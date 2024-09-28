Тур: 3.
0'
1:0
9' ГолЭдгар Мендес
2:0
20' ГолСингх Суреш
45' Желтая карточкаСтюарт Грэг
47' Желтая карточкаRohit Danu
3:0
51' ПенальтиЧхетри Сунил
66' Желтая карточкаПуджари Никхил
72' Желтая карточкаТапа Анируд
79' Желтая карточкаLalengmawia Ralte
89' Желтая карточкаSuhail Ahmad Bhat
90'+9
Ход матча
9'
1:0
20'
2:0
45'
47'
51'
3:0
66'
72'
18
Капо
Педро
11
Чхетри
Сунил
17
Эдгар
Мендес
44
Asish
Rai
11
Сингх
Манвир
10
Стюарт
Грэг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Капо ПедроПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Чхетри СунилНападающий
-
17 Эдгар МендесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
24 Rohit Danu
-
-
-
-
-
Главный тренер: Gerard Zaragoza
- Основной состав
- Вратарь
-
44 Asish RaiЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Сингх МанвирПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Стюарт ГрэгПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Мартинс ГланЗащитник
- Полузащитник
-
18 Самад СахалПолузащитник
-
22 Тангри ДипакПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
36 Amandeep
-
-
Главный тренер: Молина Хосе
История личных встреч
Бенгалуру
АТК
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
10 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 10 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
14 матчей
14.3%
14.3%
71.4%
2 победы 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
14.3%
50%
35.7%
2 победы 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
7.1%
35.7%
57.2%
1 победа 5 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1
0.63
Среднее время на гол
90
144
Всего голов
13
12
Голов в среднем за матч
1.63
2
Среднее время на гол
55
45
Всего голов
19
17
Голов в среднем за матч
1.36
1.21
Тотал матчей
2.5
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
66
74
Бомбардиры внутри турнира
Бенгалуру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чхетри Сунил
|3 (2)
|1
|Эдгар Мендес
|1
|0.33
|Vinith Venkatesh
|1
|0.33
|Бхеке Рахул
|1
|0.33
|Сингх Суреш
|1
|0.33
|Пуджари Никхил
|0
|0
АТК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Родригес Альберто
|1
|0.33
|Каммингс Джейсон
|1
|0.33
|Босе Субхасиш
|1
|0.33
|Dippendu Biswas
|1
|0.33
|Стюарт Грэг
|0
|0
|Петратос Димитри
|0
|0
|Самад Сахал
|0
|0
Карточки
Бенгалуру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эдгар Мендес
|1
|0
|Сандху Гурприт
|1
|0
|Перейра Диас Хорхе
|1
|0
|Сингх Чингленсана
|1
|0
|Пуджари Никхил
|1
|0
|Rohit Danu
|1
|0
|Сингх Суреш
|1
|0
|Синг Наорем Рошан
|1
|0
АТК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стюарт Грэг
|2
|0
|Каит Вишал
|2
|0
|Lalengmawia Ralte
|2
|0
|Каммингс Джейсон
|1
|0
|Тапа Анируд
|1
|0
|Asish Rai
|1
|0
|Босе Субхасиш
|1
|0
|Suhail Ahmad Bhat
|1
|0
Результаты матчей
Бенгалуру
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
АТК
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Бенгалуру
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
АТК
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
4
Бенгалуру
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
АТК
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
4
Голы по времени матча
Забито
7
0
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
0 Не забивали 3
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
7
4
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
2
29%
1
25%
1-15
2
29%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
29%
1
25%
76-90
Пропущено
0
8
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 3
0
0%
3
38%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Бенгалуру
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Бенгалуру - Хайдарабад 3:0 Бенгалуру - Ист Бенгал 1:0 Бенгалуру - АТК 0:4 Ист Бенгал - Бенгалуру 2:1
Бенгалуру - Дели Динамос 0:0 Гоа - Бенгалуру 2:1 Бенгалуру - Керала Бластерс ФК 1:0 Бенгалуру - Хайдарабад 2:1 Мумбаи Сити - Бенгалуру 2:0 Джамшедпур - Бенгалуру 1:1 Бенгалуру - Ченнаин 1:0 Пенджаб - Бенгалуру 3:1 Бенгалуру - Нортист Юнайтед 1:1 Бенгалуру - Джамшедпур 1:0 Ченнаин - Бенгалуру 2:0 Бенгалуру - Мумбаи Сити 0:4 Бенгалуру - Пенджаб 3:3 Нортист Юнайтед - Бенгалуру 1:1 Хайдарабад - Бенгалуру 1:1 Дели Динамос - Бенгалуру 3:2
АТК
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
АТК - Нортист Юнайтед 3:2 АТК - Равшан Куляб 0:0 АТК - Мумбаи Сити 2:2 АТК - Мумбаи Сити 1:3
АТК - Дели Динамос 2:0 Дели Динамос - АТК 2:1 АТК - Мумбаи Сити 2:1 Бенгалуру - АТК 0:4 Пенджаб - АТК 0:1 АТК - Ченнаин 2:3 Керала Бластерс ФК - АТК 3:4 Ист Бенгал - АТК 1:3 АТК - Джамшедпур 3:0 Дели Динамос - АТК 0:0 АТК - Нортист Юнайтед 4:2 Гоа - АТК 0:1 АТК - Хайдарабад 2:0 АТК - Ист Бенгал 2:2 АТК - Керала Бластерс ФК 0:1 АТК - Гоа 1:4
Результаты матчей
Бенгалуру
АТК
Точный счет
3:0
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
3:0
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Бенгалуру
АТК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
12
- — Выход в 1/2 плей-офф
- — Выход в 1/4 плей-офф
|Бенгалуру
|Чхетри Сунил
|3 (1)
|Гоа
|Эррера Борха
|3
|Пенджаб
|Мрзляк Филип
|2 (1)
|Нортист Юнайтед
|Alaedine Ajaray
|2 (1)
|Гоа
|Садику Армандо
|2
|Гоа
|Макхью Карл
|1 2
|Хайдарабад
|Leander D'Cunha
|1 1
|Ист Бенгал
|Лалчунгнунга
|1 1
|АТК
|Стюарт Грэг
|2
|Ист Бенгал
|Юсте Эктор
|2