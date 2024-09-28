  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2024-2025
Тур: 10. Стадион: . Зрители: 13280 Главный судья: Сундберг Якоб
АГФ Орхус
2:2
Конец матча
Раннерс
0'
4' Желтая карточка
Данхо Флориан
24' Желтая карточка
Ольсен Оливер
1:0
25' Гол
Бех Тобиас
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Данхо Флориан
1:1
44' Гол
Бьёркенгрен Йон
1:2
61' Гол
Данхо Флориан
63' Желтая карточка
Андерсон Микаэль
68' Желтая карточка
Кэмпбелл Норман
74' Желтая карточка
Даммерс Вессель
74' Желтая карточка
Бех Тобиас
2:2
79' Гол
Мадсен Мадс Эмиль
90' Желтая карточка
Беихмо Феликс
90' Желтая карточка
Рёмер Андре
90' Желтая карточка
Нордли Симен Болькан
90' Желтая карточка
Якоб Андерсен
90'+10

Ход матча

4'
 
Данхо Флориан
24'
 
Ольсен Оливер
25'
Бех Тобиас
1:0
26'
 
Данхо Флориан
44'
1:1
Бьёркенгрен Йон
61'
1:2
Данхо Флориан
(Греве Матиас)
63'
Андерсон Микаэль
 
67'
Якоб Андерсен
Йенсен-Эббью Йонас
 
68'
 
Кэмпбелл Норман
68'
 
Одей Стивен
Данхо Флориан
74'
 
Даммерс Вессель
74'
Бех Тобиас
 
75'
 
Laurits Raun Pedersen
Греве Матиас
76'
 
Туре Мохамед
Кэмпбелл Норман
79'
Мадсен Мадс Эмиль
2:2
82'
Frederik Brandhof
Поульсен Николай
 
90'
Баджи Юссуф
Бех Тобиас
 
90'
Беихмо Феликс
 
90'
 
Рёмер Андре
90'
 
Нордли Симен Болькан
90'
Якоб Андерсен
 

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 2
  • 7 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 5
  • 1 Офсайды 0
  • 16 Нарушения правил 17
  • 4 Жёлтые карточки 6
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 430 Количество передач 332
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

1
Хансен
Йеспер
40
Йенсен-Эббью
Йонас
5
Тингагер
Фредерик
19
Каль
Эрик
2
Беихмо
Феликс
10
Арнстад
Кристиан
6
Поульсен
Николай
7
Мадсен
Мадс
Эмиль
8
Андерсон
Микаэль
31
Бех
Тобиас
9
Мортенсен
Патрик
1
Иззо
Пол
27
Ольсен
Оливер
3
Хег
Даниэль
4
Даммерс
Вессель
29
Занден
Оливер
9
Нордли
Симен
Болькан
28
Рёмер
Андре
6
Бьёркенгрен
Йон
10
Кэмпбелл
Норман
17
Греве
Матиас
26
Данхо
Флориан
АГФ Орхус
3-5-2
Раннерс
4-3-2-1

История личных встреч

АГФ Орхус
Раннерс

17 матчей

47.1%
52.9%
8 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

52.9%
52.9%
9 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.9%
52.9%
9 побед 9 ничьих 0 побед

26 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 8 ничьих 18 побед

Первый тайм

42.3%
57.7%
0 побед 11 ничьих 14 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 10 ничьих 15 побед

43 матча

18.6%
39.5%
41.9%
8 побед 17 ничьих 18 побед

Первый тайм

20.9%
46.5%
32.6%
9 побед 20 ничьих 14 побед

Второй тайм

20.9%
44.2%
34.9%
9 побед 19 ничьих 15 побед

История матчей

СД
2:1
СД
1:1
СД
1:3
СД
1:1
СД
1:2
СД
0:0
СД
1:0
СД
1:2
СД
0:1
СД
2:0
К
1:1
К
0:2
СД
1:1
СД
1:1
СД
1:1
СД
2:0
ТМК
1:1
СД
1:1
СД
2:1
СД
0:2
СД
0:0
СД
1:0
СД
1:4
СД
1:1
СД
1:2
СД
0:2
СД
4:1
СД
3:2
СД
0:1
СД
1:3
СД
2:2
СД
1:0
СД
1:1
СД
2:1
ТМС
1:1
СЛ
0:0
СЛ
2:1
СЛ
2:3
СЛ
1:1
СЛ
1:2
СЛ
3:1
СЛ
4:1
СЛ
0:0

