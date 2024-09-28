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  4. Суперлига Индии 2024-2025
Тур: 3.
Дели Динамос
2:1
Конец матча
Джамшедпур
0'
15' Желтая карточка
Amey Ranwade
1:0
20' Гол
Маурисио Диего
37' Желтая карточка
Pratik Chowdhary
2:0
42' Гол
Mourtada Sergine Fall
45' Желтая карточка
Sourav Das
2:1
62' Гол в свои ворота
Mourtada Sergine Fall
90'+7
1
Сингх
Амриндер
4
Amey
Ranwade
24
Thoiba
Moirangthem
15
Mourtada
Sergine
Fall
18
Jerry
Lalrinzuala
10
Ahmed
Jahouh
7
Khawlhring
Lalthathanga
17
Jerry
Mawihmingthanga
8
Hugo
Boumous
19
Isak
Vanlalruatfela
9
Маурисио
Диего
32
Albino
Gomes
5
Ashutosh
Mehta
4
Pratik
Chowdhary
6
Stephen
Eze
23
Muhammed
Uvais
7
Imran
Khan
20
Sourav
Das
10
Хави
Эрнандес
II
12
Доунгел
Семинлен
17
Мюррей
Джордан
9
Сиверио
Хавьер
Дели Динамос
Джамшедпур

История личных встреч

Дели Динамос
Джамшедпур

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
80%
4 победы 4 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

14 матчей

28.6%
14.3%
57.1%
4 победы 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

21.4%
35.7%
42.9%
3 победы 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

28.6%
28.6%
42.8%
4 победы 4 ничьи 6 побед

История матчей

СИ
4:1
СИ
0:1
СИ
0:2
СИ
2:3
СИ
5:1
СИ
0:4
СИ
0:1
СИ
2:2
СИ
2:1
СИ
2:1
СИ
2:1
СИ
2:2
СИ
3:2
СИ
0:1

Голы

Всего голов

8
11

Голов в среднем за матч

1.14
1.57

Среднее время на гол

78
57

Всего голов

16
12

Голов в среднем за матч

2.29
1.71

Среднее время на гол

39
52

Всего голов

24
23

Голов в среднем за матч

1.71
1.64

Тотал матчей

2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

52
54

Бомбардиры внутри турнира

Дели Динамос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маурисио Диего 2 (1) 0.67
Кришна Рой 1 0.33
Mourtada Sergine Fall 1 0.33
Hugo Boumous 0 0
Джамшедпур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хави Эрнандес II 2 0.67
Мюррей Джордан 2 0.67
Сиверио Хавьер 1 (1) 0.33
Доунгел Семинлен 0 0
Mobashir Rahman 0 0
Imran Khan 0 0

Карточки

Дели Динамос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ahmed Jahouh 1 0
Amey Ranwade 1 0
Isak Vanlalruatfela 1 0
Джамшедпур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Sourav Das 2 0
Rei Tachikawa 2 0
Хави Эрнандес II 1 0
Доунгел Семинлен 1 0
Ashutosh Mehta 1 0
Сиверио Хавьер 1 0
Pratik Chowdhary 1 0
Albino Gomes 1 0
Stephen Eze 1 0

Результаты матчей

Дели Динамос
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Джамшедпур
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
0
Дели Динамос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Джамшедпур
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
3
Дели Динамос
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Джамшедпур
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

2
3

Голы по времени матча

Забито

5
2
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
50%
61-75
1
20%
1
50%
76-90

