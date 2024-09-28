Тур: 10. Стадион: ВЭБ Арена.
1:0
Первый тайм: 21'
Ход матча
11'
19'
Прогноз на матч от Liveresult
78
Дивеев
Игорь
10
Обляков
Иван
88
Шелия
Гиорги
95
Адамов
Арсен
23
Швец
Антон
- Основной состав
- Вратарь
-
78 Дивеев ИгорьЗащитник
-
4 ВиллианЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Обляков ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
45 Боков ДанилаВратарь
- Вратарь
-
77 Агапов ИльяЗащитник
-
90 Лукин МатвейЗащитник
- Полузащитник
-
14 Ушаков ЕгорПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Гайич МиланПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Койта СекуНападающий
-
Главный тренер: Николич Марко
- Основной состав
-
88 Шелия ГиоргиВратарь
-
95 Адамов АрсенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Швец АнтонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
36 Ловат ЛукасЗащитник
-
75 Гандри НадерЗащитник
- Полузащитник
-
47 Уткин ДаниилПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Исмаэл СилваПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Талал АминПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ташуев Сергей
История личных встреч
ЦСКА Москва
Ахмат
29 матчей
89.7%
10.3%
26 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.6%
20.7%
20.7%
17 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.1%
17.2%
20.7%
18 побед 5 ничьих 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
128.6%
0 побед 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 7 побед
36 матчей
72.2%
13.9%
13.9%
26 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
47.2%
41.7%
11.1%
17 побед 15 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
30.6%
19.4%
18 побед 11 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
36
33
Голов в среднем за матч
1.89
1.94
Среднее время на гол
47
46
Всего голов
13
12
Голов в среднем за матч
0.76
0.63
Среднее время на гол
117
142
Всего голов
49
45
Голов в среднем за матч
1.36
1.25
Тотал матчей
2.5
35
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 72%
Меньше 28%
10
17
Больше 47%
Меньше 53%
19
9
Больше 25%
Меньше 75%
27
5
Больше 14%
Меньше 86%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
Среднее время на гол
66
72
Бомбардиры внутри турнира
ЦСКА Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Обляков Иван
|4 (1)
|0.4
|Дивеев Игорь
|4
|0.4
|Мусаев Тамерлан
|4
|0.4
|Мойзес Роберто
|2
|0.2
|Жемалетдинов Рифат
|1
|0.1
|Келлвен Дуглас
|1
|0.1
|Круговой Данил
|0
|0
|Виллиан Роша
|0
|0
|Файзуллаев Аббосбек
|0
|0
Ахмат
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кардосо Фелиппе
|2
|0.2
|Камилов Владислав
|1
|0.1
|Диале Мауро Луна
|1
|0.1
|Жиров Александр
|1
|0.1
|Ловат Лукас
|1
|0.1
|Садулаев Лечи
|1
|0.1
|Богосавац Мирослав
|0
|0
|Самородов Максим
|0
|0
Карточки
ЦСКА Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мойзес Роберто
|2
|0
|Гайич Милан III
|2
|0
|Круговой Данил
|1
|0
|Зделар Саша
|1
|0
|Койта Секу
|1
|0
|Обляков Иван
|1
|0
|Дивеев Игорь
|1
|0
|Николич Марко
|1
|0
|Мусаев Тамерлан
|1
|0
|Келлвен Дуглас
|1
|0
|Виллиан Роша
|1
|0
Ахмат
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гандри Надер
|5
|0
|Камило Рейжерс
|3
|0
|Швец Антон
|2
|0
|Тодорович Дарко
|2
|0
|Садулаев Лечи
|2
|0
|Кардосо Фелиппе
|2
|0
|Шелия Гиорги
|1
|0
|Жиров Александр
|1
|0
|Бериша Бернард
|1
|0
|Ловат Лукас
|1
|0
|Ковачев Светослав
|1
|0
|Шатара Милош
|1
|0
|Агаларов Гамид
|1
|0
Результаты матчей
ЦСКА Москва
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Ахмат
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
2
ЦСКА Москва
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Ахмат
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
6
5
ЦСКА Москва
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Ахмат
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
6
7
Голы по времени матча
Забито
9
2
3 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
3
33%
1
50%
46-60
1
11%
1
50%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Пропущено
3
5
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
3
60%
76-90
Забито
7
5
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
3
60%
61-75
1
14%
1
20%
76-90
Пропущено
3
10
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
33%
2
20%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
33%
4
40%
76-90
Забито
16
7
6 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
1
14%
31-45
4
25%
1
14%
46-60
3
19%
4
57%
61-75
3
19%
1
14%
76-90
Пропущено
6
15
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
3
50%
3
20%
31-45
1
17%
1
7%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
2
33%
7
47%
76-90
Результаты последних матчей
ЦСКА Москва
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Рубин - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Краснодар 2:0 ЦСКА Москва - Зенит 0:1 Химки - ЦСКА Москва 0:2
