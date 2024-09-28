  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 10. Стадион: .
Локомотив Москва
2:1
Перерыв
Спартак Москва
0'
1:0
7' Гол
Самошников Илья
1:1
16' Пенальти
Барко Эсекьель
2:1
36' Гол
Самошников Илья
45' Желтая карточка
Бабич Срджан

Ход матча

7'
Самошников Илья
(Пиняев Сергей)
1:0
16'
1:1
Барко Эсекьель
36'
Самошников Илья
(Карпукас Артём)
2:1
45'
 
Бабич Срджан

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 37 Владение мячом, % 63
  • 5 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 37 Владение мячом, % 63
Прогнозы 159
Локомотив Москва 41.5% (66)
X 32.7% (52)
Спартак Москва 25.8% (41)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Локомотив Москва
Ничья
Спартак Москва
3.55
3.72
Реклама, melbet.ru
6.50
Реклама, bettery.ru
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Лантратов
Илья
24
Ненахов
Максим
5
Ньямси
Жерзино
23
Монтес
Сесар
45
Сильянов
Александр
77
Самошников
Илья
93
Карпукас
Артём
6
Баринов
Дмитрий
9
Пиняев
Сергей
10
Воробьёв
Дмитрий
Дмитриевич
83
Батраков
Алексей
98
Максименко
Александр
97
Денисов
Даниил
14
Абена
Миенти
6
Бабич
Срджан
2
Рябчук
Олег
77
Бонгонда
Тео
47
Зобнин
Роман
68
Литвинов
Руслан
5
Барко
Эсекьель
11
Николсон
Шамар
9
Угальде
Манфред
Локомотив Москва
4-4-2
Спартак Москва
4-4-2

История личных встреч

Локомотив Москва
Спартак Москва

16 матчей

62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

62.5%
50%
10 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

43.8%
56.3%
7 побед 9 ничьих 0 побед

23 матча

17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 19 побед

Первый тайм

21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 16 побед

Второй тайм

43.5%
56.5%
0 побед 10 ничьих 13 побед

39 матчей

25.6%
25.6%
48.8%
10 побед 10 ничьих 19 побед

Первый тайм

25.6%
33.3%
41.1%
10 побед 13 ничьих 16 побед

Второй тайм

17.9%
48.7%
33.4%
7 побед 19 ничьих 13 побед

История матчей

ПЛ
3:2
ПЛ
1:1
К
4:2
К
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
КPП
1:1
ПЛ
0:3
КPП
4:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:4
С
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:3
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:3
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

15
22

Голов в среднем за матч

0.83
1.05

Среднее время на гол

108
85

Всего голов

38
21

Голов в среднем за матч

1.81
1.17

Среднее время на гол

49
77

Всего голов

53
43

Голов в среднем за матч

1.36
1.1

Тотал матчей

2.5
35
Больше 90%
Меньше 10%
4
29
Больше 74%
Меньше 26%
10
18
Больше 46%
Меньше 54%
21
7
Больше 18%
Меньше 82%
32
4
Больше 10%
Меньше 90%
35
2
Больше 5%
Меньше 95%
37
1
Больше 3%
Меньше 97%
38

Среднее время на гол

66
81

Бомбардиры внутри турнира

Локомотив Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Батраков Алексей 7 0.7
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 4 (1) 0.4
Самошников Илья 4 0.4
Ньямси Жерзино 3 0.3
Тикнизян Наир 2 0.2
Сарвели Владислав 1 0.1
Пиняев Сергей 1 0.1
Раков Вадим 1 0.1
Морозов Евгений 1 0.1
Баринов Дмитрий 0 0
Карпукас Артём 0 0
Севикян Эдгар 0 0
Митай Марио 0 0
Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Угальде Манфред 6 0.6
Барко Эсекьель 5 (4) 0.5
Бабич Срджан 2 0.2
Пруцев Данил 1 0.1
Медина Хесус 0 0
Бонгонда Тео 0 0
Рябчук Олег 0 0

