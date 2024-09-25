Тур: 10. Стадион: РЖД Арена.
Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Локомотив Москва
Спартак Москва
16 матчей
62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
62.5%
50%
10 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
43.8%
56.3%
7 побед 9 ничьих 0 побед
23 матча
17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 19 побед
Первый тайм
21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 16 побед
Второй тайм
43.5%
56.5%
0 побед 10 ничьих 13 побед
39 матчей
25.6%
25.6%
48.8%
10 побед 10 ничьих 19 побед
Первый тайм
25.6%
33.3%
41.1%
10 побед 13 ничьих 16 побед
Второй тайм
17.9%
48.7%
33.4%
7 побед 19 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
22
Голов в среднем за матч
0.83
1.05
Среднее время на гол
108
85
Всего голов
38
21
Голов в среднем за матч
1.81
1.17
Среднее время на гол
49
77
Всего голов
53
43
Голов в среднем за матч
1.36
1.1
Тотал матчей
2.5
35
Больше 90%
Меньше 10%
4
29
Больше 74%
Меньше 26%
10
18
Больше 46%
Меньше 54%
21
7
Больше 18%
Меньше 82%
32
4
Больше 10%
Меньше 90%
35
2
Больше 5%
Меньше 95%
37
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
Среднее время на гол
66
81
Бомбардиры внутри турнира
Локомотив Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Батраков Алексей
|7
|0.78
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|4 (1)
|0.44
|Ньямси Жерзино
|3
|0.33
|Самошников Илья
|2
|0.22
|Тикнизян Наир
|2
|0.22
|Сарвели Владислав
|1
|0.11
|Пиняев Сергей
|1
|0.11
|Раков Вадим
|1
|0.11
|Морозов Евгений
|1
|0.11
|Баринов Дмитрий
|0
|0
|Севикян Эдгар
|0
|0
|Митай Марио
|0
|0
|Карпукас Артём
|0
|0
Спартак Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Угальде Манфред
|6
|0.67
|Барко Эсекьель
|4 (3)
|0.44
|Бабич Срджан
|2
|0.22
|Пруцев Данил
|1
|0.11
|Медина Хесус
|0
|0
|Бонгонда Тео
|0
|0
|Рябчук Олег
|0
|0
Карточки
Локомотив Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Раков Вадим
|3
|0
|Батраков Алексей
|3
|0
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|2
|0
|Сарвели Владислав
|2
|0
|Тикнизян Наир
|2
|0
|Сильянов Александр
|2
|0
|Морозов Евгений
|2
|0
|Карпукас Артём
|2
|0
|Лантратов Илья
|1
|0
|Баринов Дмитрий
|1
|0
|Ненахов Максим
|1
|0
|Самошников Илья
|1
|0
|Сулейманов Тимур
|1
|0
|Фассон Лукас
|1
|0
|Севикян Эдгар
|1
|0
|Пиняев Сергей
|1
|0
Спартак Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Денисов Даниил
|4
|0
|Зобнин Роман
|2
|1
|Бабич Срджан
|3
|0
|Умяров Наиль
|3
|0
|Медина Хесус
|2
|0
|Бонгонда Тео
|1
|0
|Мартинс Кристофер
|1
|0
|Рябчук Олег
|1
|0
|Хлусевич Даниил
|1
|0
|Литвинов Руслан
|1
|0
Результаты матчей
Локомотив Москва
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Спартак Москва
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
0
2
Локомотив Москва
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Спартак Москва
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
13
9
Локомотив Москва
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Спартак Москва
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
13
11
Голы по времени матча
Забито
8
5
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
2
25%
1
20%
31-45
1
13%
2
40%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
7
3
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
2
67%
61-75
1
14%
1
33%
76-90
Забито
14
9
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
1
7%
3
33%
1-15
3
21%
2
22%
16-30
3
21%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
14%
1
11%
61-75
5
36%
0
0%
76-90
Пропущено
6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
17%
1
50%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
50%
76-90
Забито
22
14
12 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 5
1 Не забивали 3
3
14%
3
21%
1-15
4
18%
3
21%
16-30
5
23%
2
14%
31-45
1
5%
4
29%
46-60
3
14%
2
14%
61-75
6
27%
0
0%
76-90
Пропущено
13
5
8 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
3
23%
1
20%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
4
31%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
15%
2
40%
61-75
2
15%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Локомотив Москва
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Пари НН - Локомотив Москва 1:3 Химки - Локомотив Москва 1:5 Оренбург - Локомотив Москва 2:4 Торпедо-БелАЗ - Локомотив Москва 0:2
Локомотив Москва - Краснодар 0:3 Локомотив Москва - Химки 4:0 Локомотив Москва - Ростов 3:2 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 0:1 Оренбург - Локомотив Москва 2:3 Локомотив Москва - Динамо Махачкала 2:0 Ахмат - Локомотив Москва 0:5 Локомотив Москва - Ростов 1:0 Динамо Москва - Локомотив Москва 3:1 Локомотив Москва - Акрон 3:2 Локомотив Москва - Рубин 3:4 Локомотив Москва - Партизан 1:1 Локомотив Москва - Балтика 4:1 Локомотив Москва - Родина Москва 0:1 Локомотив Москва - Арсенал Тула 2:1 Балтика - Локомотив Москва 1:3
Спартак Москва
