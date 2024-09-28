  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 7. Стадион: . Зрители: 17311
Дармштадт
1:2
Конец матча
Магдебург
0'
1:0
11' Гол
Лидберг Исак
17' Желтая карточка
Мюллер Андреас
1:1
22' Гол
Livan Burcu
41' Желтая карточка
Матисен Маркус
1:2
48' Гол
Кремпицки Коннор
66' Желтая карточка
Kai Klefisch
66' Желтая карточка
Югоне Жан
70' Желтая карточка
Нолленбергер Александер
73' Вторая желтая карточка
Матисен Маркус
82' Желтая карточка
Ито Тацуя
90' Желтая карточка
Кемпе Тобиас
90' Желтая карточка
Фёрстер Филипп
90'+6
1
Шуэн
Марсель
2
Лопес
Серхио
38
Ридель
Клеменс
20
Вукотич
Александар
3
Буэно
Гильермо
8
Марсейлер
Лука
17
Kai
Klefisch
16
Мюллер
Андреас
34
Корредо
Килиан
7
Лидберг
Исак
9
Хорнби
Фрэйзер
1
Райманн
Доминик
24
Югоне
Жан
16
Матисен
Маркус
15
Эбер
Даниэль
27
Хёршер
Филипп
25
Гнака
Силас
13
Кремпицки
Коннор
11
Эль-Ханкури
Мохамед
20
Амаечи
Ксавьер
9
Карс
Мартейн
29
Livan
Burcu
Дармштадт
4-4-2
Магдебург
3-4-3

История личных встреч

Дармштадт
Магдебург

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

Б2
1:0
Б2
0:1
К
2:3
Б2
0:1
Б2
3:1
К
0:1

Голы

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

1
1.17

Тотал матчей

2.5
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

90
77

Бомбардиры внутри турнира

Дармштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лидберг Исак 5 0.71
Лопес Серхио 2 0.29
Вильхельмссон Оскар 1 0.14
Хорнби Фрэйзер 1 (1) 0.14
Лакенмахер Финн-Лука 0 0
Марсейлер Лука 0 0
Kai Klefisch 0 0
Магдебург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карс Мартейн 3 0.43
Амаечи Ксавьер 2 0.29
Livan Burcu 2 0.29
Хёршер Филипп 2 0.29
Матисен Маркус 1 0.14
Нолленбергер Александер 1 0.14
Югоне Жан 1 0.14
Кремпицки Коннор 1 0.14
Гнака Силас 1 0.14
Михель Фалько 1 0.14
Мусонда Лубамба 0 0
Эль-Ханкури Мохамед 0 0
Ито Тацуя 0 0

Карточки

Дармштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вукотич Александар 4 0
Кемпе Тобиас 2 0
Нюрнбергер Фабиан 2 0
Kai Klefisch 2 0
Мюллер Андреас 2 0
Othmane El Idrissi 0 1
Лопес Серхио 1 0
Бадер Маттиас 1 0
Гьясула Клаус 1 0
Фёрстер Филипп 1 0
Марсейлер Лука 1 0
Маглица Матей 1 0
Буэно Гильермо 1 0
Корредо Килиан 1 0
Магдебург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матисен Маркус 4 1
Гнака Силас 3 0
Кремпицки Коннор 2 0
Ито Тацуя 2 0
Эбер Даниэль 2 0
Югоне Жан 2 0
Карс Мартейн 1 0
Нолленбергер Александер 1 0
Марушич Алекса 1 0
Хоти Анди 1 0
Кристиан Титц 1 0

Результаты матчей

Дармштадт
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Магдебург
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

4
0
Дармштадт
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Магдебург
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

5
4
Дармштадт
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
0% (0)
71% (5)
Магдебург
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

9
4

Голы по времени матча

Забито

4
11
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
25%
1
9%
1-15
2
50%
2
18%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
3
27%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Пропущено

5
3
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

6
4
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
17%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
1
25%
76-90

Пропущено

10
4
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
20%
1
25%
1-15
1
10%
2
50%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
1
25%
76-90

Забито

10
15
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
2
20%
2
13%
1-15
2
20%
2
13%
16-30
1
10%
2
13%
31-45
2
20%
3
20%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
3
30%
4
27%
76-90

Пропущено

15
7
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
2
13%
2
29%
1-15
2
13%
2
29%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
3
20%
1
14%
46-60
2
13%
1
14%
61-75
4
27%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Дармштадт
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Шальке 04 - Дармштадт 3:5 Дармштадт - Айнтрахт Бр 1:1 Майнц - Дармштадт 0:1 Эльвeрсберг - Дармштадт 4:0
Дармштадт - Нюрнберг 1:1 Тевтония Оттензен - Дармштадт 1:3 Падерборн - Дармштадт 3:1 Дармштадт - Фортуна 0:2 Дармштадт - Ковентри 2:0 Дармштадт - Саарбрюккен 1:2 Дармштадт - Свифт Эсперанж 5:1 Франкфурт - Дармштадт 1:0 Мюнстер 1919 - Дармштадт 1:8 Боруссия Д - Дармштадт 4:0 Дармштадт - Хоффенхайм 0:6 Вольфсбург - Дармштадт 3:0 Дармштадт - Хайденхайм 0:1 Кёльн - Дармштадт 0:2 Дармштадт - Фрайбург 0:1 Майнц - Дармштадт 4:0
Магдебург
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Магдебург - Карлсруэ 2:2 Кёльн - Магдебург 1:2 Оснабрюк - Магдебург 3:4 Нюрнберг - Магдебург 0:4
Магдебург - Шальке 04 2:2 Киккерс Оффенбах - Магдебург 2:1 Айнтрахт Бр - Магдебург 1:3 Магдебург - Эльвeрсберг 0:0 Магдебург - Сампдория 2:4 Норвич - Магдебург 0:1 Бохум - Магдебург 1:1 Магдебург - Цюрих 4:0 Бавария-2 - Магдебург 1:1 Магдебург - Динамо Берлин 3:0 Фортуна - Магдебург 3:2 Магдебург - Гройтер Фюрт 0:0 Кайзерслаутерн - Магдебург 4:1 Магдебург - Оснабрюк 1:1 Ганза - Магдебург 0:2 Магдебург - Гамбург 2:2