Карточки

Локомотив Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Раков Вадим 3 0
Батраков Алексей 3 0
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 2 0
Сарвели Владислав 2 0
Тикнизян Наир 2 0
Сильянов Александр 2 0
Морозов Евгений 2 0
Карпукас Артём 2 0
Лантратов Илья 1 0
Баринов Дмитрий 1 0
Ненахов Максим 1 0
Самошников Илья 1 0
Сулейманов Тимур 1 0
Фассон Лукас 1 0
Севикян Эдгар 1 0
Пиняев Сергей 1 0
Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Денисов Даниил 4 0
Зобнин Роман 2 1
Бабич Срджан 3 0
Умяров Наиль 3 0
Медина Хесус 2 0
Бонгонда Тео 1 0
Мартинс Кристофер 1 0
Рябчук Олег 1 0
Хлусевич Даниил 1 0
Литвинов Руслан 1 0

Результаты матчей

Локомотив Москва
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Спартак Москва
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

0
2
Локомотив Москва
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Спартак Москва
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

13
9
Локомотив Москва
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Спартак Москва
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

13
11

Голы по времени матча

Забито

8
5
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
2
25%
1
20%
31-45
1
13%
2
40%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

7
3
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
2
67%
61-75
1
14%
1
33%
76-90

Забито

14
9
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
1
7%
3
33%
1-15
3
21%
2
22%
16-30
3
21%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
14%
1
11%
61-75
5
36%
0
0%
76-90

Пропущено

6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
17%
1
50%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
50%
76-90

Забито

22
14
12 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 5
1 Не забивали 3
3
14%
3
21%
1-15
4
18%
3
21%
16-30
5
23%
2
14%
31-45
1
5%
4
29%
46-60
3
14%
2
14%
61-75
6
27%
0
0%
76-90

Пропущено

13
5
8 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
3
23%
1
20%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
4
31%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
15%
2
40%
61-75
2
15%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Локомотив Москва
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Пари НН - Локомотив Москва 1:3 Химки - Локомотив Москва 1:5 Оренбург - Локомотив Москва 2:4 Торпедо-БелАЗ - Локомотив Москва 0:2
Локомотив Москва - Краснодар 0:3 Локомотив Москва - Химки 4:0 Локомотив Москва - Ростов 3:2 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 0:1 Оренбург - Локомотив Москва 2:3 Локомотив Москва - Динамо Махачкала 2:0 Ахмат - Локомотив Москва 0:5 Локомотив Москва - Ростов 1:0 Динамо Москва - Локомотив Москва 3:1 Локомотив Москва - Акрон 3:2 Локомотив Москва - Рубин 3:4 Локомотив Москва - Партизан 1:1 Локомотив Москва - Балтика 4:1 Локомотив Москва - Родина Москва 0:1 Локомотив Москва - Арсенал Тула 2:1 Балтика - Локомотив Москва 1:3
Спартак Москва
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Спартак Москва - Динамо Москва 2:2 Спартак Москва - Крылья Советов 4:1 Динамо Махачкала - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Рубин 1:0
Спартак Москва - Динамо Махачкала 0:1 Зенит - Спартак Москва 0:0 Спартак Москва - Факел 3:0 Крылья Советов - Спартак Москва 0:3 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Спартак Москва - Крылья Советов 3:0 Спартак Москва - Динамо Москва 3:0 Химки - Спартак Москва 1:3 Оренбург - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Насаф 3:0 Спартак Москва - Динамо Москва 1:1 Спартак Москва - Уфа 1:0 Актобе - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Торпедо Москва 3:1 Оренбург - Спартак Москва 0:0 Спартак Москва - Рубин 3:1

Результаты матчей

Локомотив Москва
Спартак Москва

Точный счет

3:2
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

3:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:0
2 раза 22%
0:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

