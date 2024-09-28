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  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 10. Стадион: .
ЦСКА Москва
1:0
Первый тайм: 21'
Ахмат
0'
11' Желтая карточка
Камило Рейжерс
1:0
19' Гол
Файзуллаев Аббосбек

Ход матча

4'
Мусаев Тамерлан
Жемалетдинов Рифат
 
11'
 
Камило Рейжерс
19'
Файзуллаев Аббосбек
1:0
Прогнозы 145
ЦСКА Москва 86.9% (126)
X 4.8% (7)
Ахмат 8.3% (12)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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ЦСКА Москва
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
35
Акинфеев
Игорь
78
Дивеев
Игорь
4
Виллиан
Роша
27
Мойзес
Роберто
13
Келлвен
Дуглас
3
Круговой
Данил
31
Кисляк
Матвей
10
Обляков
Иван
19
Жемалетдинов
Рифат
21
Файзуллаев
Аббосбек
9
Гуарирапа
Сауль
88
Шелия
Гиорги
95
Адамов
Арсен
5
Шатара
Милош
2
Жиров
Александр
55
Тодорович
Дарко
10
Садулаев
Лечи
15
Камило
Рейжерс
23
Швец
Антон
20
Самородов
Максим
30
Кардосо
Фелиппе
19
Диале
Мауро
Луна
ЦСКА Москва
3-4-2-1
Ахмат
4-4-2

История личных встреч

ЦСКА Москва
Ахмат

29 матчей

89.7%
10.3%
26 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.6%
20.7%
20.7%
17 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.1%
17.2%
20.7%
18 побед 5 ничьих 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

128.6%
0 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 7 побед

36 матчей

72.2%
13.9%
13.9%
26 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

47.2%
41.7%
11.1%
17 побед 15 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
30.6%
19.4%
18 побед 11 ничьих 7 побед

История матчей

К
0:2
ТМК
2:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:3
ПЛ
1:3
ТМК
1:1
ПЛ
4:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
0:4
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
0:3
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
К
1:0
ПЛ
4:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
2:4
ПЛ
0:3
ПЛ
4:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

36
33

Голов в среднем за матч

1.89
1.94

Среднее время на гол

47
46

Всего голов

13
12

Голов в среднем за матч

0.76
0.63

Среднее время на гол

117
142

Всего голов

49
45

Голов в среднем за матч

1.36
1.25

Тотал матчей

2.5
35
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 72%
Меньше 28%
10
17
Больше 47%
Меньше 53%
19
9
Больше 25%
Меньше 75%
27
5
Больше 14%
Меньше 86%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
34

Среднее время на гол

66
72

Бомбардиры внутри турнира

ЦСКА Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Обляков Иван 4 (1) 0.4
Дивеев Игорь 4 0.4
Мусаев Тамерлан 4 0.4
Мойзес Роберто 2 0.2
Жемалетдинов Рифат 1 0.1
Келлвен Дуглас 1 0.1
Круговой Данил 0 0
Виллиан Роша 0 0
Файзуллаев Аббосбек 0 0
Ахмат
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кардосо Фелиппе 2 0.2
Камилов Владислав 1 0.1
Диале Мауро Луна 1 0.1
Жиров Александр 1 0.1
Ловат Лукас 1 0.1
Садулаев Лечи 1 0.1
Богосавац Мирослав 0 0
Самородов Максим 0 0

Карточки

ЦСКА Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мойзес Роберто 2 0
Гайич Милан III 2 0
Круговой Данил 1 0
Зделар Саша 1 0
Койта Секу 1 0
Обляков Иван 1 0
Дивеев Игорь 1 0
Николич Марко 1 0
Мусаев Тамерлан 1 0
Келлвен Дуглас 1 0
Виллиан Роша 1 0
Ахмат
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гандри Надер 5 0
Камило Рейжерс 3 0
Швец Антон 2 0
Тодорович Дарко 2 0
Садулаев Лечи 2 0
Кардосо Фелиппе 2 0
Шелия Гиорги 1 0
Жиров Александр 1 0
Бериша Бернард 1 0
Ловат Лукас 1 0
Ковачев Светослав 1 0
Шатара Милош 1 0
Агаларов Гамид 1 0

Результаты матчей

ЦСКА Москва
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Ахмат
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
2
ЦСКА Москва
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Ахмат
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

6
5
ЦСКА Москва
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Ахмат
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

6
7

Голы по времени матча

Забито

9
2
3 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
3
33%
1
50%
46-60
1
11%
1
50%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

3
5
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
3
60%
76-90

Забито

7
5
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
3
60%
61-75
1
14%
1
20%
76-90

Пропущено

3
10
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
33%
2
20%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
33%
4
40%
76-90

Забито

16
7
6 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
1
14%
31-45
4
25%
1
14%
46-60
3
19%
4
57%
61-75
3
19%
1
14%
76-90

