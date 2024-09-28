Тобиас Бех создает голевую возможность для своего партнера по команде.

37' Иззо Пол взял и забрал мяч на выходе

37' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Кэмпбелл Норман выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Хорошую попытку сделал Андерсон Микаэль . Удар в створ, но вратарь начеку

30' Каль Эрик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

30' Удар от ворот произведет Раннерс

29' Беихмо Феликс оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

29' Удар от ворот произведет Раннерс

28' НЕТ ГОЛА! - После просмотра повтора, судья решил, что гол, который забила команда Раннерс , будет отменен из-за фола.

27' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Раннерс

26' Команда АГФ Орхус забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

26' Беихмо Феликс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

25' Г О О О О Л - Тобиас Бех забивает ударом с правой ноги!

24' Ольсен Оливер совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

24' Удар от ворот произведет Раннерс

22' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

18' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Тобиас Бех нанес удар, но тот был заблокирован.

16' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

16' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Беихмо Феликс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

14' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Матч возобновится спорным мячом

12' Данхо Флориан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

11' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

11' Удар от ворот произведет Раннерс

9' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Нордли Симен Болькан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

7' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

6' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе

5' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Данхо Флориан получает желтую карточку за нырок

5' НЕТ ПЕНАЛЬТИ! Судья думает, что Данхо Флориан нырнул в штрафной. Спорно!

4' Поульсен Николай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Удар от ворот произведет Раннерс

1' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Судья начинает матч