3
3 раза 33%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
0
3 раза 33%
3
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Локомотив Москва
Спартак Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
4
1
3
1
1.5
3
2
2
2
2.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
1
3
3
2
2.5
1
3
2
3
3.5
1
4
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
6
3
6
3
1.5
4
5
5
4
2.5
3
6
2
7
3.5
1
8
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 2:1 Заявка 10 8 0 2 24 - 14 24
2.
Зенит
 Заявка 9 7 2 0 22 - 2 23
3.
Краснодар
 Заявка 9 6 3 0 16 - 5 21
4.
Динамо Москва
 Заявка 9 5 2 2 17 - 10 17
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 10 5 2 3 19 - 6 17
6.
Спартак Москва
 1:2 Заявка 10 4 4 2 14 - 8 16
7.
Ростов
 Заявка 9 3 3 3 13 - 15 12
8.
Рубин
 Заявка 10 3 3 4 12 - 15 12
9.
Динамо Махачкала
 Заявка 9 2 4 3 4 - 7 10
10.
Крылья Советов
 Заявка 9 3 1 5 9 - 14 10
11.
Пари НН
 Заявка 10 3 1 6 9 - 19 10
12.
Акрон
 Заявка 9 2 2 5 12 - 18 8
13.
Оренбург
 Заявка 10 1 4 5 12 - 19 7
14.
Химки
 Заявка 9 1 4 4 9 - 16 7
15.
Факел
 Заявка 10 1 3 6 4 - 17 6
16.
Ахмат
 Заявка 10 0 6 4 7 - 18 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Москва
 Заявка 5 4 0 1 11 - 5 12
2.
Локомотив Москва
 2:1 Заявка 5 4 0 1 10 - 8 12
3.
Спартак Москва
 1:2 Заявка 5 3 2 0 9 - 2 11
4.
Зенит
 Заявка 4 3 1 0 9 - 1 10
5.
Краснодар
 Заявка 4 3 1 0 6 - 2 10
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 5 3 0 2 12 - 3 9
7.
Ростов
 Заявка 5 2 3 0 8 - 4 9
8.
Крылья Советов
 Заявка 5 2 0 3 6 - 9 6
9.
Оренбург
 Заявка 6 1 3 2 9 - 10 6
10.
Факел
 Заявка 5 1 3 1 1 - 2 6
11.
Динамо Махачкала
 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
12.
Рубин
 Заявка 5 1 1 3 5 - 10 4
13.
Ахмат
 Заявка 5 0 4 1 5 - 10 4
14.
Акрон
 Заявка 4 1 0 3 6 - 9 3
15.
Пари НН
 Заявка 5 1 0 4 4 - 13 3
16.
Химки
 Заявка 5 0 3 2 3 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 5 4 1 0 13 - 1 13
2.
Локомотив Москва
 2:1 Заявка 5 4 0 1 14 - 6 12
3.
Краснодар
 Заявка 5 3 2 0 10 - 3 11
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 5 2 2 1 7 - 3 8
5.
Рубин
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
6.
Пари НН
 Заявка 5 2 1 2 5 - 6 7
7.
Динамо Махачкала
 Заявка 6 1 3 2 2 - 5 6
8.
Динамо Москва
 Заявка 4 1 2 1 6 - 5 5
9.
Спартак Москва
 1:2 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
10.
Акрон
 Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
11.
Крылья Советов
 Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
12.
Химки
 Заявка 4 1 1 2 6 - 9 4
13.
Ростов
 Заявка 4 1 0 3 5 - 11 3
14.
Ахмат
 Заявка 5 0 2 3 2 - 8 2
15.
Оренбург
 Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
16.
Факел
 Заявка 5 0 0 5 3 - 15 0
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Батраков Алексей 7 (5)
Зенит Глушенков Максим 7 (1)
Спартак Москва Угальде Манфред 6
Спартак Москва Барко Эсекьель 5 (4)
Краснодар Сперцян Эдуард 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ахмат Гандри Надер 5
Оренбург Башич Иван 5
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 2 1
Факел Квеквескири Ираклий 4
Факел Божин Сергей 4
Весь список
Установите приложение LiveResult
Приложение Лайврезалт для АндройдаПриложение Лайврезалта для Ios
Будь в соцсетях с LiveResult
Прогнозы в Telegram и VK.
Новости спорта в Telegram и VK.
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Конец первого тайма. "Локомотив" - "Спартак" - 2:1. Дубль Самошникова, а между его голами - реализованный Барко пенальти. Игра идёт без надрыва, тотал больше 2,5 уже пробит. 
  • 45'
    Алексей Батраков набросил из глубины со штрафного в правую часть чужой штрафной площади, пошла скидочная тема, но Дмитрий Воробьёв не оказался в позиции, откуда можно было бы нанести удар по воротам.
  • Желтая карточка
    45'
    Срджан Бабич успел получить в первом тайме жёлтую карточку - сфолил спартаковский защитник на своей половине поля против Ильи Самошникова.
  • 45'
    Алексей Батраков с левого фланга в центральной трети поля прокидывал мяч на Сергея Пиняева, а мяч перехватил Руслан Литвинов.
  • Фол, нарушение
    45'
    Эсекьель Барко заработал для "Спартака" штрафной удар на левом фланге на центральной линии. Нарушением правил отметился Максим Ненахов.
  • Офсайд
    45'
    Манфред Угальде пробил из зоны левого инсайда в дальний угол, немного не попал в створ, и прозвучал свисток главного арбитра об офсайде.
  • Фол, нарушение
    45'
    Нарушение правил фиксируется у "железнодорожников" в атаке. Дмитрий Воробьёв подтолкнул Миенти Абену, чтобы выскочить один на один с Александром Максименко.
  • 45'
    Илья Самошников вбросил аут с правого фланга в чужую штрафную площадь, откуда мяч выбил головой Руслан Литвинов.
  • Дополнительное время
    45'
    +4 минуты к первому тайму.
  • Фол, нарушение
    45'
    В центральном круге Руслан Литвинов устроил подкат с нарушением правил в отношении Алексея Батракова.
  • 44'
    Неудачно Тео Бонгонда действовал на правом фланге чужой половины поля. От него вылетел мяч за боковую линию. Деян Станкович держится за голову - думает, какие коррективы ему внести в перерыве.
  • 43'
    "Спартаку" неплохо бы сравнять счёт до перерыва, и понимают это футболисты Деяна Станковича. Впрочем, осознают это и игроки Михаила Галактионова.
  • Фол, нарушение
    42'
    Манфред Угальде намеревался с левого фланга задвинуть мяч в штрафную площадь "Локомотива", однако от сместившегося Жерзино Ньямси мяч отскочил на угловой. В результате подачи спартаковцев со стандарта никакого опасного момента не возникло.
  • 41'
    Жерзино Ньямси прерывает доставку соперника с левого фланга, а затем подключившийся на чужую половину поля Срджан Бабич идёт в подкат на левом фланге и выбивает мяч из-под ног Дмитрия Воробьёва в аут.
  • 40'
    В чём "Спартак" на данную минуту выигрывает у "Локомотива", так это в единоборствах. 42 на 58 процентов по этому показателю со стороны хозяев.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Опасный момент
      39'
      Момент! А вот тут "Спартак" мог второй забивать! То есть снова могли быстро сравнять счёт "красно-белые". Артём Карпукас неудачно сыграл, и отскочил мяч к Шамару Николсону. Ничего уже не мог поделать Жерзино Ньямси. С близкого расстояния пробивал Николсон, но Илья Лантратов выручил "Локомотив" и отразил мяч на угловой. Опять-таки, в обороне у "Локомотива" тоже нет железобетонной прочности. 
    • 37'
      Легко забил оба своих гола "Локомотив". Но и "Спартаку" пенальти несложно дался.
    • 2 гола - дубль!
      36'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 2:1! ИЛЬЯ САМОШНИКОВ (ДУБЛЬ)!
      Что делала оборона "Спартака"? Поперечными пасами с левой стороны и до правого полуфланга разрезали её "железнодорожники". По цепочке мяч дошёл от Дмитрия Баринова через Артёма Карпукаса (Дмитрий Воробьёв обделён в этом плане остался) до неприкрытого Ильи Самошникова, отправившего мяч под перекладину.
    • 35'
      Игра возобновилась.
    • 34'
      Александр Максименко пришёл погостить в центральный круг. Попивают жидкость из бутылок футболисты - что-то типа водопоя получается.
    • Травма, повреждение
      33'
      Миенти Абена и Алексей Батраков столкнулись в верховой борьбе - оба лежат на центральной линии. Медицинские бригады обеих команд появились на поле.
    • 31'
