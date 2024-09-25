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  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 10. Стадион: .
ЦСКА Москва
 
Позже
Ахмат
Прогнозы 59
ЦСКА Москва 89.8% (53)
X 1.7% (1)
Ахмат 8.5% (5)
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История личных встреч

ЦСКА Москва
Ахмат

29 матчей

89.7%
10.3%
26 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.6%
20.7%
20.7%
17 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.1%
17.2%
20.7%
18 побед 5 ничьих 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

128.6%
0 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 7 побед

36 матчей

72.2%
13.9%
13.9%
26 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

47.2%
41.7%
11.1%
17 побед 15 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
30.6%
19.4%
18 побед 11 ничьих 7 побед

История матчей

К
0:2
ТМК
2:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:3
ПЛ
1:3
ТМК
1:1
ПЛ
4:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
0:4
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
0:3
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
К
1:0
ПЛ
4:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
2:4
ПЛ
0:3
ПЛ
4:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

36
33

Голов в среднем за матч

1.89
1.94

Среднее время на гол

47
46

Всего голов

13
12

Голов в среднем за матч

0.76
0.63

Среднее время на гол

117
142

Всего голов

49
45

Голов в среднем за матч

1.36
1.25

Тотал матчей

2.5
35
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 72%
Меньше 28%
10
17
Больше 47%
Меньше 53%
19
9
Больше 25%
Меньше 75%
27
5
Больше 14%
Меньше 86%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
34

Среднее время на гол

66
72

Бомбардиры внутри турнира

ЦСКА Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Обляков Иван 4 (1) 0.44
Дивеев Игорь 4 0.44
Мусаев Тамерлан 4 0.44
Мойзес Роберто 2 0.22
Жемалетдинов Рифат 1 0.11
Келлвен Дуглас 1 0.11
Круговой Данил 0 0
Виллиан Роша 0 0
Файзуллаев Аббосбек 0 0
Ахмат
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кардосо Фелиппе 2 0.22
Камилов Владислав 1 0.11
Диале Мауро Луна 1 0.11
Жиров Александр 1 0.11
Ловат Лукас 1 0.11
Садулаев Лечи 1 0.11
Богосавац Мирослав 0 0
Самородов Максим 0 0

Карточки

ЦСКА Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мойзес Роберто 2 0
Гайич Милан III 2 0
Круговой Данил 1 0
Зделар Саша 1 0
Койта Секу 1 0
Обляков Иван 1 0
Дивеев Игорь 1 0
Николич Марко 1 0
Мусаев Тамерлан 1 0
Келлвен Дуглас 1 0
Виллиан Роша 1 0
Ахмат
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гандри Надер 5 0
Камило Рейжерс 2 0
Швец Антон 2 0
Тодорович Дарко 2 0
Садулаев Лечи 2 0
Кардосо Фелиппе 2 0
Шелия Гиорги 1 0
Жиров Александр 1 0
Бериша Бернард 1 0
Ловат Лукас 1 0
Ковачев Светослав 1 0
Шатара Милош 1 0
Агаларов Гамид 1 0

Результаты матчей

ЦСКА Москва
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Ахмат
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
2
ЦСКА Москва
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Ахмат
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

6
5
ЦСКА Москва
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Ахмат
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

6
7

Голы по времени матча

Забито

9
2
3 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
3
33%
1
50%
46-60
1
11%
1
50%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

3
5
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
3
60%
76-90

Забито

7
5
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
3
60%
61-75
1
14%
1
20%
76-90

Пропущено

3
10
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
33%
2
20%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
33%
4
40%
76-90

Забито

16
7
6 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
1
14%
31-45
4
25%
1
14%
46-60
3
19%
4
57%
61-75
3
19%
1
14%
76-90

Пропущено

6
15
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
3
50%
3
20%
31-45
1
17%
1
7%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
2
33%
7
47%
76-90

Результаты последних матчей

ЦСКА Москва
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Рубин - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Краснодар 2:0 ЦСКА Москва - Зенит 0:1 Химки - ЦСКА Москва 0:2
Ахмат - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Акрон 4:0 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 0:1 ЦСКА Москва - Пари НН 1:1 Краснодар - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Оренбург 5:1 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 Пари НН - ЦСКА Москва 0:3 Ростов - ЦСКА Москва 0:0 ЦСКА Москва - Ахмат 2:2 ЦСКА Москва - Партизан 3:0 ЦСКА Москва - ОФК Белград 4:0 ЦСКА Москва - Шинник 2:1 ЦСКА Москва - Урал 2:0 Пари НН - ЦСКА Москва 2:6 Зенит - ЦСКА Москва 0:0
Ахмат
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Ахмат - Крылья Советов 1:1 Пари НН - Ахмат 1:2 Динамо Москва - Ахмат 4:2 Ахмат - Динамо Махачкала 2:2
Ахмат - Акрон 0:0 Ахмат - ЦСКА Москва 0:2 Ахмат - Химки 3:3 Динамо Махачкала - Ахмат 1:0 Краснодар - Ахмат 1:0 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Ахмат - Локомотив Москва 0:5 Ахмат - Пари НН 4:1 Оренбург - Ахмат 0:0 Ахмат - Краснодар 1:1 ЦСКА Москва - Ахмат 2:2 Ахмат - Иртыш Омск 2:0 Ахмат - Челябинск 1:1 Динамо Москва - Ахмат 0:3 Факел - Ахмат 2:0 Ахмат - Зенит 1:5

