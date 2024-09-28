Тур: 3.
2:1
Конец матча
0'
15' Желтая карточкаAmey Ranwade
1:0
20' ГолМаурисио Диего
37' Желтая карточкаPratik Chowdhary
2:0
42' ГолMourtada Sergine Fall
45' Желтая карточкаSourav Das
2:1
62' Гол в свои воротаMourtada Sergine Fall
90'+7
Ход матча
15'
20'
1:0
37'
42'
45'
62'
10
Ahmed
Jahouh
32
Albino
Gomes
20
Sourav
Das
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Ahmed JahouhПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
21 Кришна РойПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Anuj Kumar
-
25 Rahim Ali
-
-
-
-
-
Главный тренер: Sergio Lobera
- Основной состав
-
32 Albino GomesВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Sourav DasПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
33 Amrit Gope
-
77 Nikhil Barla
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Khalid Jamil
История личных встреч
Дели Динамос
Джамшедпур
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
80%
4 победы 4 ничьи 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
14 матчей
28.6%
14.3%
57.1%
4 победы 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
21.4%
35.7%
42.9%
3 победы 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
28.6%
28.6%
42.8%
4 победы 4 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
11
Голов в среднем за матч
1.14
1.57
Среднее время на гол
78
57
Всего голов
16
12
Голов в среднем за матч
2.29
1.71
Среднее время на гол
39
52
Всего голов
24
23
Голов в среднем за матч
1.71
1.64
Тотал матчей
2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
52
54
Бомбардиры внутри турнира
Дели Динамос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маурисио Диего
|2 (1)
|0.67
|Кришна Рой
|1
|0.33
|Mourtada Sergine Fall
|1
|0.33
|Hugo Boumous
|0
|0
Джамшедпур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хави Эрнандес II
|2
|0.67
|Мюррей Джордан
|2
|0.67
|Сиверио Хавьер
|1 (1)
|0.33
|Доунгел Семинлен
|0
|0
|Mobashir Rahman
|0
|0
|Imran Khan
|0
|0
Карточки
Дели Динамос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ahmed Jahouh
|1
|0
|Amey Ranwade
|1
|0
|Isak Vanlalruatfela
|1
|0
Джамшедпур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Sourav Das
|2
|0
|Rei Tachikawa
|2
|0
|Хави Эрнандес II
|1
|0
|Доунгел Семинлен
|1
|0
|Ashutosh Mehta
|1
|0
|Сиверио Хавьер
|1
|0
|Pratik Chowdhary
|1
|0
|Albino Gomes
|1
|0
|Stephen Eze
|1
|0
Результаты матчей
Дели Динамос
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Джамшедпур
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
0
Дели Динамос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Джамшедпур
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
3
Дели Динамос
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Джамшедпур
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
2
3
Голы по времени матча
Забито
5
2
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
50%
61-75
1
20%
1
50%
76-90
Пропущено
3
4
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
50%
76-90
Забито
5
5
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
1
20%
1
20%
76-90
Пропущено
6
6
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
33%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
2
33%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Дели Динамос
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Пенджаб - Дели Динамос 2:1 Дели Динамос - Ченнаин 2:3 АТК - Дели Динамос 2:0 Дели Динамос - АТК 2:1
Дели Динамос - Керала Бластерс ФК 2:1 Нортист Юнайтед - Дели Динамос 3:0 Мумбаи Сити - Дели Динамос 2:1 Дели Динамос - Пенджаб 3:1 Бенгалуру - Дели Динамос 0:0 Дели Динамос - Централ Кост Маринерс 0:0 Централ Кост Маринерс - Дели Динамос 4:0 Ченнаин - Дели Динамос 2:1 Дели Динамос - Ист Бенгал 2:1 Дели Динамос - АТК 0:0 Дели Динамос - Гоа 1:1 Хайдарабад - Дели Динамос 0:3 Дели Динамос - Керала Бластерс ФК 2:1 Дели Динамос - Джамшедпур 4:1 Пенджаб - Дели Динамос 0:1 Ист Бенгал - Дели Динамос 0:0
Джамшедпур
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Джамшедпур - Мумбаи Сити 3:2 Гоа - Джамшедпур 1:2 Джамшедпур - Гоа 2:3 Ченнаин - Джамшедпур 2:1
Джамшедпур - Керала Бластерс ФК 1:1 Джамшедпур - Мумбаи Сити 1:1 АТК - Джамшедпур 3:0 Джамшедпур - Ист Бенгал 2:1 Пенджаб - Джамшедпур 0:4 Джамшедпур - Бенгалуру 1:1 Мумбаи Сити - Джамшедпур 2:3 Джамшедпур - Нортист Юнайтед 1:1 Дели Динамос - Джамшедпур 4:1 Хайдарабад - Джамшедпур 0:5 Бенгалуру - Джамшедпур 1:0 Джамшедпур - Ченнаин 2:2 Джамшедпур - Дели Динамос 0:1 Гоа - Джамшедпур 1:0 Джамшедпур - АТК 2:3 Нортист Юнайтед - Джамшедпур 2:1
Результаты матчей
Дели Динамос
Джамшедпур
Точный счет
2:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
3:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
2:1
2 раза 67%
2:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Дели Динамос
Джамшедпур
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|3
|3
|0
|0
|5 - 0
|9
|2.
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|3.
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|4.
|0:1
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|5.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|6.
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|7.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|11.
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|12.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|13.
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|3
|3
|0
|0
|5 - 0
|9
|2.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|0:1
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|4.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|7.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|7.
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|13.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
- — Выход в 1/2 плей-офф
- — Выход в 1/4 плей-офф
|Гоа
|Эррера Борха
|3
|Пенджаб
|Мрзляк Филип
|2 (1)
|Нортист Юнайтед
|Alaedine Ajaray
|2 (1)
|Гоа
|Садику Армандо
|2
|Джамшедпур
|Хави Эрнандес II
|2
|Гоа
|Макхью Карл
|1 2
|Хайдарабад
|Leander D'Cunha
|1 1
|Ист Бенгал
|Лалчунгнунга
|1 1
|Ист Бенгал
|Юсте Эктор
|2
|Гоа
|Онайндиа Одеи
|2