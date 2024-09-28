Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

92' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

92' Беихмо Феликс - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

91' Тактическая замена. Тобиас Бех уходит с поля и его заменяет Баджи Юссуф

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [9] минут(а)

90' Фредерик Брандоф нанес удар головой, но Paul Izzo спокойно отбил мяч.

89' Jacob Andersen наказан за толчок Бьёркенгрен Йон

87' Даммерс Вессель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' Арнстад Кристиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

86' Игрок из команды АГФ Орхус делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

85' Матч возобновлен

85' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол АГФ Орхус будет все-таки засчитан.

80' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для АГФ Орхус

79' Г О О О О Л - Мадсен Мадс Эмиль первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!

79' Jacob Andersen нанес удар, но тот был заблокирован.

79' Поульсен Николай создает голевую возможность для своего партнера по команде.

79' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Удар от ворот произведет Раннерс

77' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Рефери не любит споров - именно за это Тобиас Бех сейчас получил желтую

74' Иззо Пол взял и забрал мяч на выходе

74' Рефери не любит споров - именно за это Даммерс Вессель сейчас получил желтую

74' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Удар от ворот произведет Раннерс

73' Мортенсен Патрик нанес удар головой, но Paul Izzo спокойно отбил мяч.

73' Даммерс Вессель наказан за толчок Тобиас Бех

72' Мадсен Мадс Эмиль нанес удар головой, но Paul Izzo спокойно отбил мяч.

72' Тобиас Бех создает голевую возможность для своего партнера по команде.

72' Каль Эрик навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

71' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Игрок из команды АГФ Орхус делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

70' Поульсен Николай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Удар от ворот произведет Раннерс

68' Кэмпбелл Норман совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

68' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Тактическая замена. Йенсен-Эббью Йонас уходит с поля и его заменяет Jacob Andersen

67' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Хорошую попытку сделал Мортенсен Патрик . Удар в створ, но вратарь начеку

66' Беихмо Феликс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

65' Матч возобновлен

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Андерсон Микаэль получает желтую карточку за толчок соперника.

63' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Отличная индивидуальная работа от Данхо Флориан , гол забит с изяществом.

61' Г О О О О Л - Данхо Флориан из команды Раннерс правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

61' Греве Матиас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

61' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Раннерс идет вперед с потенциально опасной атакой.

61' Матч возобновится спорным мячом

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

60' Данхо Флориан пробует нанести удар издали, но Йеспер Хансен держит все под контролем

60' Данхо Флориан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

59' Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе

59' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе

57' Тобиас Бех выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Удар от ворот произведет Раннерс

56' Поульсен Николай создает голевую возможность для своего партнера по команде.

55' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Нордли Симен Болькан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Матч возобновлен

54' Тобиас Бех наказан за толчок Даммерс Вессель

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Иззо Пол взял и забрал мяч на выходе

53' Иззо Пол взял и забрал мяч на выходе

52' Нордли Симен Болькан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

49' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

49' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Матч возобновится спорным мячом

48' Данхо Флориан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля