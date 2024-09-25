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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 10. Стадион: .
Локомотив Москва
 
Позже
Спартак Москва
Прогнозы 59
Локомотив Москва 42.4% (25)
X 32.2% (19)
Спартак Москва 25.4% (15)
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История личных встреч

Локомотив Москва
Спартак Москва

16 матчей

62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

62.5%
50%
10 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

43.8%
56.3%
7 побед 9 ничьих 0 побед

23 матча

17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 19 побед

Первый тайм

21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 16 побед

Второй тайм

43.5%
56.5%
0 побед 10 ничьих 13 побед

39 матчей

25.6%
25.6%
48.8%
10 побед 10 ничьих 19 побед

Первый тайм

25.6%
33.3%
41.1%
10 побед 13 ничьих 16 побед

Второй тайм

17.9%
48.7%
33.4%
7 побед 19 ничьих 13 побед

История матчей

ПЛ
3:2
ПЛ
1:1
К
4:2
К
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
КPП
1:1
ПЛ
0:3
КPП
4:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:4
С
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:3
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:3
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

15
22

Голов в среднем за матч

0.83
1.05

Среднее время на гол

108
85

Всего голов

38
21

Голов в среднем за матч

1.81
1.17

Среднее время на гол

49
77

Всего голов

53
43

Голов в среднем за матч

1.36
1.1

Тотал матчей

2.5
35
Больше 90%
Меньше 10%
4
29
Больше 74%
Меньше 26%
10
18
Больше 46%
Меньше 54%
21
7
Больше 18%
Меньше 82%
32
4
Больше 10%
Меньше 90%
35
2
Больше 5%
Меньше 95%
37
1
Больше 3%
Меньше 97%
38

Среднее время на гол

66
81

Бомбардиры внутри турнира

Локомотив Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Батраков Алексей 7 0.78
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 4 (1) 0.44
Ньямси Жерзино 3 0.33
Самошников Илья 2 0.22
Тикнизян Наир 2 0.22
Сарвели Владислав 1 0.11
Пиняев Сергей 1 0.11
Раков Вадим 1 0.11
Морозов Евгений 1 0.11
Баринов Дмитрий 0 0
Севикян Эдгар 0 0
Митай Марио 0 0
Карпукас Артём 0 0
Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Угальде Манфред 6 0.67
Барко Эсекьель 4 (3) 0.44
Бабич Срджан 2 0.22
Пруцев Данил 1 0.11
Медина Хесус 0 0
Бонгонда Тео 0 0
Рябчук Олег 0 0

Карточки

Локомотив Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Раков Вадим 3 0
Батраков Алексей 3 0
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 2 0
Сарвели Владислав 2 0
Тикнизян Наир 2 0
Сильянов Александр 2 0
Морозов Евгений 2 0
Карпукас Артём 2 0
Лантратов Илья 1 0
Баринов Дмитрий 1 0
Ненахов Максим 1 0
Самошников Илья 1 0
Сулейманов Тимур 1 0
Фассон Лукас 1 0
Севикян Эдгар 1 0
Пиняев Сергей 1 0
Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Денисов Даниил 4 0
Зобнин Роман 2 1
Бабич Срджан 3 0
Умяров Наиль 3 0
Медина Хесус 2 0
Бонгонда Тео 1 0
Мартинс Кристофер 1 0
Рябчук Олег 1 0
Хлусевич Даниил 1 0
Литвинов Руслан 1 0

Результаты матчей

Локомотив Москва
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Спартак Москва
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

0
2
Локомотив Москва
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Спартак Москва
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

13
9
Локомотив Москва
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Спартак Москва
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

13
11

Голы по времени матча

Забито

8
5
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
2
25%
1
20%
31-45
1
13%
2
40%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

7
3
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
2
67%
61-75
1
14%
1
33%
76-90

Забито

14
9
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
1
7%
3
33%
1-15
3
21%
2
22%
16-30
3
21%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
14%
1
11%
61-75
5
36%
0
0%
76-90

Пропущено

6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
17%
1
50%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
50%
76-90

Забито

22
14
12 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 5
1 Не забивали 3
3
14%
3
21%
1-15
4
18%
3
21%
16-30
5
23%
2
14%
31-45
1
5%
4
29%
46-60
3
14%
2
14%
61-75
6
27%
0
0%
76-90

Пропущено

13
5
8 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
3
23%
1
20%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
4
31%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
15%
2
40%
61-75
2
15%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Локомотив Москва
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Пари НН - Локомотив Москва 1:3 Химки - Локомотив Москва 1:5 Оренбург - Локомотив Москва 2:4 Торпедо-БелАЗ - Локомотив Москва 0:2
Локомотив Москва - Краснодар 0:3 Локомотив Москва - Химки 4:0 Локомотив Москва - Ростов 3:2 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 0:1 Оренбург - Локомотив Москва 2:3 Локомотив Москва - Динамо Махачкала 2:0 Ахмат - Локомотив Москва 0:5 Локомотив Москва - Ростов 1:0 Динамо Москва - Локомотив Москва 3:1 Локомотив Москва - Акрон 3:2 Локомотив Москва - Рубин 3:4 Локомотив Москва - Партизан 1:1 Локомотив Москва - Балтика 4:1 Локомотив Москва - Родина Москва 0:1 Локомотив Москва - Арсенал Тула 2:1 Балтика - Локомотив Москва 1:3
Спартак Москва
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Спартак Москва - Динамо Москва 2:2 Спартак Москва - Крылья Советов 4:1 Динамо Махачкала - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Рубин 1:0
Спартак Москва - Динамо Махачкала 0:1 Зенит - Спартак Москва 0:0 Спартак Москва - Факел 3:0 Крылья Советов - Спартак Москва 0:3 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Спартак Москва - Крылья Советов 3:0 Спартак Москва - Динамо Москва 3:0 Химки - Спартак Москва 1:3 Оренбург - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Насаф 3:0 Спартак Москва - Динамо Москва 1:1 Спартак Москва - Уфа 1:0 Актобе - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Торпедо Москва 3:1 Оренбург - Спартак Москва 0:0 Спартак Москва - Рубин 3:1

