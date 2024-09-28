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  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2024-2025
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Сундберг Якоб
АГФ Орхус
1:1
Первый тайм: 45'
Раннерс
0'
5' Желтая карточка
Данхо Флориан
24' Желтая карточка
Ольсен Оливер
1:0
25' Гол
Бех Тобиас
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Данхо Флориан
1:1
44' Гол

Ход матча

5'
 
Данхо Флориан
24'
 
Ольсен Оливер
25'
Бех Тобиас
1:0
26'
 
Данхо Флориан
44'
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
АГФ Орхус
Ничья
Раннерс
4.20
5.00
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Все Коэффициенты
1
Хансен
Йеспер
40
Йенсен-Эббью
Йонас
5
Тингагер
Фредерик
19
Каль
Эрик
2
Беихмо
Феликс
10
Арнстад
Кристиан
6
Поульсен
Николай
7
Мадсен
Мадс
Эмиль
8
Андерсон
Микаэль
31
Бех
Тобиас
9
Мортенсен
Патрик
1
Иззо
Пол
27
Ольсен
Оливер
3
Хег
Даниэль
4
Даммерс
Вессель
29
Занден
Оливер
9
Нордли
Симен
Болькан
28
Рёмер
Андре
6
Бьёркенгрен
Йон
10
Кэмпбелл
Норман
17
Греве
Матиас
26
Данхо
Флориан
АГФ Орхус
3-5-2
Раннерс
4-3-2-1

История личных встреч

АГФ Орхус
Раннерс

17 матчей

47.1%
52.9%
8 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

52.9%
52.9%
9 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.9%
52.9%
9 побед 9 ничьих 0 побед

26 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 8 ничьих 18 побед

Первый тайм

42.3%
57.7%
0 побед 11 ничьих 14 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 10 ничьих 15 побед

43 матча

18.6%
39.5%
41.9%
8 побед 17 ничьих 18 побед

Первый тайм

20.9%
46.5%
32.6%
9 побед 20 ничьих 14 побед

Второй тайм

20.9%
44.2%
34.9%
9 побед 19 ничьих 15 побед

История матчей

СД
2:1
СД
1:1
СД
1:3
СД
1:1
СД
1:2
СД
0:0
СД
1:0
СД
1:2
СД
0:1
СД
2:0
К
1:1
К
0:2
СД
1:1
СД
1:1
СД
1:1
СД
2:0
ТМК
1:1
СД
1:1
СД
2:1
СД
0:2
СД
0:0
СД
1:0
СД
1:4
СД
1:1
СД
1:2
СД
0:2
СД
4:1
СД
3:2
СД
0:1
СД
1:3
СД
2:2
СД
1:0
СД
1:1
СД
2:1
ТМС
1:1
СЛ
0:0
СЛ
2:1
СЛ
2:3
СЛ
1:1
СЛ
1:2
СЛ
3:1
СЛ
4:1
СЛ
0:0

Голы

Всего голов

17
26

Голов в среднем за матч

0.85
1.13

Среднее время на гол

105
79

Всего голов

35
26

Голов в среднем за матч

1.52
1.3

Среднее время на гол

59
69

Всего голов

52
52

Голов в среднем за матч

1.21
1.21

Тотал матчей

2.5
39
Больше 91%
Меньше 9%
4
34
Больше 79%
Меньше 21%
9
17
Больше 40%
Меньше 60%
26
9
Больше 21%
Меньше 79%
34
5
Больше 12%
Меньше 88%
38

Среднее время на гол

74
74

Бомбардиры внутри турнира

АГФ Орхус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мортенсен Патрик 6 (1) 0.6
Бех Тобиас 5 0.5
Мадсен Мадс Эмиль 4 0.4
Андерсон Микаэль 2 0.2
Линкс Гифт 2 0.2
Беихмо Феликс 1 0.1
Поульсен Николай 1 0.1
Тингагер Фредерик 1 0.1
Каль Эрик 0 0
Раннерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нордли Симен Болькан 4 (1) 0.4
Кэмпбелл Норман 4 0.4
Туре Мохамед 1 0.1
Tammer Bany Odeh 1 0.1
Данхо Флориан 1 0.1
Хег Даниэль 1 0.1
Лауэнборг Фредерик 1 0.1
Энггаард Мэдс 1 0.1
Греве Матиас 0 0
Бьёркенгрен Йон 0 0
Дюр Николас 0 0

Карточки

АГФ Орхус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Поульсен Николай 2 0
Мадсен Мадс Эмиль 2 0
Бех Тобиас 2 0
Якоб Андерсен 1 0
Далсгор Хенрик 1 0
Беихмо Феликс 1 0
Frederik Brandhof 1 0
Андерсон Микаэль 1 0
Арнстад Кристиан 1 0
Каль Эрик 1 0
Уве Реслер 1 0
Раннерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Данхо Флориан 1 1
Даммерс Вессель 2 0
Ольсен Оливер 2 0
Лауэнборг Фредерик 1 0
Бьёркенгрен Йон 1 0
Одей Стивен 1 0
Кэмпбелл Норман 1 0
Tammer Bany Odeh 1 0
Sabil Hansen 1 0
Laurits Raun Pedersen 1 0

Результаты матчей

АГФ Орхус
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Раннерс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

2
4
АГФ Орхус
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Раннерс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

5
6
АГФ Орхус
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Раннерс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

7
6

Упущенные победы

7
10

Голы по времени матча

Забито

14
7
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
2
14%
1
14%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
3
21%
1
14%
31-45
5
36%
2
29%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
1
7%
3
43%
76-90

Пропущено

6
6
5 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
2
33%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Забито

7
7
5 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
3
43%
16-30
2
29%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