Результаты матчей

Дармштадт
Магдебург

Точный счет

1:1
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

3:1
1 раз 33%
3:5
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
1:2
2 раза 50%
0:4
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
5
1 раз 33%
2
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:5
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:2
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
5
1 раз 14%
2
4 раза 57%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Дармштадт
Магдебург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2
2.5
2
2
1
2
3.5
1
3
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
1
1
6
1.5
6
1
1
6
2.5
2
5
1
6
3.5
1
6
1
6
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 7 5 2 0 11 - 4 17
2.
Магдебург
 7 4 3 0 15 - 7 15
3.
Карлсруэ
 6 4 2 0 12 - 7 14
4.
Падерборн
 7 3 4 0 13 - 9 13
5.
Гамбург
 7 3 3 1 16 - 8 12
6.
Ганновер 96
 6 3 1 2 7 - 4 10
7.
Герта
 6 3 1 2 10 - 8 10
8.
Гройтер Фюрт
 7 2 3 2 11 - 8 9
9.
Кайзерслаутерн
 7 2 3 2 11 - 12 9
10.
Кёльн
 6 2 2 2 14 - 9 8
11.
Нюрнберг
 6 2 1 3 8 - 12 7
12.
Ульм 1846
 7 2 1 4 9 - 9 7
13.
Эльвeрсберг
 6 1 3 2 9 - 8 6
14.
Пройссен Мюнстер
 6 1 2 3 8 - 11 5
15.
Дармштадт
 7 1 2 4 9 - 16 5
16.
Шальке 04
 6 1 1 4 12 - 16 4
17.
Айнтрахт Бр
 7 1 1 5 7 - 19 4
18.
Ян
 7 1 1 5 1 - 16 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Карлсруэ
 3 3 0 0 8 - 4 9
3.
Гамбург
 4 2 2 0 12 - 4 8
4.
Падерборн
 3 2 1 0 5 - 2 7
5.
Фортуна
 3 1 2 0 3 - 2 5
6.
Гройтер Фюрт
 4 1 2 1 5 - 4 5
7.
Эльвeрсберг
 3 1 1 1 7 - 5 4
8.
Ян
 4 1 1 2 1 - 7 4
9.
Кёльн
 3 1 0 2 7 - 4 3
10.
Шальке 04
 3 1 0 2 9 - 9 3
11.
Герта
 3 1 0 2 3 - 4 3
12.
Айнтрахт Бр
 3 1 0 2 4 - 5 3
13.
Нюрнберг
 3 1 0 2 3 - 7 3
14.
Магдебург
 3 0 3 0 4 - 4 3
15.
Ульм 1846
 4 1 0 3 6 - 7 3
16.
Кайзерслаутерн
 3 0 2 1 7 - 8 2
17.
Пройссен Мюнстер
 3 0 2 1 3 - 4 2
18.
Дармштадт
 4 0 2 2 3 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Магдебург
 4 4 0 0 11 - 3 12
2.
Фортуна
 4 4 0 0 8 - 2 12
3.
Герта
 3 2 1 0 7 - 4 7
4.
Кайзерслаутерн
 4 2 1 1 4 - 4 7
5.
Падерборн
 4 1 3 0 8 - 7 6
6.
Кёльн
 3 1 2 0 7 - 5 5
7.
Карлсруэ
 3 1 2 0 4 - 3 5
8.
Гройтер Фюрт
 3 1 1 1 6 - 4 4
9.
Ульм 1846
 3 1 1 1 3 - 2 4
10.
Нюрнберг
 3 1 1 1 5 - 5 4
11.
Гамбург
 3 1 1 1 4 - 4 4
12.
Пройссен Мюнстер
 3 1 0 2 5 - 7 3
13.
Дармштадт
 3 1 0 2 6 - 10 3
14.
Эльвeрсберг
 3 0 2 1 2 - 3 2
15.
Ганновер 96
 3 0 1 2 1 - 3 1
16.
Шальке 04
 3 0 1 2 3 - 7 1
17.
Айнтрахт Бр
 4 0 1 3 3 - 14 1
18.
Ян
 3 0 0 3 0 - 9 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 6 (1)
Падерборн Бильбия Филип 5 (2)
Гамбург Глацель Роберт 5
Дармштадт Лидберг Исак 5
Эльвeрсберг Асллани Фисник 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Магдебург Матисен Маркус 1 4
Гамбург Шонлау Себастьян 1 3
Айнтрахт Бр Кёлер Свен 1 3
Фортуна Хоффманн Андре 4
Гройтер Фюрт Юнг Гидеон 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 41'
      Матисен Маркус получил желтую карточку от судьи
    • 22'
      Эль-Ханкури Мохамед сделал результативную передачу.
    Где смотреть матч Дармштадт 1:2 Магдебург онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный