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  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 7. Стадион: .
Дармштадт
1:1
Первый тайм: 27'
Магдебург
0'
1:0
11' Гол
Лидберг Исак
17' Желтая карточка
Мюллер Андреас
1:1
23' Гол
Livan Burcu

Ход матча

11'
Лидберг Исак
(Марсейлер Лука)
1:0
17'
Мюллер Андреас
 
23'
1:1
Livan Burcu

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 39 Владение мячом, % 61
Лучшие коэффициенты
Дармштадт
Ничья
Магдебург
2.40
4.70
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6.50
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Все Коэффициенты
1
Шуэн
Марсель
2
Лопес
Серхио
38
Ридель
Клеменс
20
Вукотич
Александар
3
Буэно
Гильермо
8
Марсейлер
Лука
17
Kai
Klefisch
16
Мюллер
Андреас
34
Корредо
Килиан
7
Лидберг
Исак
9
Хорнби
Фрэйзер
1
Райманн
Доминик
24
Югоне
Жан
16
Матисен
Маркус
15
Эбер
Даниэль
27
Хёршер
Филипп
25
Гнака
Силас
13
Кремпицки
Коннор
11
Эль-Ханкури
Мохамед
20
Амаечи
Ксавьер
9
Карс
Мартейн
29
Livan
Burcu
Дармштадт
4-4-2
Магдебург
3-4-3

История личных встреч

Дармштадт
Магдебург

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

Б2
1:0
Б2
0:1
К
2:3
Б2
0:1
Б2
3:1
К
0:1

Голы

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

1
1.17

Тотал матчей

2.5
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

90
77

Бомбардиры внутри турнира

Дармштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лидберг Исак 5 0.71
Лопес Серхио 2 0.29
Вильхельмссон Оскар 1 0.14
Хорнби Фрэйзер 1 (1) 0.14
Лакенмахер Финн-Лука 0 0
Kai Klefisch 0 0
Магдебург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карс Мартейн 3 0.43
Амаечи Ксавьер 2 0.29
Хёршер Филипп 2 0.29
Матисен Маркус 1 0.14
Нолленбергер Александер 1 0.14
Югоне Жан 1 0.14
Гнака Силас 1 0.14
Михель Фалько 1 0.14
Livan Burcu 1 0.14
Мусонда Лубамба 0 0
Эль-Ханкури Мохамед 0 0
Ито Тацуя 0 0

Карточки

Дармштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вукотич Александар 4 0
Нюрнбергер Фабиан 2 0
Othmane El Idrissi 0 1
Кемпе Тобиас 1 0
Лопес Серхио 1 0
Бадер Маттиас 1 0
Гьясула Клаус 1 0
Марсейлер Лука 1 0
Kai Klefisch 1 0
Маглица Матей 1 0
Буэно Гильермо 1 0
Корредо Килиан 1 0
Мюллер Андреас 1 0
Магдебург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матисен Маркус 3 0
Гнака Силас 3 0
Кремпицки Коннор 2 0
Эбер Даниэль 2 0
Карс Мартейн 1 0
Ито Тацуя 1 0
Марушич Алекса 1 0
Югоне Жан 1 0
Хоти Анди 1 0
Кристиан Титц 1 0

Результаты матчей

Дармштадт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Магдебург
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

3
0
Дармштадт
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Магдебург
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

5
4
Дармштадт
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Магдебург
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

8
4

Голы по времени матча

Забито

3
9
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
1
11%
1-15
2
67%
1
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Пропущено

3
2
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

6
4
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
17%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
1
25%
76-90

Пропущено

10
4
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
20%
1
25%
1-15
1
10%
2
50%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
1
25%
76-90

Забито

9
13
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
1
11%
2
15%
1-15
2
22%
1
8%
16-30
1
11%
2
15%
31-45
2
22%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
3
33%
4
31%
76-90

Пропущено

13
6
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
2
15%
1
17%
1-15
1
8%
2
33%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
2
15%
1
17%
46-60
2
15%
1
17%
61-75
4
31%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Дармштадт
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Шальке 04 - Дармштадт 3:5 Дармштадт - Айнтрахт Бр 1:1 Майнц - Дармштадт 0:1 Эльвeрсберг - Дармштадт 4:0
Дармштадт - Нюрнберг 1:1 Тевтония Оттензен - Дармштадт 1:3 Падерборн - Дармштадт 3:1 Дармштадт - Фортуна 0:2 Дармштадт - Ковентри 2:0 Дармштадт - Саарбрюккен 1:2 Дармштадт - Свифт Эсперанж 5:1 Франкфурт - Дармштадт 1:0 Мюнстер 1919 - Дармштадт 1:8 Боруссия Д - Дармштадт 4:0 Дармштадт - Хоффенхайм 0:6 Вольфсбург - Дармштадт 3:0 Дармштадт - Хайденхайм 0:1 Кёльн - Дармштадт 0:2 Дармштадт - Фрайбург 0:1 Майнц - Дармштадт 4:0
Магдебург
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Магдебург - Карлсруэ 2:2 Кёльн - Магдебург 1:2 Оснабрюк - Магдебург 3:4 Нюрнберг - Магдебург 0:4
Магдебург - Шальке 04 2:2 Киккерс Оффенбах - Магдебург 2:1 Айнтрахт Бр - Магдебург 1:3 Магдебург - Эльвeрсберг 0:0 Магдебург - Сампдория 2:4 Норвич - Магдебург 0:1 Бохум - Магдебург 1:1 Магдебург - Цюрих 4:0 Бавария-2 - Магдебург 1:1 Магдебург - Динамо Берлин 3:0 Фортуна - Магдебург 3:2 Магдебург - Гройтер Фюрт 0:0 Кайзерслаутерн - Магдебург 4:1 Магдебург - Оснабрюк 1:1 Ганза - Магдебург 0:2 Магдебург - Гамбург 2:2