Голы

Всего голов

17
26

Голов в среднем за матч

0.85
1.13

Среднее время на гол

105
79

Всего голов

35
26

Голов в среднем за матч

1.52
1.3

Среднее время на гол

59
69

Всего голов

52
52

Голов в среднем за матч

1.21
1.21

Тотал матчей

2.5
39
Больше 91%
Меньше 9%
4
34
Больше 79%
Меньше 21%
9
17
Больше 40%
Меньше 60%
26
9
Больше 21%
Меньше 79%
34
5
Больше 12%
Меньше 88%
38

Среднее время на гол

74
74

Бомбардиры внутри турнира

АГФ Орхус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мортенсен Патрик 6 (1) 0.6
Мадсен Мадс Эмиль 5 0.5
Бех Тобиас 5 0.5
Андерсон Микаэль 2 0.2
Линкс Гифт 2 0.2
Беихмо Феликс 1 0.1
Поульсен Николай 1 0.1
Тингагер Фредерик 1 0.1
Каль Эрик 0 0
Раннерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нордли Симен Болькан 4 (1) 0.4
Кэмпбелл Норман 4 0.4
Данхо Флориан 2 0.2
Туре Мохамед 1 0.1
Бьёркенгрен Йон 1 0.1
Tammer Bany Odeh 1 0.1
Хег Даниэль 1 0.1
Лауэнборг Фредерик 1 0.1
Энггаард Мэдс 1 0.1
Греве Матиас 0 0
Дюр Николас 0 0

Карточки

АГФ Орхус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бех Тобиас 3 0
Якоб Андерсен 2 0
Поульсен Николай 2 0
Беихмо Феликс 2 0
Андерсон Микаэль 2 0
Мадсен Мадс Эмиль 2 0
Далсгор Хенрик 1 0
Frederik Brandhof 1 0
Арнстад Кристиан 1 0
Каль Эрик 1 0
Уве Реслер 1 0
Раннерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Даммерс Вессель 3 0
Данхо Флориан 1 1
Ольсен Оливер 2 0
Кэмпбелл Норман 2 0
Рёмер Андре 1 0
Лауэнборг Фредерик 1 0
Бьёркенгрен Йон 1 0
Одей Стивен 1 0
Нордли Симен Болькан 1 0
Tammer Bany Odeh 1 0
Sabil Hansen 1 0
Laurits Raun Pedersen 1 0

Результаты матчей

АГФ Орхус
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Раннерс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

4
6
АГФ Орхус
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Раннерс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

5
6
АГФ Орхус
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Раннерс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

7
6

Упущенные победы

9
12

Голы по времени матча

Забито

16
9
8 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
2
13%
1
11%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
3
19%
2
22%
31-45
5
31%
2
22%
46-60
1
6%
1
11%
61-75
2
13%
3
33%
76-90

Пропущено

8
8
6 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
1
13%
16-30
2
25%
1
13%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
2
25%
61-75
0
0%
4
50%
76-90

Забито

7
7
5 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
3
43%
16-30
2
29%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

3
7
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
1
33%
1
14%
76-90

Забито

23
16
13 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 7
1 Не забивали 1
3
13%
1
6%
1-15
5
22%
3
19%
16-30
5
22%
5
31%
31-45
5
22%
2
13%
46-60
2
9%
2
13%
61-75
3
13%
3
19%
76-90

Пропущено

11
15
7 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 9
2
18%
0
0%
1-15
3
27%
3
20%
16-30
2
18%
2
13%
31-45
1
9%
2
13%
46-60
2
18%
3
20%
61-75
1
9%
5
33%
76-90

Результаты последних матчей

АГФ Орхус
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
ВСК Орхус - АГФ Орхус 0:2 Люнгбю - АГФ Орхус 0:0 АГФ Орхус - Силькеборг 1:1 АГФ Орхус - Норшелланн 4:2
Ольборг - АГФ Орхус 0:4 АГФ Орхус - Вайле 5:1 Брондбю - АГФ Орхус 0:1 АГФ Орхус - Сённерйюск 4:0 Копенгаген - АГФ Орхус 3:2 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 1:1 Лутон Таун - АГФ Орхус 1:2 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 4:0 Хорсенс - АГФ Орхус 0:3 Скодструп СФ - АГФ Орхус 0:9 АГФ Орхус - Брабранд 0:0 Брондбю - АГФ Орхус 2:3 АГФ Орхус - Копенгаген 3:2 АГФ Орхус - Силькеборг 0:1 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 2:1 Силькеборг - АГФ Орхус 1:0
Раннерс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Брабранд - Раннерс 1:0 Раннерс - Мидтьюлланн 2:2 Норшелланн - Раннерс 1:1 Б-1913 - Раннерс 0:10
Раннерс - Ольборг 1:0 Брондбю - Раннерс 2:2 Раннерс - Сённерйюск 1:2 Раннерс - Силькеборг 0:2 Копенгаген - Раннерс 1:1 Раннерс - Виборг 3:1 Вайле - Раннерс 2:3 Ганза - Раннерс 1:3 Раннерс - Арка Гдыня 2:1 Виборг - Раннерс 3:1 Раннерс - Норшелланн 2:3 Копенгаген - Раннерс 2:1 Раннерс - Вайле 1:0 Оденсе - Раннерс 2:0 Раннерс - Виборг 1:0 Раннерс - Видовре 2:2