Ахмат - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Акрон 4:0 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 0:1 ЦСКА Москва - Пари НН 1:1 Краснодар - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Оренбург 5:1 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 Пари НН - ЦСКА Москва 0:3 Ростов - ЦСКА Москва 0:0 ЦСКА Москва - Ахмат 2:2 ЦСКА Москва - Партизан 3:0 ЦСКА Москва - ОФК Белград 4:0 ЦСКА Москва - Шинник 2:1 ЦСКА Москва - Урал 2:0 Пари НН - ЦСКА Москва 2:6 Зенит - ЦСКА Москва 0:0
Ахмат
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Ахмат - Крылья Советов 1:1 Пари НН - Ахмат 1:2 Динамо Москва - Ахмат 4:2 Ахмат - Динамо Махачкала 2:2
Ахмат - Акрон 0:0 Ахмат - ЦСКА Москва 0:2 Ахмат - Химки 3:3 Динамо Махачкала - Ахмат 1:0 Краснодар - Ахмат 1:0 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Ахмат - Локомотив Москва 0:5 Ахмат - Пари НН 4:1 Оренбург - Ахмат 0:0 Ахмат - Краснодар 1:1 ЦСКА Москва - Ахмат 2:2 Ахмат - Иртыш Омск 2:0 Ахмат - Челябинск 1:1 Динамо Москва - Ахмат 0:3 Факел - Ахмат 2:0 Ахмат - Зенит 1:5
Результаты матчей
ЦСКА Москва
Ахмат
Точный счет
0:1
2 раза 50%
4:0
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
0:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:5
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
ЦСКА Москва
Ахмат
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
32
22
14
22
14
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
13
23
13
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
45
45
27
36
18
27
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|22 - 2
|23
|2.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|16 - 5
|21
|3.
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|22 - 13
|21
|4.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|17 - 10
|17
|5.
|1:0 Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 6
|17
|6.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|13 - 6
|16
|7.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 15
|12
|8.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 15
|12
|9.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|4 - 7
|10
|10.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 14
|10
|11.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|9 - 19
|10
|12.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 18
|8
|13.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|12 - 19
|7
|14.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|9 - 16
|7
|15.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|4 - 17
|6
|16.
|0:1 Заявка
|10
|0
|6
|4
|7 - 16
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 5
|12
|2.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 2
|11
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 1
|10
|4.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|5.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 7
|9
|6.
|1:0 Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 3
|9
|7.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|8 - 4
|9
|8.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|9.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|9 - 10
|6
|10.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|1 - 2
|6
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|12.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|13.
|0:1 Заявка
|5
|0
|4
|1
|5 - 10
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 9
|3
|15.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 13
|3
|16.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 7
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 1
|13
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|14 - 6
|12
|3.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 3
|11
|4.
|1:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 3
|8
|5.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|6.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|7.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|2 - 5
|6
|8.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|9.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 9
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 11
|3
|14.
|0:1 Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 6
|2
|15.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|16.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|3 - 15
|0
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Локомотив Москва
|Батраков Алексей
|7 (5)
|Зенит
|Глушенков Максим
|7 (1)
|Спартак Москва
|Угальде Манфред
|6
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|5 (1)
|Рубин
|Даку Мирлинд
|5 (1)
|Ахмат
|Гандри Надер
|5
|Оренбург
|Башич Иван
|5
|Динамо Махачкала
|Алибеков Муталип
|2 1
|Факел
|Квеквескири Ираклий
|4
|Факел
|Божин Сергей
|4
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч ЦСКА Москва 1:0 Ахмат
Исход игры
ЦСКА Москва
86.9% (126)
Ничья
4.8% (7)
Ахмат
8.3% (12)
Тотал 2.5
Больше
45.54% (51)
Меньше
54.46% (61)
Обе команды забьют
Да
42.86% (48)
Нет
57.14% (64)
Популярный счёт
2:0 ЦСКА Москва
33.8% (49)
2:1 ЦСКА Москва
24.8% (36)
1:0 ЦСКА Москва
7.6% (11)
3:1 ЦСКА Москва
6.2% (9)
3:0 ЦСКА Москва
2.1% (3)
4:1 ЦСКА Москва
1.4% (2)
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