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Спартак Москва - Динамо Москва 2:2 Спартак Москва - Крылья Советов 4:1 Динамо Махачкала - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Рубин 1:0
Спартак Москва - Динамо Махачкала 0:1 Зенит - Спартак Москва 0:0 Спартак Москва - Факел 3:0 Крылья Советов - Спартак Москва 0:3 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Спартак Москва - Крылья Советов 3:0 Спартак Москва - Динамо Москва 3:0 Химки - Спартак Москва 1:3 Оренбург - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Насаф 3:0 Спартак Москва - Динамо Москва 1:1 Спартак Москва - Уфа 1:0 Актобе - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Торпедо Москва 3:1 Оренбург - Спартак Москва 0:0 Спартак Москва - Рубин 3:1
Результаты матчей
Локомотив Москва
Спартак Москва
Точный счет
3:2
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
3:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:0
2 раза 22%
0:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
Точное количество голов
3
3 раза 33%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
0
3 раза 33%
3
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Локомотив Москва
Спартак Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
41
31
32
22
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
13
32
13
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
63
63
45
54
36
27
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|22 - 2
|23
|2.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|16 - 5
|21
|3.
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|22 - 13
|21
|4.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|17 - 10
|17
|5.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|13 - 6
|16
|6.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|16 - 6
|14
|7.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 15
|12
|8.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 15
|11
|9.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|4 - 7
|10
|10.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 14
|10
|11.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 18
|8
|12.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 18
|7
|13.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|11 - 17
|7
|14.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|9 - 16
|7
|15.
|Заявка
|9
|0
|6
|3
|7 - 15
|6
|16.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|4 - 17
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 5
|12
|2.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 2
|11
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 1
|10
|4.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|5.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 7
|9
|6.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|8 - 4
|9
|7.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|9 - 3
|6
|8.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|9.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|8 - 8
|6
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|1 - 2
|5
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|12.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|13.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|5 - 10
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 9
|3
|15.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 13
|3
|16.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 7
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 1
|13
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|14 - 6
|12
|3.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 3
|11
|4.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 3
|8
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|6.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|2 - 5
|6
|7.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|8.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|9.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 9
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 11
|3
|14.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|15.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|16.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|3 - 15
|0
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Локомотив Москва
|Батраков Алексей
|7 (5)
|Зенит
|Глушенков Максим
|7 (1)
|Спартак Москва
|Угальде Манфред
|6
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|5 (1)
|Рубин
|Даку Мирлинд
|5 (1)
|Ахмат
|Гандри Надер
|5
|Динамо Махачкала
|Алибеков Муталип
|2 1
|Факел
|Божин Сергей
|4
|Спартак Москва
|Денисов Даниил
|4
|Оренбург
|Башич Иван
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Локомотив Москва - Спартак Москва
Исход игры
Локомотив Москва
40.3% (25)
Ничья
32.3% (20)
Спартак Москва
27.4% (17)
Тотал 2.5
Больше
65.22% (30)
Меньше
34.78% (16)
Обе команды забьют
Да
84.78% (39)
Нет
15.22% (7)
Популярный счёт
2:1 Локомотив Москва
22.6% (14)
1:1 Ничья
14.5% (9)
2:2 Ничья
11.3% (7)
1:2 Спартак Москва
9.7% (6)
1:0 Локомотив Москва
6.5% (4)
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