Пропущено

6
15
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
3
50%
3
20%
31-45
1
17%
1
7%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
2
33%
7
47%
76-90

Результаты последних матчей

ЦСКА Москва
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Рубин - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Краснодар 2:0 ЦСКА Москва - Зенит 0:1 Химки - ЦСКА Москва 0:2
Ахмат - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Акрон 4:0 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 0:1 ЦСКА Москва - Пари НН 1:1 Краснодар - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Оренбург 5:1 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 Пари НН - ЦСКА Москва 0:3 Ростов - ЦСКА Москва 0:0 ЦСКА Москва - Ахмат 2:2 ЦСКА Москва - Партизан 3:0 ЦСКА Москва - ОФК Белград 4:0 ЦСКА Москва - Шинник 2:1 ЦСКА Москва - Урал 2:0 Пари НН - ЦСКА Москва 2:6 Зенит - ЦСКА Москва 0:0
Ахмат
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Ахмат - Крылья Советов 1:1 Пари НН - Ахмат 1:2 Динамо Москва - Ахмат 4:2 Ахмат - Динамо Махачкала 2:2
Ахмат - Акрон 0:0 Ахмат - ЦСКА Москва 0:2 Ахмат - Химки 3:3 Динамо Махачкала - Ахмат 1:0 Краснодар - Ахмат 1:0 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Ахмат - Локомотив Москва 0:5 Ахмат - Пари НН 4:1 Оренбург - Ахмат 0:0 Ахмат - Краснодар 1:1 ЦСКА Москва - Ахмат 2:2 Ахмат - Иртыш Омск 2:0 Ахмат - Челябинск 1:1 Динамо Москва - Ахмат 0:3 Факел - Ахмат 2:0 Ахмат - Зенит 1:5

Результаты матчей

ЦСКА Москва
Ахмат

Точный счет

0:1
2 раза 50%
4:0
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
0:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:5
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