Результаты матчей

Дармштадт
Магдебург

Точный счет

1:1
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%
2:2
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

3:1
1 раз 33%
3:5
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
5
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:5
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
2:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
5
1 раз 17%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Дармштадт
Магдебург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2
2.5
2
1
1
2
3.5
1
2
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
1
1
5
1.5
5
1
1
5
2.5
2
4
1
5
3.5
1
5
1
5
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 7 5 2 0 11 - 4 17
2.
Карлсруэ
 6 4 2 0 12 - 7 14
3.
Магдебург
 1:1 7 3 4 0 14 - 7 13
4.
Падерборн
 0:0 7 3 4 0 11 - 7 13
5.
Гамбург
 0:0 7 3 3 1 14 - 6 12
6.
Ганновер 96
 6 3 1 2 7 - 4 10
7.
Герта
 6 3 1 2 10 - 8 10
8.
Гройтер Фюрт
 7 2 3 2 11 - 8 9
9.
Кайзерслаутерн
 0:0 7 2 3 2 11 - 12 9
10.
Кёльн
 6 2 2 2 14 - 9 8
11.
Нюрнберг
 6 2 1 3 8 - 12 7
12.
Ульм 1846
 7 2 1 4 9 - 9 7
13.
Эльвeрсберг
 6 1 3 2 9 - 8 6
14.
Дармштадт
 1:1 7 1 3 3 9 - 15 6
15.
Пройссен Мюнстер
 6 1 2 3 8 - 11 5
16.
Шальке 04
 6 1 1 4 12 - 16 4
17.
Айнтрахт Бр
 7 1 1 5 7 - 19 4
18.
Ян
 0:0 7 1 1 5 1 - 16 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Карлсруэ
 3 3 0 0 8 - 4 9
3.
Гамбург
 0:0 4 2 2 0 10 - 2 8
4.
Падерборн
 0:0 3 2 1 0 5 - 2 7
5.
Фортуна
 3 1 2 0 3 - 2 5
6.
Гройтер Фюрт
 4 1 2 1 5 - 4 5
7.
Эльвeрсберг
 3 1 1 1 7 - 5 4
8.
Ян
 0:0 4 1 1 2 1 - 7 4
9.
Кёльн
 3 1 0 2 7 - 4 3
10.
Шальке 04
 3 1 0 2 9 - 9 3
11.
Герта
 3 1 0 2 3 - 4 3
12.
Айнтрахт Бр
 3 1 0 2 4 - 5 3
13.
Нюрнберг
 3 1 0 2 3 - 7 3
14.
Магдебург
 1:1 3 0 3 0 4 - 4 3
15.
Ульм 1846
 4 1 0 3 6 - 7 3
16.
Дармштадт
 1:1 4 0 3 1 3 - 5 3
17.
Пройссен Мюнстер
 3 0 2 1 3 - 4 2
18.
Кайзерслаутерн
 0:0 3 0 2 1 7 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 4 4 0 0 8 - 2 12
2.
Магдебург
 1:1 4 3 1 0 10 - 3 10
3.
Герта
 3 2 1 0 7 - 4 7
4.
Кайзерслаутерн
 0:0 4 2 1 1 4 - 4 7
5.
Падерборн
 0:0 4 1 3 0 6 - 5 6
6.
Кёльн
 3 1 2 0 7 - 5 5
7.
Карлсруэ
 3 1 2 0 4 - 3 5
8.
Гройтер Фюрт
 3 1 1 1 6 - 4 4
9.
Ульм 1846
 3 1 1 1 3 - 2 4
10.
Нюрнберг
 3 1 1 1 5 - 5 4
11.
Гамбург
 0:0 3 1 1 1 4 - 4 4
12.
Пройссен Мюнстер
 3 1 0 2 5 - 7 3
13.
Дармштадт
 1:1 3 1 0 2 6 - 10 3
14.
Эльвeрсберг
 3 0 2 1 2 - 3 2
15.
Ганновер 96
 3 0 1 2 1 - 3 1
16.
Шальке 04
 3 0 1 2 3 - 7 1
17.
Айнтрахт Бр
 4 0 1 3 3 - 14 1
18.
Ян
 0:0 3 0 0 3 0 - 9 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 6 (1)
Дармштадт Лидберг Исак 5
Эльвeрсберг Асллани Фисник 4 (2)
Гамбург Кёнигсдёрффер Рансфорд 4 (1)
Шальке 04 Караман Кенан 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Айнтрахт Бр Кёлер Свен 1 3
Фортуна Хоффманн Андре 4
Гройтер Фюрт Юнг Гидеон 4
Карлсруэ Рапп Николай 4
Герта Зефёйк Дейовайсио 4
Весь список
Лучшие коэффициенты
Дармштадт
Ничья
Магдебург
2.40
4.70
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