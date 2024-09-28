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  4. Суперлига Индии 2024-2025
Тур: 3.
Бенгалуру
3:0
Конец матча
АТК
0'
1:0
9' Гол
Эдгар Мендес
2:0
20' Гол
Сингх Суреш
45' Желтая карточка
Стюарт Грэг
47' Желтая карточка
Rohit Danu
3:0
51' Пенальти
Чхетри Сунил
66' Желтая карточка
Пуджари Никхил
72' Желтая карточка
Тапа Анируд
79' Желтая карточка
Lalengmawia Ralte
89' Желтая карточка
Suhail Ahmad Bhat
90'+9
1
Сандху
Гурприт
27
Пуджари
Никхил
2
Бхеке
Рахул
5
Aleksandar
Jovanovic
I
32
Синг
Наорем
Рошан
31
Vinith
Venkatesh
10
Ногуэра
Альберто
18
Капо
Педро
8
Сингх
Суреш
11
Чхетри
Сунил
17
Эдгар
Мендес
1
Каит
Вишал
44
Asish
Rai
5
Олдред
Том
32
Dippendu
Biswas
15
Босе
Субхасиш
11
Сингх
Манвир
45
Lalengmawia
Ralte
16
Abhishek
Suryavanshi
10
Стюарт
Грэг
35
Каммингс
Джейсон
9
Петратос
Димитри
Бенгалуру
АТК

История личных встреч

Бенгалуру
АТК

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

10 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 10 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

14 матчей

14.3%
14.3%
71.4%
2 победы 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

14.3%
50%
35.7%
2 победы 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

7.1%
35.7%
57.2%
1 победа 5 ничьих 8 побед

История матчей

СИ
0:4
СИ
1:0
СИ
2:2
СИ
1:2
СИ
0:1
СИ
2:0
СИ
3:3
КА
2:0
СИ
0:2
СИ
1:0
СИ
3:1
СИ
1:0
СИ
2:2
СИ
1:0

Голы

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1
0.63

Среднее время на гол

90
144

Всего голов

13
12

Голов в среднем за матч

1.63
2

Среднее время на гол

55
45

Всего голов

19
17

Голов в среднем за матч

1.36
1.21

Тотал матчей

2.5
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

66
74

Бомбардиры внутри турнира

Бенгалуру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чхетри Сунил 3 (2) 1
Эдгар Мендес 1 0.33
Vinith Venkatesh 1 0.33
Бхеке Рахул 1 0.33
Сингх Суреш 1 0.33
Пуджари Никхил 0 0
АТК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригес Альберто 1 0.33
Каммингс Джейсон 1 0.33
Босе Субхасиш 1 0.33
Dippendu Biswas 1 0.33
Стюарт Грэг 0 0
Петратос Димитри 0 0
Самад Сахал 0 0

Карточки

Бенгалуру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдгар Мендес 1 0
Сандху Гурприт 1 0
Перейра Диас Хорхе 1 0
Сингх Чингленсана 1 0
Пуджари Никхил 1 0
Rohit Danu 1 0
Сингх Суреш 1 0
Синг Наорем Рошан 1 0
АТК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стюарт Грэг 2 0
Каит Вишал 2 0
Lalengmawia Ralte 2 0
Каммингс Джейсон 1 0
Тапа Анируд 1 0
Asish Rai 1 0
Босе Субхасиш 1 0
Suhail Ahmad Bhat 1 0

Результаты матчей

Бенгалуру
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
АТК
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Бенгалуру
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
АТК
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
4
Бенгалуру
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
АТК
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
4

Голы по времени матча

Забито

7
0
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
0 Не забивали 3
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

7
4
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
2
29%
1
25%
1-15
2
29%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
29%
1
25%
76-90