      Олег Рябчук прошёл по левому флангу и прострелил мимо Манфреда Угадьде, но и до Шамара Николсона не дошёл мяч - его вынес защитник "железнодорожников".
    • 30'
      Неудивительно, что "Спартак" играет с территориальным преимуществом. Так и в предыдущих матчах было у "красно-белых" при Деяне Станковиче. 
    • Судья
      29'
      Алексей Батраков передержал мяч на правом полуфланге и допустил потерю. Вскоре размахался в своей штрафной площади руками Срджан Бабич - попал по груди Ильи Самошникова, тот упал. Пенальти в ворота "Спартака" нет.
    • Видеоповтор
      27'
      Максим Ненахов немного коснулся Олега Рябчука в штрафной площади "Локомотива". Судя по всему, видеопроверка была. А пенальти не будет.
    • Судья
      26'
      Олег Рябчук упал слева в чужой штрафной площадке. Не поставлен пенальти в ворота "Спартака". Или что-то изменится?
    • Фол, нарушение
      25'
      От обороны сейчас "Локомотив" играет. У "Спартака" подача с левого фланга, Шамар Николсон выигрывает верх и делает скидку, а Манфред Угальде снова нарушает правила - на этот раз против Максима Ненахова.
    • Фол, нарушение
      24'
      Рядом с центральным кругом Артём Карпукас подкинул мяч в руку Манфреда Угальде. Мелкий фол от спартаковца.
    • 23'
      Манфред Угальде неудачно действовал на левом фланге - выполнил подачу, в результате которого мяч проследовал за лицевую.
    • Фол, нарушение
      22'
      Даниил Денисов рядом с технической зоной "Спартака" оттолкнул руками от себя Сергея Пиняева. Деян Станкович всё чётко видел. Дмитрий Баринов разыграл штрафной, и мяч был заброшен в штрафную площадь гостей, где его легко забрал Александр Максименко. 
    • 21'
      Не сказать, что игра прямо обоюдоострая, но голами обменялись уже команды. Точно не нулевое дерби по счёту.
    • 21'
      Около 23 градусов сейчас в Москве, без осадков.
    • 20'
      Алексей Батраков делал передачу в атаке "Локомотива" на правый полуфланг Илье Самошникову, который придержал ход мяча и утратил владение.
    • 19'
      Алексей Батраков разыграл угловой на правом фланге и покатил на подступы к штрафной Илье Самошникову, чей удар оказался заблокирован. Вскоре Артём Карпукас набросил на Дмитрия Воробьёва, головой не слишком опасно ударившего левее створа.
    • Угловой
      18'
      Длинный пас у "Локомотива" вперёд - на Дмитрия Воробьёва. Не пропустил его к воротам Миенти Абена, но мяч отскочил не к Александру Максименко, а на угловой.
    • Фол, нарушение
      17'
      Шамар Николсон продавил оборону "Локомотива" и двинулся в левую часть чужой вратарской, где был определён его фол против Ильи Лантратова.
    • Пенальти
      16'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:1! ЭСЕКЬЕЛЬ БАРКО (С ПЕНАЛЬТИ)!
      В область левого угла загнал мяч с одиннадцатиметрового Эсекьель Барко - в другую сторону кинулся Илья Лантратов.
    • 15'
      Пенальти подтверждён - бить будет Барко.
    • Видеоповтор
      14'
      ВАР-проверка. Если решение главного арбитра сохранится, пенальти пробьёт Манфред Угальде. Хотя, может, и Эсекьель Барко.
    • Пенальти!
      13'
      Пенальти в ворота "Локомотива"! Тео Бонгонда упал на газон в шестнадцати метрах от ворот хозяев, когда замахивался для удара. Зацепилась его нога об ногу Артёма Карпукаса.
    • 13'
      В контратаку попробовали убежать "железнодорожники", однако Дмитрий Воробьёв утратил контроль над мячом, прокинув его в центре поля.
    • 11'
      В обороне, оказывается, не всё ладно у хозяев. "Спартак" не создаёт момент после проброса Манфреда Угальде, но Илья Лантратов покидает свою штрафную площадь и в подкате ногами выбивает мяч за боковую.
    • 11'
      У Алексея Батракова случилась потеря перед чужой штрафной площадкой, но в целом "Локомотив" лучше пока смотрится.