3
7
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
1
33%
1
14%
76-90

Забито

21
14
12 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 7
1 Не забивали 1
3
14%
1
7%
1-15
4
19%
3
21%
16-30
5
24%
4
29%
31-45
5
24%
2
14%
46-60
2
10%
1
7%
61-75
2
10%
3
21%
76-90

Пропущено

9
13
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 8
2
22%
0
0%
1-15
3
33%
2
15%
16-30
1
11%
2
15%
31-45
1
11%
2
15%
46-60
1
11%
3
23%
61-75
1
11%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

АГФ Орхус
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
ВСК Орхус - АГФ Орхус 0:2 Люнгбю - АГФ Орхус 0:0 АГФ Орхус - Силькеборг 1:1 АГФ Орхус - Норшелланн 4:2
Ольборг - АГФ Орхус 0:4 АГФ Орхус - Вайле 5:1 Брондбю - АГФ Орхус 0:1 АГФ Орхус - Сённерйюск 4:0 Копенгаген - АГФ Орхус 3:2 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 1:1 Лутон Таун - АГФ Орхус 1:2 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 4:0 Хорсенс - АГФ Орхус 0:3 Скодструп СФ - АГФ Орхус 0:9 АГФ Орхус - Брабранд 0:0 Брондбю - АГФ Орхус 2:3 АГФ Орхус - Копенгаген 3:2 АГФ Орхус - Силькеборг 0:1 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 2:1 Силькеборг - АГФ Орхус 1:0
Раннерс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Брабранд - Раннерс 1:0 Раннерс - Мидтьюлланн 2:2 Норшелланн - Раннерс 1:1 Б-1913 - Раннерс 0:10
Раннерс - Ольборг 1:0 Брондбю - Раннерс 2:2 Раннерс - Сённерйюск 1:2 Раннерс - Силькеборг 0:2 Копенгаген - Раннерс 1:1 Раннерс - Виборг 3:1 Вайле - Раннерс 2:3 Ганза - Раннерс 1:3 Раннерс - Арка Гдыня 2:1 Виборг - Раннерс 3:1 Раннерс - Норшелланн 2:3 Копенгаген - Раннерс 2:1 Раннерс - Вайле 1:0 Оденсе - Раннерс 2:0 Раннерс - Виборг 1:0 Раннерс - Видовре 2:2

Результаты матчей

АГФ Орхус
Раннерс

Точный счет

1:1
2 раза 40%
4:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
4
2 раза 40%
5
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
4
3 раза 33%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
5
1 раз 11%
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

АГФ Орхус
Раннерс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
2
3
3
2
2.5
1
4
3
2
3.5
1
4
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
2
2
1
3
2.5
1
3
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
8
1
5
4
1.5
4
5
4
5
2.5
2
7
4
5
3.5
1
8
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 9 6 3 0 19 - 10 21
2.
АГФ Орхус
 1:0 10 6 3 1 23 - 8 21
3.
Копенгаген
 9 5 2 2 17 - 10 17
4.
Силькеборг
 9 5 2 2 19 - 13 17
5.
Брондбю
 9 4 3 2 19 - 13 15
6.
Раннерс
 0:1 10 3 4 3 14 - 14 13
7.
Виборг
 9 3 3 3 20 - 17 12
8.
Норшелланн
 9 3 3 3 16 - 17 12
9.
Ольборг
 9 3 0 6 7 - 20 9
10.
Сённерйюск
 9 2 2 5 9 - 17 8
11.
Люнгбю
 9 1 3 5 5 - 11 6
12.
Вайле
 9 0 0 9 6 - 24 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АГФ Орхус
 1:0 6 4 2 0 16 - 5 14
2.
Мидтьюлланн
 4 4 0 0 9 - 3 12
3.
Копенгаген
 5 3 2 0 10 - 5 11
4.
Силькеборг
 5 3 1 1 12 - 9 10
5.
Норшелланн
 5 2 3 0 10 - 6 9
6.
Брондбю
 4 2 1 1 6 - 4 7
7.
Виборг
 4 2 1 1 9 - 8 7
8.
Раннерс
 0:1 5 2 1 2 7 - 7 7
9.
Ольборг
 4 2 0 2 4 - 10 6
10.
Сённерйюск
 4 1 2 1 5 - 6 5
11.
Люнгбю
 5 1 1 3 2 - 6 4
12.
Вайле
 4 0 0 4 3 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 5 2 3 0 10 - 7 9
2.
Брондбю
 5 2 2 1 13 - 9 8
3.
АГФ Орхус
 1:0 4 2 1 1 7 - 3 7
4.
Силькеборг
 4 2 1 1 7 - 4 7
5.
Копенгаген
 4 2 0 2 7 - 5 6
6.
Раннерс
 0:1 5 1 3 1 7 - 7 6
7.
Виборг
 5 1 2 2 11 - 9 5
8.
Норшелланн
 4 1 0 3 6 - 11 3
9.
Сённерйюск
 5 1 0 4 4 - 11 3
10.
Ольборг
 5 1 0 4 3 - 10 3
11.
Люнгбю
 4 0 2 2 3 - 5 2
12.
Вайле
 5 0 0 5 3 - 12 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Силькеборг Адамсен Тонни 8 (2)
Брондбю Квистгарден Матиас 6 (4)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 6
Копенгаген Эльюнусси Мохамед 5 (3)
Копенгаген Оскарссон Орри 5
Весь список

Топ нарушителей
Брондбю Лауритсен Расмус 1 2
Норшелланн Анкерсен Петер 3
Ольборг Диаките Умар 3
Вайле Барри Хамза 3
Вайле Велков Стефан 3
Весь список
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