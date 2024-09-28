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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 7. Стадион: . Зрители: 14431
Ян
0:0
Конец матча
Кайзерслаутерн
0'
9' Желтая карточка
Bryan Hein
12' Желтая карточка
Тачи Ричмонд
53' Желтая карточка
Абиама Диксон
62' Желтая карточка
Риттер Марлон
90' Желтая карточка
Jannik Mause
90' Желтая карточка
Прёгер Кай
90'+6

Ход матча

9'
Bryan Hein
 
12'
 
Тачи Ричмонд
53'
 
Абиама Диксон
62'
 
Риттер Марлон
71'
 
Клемент Филипп
Эльведи Ян
71'
 
Йокота Дайсуке
Тачи Ричмонд
80'
 
Jannik Mause
Абиама Диксон
80'
Eric Hottmann
Ганаус Ноа
 
90'
Mansour Ouro-Tagba
Кюльветтер Кристиан
 
90'
 
Jannik Mause
90'
Прёгер Кай
 
90'
Jonas Bauer
Котер Доминик
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 4
  • 2 Офсайды 3
  • 9 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 189 Количество передач 677
  • 31 Владение мячом, % 69
1
Гебхардт
Феликс
37
Leopold
Wurm
5
Булик
Расим
16
Louis
Breunig
3
Bryan
Hein
8
Гейпль
Андреас
10
Вит
Кристиан
33
Прёгер
Кай
30
Кюльветтер
Кристиан
27
Котер
Доминик
20
Ганаус
Ноа
1
Краль
Юлиан
32
Гиамера
Ян
33
Эльведи
Ян
24
Хеуэр
Яннис
13
Векессер
Эрик
29
Тачи
Ричмонд
7
Риттер
Марлон
2
Томяк
Борис
26
Калоч
Филип
40
Абиама
Диксон
9
Ахе
Рагнар
Ян
4-2-3-1
Кайзерслаутерн
4-5-1

История личных встреч

Ян
Кайзерслаутерн

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

7 матчей

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

Б2
0:0
Б2
0:3
К
1:1
Б2
1:1
Б2
3:1
Б2
1:3
Б2
1:1

Голы

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

1.33
1.5

Среднее время на гол

67
60

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

0.75
1.33

Среднее время на гол

120
67

Всего голов

7
10

Голов в среднем за матч

1
1.43

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

90
63

Бомбардиры внутри турнира

Ян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Котер Доминик 1 0.14
Кайзерслаутерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ахе Рагнар 4 0.57
Опоку Аарон 2 0.29
Томяк Борис 2 (1) 0.29
Клемент Филипп 1 0.14
Ганслик Даниэль 1 0.14
Тачи Ричмонд 1 0.14
Векессер Эрик 0 0

Карточки

Ян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Прёгер Кай 3 0
Баллас Флориан 2 0
Гейпль Андреас 2 0
Эрнст Себастьян 2 0
Шенфельдер Оскар 2 0
Mansour Ouro-Tagba 0 1
Саллер Бенедикт 1 0
Кюльветтер Кристиан 1 0
Вит Кристиан 1 0
Nico Ochojski 1 0
Котер Доминик 1 0
Bryan Hein 1 0
Гебхардт Феликс 1 0
Кайзерслаутерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Векессер Эрик 3 0
Риттер Марлон 2 0
Эльведи Ян 2 0
Томяк Борис 2 0
Ганслик Даниэль 2 0
Калоч Филип 2 0
Хеуэр Яннис 2 0
Гиамера Ян 1 0
Туре Альмами 1 0
Jannik Mause 1 0
Тачи Ричмонд 1 0
Абиама Диксон 1 0
Маркус Анфанг 1 0

Результаты матчей

Ян
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Кайзерслаутерн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
1
Ян
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Кайзерслаутерн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

8
4

Упущенные победы

0
4
Ян
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Кайзерслаутерн
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

8
5

Упущенные победы

0
5

Голы по времени матча

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90

Пропущено

7
4
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
14%
1
25%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
1
25%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
2
29%
1
25%
76-90

Забито

1
7
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
57%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
100%
1
14%
76-90

Пропущено

8
8
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
3
38%
0
0%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
4
50%
2
25%
76-90

Забито

2
11
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
4
36%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
50%
4
36%
76-90

Пропущено

15
12
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
4
27%
1
8%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
2
13%
3
25%
46-60
1
7%
2
17%
61-75
6
40%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Ян
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Ян - Пройссен Мюнстер 0:3 Гамбург - Ян 5:0 Ян - Унтерахинг 5:1 Ян - Гройтер Фюрт 0:4
Герта - Ян 2:0 Ян - Бохум 1:0 Ян - Ульм 1846 1:0 Ганновер 96 - Ян 2:0 Динамо Дрезден - Ян 1:2 Ян - Блау-Вайсс Линц 0:1 Штуттгартер Киккерс - Ян 0:2 Эльтерсдорф - Ян 2:2 Вилцинг - Ян 0:2 Ян - Рид 3:4 Веен Висбаден - Ян 1:2 Ян - Веен Висбаден 2:2 Ян - Саарбрюккен 0:1 Виктория Кельн - Ян 1:1 Фрайбург-2 - Ян 3:1 Ян - Динамо Дрезден 1:1
Кайзерслаутерн
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Кайзерслаутерн - Гамбург 2:2 Ганновер 96 - Кайзерслаутерн 3:1 Штутгарт - Кайзерслаутерн 4:1 Кайзерслаутерн - Герта 3:4
Пройссен Мюнстер - Кайзерслаутерн 0:1 Ингольштадт - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 2:2 Ульм 1846 - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Мюнхен-1860 2:0 Киккерс Оффенбах - Кайзерслаутерн 1:3 Фортуна - Кайзерслаутерн 0:1 Карабах - Кайзерслаутерн 1:3 Пирмазенс - Кайзерслаутерн 1:2 ТБ Ян Зейскам - Кайзерслаутерн 0:8 Кайзерслаутерн - Байер Л 0:1 Кайзерслаутерн - Айнтрахт Бр 5:0 Герта - Кайзерслаутерн 3:1 Кайзерслаутерн - Магдебург 4:1 Хольштайн Киль - Кайзерслаутерн 1:3 Кайзерслаутерн - Веен Висбаден 1:1

