Муслиу Визар
Laurin Curda
80'
 
Кинсомби Давид
Михель Свен
81'
Мухайм Миро
 
83'
Кёнигсдёрффер Рансфорд
Хаджикадунич Деннис
 
83'
Рейс Людовит
Зельке Дейви
 
88'
 
Гримальди Адриано
Ilyas Ansah

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 6
  • 7 Удары в створ 6
  • 7 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 18 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 525 Количество передач 324
  • 56 Владение мячом, % 44
Прогноз на матч от Liveresult
19
Рааб
Матео
33
Каттербах
Ноа
5
Хаджикадунич
Деннис
4
Шонлау
Себастьян
28
Мухайм
Миро
29
Сахити
Эмир
8
Эльфадли
Даниэль
23
Мефферт
Йонас
17
Карабец
Адам
9
Глацель
Роберт
27
Зельке
Дейви
1
Бувинк
Пелле
17
Laurin
Curda
20
Гётце
Феликс
4
Calvin
Brackelmann
23
Обермайр
Рафаэль
32
Аарон
Зентер
7
Бильбия
Филип
5
Santiago
Castaneda
10
Костонс
Кун
29
Ilyas
Ansah
11
Михель
Свен
Гамбург
4-4-2
Падерборн
3-4-2-1

История личных встреч

Гамбург
Падерборн

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

13 матчей

53.8%
7.7%
38.5%
7 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 3 победы

История матчей

Б2
1:0
Б2
1:2
Б2
2:2
Б2
2:3
Б2
1:2
Б2
1:2
Б2
3:1
Б2
3:4
Б2
4:1
К
0:2
Б2
1:0
Б
0:3
Б
0:3

Голы

Всего голов

8
15

Голов в среднем за матч

1.33
2.14

Среднее время на гол

67
42

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

1.57
1.67

Среднее время на гол

57
54

Всего голов

19
25

Голов в среднем за матч

1.46
1.92

Тотал матчей

2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

61
46

Бомбардиры внутри турнира

Гамбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глацель Роберт 5 0.71
Кёнигсдёрффер Рансфорд 4 0.57
Зельке Дейви 3 0.43
Жан-Люк Домпе 2 0.29
Эльфадли Даниэль 1 0.14
Хайер Моритц 1 0.14
Мухайм Миро 0 0
Fabio Balde 0 0
Карабец Адам 0 0
Джатта Бейкери 0 0
Каттербах Ноа 0 0
Ферай Иммануэль 0 0
Падерборн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бильбия Филип 5 0.71
Ilyas Ansah 3 0.43
Гримальди Адриано 1 0.14
Гётце Феликс 1 0.14
Обермайр Рафаэль 1 0.14
Костонс Кун 1 0.14
Клаас Себастьян 1 0.14
Аарон Зентер 0 0
Михель Свен 0 0

Карточки

Гамбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шонлау Себастьян 3 1
Хефти Сильван 3 0
Стеффен Баумгарт 2 0
Зельке Дейви 2 0
Мухайм Миро 2 0
Кёнигсдёрффер Рансфорд 2 0
Сахити Эмир 1 0
Хаджикадунич Деннис 1 0
Карабец Адам 1 0
Эльфадли Даниэль 1 0
Fabio Balde 1 0
Падерборн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Михель Свен 3 0
Гётце Феликс 3 0
Calvin Brackelmann 2 0
Laurin Curda 2 0
Santiago Castaneda 2 0
Муслиу Визар 1 0
Обермайр Рафаэль 1 0
Баур Мика 1 0
Шеллер Тьярк 1 0

Результаты матчей

Гамбург
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Падерборн
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

3
6
Гамбург
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Падерборн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

4
6
Гамбург
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Падерборн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

7
12

Голы по времени матча

Забито

12
8
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
4
33%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
2
25%
31-45
1
8%
4
50%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
2
25%
76-90

Пропущено

4
7
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
75%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
25%
2
29%
76-90

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
25%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
25%
2
33%
76-90

Пропущено

4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

16
14
8 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
5
31%
1
7%
1-15
1
6%
1
7%
16-30
2
13%
2
14%
31-45
2
13%
5
36%
46-60
2
13%
1
7%
61-75
4
25%
4
29%
76-90

Пропущено

8
8
1 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
5
63%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
25%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Гамбург
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Кайзерслаутерн - Гамбург 2:2 Гамбург - Ян 5:0 Гамбург - Хольштайн Киль 0:1 Гамбург - Пройссен Мюнстер 4:1
Ганновер 96 - Гамбург 1:0 Меппен - Гамбург 1:7 Гамбург - Герта 1:1 Кёльн - Гамбург 1:2 Гамбург - Арис Салоники 0:0 Гамбург - Кардифф Сити 0:3 Гамбург - Нант 4:2 Гамбург - Любек 5:2 Гамбург - Дрохтерcен-Асcель 5:1 Тус Нитце - Гамбург 0:12 Гамбург - Нюрнберг 4:1 Падерборн - Гамбург 1:0 Гамбург - Санкт-Паули 1:0 Айнтрахт Бр - Гамбург 0:4 Гамбург - Хольштайн Киль 0:1 Магдебург - Гамбург 2:2
Падерборн
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Падерборн - Ганновер 96 2:1 Пройссен Мюнстер - Падерборн 3:3 Падерборн - Ульм 1846 0:0 Гройтер Фюрт - Падерборн 1:1
Бремер - Падерборн 0:4 Падерборн - Дармштадт 3:1 Герта - Падерборн 1:2 Падерборн - ПСВ 2:1 Бирмингем - Падерборн 0:5 Динамо Киев - Падерборн 0:0 Виктория Кельн - Падерборн 0:1 Ганза - Падерборн 1:2 Падерборн - Гамбург 1:0 Ганновер 96 - Падерборн 3:2 Падерборн - Эльвeрсберг 3:1 Нюрнберг - Падерборн 0:2 Падерборн - Карлсруэ 1:1 Падерборн - Герта 2:3 Санкт-Паули - Падерборн 2:1 Падерборн - Айнтрахт Бр 1:2

