Нарушение правил фиксируется у "железнодорожников" в атаке. Дмитрий Воробьёв подтолкнул Миенти Абену, чтобы выскочить один на один с Александром Максименко.

Манфред Угальде пробил из зоны левого инсайда в дальний угол, немного не попал в створ, и прозвучал свисток главного арбитра об офсайде.

Эсекьель Барко заработал для "Спартака" штрафной удар на левом фланге на центральной линии. Нарушением правил отметился Максим Ненахов.

Алексей Батраков с левого фланга в центральной трети поля прокидывал мяч на Сергея Пиняева, а мяч перехватил Руслан Литвинов.

Срджан Бабич успел получить в первом тайме жёлтую карточку - сфолил спартаковский защитник на своей половине поля против Ильи Самошникова.

Алексей Батраков набросил из глубины со штрафного в правую часть чужой штрафной площади, пошла скидочная тема, но Дмитрий Воробьёв не оказался в позиции, откуда можно было бы нанести удар по воротам.

Конец первого тайма. "Локомотив" - "Спартак" - 2:1. Дубль Самошникова, а между его голами - реализованный Барко пенальти. Игра идёт без надрыва, тотал больше 2,5 уже пробит.

В чём "Спартак" на данную минуту выигрывает у "Локомотива", так это в единоборствах. 42 на 58 процентов по этому показателю со стороны хозяев.

Жерзино Ньямси прерывает доставку соперника с левого фланга, а затем подключившийся на чужую половину поля Срджан Бабич идёт в подкат на левом фланге и выбивает мяч из-под ног Дмитрия Воробьёва в аут.

Манфред Угальде намеревался с левого фланга задвинуть мяч в штрафную площадь "Локомотива", однако от сместившегося Жерзино Ньямси мяч отскочил на угловой. В результате подачи спартаковцев со стандарта никакого опасного момента не возникло.

"Спартаку" неплохо бы сравнять счёт до перерыва, и понимают это футболисты Деяна Станковича. Впрочем, осознают это и игроки Михаила Галактионова.

Неудачно Тео Бонгонда действовал на правом фланге чужой половины поля. От него вылетел мяч за боковую линию. Деян Станкович держится за голову - думает, какие коррективы ему внести в перерыве.

В центральном круге Руслан Литвинов устроил подкат с нарушением правил в отношении Алексея Батракова.

Илья Самошников вбросил аут с правого фланга в чужую штрафную площадь, откуда мяч выбил головой Руслан Литвинов.

Максим Ненахов немного коснулся Олега Рябчука в штрафной площади "Локомотива". Судя по всему, видеопроверка была. А пенальти не будет.

Алексей Батраков передержал мяч на правом полуфланге и допустил потерю. Вскоре размахался в своей штрафной площади руками Срджан Бабич - попал по груди Ильи Самошникова, тот упал. Пенальти в ворота "Спартака" нет.

Неудивительно, что "Спартак" играет с территориальным преимуществом. Так и в предыдущих матчах было у "красно-белых" при Деяне Станковиче.

Олег Рябчук прошёл по левому флангу и прострелил мимо Манфреда Угадьде, но и до Шамара Николсона не дошёл мяч - его вынес защитник "железнодорожников".

Миенти Абена и Алексей Батраков столкнулись в верховой борьбе - оба лежат на центральной линии. Медицинские бригады обеих команд появились на поле.

Александр Максименко пришёл погостить в центральный круг. Попивают жидкость из бутылок футболисты - что-то типа водопоя получается.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 2:1! ИЛЬЯ САМОШНИКОВ (ДУБЛЬ)! Что делала оборона "Спартака"? Поперечными пасами с левой стороны и до правого полуфланга разрезали её "железнодорожники". По цепочке мяч дошёл от Дмитрия Баринова через Артёма Карпукаса (Дмитрий Воробьёв обделён в этом плане остался) до неприкрытого Ильи Самошникова, отправившего мяч под перекладину.

Легко забил оба своих гола "Локомотив". Но и "Спартаку" пенальти несложно дался.

Момент! А вот тут "Спартак" мог второй забивать! То есть снова могли быстро сравнять счёт "красно-белые". Артём Карпукас неудачно сыграл, и отскочил мяч к Шамару Николсону. Ничего уже не мог поделать Жерзино Ньямси. С близкого расстояния пробивал Николсон, но Илья Лантратов выручил "Локомотив" и отразил мяч на угловой. Опять-таки, в обороне у "Локомотива" тоже нет железобетонной прочности.

26' Олег Рябчук упал слева в чужой штрафной площадке. Не поставлен пенальти в ворота "Спартака". Или что-то изменится?

25' От обороны сейчас "Локомотив" играет. У "Спартака" подача с левого фланга, Шамар Николсон выигрывает верх и делает скидку, а Манфред Угальде снова нарушает правила - на этот раз против Максима Ненахова.

