Тур: 7. Стадион: Мерк в Бёлленфальторе.
Ход матча
11'
1:0
17'
23'
1:1
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 2
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
39 Владение мячом, % 61
17
Kai
Klefisch
24
Югоне
Жан
15
Эбер
Даниэль
25
Гнака
Силас
29
Livan
Burcu
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Kai KlefischПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Тиеде МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Кемпе ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Кофельдт Флориан
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Югоне ЖанЗащитник
- Защитник
-
15 Эбер ДаниэльЗащитник
- Полузащитник
-
25 Гнака СиласПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Livan BurcuНападающий
- Запасные игроки
-
30 Крут НоаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
37 Ито ТацуяНападающий
-
-
Главный тренер: Титц Кристиан
История личных встреч
Дармштадт
Магдебург
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
2
1.5
Среднее время на гол
45
60
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
1
1.17
Тотал матчей
2.5
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
90
77
Бомбардиры внутри турнира
Дармштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лидберг Исак
|5
|0.71
|Лопес Серхио
|2
|0.29
|Вильхельмссон Оскар
|1
|0.14
|Хорнби Фрэйзер
|1 (1)
|0.14
|Лакенмахер Финн-Лука
|0
|0
|Kai Klefisch
|0
|0
Магдебург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карс Мартейн
|3
|0.43
|Амаечи Ксавьер
|2
|0.29
|Хёршер Филипп
|2
|0.29
|Матисен Маркус
|1
|0.14
|Нолленбергер Александер
|1
|0.14
|Югоне Жан
|1
|0.14
|Гнака Силас
|1
|0.14
|Михель Фалько
|1
|0.14
|Livan Burcu
|1
|0.14
|Мусонда Лубамба
|0
|0
|Эль-Ханкури Мохамед
|0
|0
|Ито Тацуя
|0
|0
Карточки
Дармштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вукотич Александар
|4
|0
|Нюрнбергер Фабиан
|2
|0
|Othmane El Idrissi
|0
|1
|Кемпе Тобиас
|1
|0
|Лопес Серхио
|1
|0
|Бадер Маттиас
|1
|0
|Гьясула Клаус
|1
|0
|Марсейлер Лука
|1
|0
|Kai Klefisch
|1
|0
|Маглица Матей
|1
|0
|Буэно Гильермо
|1
|0
|Корредо Килиан
|1
|0
|Мюллер Андреас
|1
|0
Магдебург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матисен Маркус
|3
|0
|Гнака Силас
|3
|0
|Кремпицки Коннор
|2
|0
|Эбер Даниэль
|2
|0
|Карс Мартейн
|1
|0
|Ито Тацуя
|1
|0
|Марушич Алекса
|1
|0
|Югоне Жан
|1
|0
|Хоти Анди
|1
|0
|Кристиан Титц
|1
|0
Результаты матчей
Дармштадт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Магдебург
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
3
0
Дармштадт
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Магдебург
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
5
4
Дармштадт
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Магдебург
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
8
4
Голы по времени матча
Забито
3
9
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
1
11%
1-15
2
67%
1
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Пропущено
3
2
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
6
4
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
17%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
1
25%
76-90
Пропущено
10
4
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
20%
1
25%
1-15
1
10%
2
50%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
1
25%
76-90
Забито
9
13
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
1
11%
2
15%
1-15
2
22%
1
8%
16-30
1
11%
2
15%
31-45
2
22%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
3
33%
4
31%
76-90
Пропущено
13
6
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
2
15%
1
17%
1-15
1
8%
2
33%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
2
15%
1
17%
46-60
2
15%
1
17%
61-75
4
31%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Дармштадт
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Шальке 04 - Дармштадт 3:5 Дармштадт - Айнтрахт Бр 1:1 Майнц - Дармштадт 0:1 Эльвeрсберг - Дармштадт 4:0
Дармштадт - Нюрнберг 1:1 Тевтония Оттензен - Дармштадт 1:3 Падерборн - Дармштадт 3:1 Дармштадт - Фортуна 0:2 Дармштадт - Ковентри 2:0 Дармштадт - Саарбрюккен 1:2 Дармштадт - Свифт Эсперанж 5:1 Франкфурт - Дармштадт 1:0 Мюнстер 1919 - Дармштадт 1:8 Боруссия Д - Дармштадт 4:0 Дармштадт - Хоффенхайм 0:6 Вольфсбург - Дармштадт 3:0 Дармштадт - Хайденхайм 0:1 Кёльн - Дармштадт 0:2 Дармштадт - Фрайбург 0:1 Майнц - Дармштадт 4:0
