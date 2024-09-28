Тур: 7. Стадион: Мерк в Бёлленфальторе. Зрители: 17311
0'
1:0
11' ГолЛидберг Исак
17' Желтая карточкаМюллер Андреас
1:1
22' ГолLivan Burcu
41' Желтая карточкаМатисен Маркус
1:2
48' ГолКремпицки Коннор
66' Желтая карточкаKai Klefisch
66' Желтая карточкаЮгоне Жан
70' Желтая карточкаНолленбергер Александер
73' Вторая желтая карточкаМатисен Маркус
82' Желтая карточкаИто Тацуя
90' Желтая карточкаКемпе Тобиас
90' Желтая карточкаФёрстер Филипп
90'+6
Ход матча
11'
1:0
17'
22'
41'
48'
1:2
66'
66'
67'
73'
80'
82'
90'
90'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 8
-
7 Удары в створ 3
-
8 Угловые 4
-
2 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 16
-
4 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 1
-
389 Количество передач 556
-
42 Владение мячом, % 58
17
Kai
Klefisch
24
Югоне
Жан
15
Эбер
Даниэль
25
Гнака
Силас
29
Livan
Burcu
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Kai KlefischПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Тиеде МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Кемпе ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Кофельдт Флориан
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Югоне ЖанЗащитник
- Защитник
-
15 Эбер ДаниэльЗащитник
- Полузащитник
-
25 Гнака СиласПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Livan BurcuНападающий
- Запасные игроки
-
30 Крут НоаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
37 Ито ТацуяНападающий
-
-
Главный тренер: Титц Кристиан
История личных встреч
Дармштадт
Магдебург
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
2
1.5
Среднее время на гол
45
60
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
1
1.17
Тотал матчей
2.5
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
90
77
Бомбардиры внутри турнира
Дармштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лидберг Исак
|5
|0.71
|Лопес Серхио
|2
|0.29
|Вильхельмссон Оскар
|1
|0.14
|Хорнби Фрэйзер
|1 (1)
|0.14
|Лакенмахер Финн-Лука
|0
|0
|Марсейлер Лука
|0
|0
|Kai Klefisch
|0
|0
Магдебург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карс Мартейн
|3
|0.43
|Амаечи Ксавьер
|2
|0.29
|Livan Burcu
|2
|0.29
|Хёршер Филипп
|2
|0.29
|Матисен Маркус
|1
|0.14
|Нолленбергер Александер
|1
|0.14
|Югоне Жан
|1
|0.14
|Кремпицки Коннор
|1
|0.14
|Гнака Силас
|1
|0.14
|Михель Фалько
|1
|0.14
|Мусонда Лубамба
|0
|0
|Эль-Ханкури Мохамед
|0
|0
|Ито Тацуя
|0
|0
Карточки
Дармштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вукотич Александар
|4
|0
|Кемпе Тобиас
|2
|0
|Нюрнбергер Фабиан
|2
|0
|Kai Klefisch
|2
|0
|Мюллер Андреас
|2
|0
|Othmane El Idrissi
|0
|1
|Лопес Серхио
|1
|0
|Бадер Маттиас
|1
|0
|Гьясула Клаус
|1
|0
|Фёрстер Филипп
|1
|0
|Марсейлер Лука
|1
|0
|Маглица Матей
|1
|0
|Буэно Гильермо
|1
|0
|Корредо Килиан
|1
|0
Магдебург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матисен Маркус
|4
|1
|Гнака Силас
|3
|0
|Кремпицки Коннор
|2
|0
|Ито Тацуя
|2
|0
|Эбер Даниэль
|2
|0
|Югоне Жан
|2
|0
|Карс Мартейн
|1
|0
|Нолленбергер Александер
|1
|0
|Марушич Алекса
|1
|0
|Хоти Анди
|1
|0
|Кристиан Титц
|1
|0
Результаты матчей
Дармштадт
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Магдебург
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
4
0
Дармштадт
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Магдебург
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
5
4
Дармштадт
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
0% (0)
71% (5)
Магдебург
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
9
4
Голы по времени матча
Забито
4
11
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
25%
1
9%
1-15
2
50%
2
18%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
3
27%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Пропущено
5
3
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
6
4
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
17%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
1
25%
76-90
Пропущено
10
4
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
20%
1
25%
1-15
1
10%
2
50%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
1
25%
76-90
Забито
10
15
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
2
20%
2
13%
1-15
2
20%
2
13%
16-30
1
10%
2
13%
31-45
2
20%
3
20%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
3
30%
4
27%
76-90
Пропущено
15
7
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
2
13%
2
29%
1-15
2
13%
2
29%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
3
20%
1
14%
46-60
2
13%
1
14%
61-75
4
27%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Дармштадт
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Шальке 04 - Дармштадт 3:5 Дармштадт - Айнтрахт Бр 1:1 Майнц - Дармштадт 0:1 Эльвeрсберг - Дармштадт 4:0
Дармштадт - Нюрнберг 1:1 Тевтония Оттензен - Дармштадт 1:3 Падерборн - Дармштадт 3:1 Дармштадт - Фортуна 0:2 Дармштадт - Ковентри 2:0 Дармштадт - Саарбрюккен 1:2 Дармштадт - Свифт Эсперанж 5:1 Франкфурт - Дармштадт 1:0 Мюнстер 1919 - Дармштадт 1:8 Боруссия Д - Дармштадт 4:0 Дармштадт - Хоффенхайм 0:6 Вольфсбург - Дармштадт 3:0 Дармштадт - Хайденхайм 0:1 Кёльн - Дармштадт 0:2 Дармштадт - Фрайбург 0:1 Майнц - Дармштадт 4:0
Магдебург
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Магдебург - Карлсруэ 2:2 Кёльн - Магдебург 1:2 Оснабрюк - Магдебург 3:4 Нюрнберг - Магдебург 0:4
Магдебург - Шальке 04 2:2 Киккерс Оффенбах - Магдебург 2:1 Айнтрахт Бр - Магдебург 1:3 Магдебург - Эльвeрсберг 0:0 Магдебург - Сампдория 2:4 Норвич - Магдебург 0:1 Бохум - Магдебург 1:1 Магдебург - Цюрих 4:0 Бавария-2 - Магдебург 1:1 Магдебург - Динамо Берлин 3:0 Фортуна - Магдебург 3:2 Магдебург - Гройтер Фюрт 0:0 Кайзерслаутерн - Магдебург 4:1 Магдебург - Оснабрюк 1:1 Ганза - Магдебург 0:2 Магдебург - Гамбург 2:2
Результаты матчей
Дармштадт
Магдебург
Точный счет
1:1
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
3:1
1 раз 33%
3:5
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
1:2
2 раза 50%
0:4
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
5
1 раз 33%
2
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:5
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:2
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
5
1 раз 14%
2
4 раза 57%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Дармштадт
Магдебург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
22
12
13
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
61
16
61
16
25
16
16
16
- — Выход в Бундеслигу
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Карлсруэ
|Зивзивадзе Буду
|6 (1)
|Падерборн
|Бильбия Филип
|5 (2)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|5
|Дармштадт
|Лидберг Исак
|5
|Эльвeрсберг
|Асллани Фисник
|4 (2)
|Магдебург
|Матисен Маркус
|1 4
|Гамбург
|Шонлау Себастьян
|1 3
|Айнтрахт Бр
|Кёлер Свен
|1 3
|Фортуна
|Хоффманн Андре
|4
|Гройтер Фюрт
|Юнг Гидеон
|4