Результаты матчей

Локомотив Москва
Спартак Москва

Точный счет

3:2
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

3:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:0
2 раза 22%
0:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

3
3 раза 33%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
0
3 раза 33%
3
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Локомотив Москва
Спартак Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
4
1
3
1
1.5
3
2
2
2
2.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
1
3
3
2
2.5
1
3
2
3
3.5
1
4
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
6
3
6
3
1.5
4
5
5
4
2.5
3
6
2
7
3.5
1
8
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 9 7 2 0 22 - 2 23
2.
Краснодар
 Заявка 9 6 3 0 16 - 5 21
3.
Локомотив Москва
 Заявка 9 7 0 2 22 - 13 21
4.
Динамо Москва
 Заявка 9 5 2 2 17 - 10 17
5.
Спартак Москва
 Заявка 9 4 4 1 13 - 6 16
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 9 4 2 3 16 - 6 14
7.
Ростов
 Заявка 9 3 3 3 13 - 15 12
8.
Рубин
 Заявка 9 3 2 4 12 - 15 11
9.
Динамо Махачкала
 Заявка 9 2 4 3 4 - 7 10
10.
Крылья Советов
 Заявка 9 3 1 5 9 - 14 10
11.
Акрон
 Заявка 9 2 2 5 12 - 18 8
12.
Пари НН
 Заявка 9 2 1 6 7 - 18 7
13.
Оренбург
 Заявка 9 1 4 4 11 - 17 7
14.
Химки
 Заявка 9 1 4 4 9 - 16 7
15.
Ахмат
 Заявка 9 0 6 3 7 - 15 6
16.
Факел
 Заявка 9 1 2 6 4 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Москва
 Заявка 5 4 0 1 11 - 5 12
2.
Спартак Москва
 Заявка 5 3 2 0 9 - 2 11
3.
Зенит
 Заявка 4 3 1 0 9 - 1 10
4.
Краснодар
 Заявка 4 3 1 0 6 - 2 10
5.
Локомотив Москва
 Заявка 4 3 0 1 8 - 7 9
6.
Ростов
 Заявка 5 2 3 0 8 - 4 9
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 4 2 0 2 9 - 3 6
8.
Крылья Советов
 Заявка 5 2 0 3 6 - 9 6
9.
Оренбург
 Заявка 5 1 3 1 8 - 8 6
10.
Факел
 Заявка 4 1 2 1 1 - 2 5
11.
Динамо Махачкала
 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
12.
Рубин
 Заявка 5 1 1 3 5 - 10 4
13.
Ахмат
 Заявка 5 0 4 1 5 - 10 4
14.
Акрон
 Заявка 4 1 0 3 6 - 9 3
15.
Пари НН
 Заявка 5 1 0 4 4 - 13 3
16.
Химки
 Заявка 5 0 3 2 3 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 5 4 1 0 13 - 1 13
2.
Локомотив Москва
 Заявка 5 4 0 1 14 - 6 12
3.
Краснодар
 Заявка 5 3 2 0 10 - 3 11
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 5 2 2 1 7 - 3 8
5.
Рубин
 Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
6.
Динамо Махачкала
 Заявка 6 1 3 2 2 - 5 6
7.
Динамо Москва
 Заявка 4 1 2 1 6 - 5 5
8.
Спартак Москва
 Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
9.
Акрон
 Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
10.
Пари НН
 Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
11.
Крылья Советов
 Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
12.
Химки
 Заявка 4 1 1 2 6 - 9 4
13.
Ростов
 Заявка 4 1 0 3 5 - 11 3
14.
Ахмат
 Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
15.
Оренбург
 Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
16.
Факел
 Заявка 5 0 0 5 3 - 15 0
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Батраков Алексей 7 (5)
Зенит Глушенков Максим 7 (1)
Спартак Москва Угальде Манфред 6
Краснодар Сперцян Эдуард 5 (1)
Рубин Даку Мирлинд 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ахмат Гандри Надер 5
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 2 1
Факел Божин Сергей 4
Спартак Москва Денисов Даниил 4
Оренбург Башич Иван 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Локомотив Москва - Спартак Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 сентября 2024, осталось 2 дня 8 часов 46 минут.



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    • Прогнозы 59
    Локомотив Москва 42.4% (25)
    X 32.2% (19)
    Спартак Москва 25.4% (15)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Ничья
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Локомотив Москва - Спартак Москва

    Исход игры
    Локомотив Москва
    40.3% (25)
    Ничья
    32.3% (20)
    Спартак Москва
    27.4% (17)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.22% (30)
    Меньше
    34.78% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    84.78% (39)
    Нет
    15.22% (7)
    Популярный счёт
    2:1 Локомотив Москва
    22.6% (14)
    1:1 Ничья
    14.5% (9)
    2:2 Ничья
    11.3% (7)
    1:2 Спартак Москва
    9.7% (6)
    1:0 Локомотив Москва
    6.5% (4)
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