Пропущено

0
8
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 3
0
0%
3
38%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Бенгалуру
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Бенгалуру - Хайдарабад 3:0 Бенгалуру - Ист Бенгал 1:0 Бенгалуру - АТК 0:4 Ист Бенгал - Бенгалуру 2:1
Бенгалуру - Дели Динамос 0:0 Гоа - Бенгалуру 2:1 Бенгалуру - Керала Бластерс ФК 1:0 Бенгалуру - Хайдарабад 2:1 Мумбаи Сити - Бенгалуру 2:0 Джамшедпур - Бенгалуру 1:1 Бенгалуру - Ченнаин 1:0 Пенджаб - Бенгалуру 3:1 Бенгалуру - Нортист Юнайтед 1:1 Бенгалуру - Джамшедпур 1:0 Ченнаин - Бенгалуру 2:0 Бенгалуру - Мумбаи Сити 0:4 Бенгалуру - Пенджаб 3:3 Нортист Юнайтед - Бенгалуру 1:1 Хайдарабад - Бенгалуру 1:1 Дели Динамос - Бенгалуру 3:2
АТК
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
АТК - Нортист Юнайтед 3:2 АТК - Равшан Куляб 0:0 АТК - Мумбаи Сити 2:2 АТК - Мумбаи Сити 1:3
АТК - Дели Динамос 2:0 Дели Динамос - АТК 2:1 АТК - Мумбаи Сити 2:1 Бенгалуру - АТК 0:4 Пенджаб - АТК 0:1 АТК - Ченнаин 2:3 Керала Бластерс ФК - АТК 3:4 Ист Бенгал - АТК 1:3 АТК - Джамшедпур 3:0 Дели Динамос - АТК 0:0 АТК - Нортист Юнайтед 4:2 Гоа - АТК 0:1 АТК - Хайдарабад 2:0 АТК - Ист Бенгал 2:2 АТК - Керала Бластерс ФК 0:1 АТК - Гоа 1:4

Результаты матчей

Бенгалуру
АТК

Точный счет

3:0
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

3:0
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Бенгалуру
АТК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
2.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
2
1
2.5
1
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенгалуру
 3 3 0 0 7 - 0 9
2.
Пенджаб
 3 3 0 0 6 - 2 9
3.
Джамшедпур
 3 2 0 1 6 - 5 6
4.
Мохаммедан
 3 1 1 1 2 - 2 4
5.
Гоа
 3 1 1 1 5 - 5 4
6.
АТК
 3 1 1 1 5 - 7 4
7.
Ченнаин
 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
Керала Бластерс ФК
 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
Нортист Юнайтед
 2 1 0 1 3 - 3 3
10.
Дели Динамос
 3 1 0 2 5 - 6 3
11.
Мумбаи Сити
 2 0 1 1 4 - 5 1
12.
Хайдарабад
 2 0 0 2 0 - 5 0
13.
Ист Бенгал
 3 0 0 3 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенгалуру
 3 3 0 0 7 - 0 9
2.
Пенджаб
 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
АТК
 2 1 1 0 5 - 4 4
4.
Джамшедпур
 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Дели Динамос
 2 1 0 1 4 - 4 3
6.
Керала Бластерс ФК
 2 1 0 1 3 - 3 3
7.
Мохаммедан
 2 0 1 1 1 - 2 1
8.
Хайдарабад
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Мумбаи Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Нортист Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ист Бенгал
 1 0 0 1 2 - 3 0
12.
Гоа
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Ченнаин
 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гоа
 2 1 1 0 4 - 3 4
2.
Ченнаин
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
Мохаммедан
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Пенджаб
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Нортист Юнайтед
 2 1 0 1 3 - 3 3
6.
Джамшедпур
 2 1 0 1 3 - 3 3
7.
Мумбаи Сити
 2 0 1 1 4 - 5 1
8.
Керала Бластерс ФК
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Бенгалуру
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Дели Динамос
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
АТК
 1 0 0 1 0 - 3 0
12.
Ист Бенгал
 2 0 0 2 1 - 3 0
13.
Хайдарабад
 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в 1/2 плей-офф
  • — Выход в 1/4 плей-офф

Топ бомбардиров
Бенгалуру Чхетри Сунил 3 (1)
Гоа Эррера Борха 3
Пенджаб Мрзляк Филип 2 (1)
Нортист Юнайтед Alaedine Ajaray 2 (1)
Гоа Садику Армандо 2
Весь список

Топ нарушителей
Гоа Макхью Карл 1 2
Хайдарабад Leander D'Cunha 1 1
Ист Бенгал Лалчунгнунга 1 1
АТК Стюарт Грэг 2
Ист Бенгал Юсте Эктор 2
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Vinith Venkatesh уходит с поля. Rohit Danu выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 53'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 51'
      Стюарт Грэг получил желтую карточку от судьи
    • 20'
      Чхетри Сунил сделал результативную передачу.
    • 20'
      Г О О О О Л - Сингх Суреш бьет в цель!
    • 9'
      Пуджари Никхил сделал результативную передачу.
    • 9'
      Г О О О О Л - Эдгар Мендес бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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