ЦСКА Москва
Ахмат

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
2
2
2
1.5
1
4
2
2
2.5
1
4
2
2
3.5
1
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
1
3
2
3
1.5
1
3
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
4
5
4
5
1.5
2
7
3
6
2.5
1
8
2
7
3.5
1
8
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 9 7 2 0 22 - 2 23
2.
Краснодар
 Заявка 9 6 3 0 16 - 5 21
3.
Локомотив Москва
 Заявка 9 7 0 2 22 - 13 21
4.
Динамо Москва
 Заявка 9 5 2 2 17 - 10 17
5.
ЦСКА Москва
 1:0 Заявка 10 5 2 3 17 - 6 17
6.
Спартак Москва
 Заявка 9 4 4 1 13 - 6 16
7.
Ростов
 Заявка 9 3 3 3 13 - 15 12
8.
Рубин
 Заявка 10 3 3 4 12 - 15 12
9.
Динамо Махачкала
 Заявка 9 2 4 3 4 - 7 10
10.
Крылья Советов
 Заявка 9 3 1 5 9 - 14 10
11.
Пари НН
 Заявка 10 3 1 6 9 - 19 10
12.
Акрон
 Заявка 9 2 2 5 12 - 18 8
13.
Оренбург
 Заявка 10 1 4 5 12 - 19 7
14.
Химки
 Заявка 9 1 4 4 9 - 16 7
15.
Факел
 Заявка 10 1 3 6 4 - 17 6
16.
Ахмат
 0:1 Заявка 10 0 6 4 7 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Москва
 Заявка 5 4 0 1 11 - 5 12
2.
Спартак Москва
 Заявка 5 3 2 0 9 - 2 11
3.
Зенит
 Заявка 4 3 1 0 9 - 1 10
4.
Краснодар
 Заявка 4 3 1 0 6 - 2 10
5.
Локомотив Москва
 Заявка 4 3 0 1 8 - 7 9
6.
ЦСКА Москва
 1:0 Заявка 5 3 0 2 10 - 3 9
7.
Ростов
 Заявка 5 2 3 0 8 - 4 9
8.
Крылья Советов
 Заявка 5 2 0 3 6 - 9 6
9.
Оренбург
 Заявка 6 1 3 2 9 - 10 6
10.
Факел
 Заявка 5 1 3 1 1 - 2 6
11.
Динамо Махачкала
 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
12.
Рубин
 Заявка 5 1 1 3 5 - 10 4
13.
Ахмат
 0:1 Заявка 5 0 4 1 5 - 10 4
14.
Акрон
 Заявка 4 1 0 3 6 - 9 3
15.
Пари НН
 Заявка 5 1 0 4 4 - 13 3
16.
Химки
 Заявка 5 0 3 2 3 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 5 4 1 0 13 - 1 13
2.
Локомотив Москва
 Заявка 5 4 0 1 14 - 6 12
3.
Краснодар
 Заявка 5 3 2 0 10 - 3 11
4.
ЦСКА Москва
 1:0 Заявка 5 2 2 1 7 - 3 8
5.
Рубин
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
6.
Пари НН
 Заявка 5 2 1 2 5 - 6 7
7.
Динамо Махачкала
 Заявка 6 1 3 2 2 - 5 6
8.
Динамо Москва
 Заявка 4 1 2 1 6 - 5 5
9.
Спартак Москва
 Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
10.
Акрон
 Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
11.
Крылья Советов
 Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
12.
Химки
 Заявка 4 1 1 2 6 - 9 4
13.
Ростов
 Заявка 4 1 0 3 5 - 11 3
14.
Ахмат
 0:1 Заявка 5 0 2 3 2 - 6 2
15.
Оренбург
 Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
16.
Факел
 Заявка 5 0 0 5 3 - 15 0
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Батраков Алексей 7 (5)
Зенит Глушенков Максим 7 (1)
Спартак Москва Угальде Манфред 6
Краснодар Сперцян Эдуард 5 (1)
Рубин Даку Мирлинд 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ахмат Гандри Надер 5
Оренбург Башич Иван 5
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 2 1
Факел Квеквескири Ираклий 4
Факел Божин Сергей 4
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    19'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! АББОСБЕК ФАЙЗУЛЛАЕВ!
    Файзуллаев получил мяч перед штрафной, подработал под левую и пробил низом с 20 метров - снаряд после мини-рикошета попал точно в ближний угол!
  • 18'
    В прошлом сезоне на "ВЭБ Арене" ЦСКА остался в меньшинстве на 19-й минуте после удаления Роши, во втором тайме забил, но дважды пропустив, схватив попутно еще одно удаление.
  • Фол, нарушение
    17'
    Файзуллаев оказался на правом фланге атаки, где ему по ногам попал Садулаев. Армейцы разыграли штрафной накоротке.
  • 16'
    Месяц назад команды встречались в Грозном в Кубке России, тогда команда ещё Магомеда Адиева уступила 0:2, пропустив от Кругового и Мусаева в концовке.
  • 15'
    Сам же Садулаев исполнил подачу со штрафного, однако она получилась невысокой, и Обляков выбил мяч головой.
  • Фол, нарушение
    14'
    Проход Садулаева по флангу с нарушением правил остановил Келлвен, штрафной готовят грозненцы.
  • Угловой
    13'
    После навеса Облякова с углового удара по воротам не случилось, зато случился фол в атаке, зафиксированный Кукуяном.
  • 12'
    Файзуллаев с левого фланга покатил мяч в штрафную гостей, однако Мусаев опередил защитник "Ахмата".
  • Желтая карточка
    11'
    Камило получает предупреждение за грубый подкат около чужой штрафной под Файзуллаева.
  • 9'
    "Ахмат" провел матч прошлого тура в понедельник и не удержал победу над "Крыльями Советов", пропустив в самой концовке встречи.
  • 8'
    Файзуллаев прошел по левому флангу и исполнил подачу в штрафную гостей, но без удара по воротам.
  • 6'
    Луна Диале получил мяч перед штрафной от Садулаева и попытался пробить, однако снаряд после рикошета достался Акинфееву.
  • 5'
    Напомним, что ЦСКА на прошлой неделе ударно провел первый тайм против "Рубина", но во второй отдал инициативу и победу упустил - 1:1. Отставание от "Зенита" составляет уже 9 очков.
  • Замена
    4'
    Тамерлан Мусаев вышел на поле вместо Рифата Жемалетдинова.
  • Травма, повреждение
    3'
    Сразу же мышечное повреждение у Жемалетдинова, врачи ЦСКА появляются на поле.
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    • Угловой
      2'
      Штрафной с левого фланга исполнил Файзуллаев, на дальней штанге Мойзес не добрался до мяча, но снаряд ушел на угловой. С корнером уже справился Шелия.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • Первый тайм
    • 19'
      Г О О О О Л - Файзуллаев Аббосбек бьет в цель!
    • 11'
      Камило Рейжерс получил желтую карточку от судьи
    • 4'
      Жемалетдинов Рифат уходит с поля. Мусаев Тамерлан выходит вместо него
    • Судья начинает матч
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 33.8% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч ЦСКА Москва 1:0 Ахмат

    Исход игры
    ЦСКА Москва
    86.9% (126)
    Ничья
    4.8% (7)
    Ахмат
    8.3% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.54% (51)
    Меньше
    54.46% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    42.86% (48)
    Нет
    57.14% (64)
    Популярный счёт
    2:0 ЦСКА Москва
    33.8% (49)
    2:1 ЦСКА Москва
    24.8% (36)
    1:0 ЦСКА Москва
    7.6% (11)
    3:1 ЦСКА Москва
    6.2% (9)
    3:0 ЦСКА Москва
    2.1% (3)
    4:1 ЦСКА Москва
    1.4% (2)
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