Результаты матчей

Гамбург
Падерборн

Точный счет

1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

2:2
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
2
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Гамбург
Падерборн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
2
1
2
2
2.5
1
2
2
2
3.5
1
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
1
5
2
1.5
5
2
2
5
2.5
2
5
2
5
3.5
1
6
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 7 5 2 0 11 - 4 17
2.
Магдебург
 7 4 3 0 15 - 7 15
3.
Карлсруэ
 6 4 2 0 12 - 7 14
4.
Падерборн
 7 3 4 0 13 - 9 13
5.
Гамбург
 7 3 3 1 16 - 8 12
6.
Ганновер 96
 6 3 1 2 7 - 4 10
7.
Герта
 6 3 1 2 10 - 8 10
8.
Гройтер Фюрт
 7 2 3 2 11 - 8 9
9.
Кайзерслаутерн
 7 2 3 2 11 - 12 9
10.
Кёльн
 6 2 2 2 14 - 9 8
11.
Нюрнберг
 6 2 1 3 8 - 12 7
12.
Ульм 1846
 7 2 1 4 9 - 9 7
13.
Эльвeрсберг
 6 1 3 2 9 - 8 6
14.
Пройссен Мюнстер
 6 1 2 3 8 - 11 5
15.
Дармштадт
 7 1 2 4 9 - 16 5
16.
Шальке 04
 6 1 1 4 12 - 16 4
17.
Айнтрахт Бр
 7 1 1 5 7 - 19 4
18.
Ян
 7 1 1 5 1 - 16 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Карлсруэ
 3 3 0 0 8 - 4 9
3.
Гамбург
 4 2 2 0 12 - 4 8
4.
Падерборн
 3 2 1 0 5 - 2 7
5.
Фортуна
 3 1 2 0 3 - 2 5
6.
Гройтер Фюрт
 4 1 2 1 5 - 4 5
7.
Эльвeрсберг
 3 1 1 1 7 - 5 4
8.
Ян
 4 1 1 2 1 - 7 4
9.
Кёльн
 3 1 0 2 7 - 4 3
10.
Шальке 04
 3 1 0 2 9 - 9 3
11.
Герта
 3 1 0 2 3 - 4 3
12.
Айнтрахт Бр
 3 1 0 2 4 - 5 3
13.
Нюрнберг
 3 1 0 2 3 - 7 3
14.
Магдебург
 3 0 3 0 4 - 4 3
15.
Ульм 1846
 4 1 0 3 6 - 7 3
16.
Кайзерслаутерн
 3 0 2 1 7 - 8 2
17.
Пройссен Мюнстер
 3 0 2 1 3 - 4 2
18.
Дармштадт
 4 0 2 2 3 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Магдебург
 4 4 0 0 11 - 3 12
2.
Фортуна
 4 4 0 0 8 - 2 12
3.
Герта
 3 2 1 0 7 - 4 7
4.
Кайзерслаутерн
 4 2 1 1 4 - 4 7
5.
Падерборн
 4 1 3 0 8 - 7 6
6.
Кёльн
 3 1 2 0 7 - 5 5
7.
Карлсруэ
 3 1 2 0 4 - 3 5
8.
Гройтер Фюрт
 3 1 1 1 6 - 4 4
9.
Ульм 1846
 3 1 1 1 3 - 2 4
10.
Нюрнберг
 3 1 1 1 5 - 5 4
11.
Гамбург
 3 1 1 1 4 - 4 4
12.
Пройссен Мюнстер
 3 1 0 2 5 - 7 3
13.
Дармштадт
 3 1 0 2 6 - 10 3
14.
Эльвeрсберг
 3 0 2 1 2 - 3 2
15.
Ганновер 96
 3 0 1 2 1 - 3 1
16.
Шальке 04
 3 0 1 2 3 - 7 1
17.
Айнтрахт Бр
 4 0 1 3 3 - 14 1
18.
Ян
 3 0 0 3 0 - 9 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 6 (1)
Падерборн Бильбия Филип 5 (2)
Гамбург Глацель Роберт 5
Дармштадт Лидберг Исак 5
Эльвeрсберг Асллани Фисник 4 (2)
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Топ нарушителей
Магдебург Матисен Маркус 1 4
Гамбург Шонлау Себастьян 1 3
Айнтрахт Бр Кёлер Свен 1 3
Фортуна Хоффманн Андре 4
Гройтер Фюрт Юнг Гидеон 4
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