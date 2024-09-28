Тур: 10. Стадион: Ceres Park. Зрители: 13280 Главный судья: Сундберг Якоб
0'
4' Желтая карточкаДанхо Флориан
24' Желтая карточкаОльсен Оливер
1:0
25' ГолБех Тобиас
26' Undefined phrase: football_event_Данхо Флориан
1:1
44' ГолБьёркенгрен Йон
1:2
61' ГолДанхо Флориан
63' Желтая карточкаАндерсон Микаэль
68' Желтая карточкаКэмпбелл Норман
74' Желтая карточкаДаммерс Вессель
74' Желтая карточкаБех Тобиас
2:2
79' ГолМадсен Мадс Эмиль
90' Желтая карточкаБеихмо Феликс
90' Желтая карточкаРёмер Андре
90' Желтая карточкаНордли Симен Болькан
90' Желтая карточкаЯкоб Андерсен
90'+10
Ход матча
24'
25'
1:0
26'
44'
1:1
61'
1:2
63'
68'
74'
74'
79'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
2 Удары по воротам 2
-
7 Удары в створ 4
-
1 Угловые 5
-
1 Офсайды 0
-
16 Нарушения правил 17
-
4 Жёлтые карточки 6
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
430 Количество передач 332
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
19
Каль
Эрик
31
Бех
Тобиас
1
Иззо
Пол
28
Рёмер
Андре
17
Греве
Матиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Каль ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Бех ТобиасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Пауэр МаксПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Баджи ЮссуфНападающий
-
-
-
-
33 Luka Callo
-
Главный тренер: Уве Рослер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
1 Иззо ПолВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Рёмер АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Греве МатиасПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Снорре ОскарВратарь
-
90 Одей СтивенПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
24 Sabil Hansen
-
30 Mike Themsen
-
Главный тренер: Rasmus Bertelsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
АГФ Орхус
Раннерс
17 матчей
47.1%
52.9%
8 побед 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
52.9%
52.9%
9 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
52.9%
52.9%
9 побед 9 ничьих 0 побед
26 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 8 ничьих 18 побед
Первый тайм
42.3%
57.7%
0 побед 11 ничьих 14 побед
Второй тайм
38.5%
61.5%
0 побед 10 ничьих 15 побед
43 матча
18.6%
39.5%
41.9%
8 побед 17 ничьих 18 побед
Первый тайм
20.9%
46.5%
32.6%
9 побед 20 ничьих 14 побед
Второй тайм
20.9%
44.2%
34.9%
9 побед 19 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
26
Голов в среднем за матч
0.85
1.13
Среднее время на гол
105
79
Всего голов
35
26
Голов в среднем за матч
1.52
1.3
Среднее время на гол
59
69
Всего голов
52
52
Голов в среднем за матч
1.21
1.21
Тотал матчей
2.5
39
Больше 91%
Меньше 9%
4
34
Больше 79%
Меньше 21%
9
17
Больше 40%
Меньше 60%
26
9
Больше 21%
Меньше 79%
34
5
Больше 12%
Меньше 88%
38
Среднее время на гол
74
74
Бомбардиры внутри турнира
АГФ Орхус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мортенсен Патрик
|6 (1)
|0.6
|Мадсен Мадс Эмиль
|5
|0.5
|Бех Тобиас
|5
|0.5
|Андерсон Микаэль
|2
|0.2
|Линкс Гифт
|2
|0.2
|Беихмо Феликс
|1
|0.1
|Поульсен Николай
|1
|0.1
|Тингагер Фредерик
|1
|0.1
|Каль Эрик
|0
|0
Раннерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нордли Симен Болькан
|4 (1)
|0.4
|Кэмпбелл Норман
|4
|0.4
|Данхо Флориан
|2
|0.2
|Туре Мохамед
|1
|0.1
|Бьёркенгрен Йон
|1
|0.1
|Tammer Bany Odeh
|1
|0.1
|Хег Даниэль
|1
|0.1
|Лауэнборг Фредерик
|1
|0.1
|Энггаард Мэдс
|1
|0.1
|Греве Матиас
|0
|0
|Дюр Николас
|0
|0
Карточки
АГФ Орхус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бех Тобиас
|3
|0
|Якоб Андерсен
|2
|0
|Поульсен Николай
|2
|0
|Беихмо Феликс
|2
|0
|Андерсон Микаэль
|2
|0
|Мадсен Мадс Эмиль
|2
|0
|Далсгор Хенрик
|1
|0
|Frederik Brandhof
|1
|0
|Арнстад Кристиан
|1
|0
|Каль Эрик
|1
|0
|Уве Реслер
|1
|0
Раннерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Даммерс Вессель
|3
|0
|Данхо Флориан
|1
|1
|Ольсен Оливер
|2
|0
|Кэмпбелл Норман
