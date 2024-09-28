Тур: 7. Стадион: Jahnstadion Regensburg.
0:0
Первый тайм: 27'
Ход матча
9'
12'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 2
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
34 Владение мячом, % 66
37
Leopold
Wurm
10
Вит
Кристиан
33
Прёгер
Кай
20
Ганаус
Ноа
32
Гиамера
Ян
33
Эльведи
Ян
24
Хеуэр
Яннис
29
Тачи
Ричмонд
26
Калоч
Филип
- Основной состав
- Вратарь
-
37 Leopold WurmЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Вит КристианПолузащитник
-
33 Прёгер КайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Ганаус НоаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Майер МаксПолузащитник
-
-
-
25 Jonas Bauer
-
-
-
Главный тренер: Joe Enochs
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Гиамера ЯнЗащитник
-
33 Эльведи ЯнЗащитник
-
24 Хеуэр ЯннисЗащитник
- Защитник
-
29 Тачи РичмондПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Калоч ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Спахич АвдоВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Рашль ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Mika Haas
-
31 Luca Sirch
-
18 Jannik Mause
-
Главный тренер: Markus Anfang
История личных встреч
Ян
Кайзерслаутерн
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
7 матчей
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
1.33
1.5
Среднее время на гол
67
60
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
0.75
1.33
Среднее время на гол
120
67
Всего голов
7
10
Голов в среднем за матч
1
1.43
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
Среднее время на гол
90
63
Бомбардиры внутри турнира
Ян
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Котер Доминик
|1
|0.14
Кайзерслаутерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ахе Рагнар
|4
|0.57
|Опоку Аарон
|2
|0.29
|Томяк Борис
|2 (1)
|0.29
|Клемент Филипп
|1
|0.14
|Ганслик Даниэль
|1
|0.14
|Тачи Ричмонд
|1
|0.14
|Векессер Эрик
|0
|0
Карточки
Ян
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баллас Флориан
|2
|0
|Гейпль Андреас
|2
|0
|Эрнст Себастьян
|2
|0
|Прёгер Кай
|2
|0
|Шенфельдер Оскар
|2
|0
|Mansour Ouro-Tagba
|0
|1
|Саллер Бенедикт
|1
|0
|Кюльветтер Кристиан
|1
|0
|Вит Кристиан
|1
|0
|Nico Ochojski
|1
|0
|Котер Доминик
|1
|0
|Гебхардт Феликс
|1
|0
Кайзерслаутерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Векессер Эрик
|3
|0
|Эльведи Ян
|2
|0
|Томяк Борис
|2
|0
|Ганслик Даниэль
|2
|0
|Калоч Филип
|2
|0
|Хеуэр Яннис
|2
|0
|Риттер Марлон
|1
|0
|Гиамера Ян
|1
|0
|Туре Альмами
|1
|0
|Маркус Анфанг
|1
|0
Результаты матчей
Ян
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Кайзерслаутерн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
1
Ян
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Кайзерслаутерн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
8
4
Упущенные победы
0
4
Ян
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Кайзерслаутерн
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
8
5
Упущенные победы
0
5
Голы по времени матча
Забито
1
4
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90
Пропущено
7
4
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
14%
1
25%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
1
25%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
2
29%
1
25%
76-90
Забито
1
7
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
57%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
100%
1
14%
76-90
Пропущено
8
8
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
3
38%
0
0%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
4
50%
2
25%
76-90
Забито
2
11
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
4
36%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
50%
4
36%
76-90
Пропущено
15
12
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
4
27%
1
8%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
2
13%
3
25%
46-60
1
7%
2
17%
61-75
6
40%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Ян
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Ян - Пройссен Мюнстер 0:3 Гамбург - Ян 5:0 Ян - Унтерахинг 5:1 Ян - Гройтер Фюрт 0:4
Герта - Ян 2:0 Ян - Бохум 1:0 Ян - Ульм 1846 1:0 Ганновер 96 - Ян 2:0 Динамо Дрезден - Ян 1:2 Ян - Блау-Вайсс Линц 0:1 Штуттгартер Киккерс - Ян 0:2 Эльтерсдорф - Ян 2:2 Вилцинг - Ян 0:2 Ян - Рид 3:4 Веен Висбаден - Ян 1:2 Ян - Веен Висбаден 2:2 Ян - Саарбрюккен 0:1 Виктория Кельн - Ян 1:1 Фрайбург-2 - Ян 3:1 Ян - Динамо Дрезден 1:1