Пропущено

3
4
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
50%
76-90

Забито

5
5
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Пропущено

6
6
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
33%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
2
33%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Дели Динамос
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Пенджаб - Дели Динамос 2:1 Дели Динамос - Ченнаин 2:3 АТК - Дели Динамос 2:0 Дели Динамос - АТК 2:1
Дели Динамос - Керала Бластерс ФК 2:1 Нортист Юнайтед - Дели Динамос 3:0 Мумбаи Сити - Дели Динамос 2:1 Дели Динамос - Пенджаб 3:1 Бенгалуру - Дели Динамос 0:0 Дели Динамос - Централ Кост Маринерс 0:0 Централ Кост Маринерс - Дели Динамос 4:0 Ченнаин - Дели Динамос 2:1 Дели Динамос - Ист Бенгал 2:1 Дели Динамос - АТК 0:0 Дели Динамос - Гоа 1:1 Хайдарабад - Дели Динамос 0:3 Дели Динамос - Керала Бластерс ФК 2:1 Дели Динамос - Джамшедпур 4:1 Пенджаб - Дели Динамос 0:1 Ист Бенгал - Дели Динамос 0:0
Джамшедпур
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Джамшедпур - Мумбаи Сити 3:2 Гоа - Джамшедпур 1:2 Джамшедпур - Гоа 2:3 Ченнаин - Джамшедпур 2:1
Джамшедпур - Керала Бластерс ФК 1:1 Джамшедпур - Мумбаи Сити 1:1 АТК - Джамшедпур 3:0 Джамшедпур - Ист Бенгал 2:1 Пенджаб - Джамшедпур 0:4 Джамшедпур - Бенгалуру 1:1 Мумбаи Сити - Джамшедпур 2:3 Джамшедпур - Нортист Юнайтед 1:1 Дели Динамос - Джамшедпур 4:1 Хайдарабад - Джамшедпур 0:5 Бенгалуру - Джамшедпур 1:0 Джамшедпур - Ченнаин 2:2 Джамшедпур - Дели Динамос 0:1 Гоа - Джамшедпур 1:0 Джамшедпур - АТК 2:3 Нортист Юнайтед - Джамшедпур 2:1

Результаты матчей

Дели Динамос
Джамшедпур

Точный счет

2:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

2:1
2 раза 67%
2:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Дели Динамос
Джамшедпур

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенгалуру
 1:0 3 3 0 0 5 - 0 9
2.
Пенджаб
 3 3 0 0 6 - 2 9
3.
Джамшедпур
 3 2 0 1 6 - 5 6
4.
АТК
 0:1 3 1 1 1 5 - 5 4
5.
Мохаммедан
 3 1 1 1 2 - 2 4
6.
Гоа
 3 1 1 1 5 - 5 4
7.
Ченнаин
 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
Керала Бластерс ФК
 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
Нортист Юнайтед
 2 1 0 1 3 - 3 3
10.
Дели Динамос
 3 1 0 2 5 - 6 3
11.
Мумбаи Сити
 2 0 1 1 4 - 5 1
12.
Хайдарабад
 2 0 0 2 0 - 5 0
13.
Ист Бенгал
 3 0 0 3 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенгалуру
 1:0 3 3 0 0 5 - 0 9
2.
Пенджаб
 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
АТК
 0:1 2 1 1 0 5 - 4 4
4.
Джамшедпур
 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Дели Динамос
 2 1 0 1 4 - 4 3
6.
Керала Бластерс ФК
 2 1 0 1 3 - 3 3
7.
Мохаммедан
 2 0 1 1 1 - 2 1
8.
Хайдарабад
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Мумбаи Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Нортист Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ист Бенгал
 1 0 0 1 2 - 3 0
12.
Гоа
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Ченнаин
 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гоа
 2 1 1 0 4 - 3 4
2.
Ченнаин
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
Мохаммедан
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Пенджаб
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Нортист Юнайтед
 2 1 0 1 3 - 3 3
6.
Джамшедпур
 2 1 0 1 3 - 3 3
7.
Мумбаи Сити
 2 0 1 1 4 - 5 1
8.
Керала Бластерс ФК
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Бенгалуру
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Дели Динамос
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
АТК
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Ист Бенгал
 2 0 0 2 1 - 3 0
13.
Хайдарабад
 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в 1/2 плей-офф
  • — Выход в 1/4 плей-офф

Топ бомбардиров
Гоа Эррера Борха 3
Пенджаб Мрзляк Филип 2 (1)
Нортист Юнайтед Alaedine Ajaray 2 (1)
Гоа Садику Армандо 2
Джамшедпур Хави Эрнандес II 2
Весь список

Топ нарушителей
Гоа Макхью Карл 1 2
Хайдарабад Leander D'Cunha 1 1
Ист Бенгал Лалчунгнунга 1 1
Ист Бенгал Юсте Эктор 2
Гоа Онайндиа Одеи 2
Весь список
  • 46'
    Sourav Das уходит с поля. Aniket Jadhav выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Sourav Das получил желтую карточку от судьи
  • 42'
    Hugo Boumous сделал результативную передачу.
  • 42'
    Г О О О О Л - Mourtada Sergine Fall бьет в цель!
  • 37'
    Pratik Chaudhari получил желтую карточку от судьи
  • 20'
    Hugo Boumous сделал результативную передачу.
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