|2
|0
|Рёмер Андре
|1
|0
|Лауэнборг Фредерик
|1
|0
|Бьёркенгрен Йон
|1
|0
|Одей Стивен
|1
|0
|Нордли Симен Болькан
|1
|0
|Tammer Bany Odeh
|1
|0
|Sabil Hansen
|1
|0
|Laurits Raun Pedersen
|1
|0
Результаты матчей
АГФ Орхус
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Раннерс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
4
6
АГФ Орхус
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Раннерс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
5
6
АГФ Орхус
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Раннерс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
7
6
Упущенные победы
9
12
Голы по времени матча
Забито
16
9
8 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
2
13%
1
11%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
3
19%
2
22%
31-45
5
31%
2
22%
46-60
1
6%
1
11%
61-75
2
13%
3
33%
76-90
Пропущено
8
8
6 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
1
13%
16-30
2
25%
1
13%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
2
25%
61-75
0
0%
4
50%
76-90
Забито
7
7
5 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
3
43%
16-30
2
29%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
3
7
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
1
33%
1
14%
76-90
Забито
23
16
13 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 7
1 Не забивали 1
3
13%
1
6%
1-15
5
22%
3
19%
16-30
5
22%
5
31%
31-45
5
22%
2
13%
46-60
2
9%
2
13%
61-75
3
13%
3
19%
76-90
Пропущено
11
15
7 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 9
2
18%
0
0%
1-15
3
27%
3
20%
16-30
2
18%
2
13%
31-45
1
9%
2
13%
46-60
2
18%
3
20%
61-75
1
9%
5
33%
76-90
Результаты последних матчей
АГФ Орхус
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
ВСК Орхус - АГФ Орхус 0:2 Люнгбю - АГФ Орхус 0:0 АГФ Орхус - Силькеборг 1:1 АГФ Орхус - Норшелланн 4:2
Ольборг - АГФ Орхус 0:4 АГФ Орхус - Вайле 5:1 Брондбю - АГФ Орхус 0:1 АГФ Орхус - Сённерйюск 4:0 Копенгаген - АГФ Орхус 3:2 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 1:1 Лутон Таун - АГФ Орхус 1:2 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 4:0 Хорсенс - АГФ Орхус 0:3 Скодструп СФ - АГФ Орхус 0:9 АГФ Орхус - Брабранд 0:0 Брондбю - АГФ Орхус 2:3 АГФ Орхус - Копенгаген 3:2 АГФ Орхус - Силькеборг 0:1 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 2:1 Силькеборг - АГФ Орхус 1:0
Раннерс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Брабранд - Раннерс 1:0 Раннерс - Мидтьюлланн 2:2 Норшелланн - Раннерс 1:1 Б-1913 - Раннерс 0:10
Раннерс - Ольборг 1:0 Брондбю - Раннерс 2:2 Раннерс - Сённерйюск 1:2 Раннерс - Силькеборг 0:2 Копенгаген - Раннерс 1:1 Раннерс - Виборг 3:1 Вайле - Раннерс 2:3 Ганза - Раннерс 1:3 Раннерс - Арка Гдыня 2:1 Виборг - Раннерс 3:1 Раннерс - Норшелланн 2:3 Копенгаген - Раннерс 2:1 Раннерс - Вайле 1:0 Оденсе - Раннерс 2:0 Раннерс - Виборг 1:0 Раннерс - Видовре 2:2
Результаты матчей
АГФ Орхус
Раннерс
Точный счет
1:1
2 раза 33%
2:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
4
2 раза 33%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:1
2 раза 40%
2:2
2 раза 40%
2:3
1 раз 20%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
2:2
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
3 раза 30%
4
3 раза 30%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
5
1 раз 10%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
АГФ Орхус
Раннерс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
23
33
14
33
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
32
13
14
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
91
64
55
46
28
46
19
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Силькеборг
|Адамсен Тонни
|8 (2)
|Брондбю
|Квистгарден Матиас
|6 (4)
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|6
|Копенгаген
|Эльюнусси Мохамед
|5 (3)
|АГФ Орхус
|Мадсен Мадс Эмиль
|5 (1)
|Брондбю
|Лауритсен Расмус
|1 2
|Норшелланн
|Анкерсен Петер
|3
|Ольборг
|Диаките Умар
|3
|Вайле
|Барри Хамза
|3
|Вайле
|Велков Стефан
|3