Кайзерслаутерн
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Кайзерслаутерн - Гамбург 2:2 Ганновер 96 - Кайзерслаутерн 3:1 Штутгарт - Кайзерслаутерн 4:1 Кайзерслаутерн - Герта 3:4
Пройссен Мюнстер - Кайзерслаутерн 0:1 Ингольштадт - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 2:2 Ульм 1846 - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Мюнхен-1860 2:0 Киккерс Оффенбах - Кайзерслаутерн 1:3 Фортуна - Кайзерслаутерн 0:1 Карабах - Кайзерслаутерн 1:3 Пирмазенс - Кайзерслаутерн 1:2 ТБ Ян Зейскам - Кайзерслаутерн 0:8 Кайзерслаутерн - Байер Л 0:1 Кайзерслаутерн - Айнтрахт Бр 5:0 Герта - Кайзерслаутерн 3:1 Кайзерслаутерн - Магдебург 4:1 Хольштайн Киль - Кайзерслаутерн 1:3 Кайзерслаутерн - Веен Висбаден 1:1
Результаты матчей
Ян
Кайзерслаутерн
Точный счет
0:3
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:2
2 раза 67%
3:4
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
2:0
2 раза 67%
5:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
3 раза 100%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
2:0
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
2:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
Точное количество голов
0
5 раз 83%
1
1 раз 17%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Ян
Кайзерслаутерн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
15
Больше Меньше
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|2
|0
|11 - 4
|17
|2.
|6
|4
|2
|0
|12 - 7
|14
|3.
|1:1
|7
|3
|4
|0
|14 - 7
|13
|4.
|0:0
|7
|3
|4
|0
|11 - 7
|13
|5.
|0:0
|7
|3
|3
|1
|14 - 6
|12
|6.
|6
|3
|1
|2
|7 - 4
|10
|7.
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|8.
|7
|2
|3
|2
|11 - 8
|9
|9.
|0:0
|7
|2
|3
|2
|11 - 12
|9
|10.
|6
|2
|2
|2
|14 - 9
|8
|11.
|6
|2
|1
|3
|8 - 12
|7
|12.
|7
|2
|1
|4
|9 - 9
|7
|13.
|6
|1
|3
|2
|9 - 8
|6
|14.
|1:1
|7
|1
|3
|3
|9 - 15
|6
|15.
|6
|1
|2
|3
|8 - 11
|5
|16.
|6
|1
|1
|4
|12 - 16
|4
|17.
|7
|1
|1
|5
|7 - 19
|4
|18.
|0:0
|7
|1
|1
|5
|1 - 16
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|2.
|3
|3
|0
|0
|8 - 4
|9
|3.
|0:0
|4
|2
|2
|0
|10 - 2
|8
|4.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|5.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|6.
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|7.
|3
|1
|1
|1
|7 - 5
|4
|8.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|1 - 7
|4
|9.
|3
|1
|0
|2
|7 - 4
|3
|10.
|3
|1
|0
|2
|9 - 9
|3
|11.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|12.
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|13.
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|14.
|1:1
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|15.
|4
|1
|0
|3
|6 - 7
|3
|16.
|1:1
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|17.
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|18.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|7 - 8
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|2.
|1:1
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|3.
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|4.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|5.
|0:0
|4
|1
|3
|0
|6 - 5
|6
|6.
|3
|1
|2
|0
|7 - 5
|5
|7.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|8.
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|9.
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|10.
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|11.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|12.
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|13.
|1:1
|3
|1
|0
|2
|6 - 10
|3
|14.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|15.
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|16.
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|17.
|4
|0
|1
|3
|3 - 14
|1
|18.
|0:0
|3
|0
|0
|3
|0 - 9
|0
- — Выход в Бундеслигу
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Карлсруэ
|Зивзивадзе Буду
|6 (1)
|Дармштадт
|Лидберг Исак
|5
|Эльвeрсберг
|Асллани Фисник
|4 (2)
|Гамбург
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|4 (1)
|Шальке 04
|Караман Кенан
|4 (1)
|Айнтрахт Бр
|Кёлер Свен
|1 3
|Фортуна
|Хоффманн Андре
|4
|Гройтер Фюрт
|Юнг Гидеон
|4
|Карлсруэ
|Рапп Николай
|4
|Герта
|Зефёйк Дейовайсио
|4