Первый тайм

19' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! АББОСБЕК ФАЙЗУЛЛАЕВ!

Файзуллаев получил мяч перед штрафной, подработал под левую и пробил низом с 20 метров - снаряд после мини-рикошета попал точно в ближний угол!

18' В прошлом сезоне на "ВЭБ Арене" ЦСКА остался в меньшинстве на 19-й минуте после удаления Роши, во втором тайме забил, но дважды пропустив, схватив попутно еще одно удаление.

17' Файзуллаев оказался на правом фланге атаки, где ему по ногам попал Садулаев. Армейцы разыграли штрафной накоротке.

16' Месяц назад команды встречались в Грозном в Кубке России, тогда команда ещё Магомеда Адиева уступила 0:2, пропустив от Кругового и Мусаева в концовке.

15' Сам же Садулаев исполнил подачу со штрафного, однако она получилась невысокой, и Обляков выбил мяч головой.

14' Проход Садулаева по флангу с нарушением правил остановил Келлвен, штрафной готовят грозненцы.