24' Рядом с центральным кругом Артём Карпукас подкинул мяч в руку Манфреда Угальде. Мелкий фол от спартаковца.

23' Манфред Угальде неудачно действовал на левом фланге - выполнил подачу, в результате которого мяч проследовал за лицевую.

22' Даниил Денисов рядом с технической зоной "Спартака" оттолкнул руками от себя Сергея Пиняева. Деян Станкович всё чётко видел. Дмитрий Баринов разыграл штрафной, и мяч был заброшен в штрафную площадь гостей, где его легко забрал Александр Максименко.

21' Не сказать, что игра прямо обоюдоострая, но голами обменялись уже команды. Точно не нулевое дерби по счёту.

21' Около 23 градусов сейчас в Москве, без осадков.

20' Алексей Батраков делал передачу в атаке "Локомотива" на правый полуфланг Илье Самошникову, который придержал ход мяча и утратил владение.

19' Алексей Батраков разыграл угловой на правом фланге и покатил на подступы к штрафной Илье Самошникову, чей удар оказался заблокирован. Вскоре Артём Карпукас набросил на Дмитрия Воробьёва, головой не слишком опасно ударившего левее створа.

18' Длинный пас у "Локомотива" вперёд - на Дмитрия Воробьёва. Не пропустил его к воротам Миенти Абена, но мяч отскочил не к Александру Максименко, а на угловой.

17' Шамар Николсон продавил оборону "Локомотива" и двинулся в левую часть чужой вратарской, где был определён его фол против Ильи Лантратова.

16' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:1! ЭСЕКЬЕЛЬ БАРКО (С ПЕНАЛЬТИ)!

В область левого угла загнал мяч с одиннадцатиметрового Эсекьель Барко - в другую сторону кинулся Илья Лантратов.

15' Пенальти подтверждён - бить будет Барко.

14' ВАР-проверка. Если решение главного арбитра сохранится, пенальти пробьёт Манфред Угальде. Хотя, может, и Эсекьель Барко.

13' Пенальти в ворота "Локомотива"! Тео Бонгонда упал на газон в шестнадцати метрах от ворот хозяев, когда замахивался для удара. Зацепилась его нога об ногу Артёма Карпукаса.

13' В контратаку попробовали убежать "железнодорожники", однако Дмитрий Воробьёв утратил контроль над мячом, прокинув его в центре поля.

11' В обороне, оказывается, не всё ладно у хозяев. "Спартак" не создаёт момент после проброса Манфреда Угальде, но Илья Лантратов покидает свою штрафную площадь и в подкате ногами выбивает мяч за боковую.

11' У Алексея Батракова случилась потеря перед чужой штрафной площадкой, но в целом "Локомотив" лучше пока смотрится.

10' После короткого розыгрыша штрафного Дмитрий Баринов приложился из-за пределов штрафной площади в правую часть створа - там мяч забрал Александр Максименко.

9' Сесар Монтес пошёл на чужую половину поля и заработал штрафной удар для "Локомотива" - в подкате сфолил Манфред Угальде.

8' Если "Спартак" сегодня не выиграет, это будет уже четвёртая осечка команды Деяна Станковича за пять туров Премьер-лиги.

7' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! ИЛЬЯ САМОШНИКОВ!

Опять правая зона обороны просела у "Спартака". Сергей Пиняев спокойно сместился в район ближнего угла штрафной, Даниил Денисов ничего с ним не сделал. Далее Пиняев отдал пас в область ближнего угла вратарской. Миенти Абена выглядел статистом, а Срджан Бабич не сумел в подкате заблокировать последовавший разящий удар Ильи Самошникова.

6' Миенти Абена на правом фланге обороны подарил мяч Дмитрию Воробьёву, но от того отскок был за лицевую.

5' Опасно сыграл в центре поля Роман Зобнин - ногой задел по голове Сергея Пиняева. Михаил Галактионов удивлён, почему это не жёлтая карточка.

4' Для кого-то неожиданный сегодня стартовый состав у "Спартака" - в частности, появление в нём Шамара Николсона, недавно вернувшегося из аренды.

3' Илья Самошников упал перед чужой штрафной площадью после контакта с Олегом Рябчуком. "Вне игры" зафиксировано у игрока "Локомотива".

2' Разыгран был штрафной удар спартаковцами. Пошла передача с левого фланга на ближний полуфланг, Тео Бонгонда вроде готовился что-то сделать с мячом, но Руслан Литвинов рядом уронил Артёма Карпукаса.

1' Роман Зобнин заработал штрафной удар для "Спартака" на левом фланге чужой половины поля. Сфолил Максим Ненахов.

1' "Локомотив" играет в красно-бело-зелёной форме, а у "Спартака" чёрная экипировка с красными вставками.