Результаты матчей

АГФ Орхус
Раннерс

Точный счет

1:1
2 раза 33%
2:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
4
2 раза 33%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:1
2 раза 40%
2:2
2 раза 40%
2:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
2:2
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
3 раза 30%
4
3 раза 30%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
5
1 раз 10%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

АГФ Орхус
Раннерс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
2
3
3
3
2.5
1
4
3
3
3.5
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
3
2
1
3
2.5
1
4
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
9
1
6
4
1.5
5
5
4
6
2.5
2
8
4
6
3.5
1
9
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 9 6 3 0 19 - 10 21
2.
АГФ Орхус
 10 5 4 1 24 - 10 19
3.
Копенгаген
 9 5 2 2 17 - 10 17
4.
Силькеборг
 9 5 2 2 19 - 13 17
5.
Брондбю
 9 4 3 2 19 - 13 15
6.
Раннерс
 10 3 5 2 16 - 15 14
7.
Виборг
 9 3 3 3 20 - 17 12
8.
Норшелланн
 9 3 3 3 16 - 17 12
9.
Ольборг
 9 3 0 6 7 - 20 9
10.
Сённерйюск
 9 2 2 5 9 - 17 8
11.
Люнгбю
 9 1 3 5 5 - 11 6
12.
Вайле
 9 0 0 9 6 - 24 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 4 4 0 0 9 - 3 12
2.
АГФ Орхус
 6 3 3 0 17 - 7 12
3.
Копенгаген
 5 3 2 0 10 - 5 11
4.
Силькеборг
 5 3 1 1 12 - 9 10
5.
Норшелланн
 5 2 3 0 10 - 6 9
6.
Брондбю
 4 2 1 1 6 - 4 7
7.
Виборг
 4 2 1 1 9 - 8 7
8.
Раннерс
 5 2 1 2 7 - 7 7
9.
Ольборг
 4 2 0 2 4 - 10 6
10.
Сённерйюск
 4 1 2 1 5 - 6 5
11.
Люнгбю
 5 1 1 3 2 - 6 4
12.
Вайле
 4 0 0 4 3 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 5 2 3 0 10 - 7 9
2.
Брондбю
 5 2 2 1 13 - 9 8
3.
АГФ Орхус
 4 2 1 1 7 - 3 7
4.
Силькеборг
 4 2 1 1 7 - 4 7
5.
Раннерс
 5 1 4 0 9 - 8 7
6.
Копенгаген
 4 2 0 2 7 - 5 6
7.
Виборг
 5 1 2 2 11 - 9 5
8.
Норшелланн
 4 1 0 3 6 - 11 3
9.
Сённерйюск
 5 1 0 4 4 - 11 3
10.
Ольборг
 5 1 0 4 3 - 10 3
11.
Люнгбю
 4 0 2 2 3 - 5 2
12.
Вайле
 5 0 0 5 3 - 12 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Силькеборг Адамсен Тонни 8 (2)
Брондбю Квистгарден Матиас 6 (4)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 6
Копенгаген Эльюнусси Мохамед 5 (3)
АГФ Орхус Мадсен Мадс Эмиль 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Брондбю Лауритсен Расмус 1 2
Норшелланн Анкерсен Петер 3
Ольборг Диаките Умар 3
Вайле Барри Хамза 3
Вайле Велков Стефан 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 100'
    Сегодняшная посещаемость составляет 13280 болельщиков
  • 100'
    Ничья - справедливый итог этого скучного матча
  • 100'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 100'
    Контроль мяча: АГФ Орхус: 57%, Раннерс: 43%.
  • 100'
    Матч возобновлен
  • 99'
    Jacob Andersen получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • 99'
    Нордли Симен Болькан получает желтую карточку за неспортивное поведение
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    Где смотреть матч АГФ Орхус 2:2 Раннерс онлайн

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