Магдебург
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Магдебург - Карлсруэ 2:2 Кёльн - Магдебург 1:2 Оснабрюк - Магдебург 3:4 Нюрнберг - Магдебург 0:4
Магдебург - Шальке 04 2:2 Киккерс Оффенбах - Магдебург 2:1 Айнтрахт Бр - Магдебург 1:3 Магдебург - Эльвeрсберг 0:0 Магдебург - Сампдория 2:4 Норвич - Магдебург 0:1 Бохум - Магдебург 1:1 Магдебург - Цюрих 4:0 Бавария-2 - Магдебург 1:1 Магдебург - Динамо Берлин 3:0 Фортуна - Магдебург 3:2 Магдебург - Гройтер Фюрт 0:0 Кайзерслаутерн - Магдебург 4:1 Магдебург - Оснабрюк 1:1 Ганза - Магдебург 0:2 Магдебург - Гамбург 2:2
Результаты матчей
Дармштадт
Магдебург
Точный счет
1:1
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%
2:2
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
3:1
1 раз 33%
3:5
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
5
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:5
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
2:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
5
1 раз 17%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Дармштадт
Магдебург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
21
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
51
15
51
15
24
15
15
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|2
|0
|11 - 4
|17
|2.
|6
|4
|2
|0
|12 - 7
|14
|3.
|1:1
|7
|3
|4
|0
|14 - 7
|13
|4.
|0:0
|7
|3
|4
|0
|11 - 7
|13
|5.
|0:0
|7
|3
|3
|1
|14 - 6
|12
|6.
|6
|3
|1
|2
|7 - 4
|10
|7.
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|8.
|7
|2
|3
|2
|11 - 8
|9
|9.
|0:0
|7
|2
|3
|2
|11 - 12
|9
|10.
|6
|2
|2
|2
|14 - 9
|8
|11.
|6
|2
|1
|3
|8 - 12
|7
|12.
|7
|2
|1
|4
|9 - 9
|7
|13.
|6
|1
|3
|2
|9 - 8
|6
|14.
|1:1
|7
|1
|3
|3
|9 - 15
|6
|15.
|6
|1
|2
|3
|8 - 11
|5
|16.
|6
|1
|1
|4
|12 - 16
|4
|17.
|7
|1
|1
|5
|7 - 19
|4
|18.
|0:0
|7
|1
|1
|5
|1 - 16
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|2.
|3
|3
|0
|0
|8 - 4
|9
|3.
|0:0
|4
|2
|2
|0
|10 - 2
|8
|4.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|5.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|6.
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|7.
|3
|1
|1
|1
|7 - 5
|4
|8.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|1 - 7
|4
|9.
|3
|1
|0
|2
|7 - 4
|3
|10.
|3
|1
|0
|2
|9 - 9
|3
|11.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|12.
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|13.
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|14.
|1:1
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|15.
|4
|1
|0
|3
|6 - 7
|3
|16.
|1:1
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|17.
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|18.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|7 - 8
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|2.
|1:1
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|3.
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|4.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|5.
|0:0
|4
|1
|3
|0
|6 - 5
|6
|6.
|3
|1
|2
|0
|7 - 5
|5
|7.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|8.
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|9.
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|10.
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|11.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|12.
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|13.
|1:1
|3
|1
|0
|2
|6 - 10
|3
|14.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|15.
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|16.
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|17.
|4
|0
|1
|3
|3 - 14
|1
|18.
|0:0
|3
|0
|0
|3
|0 - 9
|0
- — Выход в Бундеслигу
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Карлсруэ
|Зивзивадзе Буду
|6 (1)
|Дармштадт
|Лидберг Исак
|5
|Эльвeрсберг
|Асллани Фисник
|4 (2)
|Гамбург
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|4 (1)
|Шальке 04
|Караман Кенан
|4 (1)
|Айнтрахт Бр
|Кёлер Свен
|1 3
|Фортуна
|Хоффманн Андре
|4
|Гройтер Фюрт
|Юнг Гидеон
|4
|Карлсруэ
|Рапп Николай
|4
|Герта
|Зефёйк Дейовайсио
|4