    • 10'
      После короткого розыгрыша штрафного Дмитрий Баринов приложился из-за пределов штрафной площади в правую часть створа - там мяч забрал Александр Максименко. 
    • Фол, нарушение
      9'
      Сесар Монтес пошёл на чужую половину поля и заработал штрафной удар для "Локомотива" - в подкате сфолил Манфред Угальде.
    • 8'
      Если "Спартак" сегодня не выиграет, это будет уже четвёртая осечка команды Деяна Станковича за пять туров Премьер-лиги.
    • Описание гола
      7'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! ИЛЬЯ САМОШНИКОВ!
      Опять правая зона обороны просела у "Спартака". Сергей Пиняев спокойно сместился в район ближнего угла штрафной, Даниил Денисов ничего с ним не сделал. Далее Пиняев отдал пас в область ближнего угла вратарской. Миенти Абена выглядел статистом, а Срджан Бабич не сумел в подкате заблокировать последовавший разящий удар Ильи Самошникова.
    • 6'
      Миенти Абена на правом фланге обороны подарил мяч Дмитрию Воробьёву, но от того отскок был за лицевую.
    • Фол, нарушение
      5'
      Опасно сыграл в центре поля Роман Зобнин - ногой задел по голове Сергея Пиняева. Михаил Галактионов удивлён, почему это не жёлтая карточка.
    • 4'
      Для кого-то неожиданный сегодня стартовый состав у "Спартака" - в частности, появление в нём Шамара Николсона, недавно вернувшегося из аренды.
    • Офсайд
      3'
      Илья Самошников упал перед чужой штрафной площадью после контакта с Олегом Рябчуком. "Вне игры" зафиксировано у игрока "Локомотива".
    • Фол, нарушение
      2'
      Разыгран был штрафной удар спартаковцами. Пошла передача с левого фланга на ближний полуфланг, Тео Бонгонда вроде готовился что-то сделать с мячом, но Руслан Литвинов рядом уронил Артёма Карпукаса.
    • Фол, нарушение
      1'
      Роман Зобнин заработал штрафной удар для "Спартака" на левом фланге чужой половины поля. Сфолил Максим Ненахов.
    • 1'
      "Локомотив" играет в красно-бело-зелёной форме, а у "Спартака" чёрная экипировка с красными вставками.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    Установите приложение LiveResult
    Приложение Лайврезалт для АндройдаПриложение Лайврезалта для Ios
    Будь в соцсетях с LiveResult
    Прогнозы в Telegram и VK.
    Новости спорта в Telegram и VK.
    Бесплатные ставки (фрибеты)
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 50'
      Бабич Срджан получил желтую карточку от судьи
    • 36'
      Карпукас Артём сделал результативную передачу.
    • 36'
      Г О О О О Л - Самошников Илья бьет в цель!
    • 16'
      Г О О О О Л - Барко Эсекьель из команды Спартак Москва забивает с точки!
    • 7'
      Сергей Пиняев сделал результативную передачу.
    • 7'
      Г О О О О Л - Самошников Илья бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • 75 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Локомотив Москва 2:1 Спартак Москва онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Локомотив Москва 2:1 Спартак Москва

    Исход игры
    Локомотив Москва
    41.5% (66)
    Ничья
    32.7% (52)
    Спартак Москва
    25.8% (41)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.96% (75)
    Меньше
    33.04% (37)
    Обе команды забьют
    Да
    91.96% (103)
    Нет
    8.04% (9)
    Популярный счёт
    2:1 Локомотив Москва
    25.8% (41)
    1:1 Ничья
    17.6% (28)
    1:2 Спартак Москва
    8.8% (14)
    2:2 Ничья
    8.2% (13)
    1:0 Локомотив Москва
    3.8% (6)
    3:2 Локомотив Москва
    2.5% (4)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Локомотив Москва
    Спартак Москва
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный