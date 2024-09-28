  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 7. Стадион: .
Ян
0:0
Первый тайм: 27'
Кайзерслаутерн
0'
9' Желтая карточка
Bryan Hein
12' Желтая карточка
Тачи Ричмонд

Ход матча

9'
Bryan Hein
 
12'
 
Тачи Ричмонд

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 34 Владение мячом, % 66
Лучшие коэффициенты
Ян
Ничья
Кайзерслаутерн
3.90
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3.70
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3.65
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Все Коэффициенты
1
Гебхардт
Феликс
37
Leopold
Wurm
5
Булик
Расим
16
Louis
Breunig
3
Bryan
Hein
8
Гейпль
Андреас
10
Вит
Кристиан
33
Прёгер
Кай
30
Кюльветтер
Кристиан
27
Котер
Доминик
20
Ганаус
Ноа
1
Краль
Юлиан
32
Гиамера
Ян
33
Эльведи
Ян
24
Хеуэр
Яннис
13
Векессер
Эрик
29
Тачи
Ричмонд
7
Риттер
Марлон
2
Томяк
Борис
26
Калоч
Филип
40
Абиама
Диксон
9
Ахе
Рагнар
Ян
4-2-3-1
Кайзерслаутерн
4-5-1

История личных встреч

Ян
Кайзерслаутерн

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

7 матчей

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

Б2
0:0
Б2
0:3
К
1:1
Б2
1:1
Б2
3:1
Б2
1:3
Б2
1:1

Голы

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

1.33
1.5

Среднее время на гол

67
60

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

0.75
1.33

Среднее время на гол

120
67

Всего голов

7
10

Голов в среднем за матч

1
1.43

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

90
63

Бомбардиры внутри турнира

Ян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Котер Доминик 1 0.14
Кайзерслаутерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ахе Рагнар 4 0.57
Опоку Аарон 2 0.29
Томяк Борис 2 (1) 0.29
Клемент Филипп 1 0.14
Ганслик Даниэль 1 0.14
Тачи Ричмонд 1 0.14
Векессер Эрик 0 0

Карточки

Ян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баллас Флориан 2 0
Гейпль Андреас 2 0
Эрнст Себастьян 2 0
Прёгер Кай 2 0
Шенфельдер Оскар 2 0
Mansour Ouro-Tagba 0 1
Саллер Бенедикт 1 0
Кюльветтер Кристиан 1 0
Вит Кристиан 1 0
Nico Ochojski 1 0
Котер Доминик 1 0
Гебхардт Феликс 1 0
Кайзерслаутерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Векессер Эрик 3 0
Эльведи Ян 2 0
Томяк Борис 2 0
Ганслик Даниэль 2 0
Калоч Филип 2 0
Хеуэр Яннис 2 0
Риттер Марлон 1 0
Гиамера Ян 1 0
Туре Альмами 1 0
Маркус Анфанг 1 0

Результаты матчей

Ян
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Кайзерслаутерн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
1
Ян
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Кайзерслаутерн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

8
4

Упущенные победы

0
4
Ян
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Кайзерслаутерн
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

8
5

Упущенные победы

0
5

Голы по времени матча

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90

Пропущено

7
4
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
14%
1
25%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
1
25%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
2
29%
1
25%
76-90

Забито

1
7
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
57%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
100%
1
14%
76-90

Пропущено

8
8
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
3
38%
0
0%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
4
50%
2
25%
76-90

Забито

2
11
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
4
36%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
50%
4
36%
76-90

Пропущено

15
12
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
4
27%
1
8%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
2
13%
3
25%
46-60
1
7%
2
17%
61-75
6
40%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Ян
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Ян - Пройссен Мюнстер 0:3 Гамбург - Ян 5:0 Ян - Унтерахинг 5:1 Ян - Гройтер Фюрт 0:4
Герта - Ян 2:0 Ян - Бохум 1:0 Ян - Ульм 1846 1:0 Ганновер 96 - Ян 2:0 Динамо Дрезден - Ян 1:2 Ян - Блау-Вайсс Линц 0:1 Штуттгартер Киккерс - Ян 0:2 Эльтерсдорф - Ян 2:2 Вилцинг - Ян 0:2 Ян - Рид 3:4 Веен Висбаден - Ян 1:2 Ян - Веен Висбаден 2:2 Ян - Саарбрюккен 0:1 Виктория Кельн - Ян 1:1 Фрайбург-2 - Ян 3:1 Ян - Динамо Дрезден 1:1
Кайзерслаутерн
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Кайзерслаутерн - Гамбург 2:2 Ганновер 96 - Кайзерслаутерн 3:1 Штутгарт - Кайзерслаутерн 4:1 Кайзерслаутерн - Герта 3:4
Пройссен Мюнстер - Кайзерслаутерн 0:1 Ингольштадт - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 2:2 Ульм 1846 - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Мюнхен-1860 2:0 Киккерс Оффенбах - Кайзерслаутерн 1:3 Фортуна - Кайзерслаутерн 0:1 Карабах - Кайзерслаутерн 1:3 Пирмазенс - Кайзерслаутерн 1:2 ТБ Ян Зейскам - Кайзерслаутерн 0:8 Кайзерслаутерн - Байер Л 0:1 Кайзерслаутерн - Айнтрахт Бр 5:0 Герта - Кайзерслаутерн 3:1 Кайзерслаутерн - Магдебург 4:1 Хольштайн Киль - Кайзерслаутерн 1:3 Кайзерслаутерн - Веен Висбаден 1:1