Результаты матчей

ЦСКА Москва
Ахмат

Точный счет

0:1
2 раза 50%
4:0
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
0:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:5
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

ЦСКА Москва
Ахмат

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
2
2
2
1.5
1
4
2
2
2.5
1
4
2
2
3.5
1
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
1
3
2
3
1.5
1
3
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
4
5
4
5
1.5
2
7
3
6
2.5
1
8
2
7
3.5
1
8
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 9 7 2 0 22 - 2 23
2.
Краснодар
 Заявка 9 6 3 0 16 - 5 21
3.
Локомотив Москва
 Заявка 9 7 0 2 22 - 13 21
4.
Динамо Москва
 Заявка 9 5 2 2 17 - 10 17
5.
Спартак Москва
 Заявка 9 4 4 1 13 - 6 16
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 9 4 2 3 16 - 6 14
7.
Ростов
 Заявка 9 3 3 3 13 - 15 12
8.
Рубин
 Заявка 9 3 2 4 12 - 15 11
9.
Динамо Махачкала
 Заявка 9 2 4 3 4 - 7 10
10.
Крылья Советов
 Заявка 9 3 1 5 9 - 14 10
11.
Акрон
 Заявка 9 2 2 5 12 - 18 8
12.
Пари НН
 Заявка 9 2 1 6 7 - 18 7
13.
Оренбург
 Заявка 9 1 4 4 11 - 17 7
14.
Химки
 Заявка 9 1 4 4 9 - 16 7
15.
Ахмат
 Заявка 9 0 6 3 7 - 15 6
16.
Факел
 Заявка 9 1 2 6 4 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Москва
 Заявка 5 4 0 1 11 - 5 12
2.
Спартак Москва
 Заявка 5 3 2 0 9 - 2 11
3.
Зенит
 Заявка 4 3 1 0 9 - 1 10
4.
Краснодар
 Заявка 4 3 1 0 6 - 2 10
5.
Локомотив Москва
 Заявка 4 3 0 1 8 - 7 9
6.
Ростов
 Заявка 5 2 3 0 8 - 4 9
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 4 2 0 2 9 - 3 6
8.
Крылья Советов
 Заявка 5 2 0 3 6 - 9 6
9.
Оренбург
 Заявка 5 1 3 1 8 - 8 6
10.
Факел
 Заявка 4 1 2 1 1 - 2 5
11.
Динамо Махачкала
 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
12.
Рубин
 Заявка 5 1 1 3 5 - 10 4
13.
Ахмат
 Заявка 5 0 4 1 5 - 10 4
14.
Акрон
 Заявка 4 1 0 3 6 - 9 3
15.
Пари НН
 Заявка 5 1 0 4 4 - 13 3
16.
Химки
 Заявка 5 0 3 2 3 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 5 4 1 0 13 - 1 13
2.
Локомотив Москва
 Заявка 5 4 0 1 14 - 6 12
3.
Краснодар
 Заявка 5 3 2 0 10 - 3 11
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 5 2 2 1 7 - 3 8
5.
Рубин
 Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
6.
Динамо Махачкала
 Заявка 6 1 3 2 2 - 5 6
7.
Динамо Москва
 Заявка 4 1 2 1 6 - 5 5
8.
Спартак Москва
 Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
9.
Акрон
 Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
10.
Пари НН
 Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
11.
Крылья Советов
 Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
12.
Химки
 Заявка 4 1 1 2 6 - 9 4
13.
Ростов
 Заявка 4 1 0 3 5 - 11 3
14.
Ахмат
 Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
15.
Оренбург
 Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
16.
Факел
 Заявка 5 0 0 5 3 - 15 0
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Батраков Алексей 7 (5)
Зенит Глушенков Максим 7 (1)
Спартак Москва Угальде Манфред 6
Краснодар Сперцян Эдуард 5 (1)
Рубин Даку Мирлинд 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ахмат Гандри Надер 5
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 2 1
Факел Божин Сергей 4
Спартак Москва Денисов Даниил 4
Оренбург Башич Иван 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча ЦСКА Москва - Ахмат от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 сентября 2024, осталось 2 дня 6 часов 17 минут.



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    • Прогнозы 59
    ЦСКА Москва 89.8% (53)
    X 1.7% (1)
    Ахмат 8.5% (5)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Ахмат

    Исход игры
    ЦСКА Москва
    88.5% (54)
    Ничья
    1.6% (1)
    Ахмат
    9.8% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.73% (18)
    Меньше
    63.27% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    30.61% (15)
    Нет
    69.39% (34)
    Популярный счёт
    2:0 ЦСКА Москва
    42.6% (26)
    2:1 ЦСКА Москва
    16.4% (10)
    1:0 ЦСКА Москва
    8.2% (5)
    3:0 ЦСКА Москва
    4.9% (3)
    3:1 ЦСКА Москва
    4.9% (3)
    4:1 ЦСКА Москва
    3.3% (2)
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