Результаты матчей

Ян
Кайзерслаутерн

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:2
2 раза 67%
3:4
1 раз 33%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

2:0
2 раза 67%
5:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 100%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%

Точное количество голов

0
6 раз 86%
1
1 раз 14%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Ян
Кайзерслаутерн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
6
0.5
Больше Меньше
6
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 7 5 2 0 11 - 4 17
2.
Магдебург
 7 4 3 0 15 - 7 15
3.
Карлсруэ
 6 4 2 0 12 - 7 14
4.
Падерборн
 7 3 4 0 13 - 9 13
5.
Гамбург
 7 3 3 1 16 - 8 12
6.
Ганновер 96
 6 3 1 2 7 - 4 10
7.
Герта
 6 3 1 2 10 - 8 10
8.
Гройтер Фюрт
 7 2 3 2 11 - 8 9
9.
Кайзерслаутерн
 7 2 3 2 11 - 12 9
10.
Кёльн
 6 2 2 2 14 - 9 8
11.
Нюрнберг
 6 2 1 3 8 - 12 7
12.
Ульм 1846
 7 2 1 4 9 - 9 7
13.
Эльвeрсберг
 6 1 3 2 9 - 8 6
14.
Пройссен Мюнстер
 6 1 2 3 8 - 11 5
15.
Дармштадт
 7 1 2 4 9 - 16 5
16.
Шальке 04
 6 1 1 4 12 - 16 4
17.
Айнтрахт Бр
 7 1 1 5 7 - 19 4
18.
Ян
 7 1 1 5 1 - 16 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Карлсруэ
 3 3 0 0 8 - 4 9
3.
Гамбург
 4 2 2 0 12 - 4 8
4.
Падерборн
 3 2 1 0 5 - 2 7
5.
Фортуна
 3 1 2 0 3 - 2 5
6.
Гройтер Фюрт
 4 1 2 1 5 - 4 5
7.
Эльвeрсберг
 3 1 1 1 7 - 5 4
8.
Ян
 4 1 1 2 1 - 7 4
9.
Кёльн
 3 1 0 2 7 - 4 3
10.
Шальке 04
 3 1 0 2 9 - 9 3
11.
Герта
 3 1 0 2 3 - 4 3
12.
Айнтрахт Бр
 3 1 0 2 4 - 5 3
13.
Нюрнберг
 3 1 0 2 3 - 7 3
14.
Магдебург
 3 0 3 0 4 - 4 3
15.
Ульм 1846
 4 1 0 3 6 - 7 3
16.
Кайзерслаутерн
 3 0 2 1 7 - 8 2
17.
Пройссен Мюнстер
 3 0 2 1 3 - 4 2
18.
Дармштадт
 4 0 2 2 3 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Магдебург
 4 4 0 0 11 - 3 12
2.
Фортуна
 4 4 0 0 8 - 2 12
3.
Герта
 3 2 1 0 7 - 4 7
4.
Кайзерслаутерн
 4 2 1 1 4 - 4 7
5.
Падерборн
 4 1 3 0 8 - 7 6
6.
Кёльн
 3 1 2 0 7 - 5 5
7.
Карлсруэ
 3 1 2 0 4 - 3 5
8.
Гройтер Фюрт
 3 1 1 1 6 - 4 4
9.
Ульм 1846
 3 1 1 1 3 - 2 4
10.
Нюрнберг
 3 1 1 1 5 - 5 4
11.
Гамбург
 3 1 1 1 4 - 4 4
12.
Пройссен Мюнстер
 3 1 0 2 5 - 7 3
13.
Дармштадт
 3 1 0 2 6 - 10 3
14.
Эльвeрсберг
 3 0 2 1 2 - 3 2
15.
Ганновер 96
 3 0 1 2 1 - 3 1
16.
Шальке 04
 3 0 1 2 3 - 7 1
17.
Айнтрахт Бр
 4 0 1 3 3 - 14 1
18.
Ян
 3 0 0 3 0 - 9 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 6 (1)
Падерборн Бильбия Филип 5 (2)
Гамбург Глацель Роберт 5
Дармштадт Лидберг Исак 5
Эльвeрсберг Асллани Фисник 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Магдебург Матисен Маркус 1 4
Гамбург Шонлау Себастьян 1 3
Айнтрахт Бр Кёлер Свен 1 3
Фортуна Хоффманн Андре 4
Гройтер Фюрт Юнг Гидеон 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 12'
    Тачи Ричмонд получил желтую карточку от судьи
  • 9'
    Брайан Хайн получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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