Результаты матчей

Ян
Кайзерслаутерн

Точный счет

0:3
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:2
2 раза 67%
3:4
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

2:0
2 раза 67%
5:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
3 раза 100%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

2:0
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
2:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%

Точное количество голов

0
5 раз 83%
1
1 раз 17%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Ян
Кайзерслаутерн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
5
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 7 5 2 0 11 - 4 17
2.
Карлсруэ
 6 4 2 0 12 - 7 14
3.
Магдебург
 1:1 7 3 4 0 14 - 7 13
4.
Падерборн
 0:0 7 3 4 0 11 - 7 13
5.
Гамбург
 0:0 7 3 3 1 14 - 6 12
6.
Ганновер 96
 6 3 1 2 7 - 4 10
7.
Герта
 6 3 1 2 10 - 8 10
8.
Гройтер Фюрт
 7 2 3 2 11 - 8 9
9.
Кайзерслаутерн
 0:0 7 2 3 2 11 - 12 9
10.
Кёльн
 6 2 2 2 14 - 9 8
11.
Нюрнберг
 6 2 1 3 8 - 12 7
12.
Ульм 1846
 7 2 1 4 9 - 9 7
13.
Эльвeрсберг
 6 1 3 2 9 - 8 6
14.
Дармштадт
 1:1 7 1 3 3 9 - 15 6
15.
Пройссен Мюнстер
 6 1 2 3 8 - 11 5
16.
Шальке 04
 6 1 1 4 12 - 16 4
17.
Айнтрахт Бр
 7 1 1 5 7 - 19 4
18.
Ян
 0:0 7 1 1 5 1 - 16 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Карлсруэ
 3 3 0 0 8 - 4 9
3.
Гамбург
 0:0 4 2 2 0 10 - 2 8
4.
Падерборн
 0:0 3 2 1 0 5 - 2 7
5.
Фортуна
 3 1 2 0 3 - 2 5
6.
Гройтер Фюрт
 4 1 2 1 5 - 4 5
7.
Эльвeрсберг
 3 1 1 1 7 - 5 4
8.
Ян
 0:0 4 1 1 2 1 - 7 4
9.
Кёльн
 3 1 0 2 7 - 4 3
10.
Шальке 04
 3 1 0 2 9 - 9 3
11.
Герта
 3 1 0 2 3 - 4 3
12.
Айнтрахт Бр
 3 1 0 2 4 - 5 3
13.
Нюрнберг
 3 1 0 2 3 - 7 3
14.
Магдебург
 1:1 3 0 3 0 4 - 4 3
15.
Ульм 1846
 4 1 0 3 6 - 7 3
16.
Дармштадт
 1:1 4 0 3 1 3 - 5 3
17.
Пройссен Мюнстер
 3 0 2 1 3 - 4 2
18.
Кайзерслаутерн
 0:0 3 0 2 1 7 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 4 4 0 0 8 - 2 12
2.
Магдебург
 1:1 4 3 1 0 10 - 3 10
3.
Герта
 3 2 1 0 7 - 4 7
4.
Кайзерслаутерн
 0:0 4 2 1 1 4 - 4 7
5.
Падерборн
 0:0 4 1 3 0 6 - 5 6
6.
Кёльн
 3 1 2 0 7 - 5 5
7.
Карлсруэ
 3 1 2 0 4 - 3 5
8.
Гройтер Фюрт
 3 1 1 1 6 - 4 4
9.
Ульм 1846
 3 1 1 1 3 - 2 4
10.
Нюрнберг
 3 1 1 1 5 - 5 4
11.
Гамбург
 0:0 3 1 1 1 4 - 4 4
12.
Пройссен Мюнстер
 3 1 0 2 5 - 7 3
13.
Дармштадт
 1:1 3 1 0 2 6 - 10 3
14.
Эльвeрсберг
 3 0 2 1 2 - 3 2
15.
Ганновер 96
 3 0 1 2 1 - 3 1
16.
Шальке 04
 3 0 1 2 3 - 7 1
17.
Айнтрахт Бр
 4 0 1 3 3 - 14 1
18.
Ян
 0:0 3 0 0 3 0 - 9 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 6 (1)
Дармштадт Лидберг Исак 5
Эльвeрсберг Асллани Фисник 4 (2)
Гамбург Кёнигсдёрффер Рансфорд 4 (1)
Шальке 04 Караман Кенан 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Айнтрахт Бр Кёлер Свен 1 3
Фортуна Хоффманн Андре 4
Гройтер Фюрт Юнг Гидеон 4
Карлсруэ Рапп Николай 4
Герта Зефёйк Дейовайсио 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 12'
    Тачи Ричмонд получил желтую карточку от судьи
  • 9'
    Брайан Хайн получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ян
Ничья
Кайзерслаутерн
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Кайзерслаутерн
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